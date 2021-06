(Banda sonora: música de suspense)

(Banda sonora: música de suspense)

(Banda sonora: música de suspense)

(Sonido de beso)

(Claxon)

(MUJER) Adiós.

-¡Oh!

"(Música triunfal)"

"(Quiquiriquí)"

"La muerte

de una leyenda".

"Esta semana el país ha recibido con gran pesar

la muerte de Aristide Leonides".

"Nacido en 1871,

llegó de Grecia a los 23 años

sin un solo penique en el bolsillo

e inauguró su primer restaurante ese mismo año".

"Poco después, su primer hotel abría sus puertas".

"Su primera esposa, lady Marcia de Haviland,

murió muy joven, pero el señor Leonides

no estaba solo al final de su vida. Le sobrevive

su joven y bella esposa norteamericana, Brenda".

"Aquí vemos al señor Leonides con su nieta mayor, Sophia".

"Amigo o enemigo, no se puede negar

que Aristide Leonides era un magnate de su época".

"(Quiquiriquí y música triunfal)"

Buenos días, señorita Ackroyd.

Buenos días, señor Hayward. Señor... ¿Sí?

Tenemos una clienta. Le espera dentro.

¿Clienta? No me ha dicho su nombre.

Hola.

Hola, Charles.

Siento presentarme así. No sabría si querrías verme.

Reciba mi más sentido pésame...,

señorita Leonides.

Yo quería ir de incógnito en Egipto.

Me sorprendió que dejaras la diplomacia...

por esto. ¿Ser detective?

Es un negocio familiar.

¿Qué puedo hacer por ti, Sophia?

Creo que mi abuelo fue asesinado.

Asesinado.

Murió de un infarto,

pero sospecho que fue provocado.

¿Y qué te hace sospechar eso?

Le encontré yo.

El médico estaba muy raro y...

no firmó el certificado de defunción. Le harán la autopsia.

Claro.

Quiero que tú, Charles,

vengas a casa a investigar qué pasó

antes de que actúe la policía.

Cobrando, por supuesto. (RÍE)

Sería muy poco ético que yo aceptara el caso, Sophia.

Seguro que lo entenderás.

¿Quieres saber por qué me fui?

No... No quería que vieras a mi familia.

El joven diplomático sin blanca no era bastante para ti.

¡Charles, basta! ¿Ahora quieres que los vea?

Ahora es diferente, muy diferente.

¡No para mí!

Es posible que el asesino aún esté en casa.

Estoy asustada, Charles.

¿Tú, asustada?

Sí.

Pues deberías acudir a la policía.

Señorita Ackroyd, la señorita Leonides ya se va.

Al menos piensa en ello.

¡La señorita Leonides!

¿Se conocían de antes?

Muy poco, en El Cairo.

¡Oh, vamos señor Hayward! Piense en la publicidad.

No puede permitirse rechazar el caso.

(Teléfono)

¿Cuál es exactamente tu interés en la muerte de Leonides,

Charles? Un familiar me ha pedido ayuda.

No sé a qué juegas con esto de ser detective.

Tu sitio está aquí, en Scotland Yard, como tu padre.

Dejó el listón muy alto. ¡Y que lo digas!

¿Qué quieres?

El forense se fijó

en las contracciones extremas de las pupilas.

Hizo algunas pruebas

y concluyó que la causa de su muerte fue...

eserina. Es...

Otro nombre de la fisostigmina.

Se usa en el colirio para tratar el glaucoma.

O, si se inyecta en la sangre directamente,

puede provocar un infarto.

Tu padre también se inclinaba así.

Leonides era diabético.

Quizá sustituyeron su insulina

por eserina. ¿El colirio era

suyo? Sí.

Puede que el cambiazo fuera accidental.

Es posible. Apenas hay casos

y los abogados de la familia nos destrozarán si lo planteamos.

¿Y qué hará la prensa?

En cuanto hablemos de crimen, se les echará encima.

Y esa gente disfruta de su intimidad tanto como disfruta

de su dinero.

¿Ese miembro de la familia es hombre o mujer?

Mujer.

¿Libre de sospecha?

Está bien, dos días.

Luego enviaré a la bofia. Oiga, aún no he decidido

si acepto el caso.

