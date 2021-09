Hora d'avaluar els danys provocats per l'aigua al Baix Ebre i el Montsià

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, l'Inuncat, un cop finalitzat l'episodi de pluges que van afectar ahir dimecres el Baix Ebre i el Montsià. L'Inuncat queda en fase de prealerta atès que encara queden incidències derivades dels aiguats i es mantenen les tasques de neteja i d'atenció a les diverses persones acollides.

S'han solucionat incidències generals en el subministrament elèctric. La circulació per la xarxa viària i ferroviària s'ha restablert tot i que es manté la neteja en diversos punts. Pel que fa als serveis de telefonia, les companyies treballen per un restabliment total del servei.

Danys al camping d'Alfacs Un dels punts més damnificats va ser el càmping d'Alfacs a Sant Carles de la Ràpita. A causa del xàfec va quedar dividit en dues parts i els Bombers, amb un helicòpter, van haver de traslladat un grup de clients cap a la zona de restauració, on es van acabar confinant fins a 70 persones. Aquest dijous alguns dels seus clients explicaven com van viure el que definien de "autèntic malson". On ara hi ha aquesta nevera, ahir l'Olga i en Lluís hi tenien la caravana. La van poder salvar in extremis. Un riu immens s'ho va endur tot. Va ser una pluja intensa i continuada, que va sorprendre tothom. 02.07 min Més de 80 persones han dormit fora de casa seva per les inundacions

Toca avaluar els danys de l'aiguat Després del fort aiguat d'aquest dimecres, arriba l'hora d'avaluar els danys provocats a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, visiten aquest dijous el centre de comandament d'Amposta per parlar amb els alcaldes dels municipis més afectats i els serveis d'emergència per les pluges torrencials. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, visita la zona afectada pels aiguats. Aragonès ha assegurat que el Govern i els Ajuntaments "donaran ajudes als afectats on no arribin les asseguradores". També ha anunciat que es valora demanar la declaració d'emergència de protecció civil o "zona catastrofica" en funció dels danys. El Govern avalua demanar la declaració de "zona catastròfica" pels municipis del Montsià i el Baix Ebre més afectats per les pluges torrencials. Pere Aragonès: "Malauradament plou sobre mullat en aquest territori després dels aiguats de fa tres anys"



El president de la Generalitat de Catalunya reconeix que fan falta actuacions de caràcter estructural perquè hi hagi capacitat de resistir a fenòmens com aquests. Aragonès ha felicitat, en aquest sentit, els cossos d'emergències, als veïns i els voluntaris per la seva "ràpida actuació", ja que no hi ha hagut danys personals i s'han rescatat a persones atrapades dins de vehicles.

El sistema d'alertes no està en questió Ara bé, ha rebutjat que l'episodi posi en questió el sistema d'alertes de la Generalitat, justificant que va ser "una precipitació molt forta i intensa, un fenomen molt concret que no estava previst pels models amb els que es treballa". "Això ens va obligar a alertar una vegada ja s'estaven produint les tempestes", ha afegit. Pere Aragonès assegura que el "sistema d'alertes de la Generalitat no està en qüestió". "Ens vam trobar amb un canvi molt precipitat i d'una intensitat que no preveia cap dels models amb el que es treballa" "Ha estat un fenomen molt concret"



Ajuts urgents a fons perdut Durant tota la nit ha seguit plovent, tot i que no amb la mateixa intensitat de fins a 230 litres en poques hores amb que ho va fer a Alcanar, el municipi més perjudicat. Els alcaldes d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, Joan Roig i Josep Caparrós, han demanat aquest dijous ajuts urgents a fons perdut per reparar els danys que han provocat els aiguats d'aquest dimecres als seus municipis. L'endemà de la forta tromba d'aigua, els alcaldes del Montsià i el Baix Ebre avaluen els danys.



Imatges de les destrosses a les Cases d'Alcanar a vista de dron.





83 persones reallotjades El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut en aquest episodi prop de 750 trucades, la majoria per incidències relacionades amb les pluges, com ara inundacions i acumulacions d'aigua. Protecció Civil ha explicat que el centre d'acollida d'Alcanar es tancarà aquesta tarda. Les 9 persones que hi han passat la nit, aniran ara a un hotel de la zona perquè encara no poden tornar a casa seva. Recordem que aquesta nit 83 persones han dormit fora de casa seva per les inundacions, 77 en hotels o al pavelló d'Alcanar i 6 en un hotel d'Ulldecona.