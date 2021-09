(Música suave)

Junio de 1997.

La ciudad de Nueva York

acoge a la figura más rutilante del momento

con la ocasión de la subasta

del vestuario más famoso de la historia.

Fue la subasta del siglo

y no me la podía perder.

Es fantástico que se puedan usar

y no se pudran en un armario.

La princesa Diana espera recaudar varios millones de euros

que destinará a sus organizaciones benéficas predilectas.

Esta subasta sin precedentes

ha atraído la atención de medios de comunicación del mundo entero.

El evento provocó una oleada de excitación

en Nueva York.

60 000. 62 000.

Las pujas se dispararon.

Fue muy emocionante.

100 000.

Y creo que Diana estaba tan sorprendida

como el resto de nosotros.

¡Adjudicado!

La subasta fue un auténtico desfile

de los momentos más emblemáticos de la vida de la princesa Diana.

Allí se pudo ver a la princesa de cuento de hadas

de su época más inocente,

a la Diana de los años 80,

vestida con todo el glamour hollywoodiense

y también a la mujer independiente de los 90,

inspirada en el movimiento "Girl Power".

El vestuario era un reflejo de la vida

que Diana había llevado y que ya formaba parte del pasado.

200 000 euros.

Más que el símbolo de un nuevo comienzo,

la subasta fue el presagio de un trágico final.

Con la muerte de Diana dos meses más tarde,

todos nos dimos cuenta

de hasta qué punto nos fascinaba su vida.

En un mundo en el que las viejas tradiciones se desmoronaban,

Diana encarnaba a la mujer moderna para todas las generaciones.

Dar abrazos no tiene efectos secundarios.

Diana era un icono, un modelo a seguir.

No soy una figura política, mis intereses son humanitarios.

Para repasar la historia de su vida

es necesario sumergirse

en las últimas décadas del siglo XX,

donde jugó un papel fundamental.

No voy a decir nada, lo siento.

El príncipe Carlos nos ha dado una pista.

Dijo que no esperaríamos demasiado.

Cuidado.

En los años 70, cuando Diana alcanzó la mayoría de edad,

el pueblo no aspiraba a ascender en la escala social,

sino más bien a hacer descender a la aristocracia.

Los aristócratas regresaron a los pupitres

de la escuela para aprender a sobrevivir en un mundo

que se había vuelto hostil para ellos.

Tengo una mansión llena de tesoros

y un jardín inmenso

y he pensado que así podría conseguir información muy útil.

La familia de Diana había vendido algunos cuadros

y abierto un salón de té en Arthur House

para visitantes de pago.

La aristocracia británica

ha mostrado claramente su determinación

de sobrevivir a cualquier precio.

Diana formaba parte de un sector de la alta sociedad

que había migrado a Londres

en busca de trabajo y romance.

Era el paradigma de la chica de buena familia.

Eran mujeres que no necesitaban realmente tener estudios,

ni tampoco tener trabajo

y que llevaban preciosos vestidos con vuelo.

-El estilo "slong"

consistía en cuellos cortos

con volantes en las blusas,

pequeñas rebecas

y amplias faldas.

Y eso era lo más.

Era un uniforme en realidad.

A mí no me gustaba nada.

Y nunca lo entendí, la verdad.

Es interesante situar todo esto en el contexto social de la época.

El viento soplaba en contra de la gente bien.

De repente, ya no estaba de moda ser pijo.

Y sin embargo,

la gente le perdonaba a Diana,

por así decirlo, su pijería.

Ella aportaba cierta humanidad a sus orígenes aristocráticos.

Y el hecho de que fuera una chica bien

y, al mismo tiempo, totalmente accesible

era algo diferente y muy excepcional.

A los pocos meses del comienzo del noviazgo

de Diana y el príncipe Carlos,

un rumor amenazó con hacer descarrilar

del romance real.

El "Sunday Mirror" publicó que Diana

había subido a bordo del tren real en secreto

para tener una cita nocturna con el príncipe.

La joven desmiente con vehemencia las acusaciones

y concede una entrevista

con una periodista para aclarar el asunto.

Algo que volvería a suceder posteriormente

en numerosas ocasiones.

Como éramos vecinas y conocía a mis hijos,

ella pensó que podía confiar en mí.

Así que decidió concertar una entrevista conmigo

en su casa, y allí fui.

Este fue el artículo que escribí

en noviembre en 1980.

Fue la primera entrevista que Diana dio en su vida.

Le pregunté por qué creía

que atraía tanto la atención.

"Porque no tengo pasado", me contestó.

"No tengo antecedentes de haberme ido

a la cama con nadie, algo fuera de lo habitual".

"Solo tengo 19 años".

"No he tenido oportunidad de vivir esa clase de experiencias".

Cuando hablaba

de si había tenido

o no aventuras, se sonrojaba.

Y en cierto modo

me dio a entender que la prensa

la favorecía

porque no las había tenido.

Así que me estaba transmitiendo

no solo que era virgen,

sino que se esperaba que lo fuera.

-Desde muy jovencita,

yo diría que desde su adolescencia,

empezó a reflexionar sobre su destino.

Sentía que estaba predestinada a hacer algo importante.

Y veía su vida amorosa en función de esa convicción.

Decía que se preservaba para el futuro.

Era una forma de decir

que quería conservar su virginidad

y mantenerse intacta

para lo que el destino le tenía reservado.

Las ambiciones dinásticas de Diana

eran bien conocidas por su círculo más amplio.

Ray Hand es el encargado del material electrónico de los Spencer

y hoy nos cuenta del carácter profético de lo que Diana

le dijo en la boda de su hermana Jane.

Me dijo: "Mi enlace no será como este, rey".

"Yo si me caso, será en la abadía de Westminster".

Yo le pregunté si estaba de broma

y ella me contestó: "No, en absoluto".

El día que se anunció en compromiso Diana y Carlos

apenas llevaban seis meses de noviazgo.

Solo habían tenido 13 citas.

y en alguna de ellas les había acompañado la abuela del príncipe.

La sociedad británica de la época

era mucho más respetuosa que la actual.

Todo era muy protocolario.

Ante las cámaras de la televisión nacional,

la nueva pareja real solo tenía que mostrarse

guapa y amable.

-¿Con qué palabras expresarían cómo se sienten actualmente?

Es difícil encontrar las palabras adecuadas, ¿verdad?

Está claro que no se espera que ella diga gran cosa.

Nadie espera que dé un discurso sobre lo feliz que se siente

de estar prometida.

Se supone que tiene que decir que es feliz y callarse.

Si hubiera habido televisión en la época de Victoria y Alberto,

las entrevistas habrían sido muy parecidas.

-El padre de Diana ha dicho esta mañana

que pensaba que su hija sería muy buena ama de casa.

Bueno, está bien que haya dicho eso.

Ya veremos.

Aparentemente Diana parecía muy alejada

de la década de activismo

que había transformado la vida de las mujeres.

Solo queremos tener los mismos derechos que los hombres.

¡Mujeres, uníos!

En el Reino Unido se aprobaron las leyes

de igualdad salarial y contra la discriminación sexual.

Las mujeres comenzaban a ocupar puestos

políticos importantes.

Muchas gracias. Muchas gracias.

Y la liberación sexual

se generalizaba gracias a un mayor acceso

a los anticonceptivos.

Yo adoré los años 70.

Para las mujeres,

y yo entonces era una adolescente,

todo empezó a cambiar.

Acciones como la quema de sujetadores

fueron muy importantes para el movimiento.

Luego llegó la píldora,

que para las adolescentes significó una nueva libertad.

No se puede subestimar la importancia de la píldora.

Practicar el sexo ya no conllevaba el riesgo de tener un hijo.

Aquello supuso un cambio crucial en la vida de las mujeres.

Es cierto que la princesa Diana era

tan casta y pura como se esperaba de ella.

Pero la familia real tenía unos códigos

completamente diferentes al resto de la sociedad.

La familia real tenía, de hecho, códigos muy distintos.

Pero en su primera salida como prometida del príncipe,

Diana parecía decidida a romperlos.

La familia real no había visto previamente

el vestido que Diana había elegido.

Y para los estándares reales era bastante atrevido.

-Aquel día Diana apareció con un vestido negro muy escotado,

que apenas le permitía mantenerse en pie.

Estaba espléndida.

Comenzó a subir por las escaleras

y nosotros las esperábamos arriba.

Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía mi foto de portada,

era indudable.

Yo creo que ella sabía que iba a llamar la atención,

pero no sé si se dio cuenta de lo atrevido que era su escote

hasta que vio las fotografías al día siguiente.

Vaya, la familia real.

No se les suele ver así todos los días.

En una entrevista posterior,

Diana confesaría que la única persona

que no quedó impresionada con su vestido

fue su prometido,

a quien no le gustó el color.

Yo creo que, salvo cuando está de luto,

la familia real

no utiliza el color negro.

Es una especie de regla no escrita.

Si aquel vestido negro ya dejaba entrever

a una Diana menos recatada,

otra decisión que tomó poco antes de la boda

mostraría al mundo que las acciones

feministas de los años 70

no habían pasado desapercibidas para ella.

Hay un momento que para mí representa

la transición entre los años 70 y los 80.

Me refiero a los votos de Diana

y, en concreto, cuando omite la expresión:

"Prometo obediencia".

Fue una pequeña anécdota

que indicaba que los tiempos habían cambiado,

que comenzaba una nueva era.

Ni siquiera la selecta, elitista y ampulosa

sociedad aristocrática

había podido sustraerse a los avances sociales de los años 70.

Lo único que Diana hizo fue adaptarse

a los cambios de su época.

Pero fue también una instigadora de esos cambios.