Entonces, ¿qué haces aquí? No...

No creo que una familia así hable conmigo

ni que me abra su casa.

No tengo ninguna autoridad.

Leonides tenía amigos poderosos.

También enemigos poderosos.

Era una figura controvertida.

Llévate todos esos documentos. Piénsatelo

"y espera mi llamada".

Gracias, Charles.

¿Por qué? Eh...

Por llevarme a bailar esta noche.

(RÍE)

(Teléfono)

Charles Hayward.

(Disparo)

¿Va todo bien?

¿Sabe usted algo de topos?

No, me temo que no. (SUSPIRA)

Dispongo de un arsenal de armas, trampas, venenos.

A veces utilizo el acebo, se pinchan y así sangran.

Los topos son hemofílicos, enanos sangrantes,

igual que algunos reyes, pero creo que una escopeta

es lo que mejor expresa mis sentimientos.

¿Es el sabueso de Sophia?

Sí, Charles Hayward.

La puerta estaba abierta.

Sí, le esperábamos.

Edith de Haviland.

Mi difunta hermana fue la primera esposa de Aristide.

¡Sophia cree que hay una Borgia bajo nuestro techo!

¡Qué dramático!

¡Josephine!

¡Josephine!

¡Josephine! ¡Josephine, te llama la niñera!

¡Espabila!

De acuerdo, tía Edith.

Ve con ella, sé buena chica.

¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame!

¡Venga!

No sé qué haríamos sin nuestras viejas niñeras.

Son fieles. A esta la elegí yo misma hace años.

Hola, Charles.

Sophia... ¿Se puede saber

de qué le conoces? Le conocí en Egipto,

cuando colaboraba con Sotheby's.

Me salvó la vida.

¿No es así, Charles? Bueno,

su caballo escapó hacia las pirámides y yo lo detuve.

¿Qué ocurre?

¡A Sophia no se le ha escapado nada en toda la vida,

ni caballos ni nada, ahora que lo pienso!

A él le gusta pensar que me rescató.

¡Oh, qué encantador!

La tía Edith vino para cuidar de la abuela y, cuando ella murió,

creyó que debía ayudar a criar a sus hijos,

salvarlos de la influencia del abuelo.

La tía Edith

y el abuelo discutían sin cesar.

Ella le decía que era un extranjero que robaba a las arcas públicas,

y él, que era una esnob intolerante y xenófoba.

En el fondo, creo que ella le adoraba.

He aquí el hombre en cuestión.

Sé lo que piensas:

la preciosa hija de un conde y un inmigrante casi enano,

una pareja imposible.

Pero la abuela se coló por él.

Tenía algo exótico y dinámico que la atraía.

Fue un matrimonio feliz.

Muy feliz.

Claro que sus amigos no se mezclaban

y los padres de ella le odiaban.

¿Y por qué siguieron adelante?

Nadie podía parar al abuelo, Charles.

(Música de jazz a lo lejos)

¿Le encontraste aquí?

¿Quieres contármelo?

"Le subía el desayuno".

¿Era... lo habitual?

"Sí".

Buenos días, abuelo.

Le gustaba que lo hiciera.

¿Y eso por qué?

Teníamos...

un vínculo especial.

Abuelo...

"¿Un vínculo especial?".

¿A qué te refieres? A nada.

Nos llevábamos muy bien. Eso es todo.

Este era su baño.

Y el armario fatídico.

¿Otra alcoba?

La de su mujer.

Brenda. Sí.

Ya.

En mi despacho dijiste...

que..., que estabas asustada.

Somos una familia extraña.

Hay crueldad dentro de nosotros y...

distintos tipos de crueldad.

Es lo más inquietante, los distintos tipos.

¿Qué quieres decir? Exactamente eso.

Si necesitas algo, estaré por aquí.

Sí, gracias, Sophia.

(Música de jazz a lo lejos)

¿Es usted el detective?

¡Ah! Tú debes de ser

Josephine, la hermana de Sophia.

¿Cómo estás? Bien, gracias.

¿Descubre los secretos de la gente?

Esa es la idea.

¿La casa del árbol es tuya?

Mía y de Eustace, mi hermano mayor.

Me gusta tu cuaderno.

