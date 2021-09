Les pluges torrencials d'aquest dimecres han inundat baixos i carrers al Baix Ebre i el Montsià. La Generalitat ha demanat evitar la mobilitat durant les pròximes hores pel risc a la zona. Uns 5.000 abonats s'han quedat sense llum, segons Protecció Civil.

Greus inundacions al Montsià i el Baix Ebre. L'intens episodi de pluges que han caigut aquest migdia a les Terres de l'Ebre han deixat més de 200 litres per metre quadrat a Alcanar en poc més de 2 hores. Les precipitacions també han estat especialment fortes als Alfacs, a Amposta, Sant Carles de la Ràpita i a l'Illa de Buda.

Les fortes pluges deixen més de 200 litres per metre quadrat a Alcanar i 100 als Alfacs. Han caigut 77 litres en mitja hora i 4 en un minut. Els veïns no havien vist cap desastre d'aquesta magnitud mai abans

A primera hora de la tarda ha començat una reunió d'urgència encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, amb el comitè tècnic d'Inuncat per avaluar la situació. Els alcaldes de la zona denuncien que quan s'han activat els plans d'emergència ja estaven inundats.

El conseller presideix una nova reunió del comitè tècnic de l'INUNCAT per fer seguiment de les pluges que afecten el Montsià i el Baix Ebre

Els Bombers assisteixen amb un helicòpter clients del càmping Alfacs de Sant Carles de la Ràpita afectats per l'aiguat. Unes 70 persones es confinen a les instal·lacions de restauració i hi ha dotze bungalous afectats

Un dels punts més damnificats ha estat el càmping d'Alfacs a Sant Carles de la Ràpita. A causa del xàfec ha quedat dividit en dues parts i els Bombers, amb un helicòpter, han traslladat un grup de clients cap a la zona de restauració, on s'han acabat confinant fins a 70 persones. Hi ha dotze bungalous que han patit danys. A més a petició de l'Ajuntament d'Alcanar, la Creu Roja ha acollit 20 persones al pavelló municipal a conseqüència de les pluges.

Alerta del pla Inuncat

La pluja provoca afectacions a les carreteres. Continuen tallades l'N-340, alguna carretera local i el servei ferroviari, encara ja s'ha restablert la circulació per l'AP-7.

“�� Protecció Civil demana evitar la mobilitat al Baix Ebre i al Montsià en les properes hores a causa de les inundacions.



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2021

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la intensitat de les pluges i per les incidències causades, i demana evitar la mobilitat en aquestes zones durant les pròximes hores. Els bombers han rebut prop de 500 avisos per inundacions, la majoria al Montsià i concentrats a Alcanar (369). Més de 5 mil usuaris segueixen sense llum.