El estilo de Lady Di se propagó por todos los países

como una epidemia.

Y una vez que Diana conquistó a su público,

este ya nunca la abandonaría.

(Música animada)

Para muchos ciudadano

Diana era un entretenimiento siempre bienvenido.

La única nota discordante la protagonizó

un miembro antimonárquico del Parlamento, Willie Hammond,

que sugirió que el anuncio del compromiso

se había programado para coincidir con la publicación

de las cifras de desempleo,

que rozaban los dos millones y medio de parados.

¿Cabe imaginar que exista la menor ganancia política

en permitir que este nivel de desempleo continúe?

¿O que exista una oscura filosofía

económica que exige

este nivel de desempleo como parte de su siniestro ritual?

Margaret Thatcher fue elegida primera ministra en 1979.

Thatcher había prometido a los electores

provocar un electroshock

para sacar al país de su catastrófica situación

en materia de economía.

Pero su medicina económica produjo

algunos efectos secundarios no deseados,

una dura recesión

acompañada de un paro galopante.

El nuevo darwinismo económico

hizo colapsar la industria pesada

y los jóvenes se vieron especialmente afectados,

ya que una cuarta parte de ellos se encontraba sin empleo.

Y Andrew Palmer es un joven más que se une

a la lúgubre cola que cada día espera noticias en vano.

Y ese fue el caldo de cultivo

en el que se gestaron algunos de los peores

disturbios callejeros de la historia del Reino Unido.

En Bristol se habían producido algunas escenas impactantes.

Había un sentimiento casi fraticida en las calles.

Aunque yo no participé en los acontecimientos,

sí simpatizaba totalmente con el comportamiento

de los manifestantes,

porque no hay duda de que la actuación de la policía

fue enormemente discriminatoria.

-La única manera de calmar la situación es disminuyendo

la presencia policial en la zona.

Los disturbios que comenzaron en Londres

se extendieron por todo el país,

culminando de forma dramática en Liverpool,

en el barrio de Toxteth,

tres semanas antes de la boda de Carlos y Diana.

El país se encontraba profundamente dividido

entre los que estaban a favor

y los que estaban en contra de Thatcher.

Y la boda fue un evento

que excepcionalmente no involucró a la primera ministra.

-En las últimas semanas el mundo solo ha visto disturbios

en las ciudades de Inglaterra,

pero en los dos últimos días todo eso ha cambiado.

En todas partes se muestra la cara más amable del Reino Unido.

La boda real era la ocasión

para que el país renovara su imagen

en el escenario internacional.

Esta es una boda que concierne al mundo entero

y el mundo entero ama las bodas.

-La boda tendrá una audiencia de más de 500 millones de personas,

una novena parte de la población mundial.

De África a Australia y del Extremo Oriente

a América del Sur,

todo el mundo quiere disfrutar

del mayor evento mediático de la historia.

Casi nos podemos imaginar

a la propia reina escuchando esta música.

Estará tarareando nuestro tema musical en estos momento.

En julio de 1981

el Reino Unido se preparaba para el acontecimiento nacional

más importante desde la coronación de Isabel II.

Nos gustaría que pareciera una princesa de cuento.

Es un cuento de hadas, es maravilloso.

Es un país de cuento.

Era como un cuento de hadas

en el que la chica se casa con el príncipe,

a pesar de todos los obstáculos.

Y la gente lo quiso ver así,

porque los años 70 habían sido muy duros.

16 monarcas, diferentes jefes de estado

y Nancy Reagan viajan a Londres para asistir al gran evento.

¿En qué otro momento de mi vida tendría la oportunidad

de presenciar una boda real?

Además tengo entendido que es

la primera boda de este tipo ¿desde hace cuánto?

¿112 años?

Miles de personas invaden Londres

para asegurarse un buen sitio

y presenciar la celebración que tendrá lugar al día siguiente.

Señora Jones, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí?

Desde las 13:30.

¿Y piensa pasar la noche aquí? -Sí.

La víspera de la boda

la novia y el novio hicieron

una última aparición en la televisión,

grabada poco después de que Diana se enterara

de que Carlos y Camilla Parker Bowles

seguían manteniendo una relación de amistad.

Con todas esas responsabilidades y los deberes públicos

que tendrán que asumir ambos,

¿tendrán tiempo para disfrutar de una vida privada

y construir un hogar?

Tú tienes las responsabilidades domésticas.

¿Está deseando construir un hogar en Highgrove?

Claro que sí, por supuesto.

Estoy deseando ser una buena esposa.

¿Y el príncipe Carlos ha sido de gran ayuda para usted?

Ha sido un sólido pilar.

Muy amable.

Lo ha dicho porque estás sentado aquí.

Estoy segura de que lo habría dicho de todos modos.

Diana revelaría años más tarde

que solo unos días antes

le había dicho a su hermana que quería cancelar la boda.

"Mala suerte, nena, porque tu cara está ya en los paños de cocina,

así que es demasiado tarde para dar marcha atrás",

le contestó.

Muchas gracias. -Muchas gracias.

(Música animada)

Cuando cayó la noche, pocas horas antes del inicio de la ceremonia,

decenas de miles de personas se dirigieron al centro de Londres

para contemplar los fuegos artificiales.

Pero no todo el mundo en el país se unió a las celebraciones.

En Liverpool

los conflictos raciales que habían comenzado un año antes

iban a terminar de forma trágica.

La violencia acabó en tragedia

cuando la policía abatió a un joven discapacitado de 23 años,

David Moore,

que murió en el hospital

a causa de las heridas a primera hora de la mañana.

Aquella noche el Reino Unido se partió en dos.

A las 1:30 de la madrugada decenas de miles de personas

atravesaban ya la plaza de Picadilly camino de la ruta de la boda.

A las 2 la multitud se agolpaba

alrededor del palacio de Buckingham.

No fue una noche tranquila para el príncipe Carlos y Lady Diana,

que se encontraban a solo 200 metros de distancia.

-La acomodaron en una habitación de Clarence House,

que daba a la plaza.

Así que oía cómo la multitud se reunía y charlaba.

Cuando Diana intentó por fin dormir un poco,

estallaron los fuegos artificiales.

Y para agravar más la situación

Diana estaba muy preocupada por su futuro.

Sentía que su prometido no la quería realmente.

Solo unos días antes había intentado

cancelar la boda.

Su vida estaba completamente fuera de su control.

-El gran día ha llegado.

Dentro de apenas cuatro horas,

Carlos Felipe Arturo Jorge Mountbatten Windsor

se casará con Diana Frances Spencer.

El Reino Unido y el resto del mundo

se disponen a celebrar la boda del príncipe y la princesa.

-El pronóstico del tiempo anuncia un día soleado en Londres.

Cerca de 600 000 personas

tomaron las calles para asistir

en primera persona a un cuento de hadas.

El ambiente es precioso, se escribe una página de la historia

y es bonito formar parte.

¿Por qué ha venido hoy aquí? -Por el ambiente.

Para olvidarme un poco de la horrible recesión.

Pues ahí los tienen.

Como todo el mundo, yo también

me dejé llevar por el entusiasmo general.

Fue realmente emocionante, era la primera boda real que veía.

En 1981

el coste medio aproximado de una boda

era de 1200 euros.

Sin embargo, los organizadores de esta boda

tenían a su disposición

una carroza de cristal y lacayos de verdad.

Pero, por encima de todo, destacaba el vestido de la novia

con un coste de 15 000 euros

y cuyo cometido era transformar a la joven Diana de 20 años de edad

en una princesa de cuento de hadas.

Ahora desciende del carruaje envuelta en un vestido

de tafetán de seda y todas las miradas se posan en el velo,

el cuerpo encorsetado y la falda acampanada

a modo de crinolina.

-Debido a las circunstancias, el vestido estaba condenado

a arruinarse, ya que nadie previó que Diana se iba a desplazar

en una pequeña carroza con su padre.

Fue un disparate.

Y cuando desplegaron

los 40 metros de tafetán...

No, no, aquello fue excesivo.

Fue realmente demasiado.

Diana Frances...

-El atuendo pesaba una tonelada.

Se veía que era muy incómodo de llevar.

Daba la sensación de que la princesa estaba

tapizada más que vestida.

Pero esa es la tradición.

Te pones esa ropa y desde ese momento

te conviertes en otra persona que responde a nuevas reglas

y nuevas exigencias.

Y ese era el mundo en el que Diana acababa de entrar.

(Música solemne)

-El momento que mejor recuerdo de aquel día

fue cuando la familia real y Lord Spencer

salieron de la Catedral de San Pablo

y permanecieron allí de pie

contemplando cómo el príncipe y la princesa

marchaban en su carruaje.

De repente, Lord Spencer señaló con el dedo al cielo y dijo...

Se puede leer en sus labios que dice:

"¿Ha visto ese dirigible?".

Entonces todo el mundo levantó la cabeza

y se oyó un rumor, una especie de zumbido general.

Y yo sentí un gran alivio

cuando el dirigible aterrizó.

-¿Cómo está disfrutando de la vida de casada?

Es altamente recomendable.

-¿Ha preparado ya algún desayuno?

Yo no desayuno.

Cualquier familia real se abría apartado discretamente

del foco mediático después de la boda.

Pero el pueblo había acogido en sus brazos

a la princesa Diana

y no estaba dispuesto a desprenderse de ella.

Yo la adoraba, la adoraba de verdad.

La adoraba por quién era y por cómo era.

Era muy tímida.

Y ver cómo a partir de ahí pasó a ser la mujer

en que se convirtió, fue maravilloso.

En el primer aniversario de la boda

el Reino Unido tenía dos motivos de celebración:

la princesa Diana había dado a luz a un niño

y, por tanto, al heredero.

