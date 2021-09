Los talibanes y organizaciones yihadistas de todo el mundo han celebrado esta semana la salida del último soldado estadounidense de Afganistán. Veinte años de guerra han terminado con una retirada caótica que ha deteriorado la imagen y prestigio de la primera potencia mundial y de todo Occidente.

Informe Semanal analiza este sábado "El fracaso de Afganistán" con testimonios de refugiados que han logrado escapar de los talibanes y otros que viven angustiados por el regreso al poder de los "estudiantes sagrados". Hemos hablado también con expertos y analistas sobre el panorama que abre la restauración de un régimen que reivindica el retorno a los orígenes del Islam y las costumbres árabes del siglo VII. Preocupa sobre todo la pérdida de los derechos penosamente recuperados por las mujeres, obligadas en la anterior etapa talibán a vivir confinadas en casa y sin poder trabajar. De momento, el nuevo régimen apenas ha tenido reconocimiento internacional y Afganistán se enfrenta a un colapso de la economía y, según alerta la ONU, a una "catástrofe humana" inminente.

Garzón, dictamen para una causa

Con el reciente espaldarazo que le ha dado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Baltasar Garzón se ve cargado de razones para volver a la judicatura de la que le apartó hace 9 años una condena del Tribunal Supremo por intervenir comunicaciones entre acusados del caso Gürtel y sus defensores. El exjuez, reconvertido ahora en abogado, comparte sus reflexiones con un equipo de Informe Semanal. El dictamen del comité de la ONU concluye que su juicio no tuvo las garantías necesarias y que España "tiene la obligación" de borrar sus antecedentes penales y darle "una compensación adecuada". Nos cuenta que para él la solución no ofrece dudas: "A un juez, que le reparen integralmente no es que le paguen una indemnización, sino que lo reintegren en su puesto". Sin embargo, las interpretaciones que se deslizan desde el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son muy distintas.

Prototipo de los llamados "jueces estrella" de la Audiencia Nacional, la estela del paso de Baltasar Garzón por la justicia ha dejado destacadas aportaciones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la derrota judicial del terrorismo de ETA, la lucha contra la corrupción y la justicia universal. Tan tenaz como polémico por su forma de investigar e instruir las causas, Garzón se ha ganado poderosos enemigos, dentro y fuera de la justicia. Ser juez fue siempre, nos cuenta, su única meta, dice que por eso estudió Derecho y bromea con que "si hubiera tenido que estudiar Medicina para serlo, lo habría hecho".