¿Qué escribes en él? Las cosas que sé.

Sé muchas cosas.

Y, al morir mi abuelo, soy la más lista de la casa.

¿Quieres contarme algo?

Aún no. Verá,

leo novelas policiacas

y un buen detective necesita reunir pruebas

e interrogar a todos para resolver

un caso. El asesino nunca es el primer sospechoso.

Magda hablará con usted.

¿Magda?

No quiere que la llame mamá: dice que la hace vieja.

# No hay nada # como estar en casa... #

No he elegido bien los zapatos: muy frívolos

para la ocasión. Le pido disculpas.

No importa.

¡Oh, Dios!

Anoche bebí demasiado burdeos.

Me da jaqueca.

El borgoña me sienta mejor.

Podría tomarse una aspirina.

¿Una aspirina?

(RÍE)

¡Un trago cura resacas, cielo!

Ya. (RÍE)

¡El mal se cura con el mal!

(SUSPIRA)

¿Quiere una copa?

Es pronto para mí.

¡Qué mono!

Ya verá cuando tenga tres hijos.

Así que...

es usted actriz.

Está claro que no ha pisado un teatro o no me lo preguntaría.

Debo admitir que soy un entusiasta del cine.

Ya veo.

Nunca me han gustado las películas.

Sin embargo, tengo un guion soberbio.

Mi marido lo escribió para mí. "Exposición",

su primera obra de ficción. Llena de pasión.

La protagonista, "moi"...,

tiene un papel enigmático. Dicen que me van más

las comedias debido a mi nariz,

pero este asesinato nos dará

mucha publicidad y...

Continúe. ¿Acaso algo de esto es importante?

Al fin y al cabo, tenemos a nuestra propia Ruth Ellis

bajo este techo.

Ruth Ellis mató a su amante,

no a su marido. Sea como sea,

la ahorcaron por ello. Y con razón.

Pero ¿insinúa que querría ver a Brenda Leonides...

ahorcada? Usted...

tergiversa mis palabras.

Sí, bueno. Creo

que hablaré con su marido.

En la biblioteca.

Gracias por su tiempo.

¿Eso es todo? Por hoy, sí.

¡Bien, estoy hambrienta!

(Puerta y ladrido)

Espero no interrumpir nada.

Charles, permíteme presentarte a mi padre, Philip Leonides.

Es un placer conocerle, señor. Charles Hayward.

Conocí a un Hayward,

subcomisario de Scotland Yard.

Una especie de leyenda en el cuerpo.

Mi padre. Ajá.

Le fueron bien las cosas hasta que le asesinaron.

¿Nunca averiguaron quién lo hizo? No.

Eso no dice mucho en su favor. ¡Papá!

Señor Leonides.

(EL PERRO GRUÑE LEVEMENTE)

Por muy desagradable que vea mi visita,

puedo garantizarle que palidecerá en comparación con lo que le espera

si la policía decide volver aquí.

¿Puedes hacer un esfuerzo, por favor, por mí?

Mi preciosa Sophia está disgustada.

Creo que debemos llegar a un acuerdo, señor Hayward.

¿Está sugiriendo que dejemos que un dado decida por nosotros?

Determinará si continuamos esta conversación o no.

Diga un número. ¿Queréis parar,

por favor? Oiga, mire...

Le asigno el cuatro.

Tiene pocas probabilidades de ganar.

Igualmente, no contestaré a sus preguntas.

Eso es de muy mala educación, señor.

¿Y cree que la presión ilegal de un hombrecillo de Scotland Yard

me obligará a hablar con usted? Ya lo creo.

Sí.

Porque ese hombrecillo y yo intentamos hacerle un favor,

señor.

¡Ah, la libretita, por supuesto! Vaya anotando.

Usted es el hijo mayor, ¿no?

Lo soy.

¿Y desde cuándo vive aquí?

Hace 10 años perdí una partida de póquer con cierta gente.

Mi padre lo vio como una ocasión

para mantenerme a raya.

Eso nos trajo aquí. Eso junto con otros fracasos.

Se refiere a unas obras de mi madre

que tuvieron...

escaso éxito.

Sí, ¿y usted le escribió un guion?

Soy historiador. Escribo sobre arte y literatura medievales.