Es una experiencia muy fuerte.

Francamente impactante.

Al otro lado del Atlántico

el Reino Unido acababa de salir triunfante

de la Guerra de las Malvinas.

Hay una bandera blanca ondeando en Puerto Argentino.

Es genial.

Debo marcharme. Tengo que unirme a ellos.

Sabía que sería difícil,

pero también sabía que eran capaces de lograrlo.

Apenas una semana después de la victoria de Puerto Argentino,

Carlos, Diana y su hijo posaban en las escaleras

del ala Lindo del hospital de Saint Marys.

La suerte parecía sonreír al mismo tiempo al Reino Unido

y a la familiar real.

La victoria de las Malvinas

ayuda a transformar la imagen del Reino Unido,

que pasa de ser considerado un arcaico imperio aislado

a resurgir como una nueva potencia naval.

Diana, por su parte,

había demostrado su eficacia

al generar un tipo diferente de fervor patriótico

en su primera visita a Gales como princesa.

El pueblo descubre a una persona que se toma el tiempo

de detenerse y hablar.

Además, la princesa Diana tenía un encanto especial,

con su sonrisa, su mirada...

Era una de las primeras celebridades cercanas.

Uno podía sentarse a su lado y hablar con ella.

Algo absolutamente inimaginable con la reina.

Aquello significó un cambio abismal.

-El príncipe de Gales parecía algo aburrido

y prefirió continuar por su cuenta.

-Los británicos son flemáticos.

Y la familia real es el mejor ejemplo de ello.

Pero Diana, aunque perteneciera a una familia de clase alta,

no era así.

Era cálida con la clase trabajadora,

no era distante.

A raíz de la boda

Diana empezó a tener un extraordinario impacto cultural.

En cierto modo Diana renueva la aristocracia,

que se vuelve más aceptable y se deja de considerar

como alto arcaico y obsoleto.

Resurgen las marcas como Laura Ashley, Osborne y Little,

y al mismo tiempo el National Trust,

fundación encargada de la conservación

del patrimonio histórico,

gana notoriedad.

Mientras Diana era agasajada en Gales,

millones de personas contemplaban

cada día uno de los éxitos televisivos de la década,

"Retorno a Brideshead",

serie que glorifica a la aristocracia británica.

Las flores están gloriosas en esta época del año.

Me entusiasmará absolutamente.

Las flores están gloriosas en esta época del año.

Ha estado usted fantástica.

En lugar de ser considerados unos ricachones clasistas,

ahora eran percibidos

como personajes inocentes y divertidos.

Pero Diana no solo ayudará a restaurar

la imagen de la aristocracia,

en 1983

acompañará a Carlos en una de sus visitas diplomáticas

a Australia y Nueva Zelanda.

La prensa británica la ha apodado

la gira real hacia lo inesperado

en clara referencia a la postura

del primer ministro de Australia Bob Hawke

del partido Republicano.

Una semana antes de la llegada de Diana y Carlos a Australia,

el país había elegido como primer ministro

a un hombre cuyo objetivo era que la reina de Inglaterra

dejara de ser jefe del estado australiano.

Está a punto de producirse un cambio fundamental

en el funcionamiento de nuestro gobierno.

-Australia había estado considerando,

y sigue haciéndolo,

convertirse en una república independiente.

Yo entrevisté a Bob Hawke en la época

y el país quería verdaderamente acabar con la monarquía.

Lo que se había planificado como una simple visita real,

se convirtió en una misión diplomática

con el objetivo de consolidar la Commonwealth.

Durante el ritual de bienvenida

ambas parejas estarían pensando

en las ambiciones políticas del señor Hawke,

que públicamente deseaba que Australia se convirtiera

en una república.

¿Cuánto ha costado el viaje?

Aunque la ideología republicana no era todavía mayoritaria

en Australia,

el apoyo a la monarquía era, no obstante, limitado.

Cuando aterrizaron en Alice Springs,

había muy poca gente esperándolos.

Y cuando entramos en la ciudad, tampoco había nadie.

Al llegar al lugar donde se alojaban,

tampoco les esperaba apenas público.

Por tanto, no se puede decir que los habitantes

de Alice Springs estuvieran entusiasmados con su llegada.

No lo estaban en absoluto.

En una inusual ruptura con la tradición de la familia real,

Diana decidió viajar a Australia con Guillermo

de seis meses de edad,

en lugar de dejarlo en Londres con su niñera.

Aquello benefició enormemente a su imagen,

que los mostraban como unos padres modernos.

Y cuanto más descubrían los australianos

a la princesa, más les gustaba.

La gira pro Australia fue un bautismo de fuego para Diana.

Estuvo de viaje durante seis semanas, más o menos,

y realizó 55 vuelos.

Yo era uno de los periodistas que la seguían todos los días.

Siempre recordaré el día

de nuestra llegada a la Ópera de Sídney.

Fue impresionante. Estaba lleno de gente.

Y todas aquellas personas habían ido allí para verla a ella.

-Cuando la pareja real llega a Sídney,

es recibida por una multitud impresionante.

-En cada nueva etapa del viaje había más gente que quería verla.

Cuando llegamos a Brisbane, había 100 000 personas en las calles.

Fue un acontecimiento extraordinario.

-Cuando llegó la familia real,

la multitud hervía de impaciencia.

-Fue abrumador

y a veces incluso peligroso debido a las oleadas de gente.

La gente quería besarla, tocarla.

El pueblo australiano estaba loco con ella.

El momento más complicado era, sin duda,

cuando los príncipes cambiaban de lado en el recorrido.

La gente que se había colocado en un lado

pensando que la princesa pasaría cerca de ellos,

cuando era el príncipe el que pasaba por allí,

empezaba a gritar:

"¡Diana, Diana, vuelve a este lado!".

Le gente gemía cuando el príncipe Carlos

pasaba por su lado de la calle.

-Solo querían ver a Diana.

Todo el mundo la llamaba: "Diana, ven aquí"

y nadie se interesaba en el pobre Carlos.

Gracias a la presencia de Diana,

la imagen de la familia real en Australia

empezó a ganar enteros.

Es muy amable.

Ha cogido mi mano y no la ha soltado de inmediato.

No, me ha dado un buen apretón.

-La multitud era inmensa y el republicanismo

parecía haber perdido protagonismo.

-Para los monárquicos australianos

Diana fue como un regalo del cielo.

El pueblo australiano es muy cálido

y Diana respondió a esa calidez.

Por eso les encantó,

porque vieron cierto australianismo, si se quiere, en ella.

Así que, gracias a la princesa

el discurso republicano cesó durante un tiempo.

A su regreso a Londres,

convertida ya en una auténtica superestrella,

Diana parecía la princesa de un cuento de hadas

de una película de Walt Disney.

Pero mientras los años 80 avanzaban,

los hermanos Grimm esperaban entre bastidores

afilando sus lápices,

listos para tomar el relevo como guionistas.

Psicológicamente Diana era incapaz de lidiar con la situación.

Se sentía abrumada por toda la atención que acaparaba.

Un día me confesó:

"He pasado de trabajar en un jardín de infancia

a ser la nueva Marilyn Monroe".

Era demasiado complicado para soportarlo.

Era muy difícil para ella vivir con todo aquello.

"Spitting Image" fue un ejemplo más del cambio cultural

que estaba teniendo lugar en los años 80.

Poco a poco las nuevas fortunas

fueron ensombreciendo a las viejas instituciones,

incluida la familia real,

cuyo miembro más misterioso era la tímida princesa Diana.

Entramos en pánico cuando decidimos

crear el personaje de la princesa Diana,

pero estábamos obligados a hacerlo.

Era la persona más famosa del mundo y, por supuesto, del Reino Unido,

pero no dábamos con la caricatura adecuada.

Era complicado. Ella nunca decía nada.

Así que, probablemente, lo que deberíamos haber hecho

era suprimir su personaje.

Hola, Diana.

-¿Quién es? -Carlos.

-¿Quién es Carlos? -Tu marido, pichoncito.

Hay un simpático sketch en el que el príncipe Carlos

llama a la puerta de su habitación y ella se niega a salir.

Lo inteligente habría sido hacer eso siempre,

no verla y solo imaginarla

porque la imitación de su voz era espléndida.

-Oh, ¿sí?

¿Puedo entrar un momento a coger mi pantalón?

-No. -¿Por qué?

-Me lo he comido. -No, se ha zampado otro par.

Lo que me ocurría con la voz de Diana

es que no tenía muchas referencias,

porque la había oído hablar muy poco en público.

Así que decidí poner una voz muy dulce,

muy agradable y algo pija.

Y espero que quedara bien.

Pero lo que sí captaron muy bien en "Spitting Image"

fue su belleza.

Puede que los creativos de "Spitting Image"

tuvieran problemas para representar a la joven princesa de 22 años,

pero también los tuvo la princesa Diana

para encontrar su propia voz en la década de los 80,

una vez cumplidos sus deberes reales como progenitor.

Aquellos que observaran a la pareja

fuera del Palacio de Kensington

pudieron comprobar que la vida matrimonial

con el príncipe de Gales distaba mucho de ir sobre ruedas.

El príncipe y la princesa llegaron rápidamente

del hospital con su bebé.

Menos de una hora después de su regreso a casa,

el príncipe Carlos la abandonaba para ir a jugar un partido de polo,

algo que muy pocos padres primerizos habrían osado hacer.

-Según Diana, cuando nació el príncipe Harry,

Carlos le dijo:

"Oh, es pelirrojo, como un Spencer

y es niño".

Porque él deseaba una niña y que se pareciera a los Windsor.

Diana me confesó que cuando Carlos le dijo aquello

se abrió un abismo entre ellos.

