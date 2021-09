La manca de components a l'automoció pot provocar una allau d'acomiadaments

Les exportacions de vehicles van sumar 18.273 MEUR durant el primer semestre, xifra que representa un 34,2% més que el mateix període de l'any passat-molt marcat pels mesos d'inactivitat per la pandèmia- però un 3,7% menys que els sis primers mesos del 2019, segons dades de la patronal Anfac. Per la patronal, el sector demostra la seva "resiliència" tot i el context de crisi econòmica i sectorial i l'escassetat de microxips que està afectant greument la producció de vehicles. De fet, Anfac augura que els efectes es deixaran notar encara més al segon semestre. Pel que fa a les importacions, van arribar als 8.197 milions d'euros, un 22,4% més que en comparació que el 2020. En comparació a 2019, però, es va registrar un descens del 29,3%.

Aportació a la balança comercial

Amb tot, la balança comercial va ser de 10.076 milions d'euros, un 45,5% més que el mateix període del 2020. Encara que el creixement respecte al 2020 va estar molt condicionat per la pandèmia, el saldo és un 36% superior al dels sis primers mesos del 2019, quan aleshores es van registrar 7.379 milions d'euros de saldo positiu. Aquesta dada, segons Anfac, posiciona l'automòbil com el producte de major aportació a la balança comercial espanyola.



El sector de l'automoció en el seu conjunt, comptant vehicles i components, ha aconseguit durant el primer semestre del 2021 un augment del 60,1% del seu saldo comercial, amb una aportació positiva de 6.657 milions d'euros a la balança comercial espanyola. Encara que el saldo és superior al registrat el 2019 –quan es va quedar en 4.123 milions d'euros- el valor de les exportacions (-7,8%) i el de les importacions (-21,2%) són inferiors al del 2019.



El mercat europeu es continua posicionant com el principal destí de les exportacions dels vehicles fabricats a Espanya durant el primer semestre, on Turquia és l'únic mercat fora d'Europa que es col·loca dins del top 10. D'aquesta manera, el mercat turc és el que aconsegueix el creixement més gran en els sis primers mesos de l'any, amb un augment del 104,2%, generant un valor de 587 MEUR.