El ambiente general del país parecía ser la discordia,

ya que se estaban produciendo enfrentamientos entre la policía

y los mineros en huelga,

que llegaron a su punto álgido en otoño,

tras seis meses de conflicto entre los huelguistas

y el gobierno.

Se trata de un intento

de sustituir el imperio de la ley

por el imperio de la turba,

y no lo permitiremos.

Durante el mandato de la primera ministra

Margaret Thatcher,

3,3 millones de personas

tuvieron que acudir a la cola del paro.

El precio de las acciones de British Telecom

ha aparecido en algunas azoteas de la ciudad.

Mientras los más afortunados

se beneficiaron de la privatización masiva

y de una posición privilegiada

en la economía de libre mercado de los años 80.

¿Más solicitudes para British Gas?

La lista se cerrará en unos instantes.

El país nunca había estado tan dividido hasta el Brexit.

O amabas a la señora Thatcher y te parecía la salvadora

o la considerabas absolutamente detestable.

Al igual que la primera ministra

y un número mayor de mujeres,

Diana no se contentaba con ser una mera madre de familia.

Ella también quería desempeñar un papel público significativo,

pero empleó un método más suave que la Dama de Hierro.

Apenas dos meses después de dar a luz,

asiste a su primer compromiso público

como recién nombrada presidenta de Barnardo's,

una organización benéfica consagrada a la ayuda a la infancia.

Pero tanto el público como la prensa

parecían más interesados en su forma de vestir

que en la causa que defendía.

La nueva imagen de la princesa

ha atraído hoy a multitud de personas al este de Londres.

Julie Bullridge de 25 años de edad

recorre el mundo posando como doble de la princesa Diana

y hoy ha venido para ver cuál debe ser su próximo look.

Me encanta. Es magnífico y además ligeramente formal.

Gracias a Barnardo's

Diana conoció a un hombre que cambiaría su vida

y ella la de él.

De alguna manera

nos unió que ella fuera

la nueva presidenta de Barnardo's

y yo hubiera sido un niño

al que la organización benéfica había ayudado.

Teníamos una conexión muy especial que la prensa supo captar

y que nadie, incluido yo mismo, hizo nada por ocultar.

La prensa los apodó la Princesa y el Mendigo.

Y de su amistad surgió una nueva Diana,

que abandonó el desaliñado look slong

para convertirse en un elegante icono

de la moda de los años 80.

En los años 80 los bailes benéficos

a los que los invitados acudían con sus mejores galas,

se convirtieron casi en una tradición.

Y Diana era su figura más rutilante.

-Damas y caballeros,

su alteza real la princesa de Gales.

Y con ella sabías que la velada sería un éxito.

En marzo de 1985

Diana fue invitada de honor

en el baile benéfico más glamuroso organizado hasta la fecha,

que tuvo lugar en el hotel Grosvenor House.

Entre los donantes de Barnardo's

se encontraban Ringo Starr,

Shirley Bassey o Joan Collins,

estrella de la exitosa serie televisiva "Dinastía".

El baile fue la ocasión para que Diana

revelara al mundo su radical cambio de imagen.

Pero esa noche la competencia fue feroz.

¡Hola, pichones!

Day Medna formó parte del cartel de esa noche

vestida también por mí.

Dentro de unos días habrá unas cuantas réplicas

de este vestido por todo Londres. Estoy convencida de ello.

Diana estaba allí no solo para promocionar Barnardo's,

sino también para eclipsar al resto de invitados.

Hicimos un vestido dorado, plisado, con el dorso descubierto

y a todo el mundo le sorprendió ver a la princesa

mostrando la espalda.

-Era un vestido enormemente sexi.

Diana parecía una diosa.

Se mostraba confiada y segura

y parecía haber salido directamente de una glamurosa sesión fotográfica.

-Al día siguiente se publicaron centenares de fotografías

con Diana junto a Joan,

como si ambas fueran actrices de "Dinastía".

Representaban perfectamente el ambiente de la época.

(Música animada)

Para las simples mortales que querían parecerse

a estas dos gigantes de la moda,

había dos looks en particular que eran indispensables.

La moda del peinado de los años 80 no es mi preferida.

Llevabas el cabello abultado y...

casi fijado. Sí, el cabello fijado y las hombreras.

Yo era periodista entonces

y cuando veo algunas fotografías de la época,

mis hombros parecían interminables.

Llevaba hombreras y pendientes de pinza.

Y gracias a Lady Di

tuvimos el blazer Diana.

Así fue como el look de Diana

se hizo accesible para cualquier mujer.

(Música animada)

Las hombreras eran mucho más que un frívolo accesorio de moda,

eran un auténtico símbolo de cambio.

Conferían a la mujer una sensación de autoridad.

Era como decirle a los hombres:

"No pienso pasarte ni una".

A mediados de los 80

los sectores de la banca y de servicios

se encontraban en pleno florecimiento

y las mujeres reivindicaban con vehemencia

puestos de trabajo

anteriormente ocupados en su mayoría por hombres.

Hutch. 88,90 Hutch.

-Con independencia de la dificultad que entrañara el trabajo,

las mujeres lo desempeñaban a la perfección.

-Se llamó "Power Dressing".

Y creo que fue la primera incursión de las mujeres en el mundo masculino.

En aquella época

para poder avanzar profesionalmente

tenías que ser, en cierto modo,

una versión femenina del hombre.

(Música animada)

El yate real llegó a la plaza de San Marcos

a la hora del desayuno.

Como telón de fondo la preciosa isla de San Giorgio Maggiore.

En una gira por Italia durante la primavera de 1985,

Diana demuestra que puede vestirse al estilo "Power Dressing"

en representación del Reino Unido.

Pero la princesa no se contenta con expresarse

a través de su vestuario

y aprovecha la oportunidad para hacer oír su voz.

Ya puedes empezar.

Mi marido y yo nos sentimos felices

de estar aquí.

Lo he conseguido. -Salud.

Durante aquel viaje Carlos

la animó a utilizar su deficiente italiano

y Diana parecía todavía vivir bajo su sombra.

Una mujer hermosa, parca en palabras

e icono de la moda,

sin otra opción que someterse en todo momento

a la autoridad de su marido.

Unos meses después del viaje a Italia

Diana toma la iniciativa y convence a Carlos

para que la acompañe a la gala benéfica

más ambiciosa jamás organizada.

¡Rock and roll!

Fue un éxito increíble.

Tal vez el concierto de la década, como mínimo.

El Live Aid fue idea de Bob Geldof,

que reunió a las estrellas del pop favoritas de Diana.

Un grandioso concierto donde actuaron

los grupos más importantes de la época.

No habría venido si hubieran tocado grupos

como Bursel o Back Fish. No me habría molestado.

Diana, fan de la música pop,

no dudó un momento en dar apoyo

a este festival benéfico excepcional,

absolutamente representativo del glamour

filantrópico de los años 80.

El Live Aid fue probablemente

uno de los acontecimientos más emocionantes

para alguien como Diana,

que amaba la música, la cultura popular

y a los famosos en general.

Recuerdo una fotografía suya en particular.

Detrás de ella está David Bowie

y Diana parece feliz como un niño en una juguetería.

Pero apenas 60 minutos después,

la princesa tuvo que marcharse obligada por Carlos,

que prefirió acudir a un partido de polo

antes que, como más tarde comentaría en privado,

a una pachanga pop a la que mi esposa me hizo asistir.

"Una pachanga pop",

no el mejor concierto de la historia organizado en Londres.

"Una pachanga pop"...

Las grietas que habían empezado a aparecer en el matrimonio real

ya no podían pasar desapercibidas.

Alguien que trabajaba en palacio

filtraba información a "Spitting Image".

Cuando el distanciamiento entre Diana y Carlos

empezó a ser evidente,

aunque la prensa no hizo mella en ello,

"Spitting Image", por supuesto,

si satirizó al respecto.

Consideró que era hilarante

hacer chistes sobre ellos viajando

a países diferentes y no viéndose nunca.

Pero esa era la realidad de lo que estaba sucediendo.

La víspera de la primera visita de Diana a EE. UU.,

un artículo bien documentado de la revista "Vanity Fair"

se preguntaba quién llevaba las riendas

en la pareja real.

No sé si Tina Brown era consciente de que su artículo

exacerbaría las tensiones que ya existían en la casa real.

El artículo insistía en el hecho de que Diana

era muy popular, tenía poder

y la adoraban no solo los británicos,

sino también los estadounidenses.

Y se publicó la víspera del viaje de la pareja a EE. UU.

Una visita de carácter diplomático

cuyo protagonista era Carlos.

Y al final sucedió lo que se había vaticinado.

En EE. UU. no se resistieron al fenómeno Diana.

Todo el mundo la adoraba.

Desde el momento en que descendieron del avión,

los paparazzi no se dedicaron a fotografiar al príncipe,

sino a su esposa.

-Cuando empezamos a cubrir a Diana la imagen que se tenía de ella

era la de una mujer que vestía muy bien,

una chica encantadora de buena familia,

a quien le había sonreído la fortuna

y se había casado con un miembro de la casa real.

Pensábamos que era un personaje secundario en la vida de Carlos,

pero aquello cambió gracias a la facilidad

con que Diana conectó con la gente,

especialmente con las mujeres y las niñas.

Y ella se dio cuenta de que aquello le otorgaba cierto poder.

Pero Diana no solo encandiló

con su encanto a la gente común y corriente.

En su primera velada en Washington,

la princesa tuvo a todo el mundo a sus pies,

incluida la pareja presidencial

y las estrellas más rutilantes de Hollywood.

John, ¿vas a bailar con la princesa esta noche?

Si ella quiere, por supuesto.

-Invitar a John Travolta fue una idea brillante.

Juntos dieron todo un espectáculo y ella estuvo fantástica.

Cuando vi su foto en el periódico, me moría por conocer la historia

que había detrás de esa imagen.

Ningún periódico británico pudo captar este instante,

que se convertiría en la imagen definitoria del viaje,

por no decir de la década.

Al filo de la medianoche,

Lady Di y el rey de la música disco

tomaron la pista de baile de la Casa Blanca,

consolidando así la pretendida relación especial

de amistad que compartían ambos países.

La Casa Blanca tenía su propio fotógrafo

y no había ningún inglés presente, eso fue todo.

Cuando nos enteramos de lo que había pasado,

aparcamos las cámaras por una noche y nos fuimos a tomar unas copas.

No sé qué pensaría Carlos en ese momento,

pero quien organizara aquello

hizo un excelente trabajo de relaciones públicas.

Las fotos obtenidas fueron mágicas.

A la mañana siguiente

el príncipe Carlos dejó muy claros sus sentimientos.

La exposición era el tema central de la conferencia,

pero los periodistas solo tenían en mente a Diana.

Como no soy una marioneta, me temo que no puedo contestar a su pregunta,

pero supongo que lo disfrutó. ¿Verdad, querida?

Sería tonta si no disfrutase bailando con John Travolta.

-Yo no pienso que tratara deliberadamente de hundirla,

sencillamente le costaba gestionar el fenómeno mediático

en el que Diana se había convertido y que él había ayudado a crear.

El viaje concebido para ayudar a construir

la imagen del heredero al trono de Inglaterra,

se había convertido en un inacabable baile

de promoción para su esposa.

El príncipe esboza una sonrisa de satisfacción,

mientras el público profiere gritos de aprobación.

La relación entre ambos países

mejoró ostensiblemente a raíz de ese viaje,

pero la de Carlos y Diana no gozaba de tan buena salud.

Aunque parecía encantada con la atención mediática,

Diana quería demostrar

que era una mujer con sustancia, además de con estilo.

Diana regresó de EE. UU. triunfante

y con un renovado deseo de futuros proyectos.

Pero a pesar del éxito de su viaje el año 1986

se convertiría en su annus horribilis.

La ironía es que todo ocurrió

en un momento en el que Diana atravesaba

por lo que ella definía como su período sombrío.

Sufría de depresión, bulimia

y sospechaba que su marido había vuelto con su antigua amante,

Camilla Parker Bowles.

De modo que para ella fue una época desdichada.

La palabra Camilla no se mencionaba en aquellos días,

pero todos estábamos al corriente de lo que ocurría.

Y a medida que pasaba el tiempo cada vez se hacía más evidente

que el cuento de hadas estaba llegando a su fin.

Decidida a no resignarse a su suerte

Diana recurrió a su astróloga

para que la diera un nuevo sentido a su vida.

Se sentía completamente marginada,

fueran de lugar, tanto en el seno de la familia real,

como en su matrimonio.

Pensé que una de las cosas que podía hacer

era darle la vuelta a ese sentimiento.

En otras palabras, luchar contra su sufrimiento

ayudando a otras personas que sufrían como ella.

Al año siguiente

Diana encontró una causa que le procuraba la pasión

y la motivación que andaba buscando.

Y dedicó sus esfuerzos

a luchar contra los prejuicios

que circulaban sobre un nuevo virus

que acechaba al país.

El sida se propagó a una velocidad de vértigo.

Fue verdaderamente aterrador.

Y como suele ocurrir

con otras enfermedades recién descubiertas,

había mucha desinformación.

También se consideraba una enfermedad exclusiva

de los homosexuales.

Por lo que hubo una gran reacción

contra la comunidad gay.

-Hoy sabemos que algunas estrellas del pop de entonces

eran gais como Elton John, Freddy Mercury,

George Michael o Boy George,

pero en aquella época todavía no habían salido del armario.

Diana había expresado públicamente

su admiración por muchas de esas celebridades.

En aquel entonces la vida de la comunidad homosexual

era percibida como algo turbio y clandestino.

La situación era muy distinta a la actual

pues ahora está integrada en la sociedad.

Así que al expresarle su apoyo,

creo que Diana hizo mucho por la comunidad gay.

Cuando Diana inauguró el Pabellón Broderip

fue un momento histórico.

-El hospital ha declarado hoy que esta visita

les había ayudado más

que todas las campañas gubernamentales juntas.

-La reacción de los medios

y del gobierno frente a la crisis del sida

era recriminatoria y acusadora.

De modo que ese tipo de apoyo de un miembro de la familia real

hizo bien a mucha gente.

-Se había especulado mucho si la princesa

llevaría guantes al dar la mano

al personal y a los pacientes de la nueva clínica.

-El mero hecho

de que la princesa no llevara guantes

y me diera la mano a mí y a otros pacientes

ha ayudado mucho a desmitificar la enfermedad.

Es una persona informada.

Tengo amigos que han sufrido sida

y la actitud de Diana al mostrar al mundo

que el virus no se contagiaba a través del tacto

me pareció maravillosa.

Eso contribuyó a cambiar la mentalidad de la gente.

Dos años después de esta foto que rompía con los tabúes,

Diana acudió al hospital donde trabajaba David Evans.

La inauguración oficial del pabellón fue el 1 de diciembre,

el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida.

Esa fue la primera vez que vi a Diana.

todavía me emociono cuando hablo de ello.

Recuerdo que estaba sentada al lado de un hombre

que tenía las piernas llenas de sarcoma de Kaposi

y vi que sus rodillas se tocaban.

Ese simple contacto disipaba todos los miedos

y estigmas que rodean al VIH.

Cuando Diana se acercó y me estrechó la mano,

se me saltaron las lágrimas.

Recuerdo que le dije:

"Gracias, majestad, nos ha salvado".

-Una de las críticas que recibía a menudo Diana

es que no hacía nada a menos que hubiera una cámara delante

y un periodista tomando notas.

Pero eso no es cierto.

Como amigo suyo que era,

tuve la oportunidad de acompañarla en varias ocasiones

en sus visitas a comedores sociales.

Simplemente entraba allí

y ayudaba en lo que fuera necesario.

Pero Diana no se conformaba

con desempeñar ese papel en el Reino Unido,

y pronto se embarcaría en misiones humanitarias internacionales.

A finales de los años 80

Diana era una de las mujeres más fotografiadas del mundo.

Rivalizaba incluso con algunas de sus estrellas de pop

favoritas en los rankings de celebridades.

No había un solo día en el que una foto

o un reportaje de Diana

no saliera en los periódicos británicos.

Era la gallina de los huevos de oro.

Una foto suya en la portada de cualquier periódico o revista

bastaba para que las ventas se dispararan.

-Con el tiempo la figura de Diana adquirió tal magnitud

que todos los periódicos del país

tenían un fotógrafo y un corresponsal

asignados exclusivamente a la familia real

para estar en todo momento al tanto de cualquier noticia.

La presión se elevó considerablemente

cuando un nuevo semanario repleto de noticias de actualidad

llegó a los quioscos.

La revista "Hello!"

nació dispuesta a escribir un nuevo capítulo

en la cobertura de los medios hacia la familia real.

El respeto a la vida privada

fue sustituido por la búsqueda de la noticia sensacionalista.

El único objetivo era aumentar las ventas.

Salieron a la luz historias

cada vez más íntimas sobre la familia real,

sobre su vida privada, sobre el modo en que vivían

y lo que hacían, especialmente Diana.

Hiciera lo que hiciese

y fuera donde fuese

despertaba el interés de la gente.

Una noche Ken Gavin y Diana coincidieron por casualidad

durante una representación del "Fantasma de la Ópera".

Nos cruzamos por puro azar.

Diana estaba sentada justo delante de mí.

Me saludó, yo le devolví el saludo...

y después me preguntó si tenía previsto cubrir

el primer día de escuela de Guillermo,

que era al día siguiente.

Yo le respondí que sí. Por supuesto que pensaba ir.

Y ella comentó: "Mi marido no irá".

Inmediatamente supe que tenía una noticia,

así que en el entreacto llamé corriendo al "Mirror".

Cuando volví a mi butaca, ella me preguntó

si había salido un momento y yo le dije que sí,

que había ido a la recepción. Ella soltó una risita.

Como es obvio, la ausencia del príncipe Carlos

el primer día de colegio de Guillermo ocupó los titulares.

Eso fue lo que hablamos.

Seguro que ella sabía que la noticia se publicaría.

Diana había comprendido que la curiosidad

de la prensa por su figura

podía serle de utilidad,

ya fuera para avivar las tensiones de su matrimonio,

como para atraer la atención sobre las causas

humanitarias que le importaban.

Esta mañana la princesa de Gales

ha anunciado que Barnardo's,

la organización benéfica que preside,

quiere dejar a un lado la imagen de orfandad victoriana

y alcanzar una mayor notoriedad pública.

Soy plenamente consciente

de que para muchos jóvenes la vida familiar

no es siempre una experiencia feliz.

La propia Diana había vivido un drama familiar

cuando su madre la abandonó a la edad de seis años.

Esa experiencia traumática

fue la que la convirtió en una apasionada

portavoz de todas las personas abandonadas a su suerte

por el gobierno de Margaret Thatcher.

Sé que la vida familiar es sumamente importante.

Y como madre de dos niños pequeños

creo que quizás tentamos que encontrar

una forma más segura de ayudar a nuestros hijos,

de nutrirlos y prepararlos para que se enfrenten

a la vida como adultos estables y seguros de sí mismos.

A medida que fue encontrando su propia voz

y ganando confianza como figura pública,

Diana empezó a desprenderse

de algo más que de su propia timidez.

Nuestra relación profesional acabó bruscamente

alrededor de 1989.

Fue difícil de aceptar

puesto que la ruptura fue radical.

No resulta muy beneficioso desde el punto de vista financiero

y publicitario

que tu cliente más importante

decida de repente dejar de comprar tus productos.

Pero bueno, todavía estamos en pie

y, a Dios gracias, seguimos confeccionando muchos vestidos.

Pero... sí, fue todo un shock.

-El Concorde ha vuelto a batir su récord de velocidad

llevando a bordo una pasajera que todo Nueva York

espera con impaciencia.

Las imágenes se han transmitido en directo

por todas las cadenas locales.

-Ahí la vemos bajando del avión. La princesa de Gales

ha llegado a Manhattan.

En su primera visita en solitario a la Gran Manzana

Diana mostró al mundo entero

que había tomado las riendas de su propia vida.

Es la primera vez que la princesa visita en solitario EE. UU.

Era una faceta diferente de Diana,

el de una mujer activa e independiente.

Ella escogía qué obra benéfica quería apoyar,

dictaba su propia agenda y decía lo que quería hacer.

Un día podía mostrar su apoyo a las fábricas

del Reino Unido,

al día siguiente acudir a la Ópera Nacional

y al otro visitar los barrios más desfavorecidos

en el distrito sureste de Manhattan.

Esta puede ser una ciudad peligrosa.

Un equipo especial provisto de ametralladoras

ha vigilado en todo momento,

mientras la princesa visitaba partes de la ciudad

que muchos neoyorquinos nunca ven.

Diana visitó un refugio para mujeres

maltratadas y niños sin hogar,

demostrando que su compromiso era más profundo

que el de la mayoría de los miembros de la realeza.

Es un reducto donde los niños

pueden escapar del aterrador mundo de la droga y de la violencia

que, a menudo, encuentran en las calles.

La familia real siempre ha tenido la Commonwealth.

Pero la mayoría del tiempo

se contentaba con estrechar un par de manos,

asistir a la representación de algún baile tradicional

y ese tipo de cosas.

Diana, sin embargo, no se dejó intimidar

por las diferencias culturales.

Hablaba con todo el mundo

y aceptaba a la gente sin importarle su origen

su credo o su color de piel.

Por decirlo llanamente

ella se ponía del lado de los desvalidos.

Seguramente veía a las comunidades negras

y a las minorías étnicas como parte de esa clase desfavorecida

y se relacionaba con ella con una ligera actitud paternalista

típica de la aristocracia, pero sus intenciones

eran siempre buenas.

Diana concluyó su viaje a Nueva York

con el acto más controvertido de su programa,

la visita a un centro dedicado al cuidado de niños

con sida en Harlem.

La princesa se preocupó

especialmente de los bebés seropositivos

nacidos de madres toxicómanas.

Cuando una madre sufre un problema de drogodependencia,

¿cómo puede dedicarse también al cuidado de sus hijos?

A petición de Diana

no se permitió que ningún equipo de televisión

filmara su visita al centro infantil.

Las únicas fotografías que existen

fueron tomadas por el personal del hospital.

Rompiendo todas las reglas y protocolos

Diana no dudó un instante

en coger en sus brazos a los bebés que padecían sida.

Para las enfermeras y otros miembros del personal

fue un momento increíble.

Todo el mundo estaba maravillado

al ver un miembro de la familia real

hacer algo así.

Tomó en sus brazos a un niño de unos siete años

y todos se pusieron nerviosos porque tenía mal carácter

y temían que le fuera a dar una patada

y se diera una situación embarazosa.

Pero el niño solo apoyó la cabeza en su hombro.

Ella sintió una conexión especial con aquel niño

porque también sabía lo que era estar sola

frente al mundo.

Era consciente de que su compromiso marcaba

la diferencia para todas esas personas

que eran ignoradas.

-Los miembros del personal estaban muy sorprendidos

al ver a la princesa en un hospital de Harlem,

ya que ningún presidente estadounidense

les había hecho nunca una visita.

-Ningún político del país se preocupaba de ellos

y tampoco ninguna celebridad.

Pero aquella princesa

se había tomado deliberadamente el tiempo de visitarlos

y de mostrarles un poco de humanidad y compasión.

La visita consolidó la reputación

como una princesa moderna y compasiva

y la convirtió en una figura relevante

en la acción humanitaria a escala internacional.

Tuve el privilegio de regresar

con ella en el Concorde de Nueva York

y le pregunté si era consciente de lo que había hecho.

Ella no entendió a qué me refería.

Así que le expliqué que Nancy Reagan jamás habría hecho algo así.

Me contestó que había cogido a esos niños en brazos

porque se sintió conmovida y tenía ganas de llorar.

Ella era así.

El 31 de diciembre de 1989

el mundo entero, y en particular Berlín,

se preparaban para entrar en una nueva década

que parecía llena de promesas.

Miles de personas han acudido para cruzar esta brecha

abierta oficialmente justo antes de Navidad.

El Muro se había derrumbado apenas unas semanas antes.

Y a través de otra brecha otro guardia fronterizo

de Alemania Oriental se aprovecha de las nuevas libertades.

Estamos en Nochevieja.

Los años 90 trajeron consigo la esperanza de una nueva vida,

de un renacimiento.

Mi hija nació en 1989 en la época de Mandela

y de la caída del Muro de Berlín.

Estuve a punto de llamarla Liberty

porque vivíamos un período de libertad.

Era casi como si los nuevos tiempos

hubieran abrazado el lema de Diana, ya sabe,

cuidar de los demás,

estrecharlos en tus brazos y tenderles la mano.

Pero esa misma Nochevieja

la princesa Diana parecía estar buscando

un tipo diferente de libertad.

Pasó gran parte de la noche

hablando por teléfono con su amante.

Sin que ninguno de los dos lo supiera

alguien estaba escuchando.

Y las cintas de la conversación

fueron enviadas a la prensa,

con consecuencias que resonarían el resto de la década.

"Capullito, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero".

Recibí en mi oficina del "Daily Mail"

una cinta de casete enviada por correo

en un sobre sin remite dirigido a mi nombre.

Fue alrededor de septiembre de 1991.

Recuerdo que la escuché en el despacho de mi editor.

(DIANA) "Nunca sabrás cuánto... -Lo sé querida. Estoy cuidándote".

"-Sí. -Protegiéndote".

Me quedé asombrado

porque era obvio

que tenía una relación muy estrecha

con el hombre con el que hablaba.

"Capullito, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero".

La grabación y sus explosivas revelaciones

fueron enviadas al menos a tres periódicos,

en lo que algunos consideraron

una campaña orquestada

para desprestigiar a la princesa de Gales.

La ironía es que en el momento en el que los periódicos

recibieron aquella cinta,

ninguno pensó que pudiera publicarse.

En cierto modo se veía como algo que no iba a suceder

y que no debía suceder.

¿Sabía Diana que la habían grabado? Yo pienso que sí.

No puedo decirlo con certeza,

pero creo que en 1991

ya se sabía que esa cinta andaba en circulación.

Por lo que es totalmente plausible que todo eso

estuviera en la mente de Diana cuando decidió

confiarse a Andrew Morton.

-Es como si te confiaran un secreto

y ese secreto fuera muy peligroso.

"Si quieres ser como yo tienes que sufrir".

Nunca le pregunté a Diana por qué me escogió a mí,

por qué quiso que fuera yo.

Ella debía saber que yo no estaba adscrito

a la BBC, a la ITV o a la prensa de Fleet Street.

Sabía que yo era un escritor independiente

y sabía que había escrito artículos elogiosos sobre ella.

Supongo que en ese momento deseaba contar su historia.

Y, casualmente,

yo me encontraba en el lugar adecuado

en el momento oportuno.

El bestseller "Diana, su verdadera historia"

de Andrew Morton

cambiaría el curso de la vida de Diana,

de la monarquía y, sin duda, de la historia.

Sin que casi nadie lo supiera entonces

la propia Diana fue la instigadora,

la orquestadora

y la que hizo todo menos escribir el libro.

En los años 90 no existían las redes sociales.

Y no es un hecho anodino, puesto que para hablar de sus problemas

necesitaba contar con la ayuda de un escritor

o de un periodista.

Significaba invitar a desconocidos

a que contaran su historia.

Y eso constituye un paso enorme.

Es mucho más difícil

que coger un teléfono móvil

y difundir tu historia.

Así que la princesa más famosa del mundo

me preguntó: "¿Quieres que te conceda una entrevista?".

Por supuesto.

Y ocurrió en la más incongruente de las circunstancias.

Nos reunimos en un café con un amigo que teníamos en común.

Alrededor había gente comiendo tocino, huevos y frijoles.

Mi amigo había traído su viejo magnetofón.

Introdujo una cinta,

me puse los auriculares y escuché

mientras Diana relataba su historia.

Hablaba de bulimia,

de una mujer llamada Camilla Parker Bowles

de la que yo nunca había oído hablar,

hablaba de intentos de suicidio.

Fue impresionante.

Después de la reunión

tuve la sensación de haber sido admitido

en un círculo secreto.

El desmoronamiento del matrimonio real

se producía en un contexto de desmoronamiento

de diversos principios tradicionales.

Los años 90

con el fin de la Guerra Fría y la amenaza nuclear

nos permitieron disponer de un poco más de tiempo

para nosotros mismos.

En los años 90 la sexualidad cambió.

Estábamos saliendo de la frivolidad de los años 80

y empezamos a reflexionar sobre lo que realmente importaba,

que era cómo nos sentíamos con nosotros mismos

y en nuestras relaciones.

Nos desembarazamos de todas nuestras inhibiciones.

La película "Instinto Básico"

fue una de las más taquilleras del año 1992.

Al mismo tiempo en el Reino Unido

florecieron todo una serie de revistas

que hablaban del sexo sin tapujos.

El sexo comenzó a ocupar un lugar más significativo

en nuestras conversaciones y también en nuestras vidas.

Todo el mundo mantenía relaciones sexuales,

pero era tema tabú.

Creo que en los 90 empezamos a ser más sinceros

con nuestras emociones.

Ya no había que simular los orgasmos

o fingir que eras feliz en tu matrimonio.

Diana formó parte de ese movimiento de los años 90

y fue una verdadera punta de lanza para hablar de temas de los que antes

habrían sido embarazosos o vergonzosos.

En 1992

Diana no fue el único icono mundial en publicar un libro

que dejaba poco espacio a la imaginación.

El producto se vende sellado, así que no escandalizará a los niños.

Madonna escogió la sexualidad

como vía para reivindicar su historia.

Mientras que Diana

prefirió ser absolutamente sincera acerca de sus sentimientos.

Creo que la idea de que un miembro de la familia real

pudiera tener una vida causó una gran conmoción en la gente.

Fue algo así como reconocer

que la reina va al retrete.

No se habla de esas cosas.

Y de repente

todo quedó expuesto, los problemas de salud mental, la bulimia...

Creo que el público se ha sentido indignado

por el carácter intrusivo de los autores

y del periodista en cuestión.

Una odiosa exhibición de periodistas

metiendo el dedo en la intimidad de otras personas.

La élite

se rascó por completo las vestiduras.

Los extractos se publicaron en el "Sunday Times"

de Rupert Murdoch.

Para algunos era la prueba irrefutable

de que la Constitución británica estaba siendo atacada.

Creo que uno de los objetivos del señor Murdoch

es enriquecerse

y el otro acabar con lo que él considera el establishment,

y en particular con la monarquía.

La clase dirigente estaba consternada

porque el hecho parecía ser auténtico y verídico.

Y contradecía la opinión forjada desde hacía mucho tiempo

sobre la monarquía y el heredero al trono.

El hecho de que el heredero

estuviera viviendo con una mujer casada

era un asunto que no deseaban ver saltar a todas las portadas

de los periódicos dominicales.

Diana estaba corriendo un riesgo,

pero era la cabeza de Morton la que estaba en juego.

El "Daily Telegraph" querría verlo colgado del cuello

mientras sufre una muerte lenta.

Lo único que buscaba era la verdad.

Por una vez quería dejar a un lado

la propaganda y hacer un retrato fiel de la realidad.

Me sentía un poco como el boxeador de feria

que debe luchar contra todos con una mano atada a la espalda.

porque no podía revelar que era Diana la que estaba detrás del libro.

Todas las personas con las que he hablado,

personas cercanas a la princesa de Gales,

me han asegurado que el retrato es justo,

comprensivo y fiel.

Me vi obligado a decir que sus amigos y su familia me habían ayudado,

pero no la princesa.

Es una historia fidedigna, un retrato verídico.

Los actores de la obra lo han confirmado.

Y si Diana estuviera hoy aquí,

yo seguiría diciendo lo mismo.

Ella quería que el mundo supiera cómo era su vida.

No nos equivoquemos.

Nunca se arrepintió de haber hecho el libro de Morton

porque creía que era importante que la gente se diera cuenta

de que todo era una comedia.

La unión entre ella y Carlos

no tenía nada de cuento de hadas.

Y pensaba que el público

se merecía conocer la verdad.

Creo recordar que en la época en la que se publicó el libro

Morton vino al programa a contestar

las llamadas de los telespectadores.

"Carece por completo de conciencia moral.

No debería haber hecho esto".

Un sector de la opinión pública

pensó que no estaba contando la verdad,

dado que, de alguna manera, no había respetado la vida privada de Diana.

"¿No le da vergüenza llenarse así los bolsillos?".

Ese sentimiento desapareció bastante rápido.

El público comprendió enseguida que no había hecho nada de eso

y que estaban escuchando la auténtica voz de Diana,

la princesa de Gales.

Las cosas cambiaron bastante y la gente simpatizó mucho con ella.

Si lo que buscaba Diana era llegar al público

y conectar con él, creo que lo consiguió.

Diana había conectado ya con zonas del país

que otros miembros de la realeza no podían alcanzar.

Pero después de las revelaciones de Morton

las encuestas de opinión

mostraban que era más popular que nunca.

El libro de Morton vendió más de dos millones

de ejemplares en todo el mundo.

Pero cuando el mundo empezó a conocer la faceta sombría

de la pareja real,

las desdichas de la familia Windsor no habían hecho más que empezar.

La duquesa de York ha salido hoy del castillo de Balmoral

por una puerta lateral

para dirigirse al aeropuerto de Aberdeen.

En agosto el mundo descubría que la duquesa de York

había sido fotografiada

mientras su asesor financiero, John Brian,

le chupaba un dedo del pie.

Desde el Palacio de Buckingham

aseguran que esta salida estaba prevista

antes de la publicación de las fotos

en las que la duquesa aparece en una piscina

junto a su asesor financiero.

Fergie fue desterrada públicamente del círculo real.

La reina parece ahora asediada por los problemas.

Las apacibles vacaciones familiares en Escocia se han arruinado.

Cuatro días después

la bomba de relojería que había estado guardada

en la caja fuerte de los periódicos nacionales

finalmente estalló.

"The Sun" publicó las grabaciones telefónicas.

(DIANA) "Nunca sabrás cuánto...

Nunca sabrás cuánto... -Lo sé, cariño".

-El verano de 1992 fue increíblemente movido.

Era como si hubiera una competición

entre los miembros más jóvenes de la familia real

para ver quién sería el primero en tocar fondo.

Cada día la historia daba un nuevo giro.

Después de la publicación del libro de Morton,

la gente consideró las grabaciones de Diana

como una especie de correctivo,

que le haría bajar un poco los humos.

Ese era, en cierto modo,

el mensaje subyacente.

-Es una escena de caos y destrucción.

El annus horribilis

llegó al paroxismo en noviembre

con el incendio del Castillo de Windsor.

Hasta los más cartesianos pudieron captar

el simbolismo que eso representaba para la Casa de Windsor.

Es evidente que estamos siendo testigos

de una tragedia nacional.

La batalla por controlar el fuego

aún está lejos de terminar.

Todo un tesoro real está en juego.

El Palacio de Buckingham anuncia con pesar

que los príncipes de Gales han decidido separarse.

Mientras las ruinas

del Castillo de Windsor todavía humeaban,

el primer ministro John Mayor

anunció el principio del fin de la pareja real.

Sus altezas reales no tienen intención de divorciarse

y su estatus constitucional no se verá afectado.

Recién separado

el príncipe Carlos se traslada a su finca,

donde se dedica a crear un pastiche del pasado,

un pueblo idílico en el condado de Dorset.

Quiero demostrar que es posible diseñar algo

sobre una base tradicional.

Diana, por su parte, establece su residencia

en el Palacio de Kensington.

Se dedica a causas más actuales

e hilvana su discurso

con esa cualidad tan valiosa de los años 90...

Señoras y señores...

...la autenticidad.

Los trastornos alimentarios tienen en el fondo

un problema mucho más profundo que la mera vanidad.

Sentimientos de culpa,

de autodesprecio y de baja estima personal.

Diana abanderó durante los años 90

un enfoque muy diferente,

que abogaba por hablar directamente de las cosas

que no iban bien en nuestra vida.

Antes de 1992

si eras bulímico, tenías que gestionar solo tu sufrimiento.

No sabías que otros vivían lo mismo ni lo que te estaba pasando.

-Comer se ha convertido hoy

en una expresión de cómo nos sentimos con nosotros mismos.

-Y cuando Diana salió a la luz

y habló de esas cuestiones embarazosas,

fue como un soplo de aire fresco.

Por fin pudimos hablar de ello, informar del problema

y ponerle fin.

De repente se puso hablar desde el corazón.

Y cuando pronuncio esa frase desde el corazón,

enseguida me hace rememorar los años 90,

que es cuando la gente comenzó a adoptar esa...

actitud ante los problemas

y gradualmente casi se convirtió en la norma.

La nueva franqueza de Diana no surgió de la nada.

En los años 90 siguiendo la estela del movimiento

encabezado por Oprah Winfrey en EE. UU.,

hasta los herméticos británicos

se acostumbraron a que los ciudadanos de a pie

se sinceraran en la televisión.

Pero ese entusiasmo trajo consigo

la sensación de que nada estaba prohibido.

Si a Diana se la consideraba un libro abierto,

ahora se la veía cada vez más como un libro cuyas páginas

cualquiera podía manosear.

A menudo considerados mercenarios despiadados

los paparazzi fueron reclutados

para participar en una de las batallas

mediáticas más sangrientas de la década,

la Guerra de los Gales.

Es evidente que las dos facciones hablaban con diferentes periódicos

de Fleet Street y a veces incluso

las dos al mismo tiempo con el mismo periódico.

Hasta las excursiones más inocentes se convertían en un arma.

La guerra se libraba en los parques temáticos,

en la playa...

e incluso en las pistas de esquí.

El príncipe Carlos se presta amablemente

a cooperar con los paparazzi,

disfrutando de la rara oportunidad de proyectarse

como la figura paterna.

-¿Cómo está la nieve? -Maravillosa.

-Cuando la Guerra de los Gales arreció, fue todo un espectáculo.

Ambos disponían de armas muy diferentes

y tanto uno como otro disfrutaban usándolas para golpearse

mutuamente con el propósito de hacer valer

sus argumentos ante la prensa.

A medida que la guerra se recrudecía,

cada ciudadano se formaba su propia opinión.

Soy galés, pero él no me gusta como príncipe de Gales.

Yo estoy a favor de Carlos no de ella.

En 1994 se produjo lo inevitable.

Carlos invitó a un equipo de documentalistas

a ver las cosas desde su perspectiva.

El asunto ha levantado bastante revuelo.

Tendrán la oportunidad de verlo y juzgar por sí mismos.

La película de Jonathan Dimbleby

se proyectó ante un nutrido grupo de reporteros de la realeza.

Si alguien hace una foto, detendremos la proyección.

Los reporteros, junto con el resto del país,

vieron cómo el príncipe de Gales

confesaba su relación con Camilla Parker Bowles.

Una vez más, los defensores de Carlos el infiel

tuvieron que intervenir.

Me temo que no es el primer heredero al trono

que ha tenido una aventura.

Después de todo, si eres el príncipe de Gales,

todo el mundo, todas las mujeres atractivas

tienen un ojo puesto en el príncipe de Gales.

Siempre ha sido así.

¿Dónde están las pruebas?

Lo mejor que nos puede pasar

es que la reina viva mucho tiempo.

Ha sido muy honesto. Le compadezco.

No me gustaría estar en su lugar.

La noche en que se emitió la confesión televisiva de Carlos

Diana demostró su maestría en el arte de la guerra mediática,

luciendo lo que inmediatamente se denominó

el Vestido de la Venganza.

La última andanada en la Guerra de los Gales

llegó con la entrevista de "Panorama"

en noviembre de 1995.

Ahí, Diana hizo su célebre declaración:

"Éramos tres en nuestro matrimonio".

"Estaba un poco superpoblado".

Y ante una audiencia de 23 millones de personas

admitió que ella también había tenido aventuras amorosas.

En la era de Oprah Winfrey

Diana lanzaba un lamento desgarrador.

Pero logró ganarse en gran medida

las simpatías de su mejor aliado,

el público.

Tiene que ser verdad, ¿no?

Sí, da la impresión de que el príncipe la engañó.

Tenía que dar su versión de la historia

para que la escucháramos.

Opino que ha hecho lo correcto.

¿Puede salir?

Salga, por favor, no lo vemos.

Eso es. Ahí. Un momento.

Estupendo.

En julio de 1996

los abogados de Diana sirvieron el último bocado

a la jauría de la prensa, siempre tan voraz.

No nos lo puede leer, ¿verdad? -No, me temo que no.

Los términos de su divorcio.

Ella tendrá que renunciar a su tratamiento de alteza real

y además recibirá duna suma total de 20 millones de euros.

Carlos tendrá que pagar 470 000 euros anuales

por la oficina de gestión de los asuntos de su esposa.

En cuanto a Diana,

aún no está del todo claro

cuál será exactamente su futuro papel.

-El día después de que se anunciara el divorcio,

mientras trabajaba para el "Sunday Mirror",

yo mismo me encontraba con cuatro o cinco fotógrafos más

en el lado sur del Palacio de Kensington.

Ella salió en coche

y la seguimos hasta Richmond.

Diana entró en un callejón sin salida.

Dio media vuelta...

y uno de los fotógrafos que iba en motocicleta

la siguió por esta carretera.

Hasta aquí.

La princesa Diana estaba, más o menos, donde yo estoy ahora.

Y el tipo con el que estaba discutiendo

estaba, más o menos, aquí.

Yo estaba enfrente, perpendicular a la calle principal,

y pude tomar algunas fotos.

La escena no duró más de tres o cuatro segundos.

El cuento de hadas había terminado oficialmente

y a Diana le tocaba escribir una nueva historia.

Aunque había perdido su título de alteza real,

su popularidad no hizo más que crecer

a finales del siglo XX.

Es la mujer más famosa de EE. UU.

Al igual que las Spice Girls que vivieron un ascenso fulgurante

en las listas de éxitos de todo el mundo,

Diana conquistó América.

Estamos ante una de las invasiones

británicas más agradables que ha tenido la Casa Blanca.

Con su incontestable elegancia,

Diana encarnó su propia versión del "Girl Power".

El mal que hacen los hombres deja huella.

El verano de 1997

fue una fiesta desenfrenada.

La princesa Diana ha disfrutado de unas segundas vacaciones.

Esta vez acompañada del hijo de Mohamed Al Fayed.

Cuando se trataba de Diana,

la prensa, los paparazzi y, por supuesto, el público

devoraban con avidez sus historias y fotografías.

Pero en la madrugada del 31 de agosto de 1997

la fiesta se interrumpió de golpe.

Nos informan desde París que Diana,

la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de tráfico.

Su pareja, Dodi Al Fayed, también ha fallecido.

-Recuerdo que una hora después de escuchar la noticia

de que había muerto, estaba en la ducha

y de repente rompí a llorar.

Y es curioso,

en realidad puedo conectar con esa emoción ahora mismo,

puedo sentir cómo aflora.

Fue, sin ninguna duda,

la mayor historia de mi carrera, seguro.

Nuestro programa de hoy está enteramente dedicado

a Diana la princesa de Gales.

-Todos los días de lunes a viernes

toda la semana se habló de Diana, de ninguna otra cosa.

Desde su primera aparición en público,

Diana abrió su corazón sin querer más de lo que pretendía.

Pero cuando murió,

fue como si el mundo entero conociera todo sobre ella.

Seamos sinceros

la mayoría de la gente no la conocía personalmente.

Todos creían conocerla

a través de nuestras fotos,

los paparazzi, las entrevistas oficiales

y todos sus actos.

Por eso todo el mundo se sentía tan cerca de ella.

Necesitaba estar aquí como todo el mundo.

Es terrible.

Nos sentimos solos y afligidos, como si hubiéramos perdido a alguien

cercano.

-El mundo entero estaba de luto.

El público se identificaba con ella,

conocía sus problemas, su corazón...

Sabía que había pasado por un divorcio,

que la habían traicionado, que había habido otra mujer.

Muchas personas se reconocían

en lo que había sufrido.

Ella hablaba con la gente

y acogía a todo el mundo de la misma forma,

sin importarle su origen, su credo

o su color de pie.

Y eso se reflejaba en la multitud que lloraba.

Si desean expresar sus sentimientos sobre este trágico suceso,

les haremos un hueco en esta aciaga mañana.

Recuerdo muy bien el sentimiento de ira

que había contra los medios de comunicación

en general,

pero, sobre todo, contra la prensa sensacionalista.

-¿Por qué los reporteros y fotógrafos acosan a la gente?

Fue en ese momento cuando me di cuenta

de que la reacción del público iba a ser brutal.

Solo Dios sabía dónde podía llegar.

¿Por qué pagan tanto dinero por las fotografías.

¿Por qué los paparazzi los perseguían?

Si no hubiera habido dinero en juego...

Era la vox pópuli, la voz del pueblo.

Una vez pasados los primeros días,

alguien se dio cuenta de que en el Palacio de Buckingham

no ondeaba ninguna bandera.

¿Dónde está la reina? ¿Dónde está?

De repente parecía existir una especie

de rechazo absoluto a todo lo que procediera de Escocia,

donde la familia real

estaba pasando sus vacaciones estivales.

¿Cree que la reina debería abdicar?

Creo que el príncipe Guillermo

debería ocupar el trono con el debido asesoramiento.

La tristeza era palpable y la ira dirigida

contra los tabloides, de repente, cambió de objetivo

para apuntar a Balmoral,

donde se interpelaba a la familia real

al grito de: "¿Dónde estáis? ¿Y dónde está la bandera?".

Son las personas más frías que existen en el planeta.

En cuanto al príncipe Carlos, creo que sobran las palabras.

Mucha gente sentía un profundo resentimiento

contra la familia real

por la forma en la que habían tratado a Diana

y contra Carlos por su aventura con Camilla.

Todo eso estaba saliendo al mismo tiempo.

Y entonces contra su voluntad la reina regresó a Londres.

-No sabíamos que el coche se detendría y que la reina

se mezclaría entre la multitud.

Nadie sabía lo que la gente le iba a decir.

No había ningún guardaespaldas a la vista.

Ella y el príncipe Felipe se bajaron del coche

y la multitud se mostró muy cálida con ella.

La opinión pública cambió cinco o seis veces esa semana,

ya fuera en una u otra dirección.

Era como esa bandada de estorninos que surcan el cielo al azar.

Así fue la reacción de la opinión pública esa semana.

Pero creo que tendemos a olvidar

hasta qué punto el clima se volvió peligroso.

(Música dramática)

Es curioso,

este es precisamente el lugar

en el que me coloqué para ver pasar el cortejo fúnebre.

Salió del Palacio de Kensington,

desfiló por aquí delante

y yo estaba por esta zona.

No recuerdo el punto exactamente, puede que fuera un poco más adelante,

pero muy cerca de aquí.

Fotografiar el funeral

fue casi una forma de rendirle homenaje.

Tenía la sensación de que era mi deber.

-La Gran Bretaña que vimos en el funeral

y las reacciones que suscitó el duelo,

ese desbordamiento incontenible de la emoción,

está en las antípodas de la Gran Bretaña

estructurada y jerárquica

que vimos con motivo de la boda de los príncipes.

Sabíamos que la reacción del público

iba a ser muy diferente,

que el duelo no sería contenido

como hubiéramos esperado años antes.

Había pasado una eternidad desde que Diana había lucido

su hermoso traje de boda.

El país había cambiado profundamente.

A través de los meandros de la vida de Diana

es posible trazar el mundo cambiante de finales del siglo XX.

Su muerte nos rebeló que no se trató solo

de una historia personal

y que todos vivimos un poco a través de ella.

(Música dramática)