El guion de mi mujer fue...,

es una excepción. Ajá.

Vivimos por y para las artes.

Así que no interviene

en los asuntos comerciales de su padre.

El tío Roger dirige

Associated Catering,

el buque insignia de mi abuelo. Sí.

Mi hermanito es el mandamás,

pese a tener el olfato empresarial de una mangosta.

(RÍE)

Pero..., en realidad, no le hace falta...

el dinero.

A nadie de esta casa le hace falta el dinero.

¿Y por qué sigue viviendo aquí?

Porque ese era el trato.

Además, ¿quién quiere trabajar para vivir,

señor Hayward?

¿Se ha leído el testamento?

Aún no. ¿Por?

Suponía que a estas alturas...

¡Todos sabemos lo que estipula!

Todos tenemos el porvenir asegurado.

Allí no encontrará pistas, señor Hayward.

Gracias, señor Leonides.

Oh, una cosa más. Si es necesario...

No parece triste, señor.

¿A qué se refiere?

Su padre ha muerto.

Pero usted no parece estar triste.

Adiós, señor Hayward.

(Puerta)

Un hombre menudo que hacía mucha sombra.

Una sombra enorme y bastante torcida.

(RÍE LEVEMENTE) (OLISQUEA)

¿Qué hace?

¿No puedo jugar a detectives?

Huele a puro.

Así que ha conocido a Philip. Pero no huele

a alcohol. ¿Magda está durmiendo?

No, la he conocido.

O sea, que ha rechazado la copa que le ha ofrecido.

¡Buen chico!

Y, con la mente despejada,

se concentra en el objetivo.

No me extraña que le guste a Sophia.

Lady Edith.

¿Cuándo podría hablar con usted?

¡Ah, estoy ocupada!

La poda otoñal. Ah.

Creo en los beneficios de cortar las flores marchitas.

En todas las estaciones.

(Puerta cerrándose)

(Música a lo lejos)

(Ruido)

(RÍE) Clemency Leonides.

No se corte. Entre y salga cuando quiera.

La puerta estaba abierta. Ajá.

Supongo que es el detective que ha contratado Sophia.

Charles Hayward.

Y, ya que hablamos con sinceridad,

le interesará saber que soy investigadora química en La Roche.

¿Y? Y mi especialidad

es la toxicología vegetal, señor Hayward.

Lo sé todo sobre los venenos. (RÍE)

Supongo que no trae el trabajo a casa, ¿no?

(RÍEN)

-¡Roger!

El detective de Sophia está aquí.

Dígame, ¿cómo funciona

lo de vivir todos juntos en esta casa?

¿Quién dice que funcione?

-Señor Hayward.

La tía Edith dice que conoce

a Sophia. Sí, nos conocimos en El Cairo.

Si me parece bien. Creemos que es bueno, ¿no, Clemmy?

Con tal que ayude a encerrar a esa puta...

-Cariño. -Es increíble

que no esperara. ¡Tenía 86 años y ella

le asesinó a sangre fría! -¡Roger, cállate!

Su mujer tiene razón: si no es más cauto,

podrían acusarle de difamación.

¿De difamar a una asesina? ¡Me ha dejado huérfano!

-Tienes 55 años,

querido. No es tan raro.

-Es verdad. Lo siento.

Continúe. ¡Oh!

Bien.

(CARRASPEA)

Usted es el director de Associated Catering,

la empresa de su padre.

Una de sus empresas.

Me la regaló, pero tiene razón: era suya.

De hecho, todo lo es.

En la casa de mi padre muchas moradas hay.

¿Cuándo hablaron por última vez?

¿Qué importa eso?

Es evidente. ¿A qué se refiere?

¿A qué se refiere? -Eh...

Quizá sería mejor continuar en otro momento.

-¿Sabe qué querría hacer?

Estrangular a esa mujer con mis manos.

-No sabe lo que dice. Aún no lo ha asumido.

-¡No es más que una cazafortunas!

¡Y envenenó a un anciano indefenso!

Su marido es muy agresivo.

-No mataría ni a una mosca.

Querer a un padre es algo natural,

pero lo suyo roza la idolatría. Ser el hijo favorito puede no ser bueno.

Déjeme ayudarla con eso. Por favor. ¡No!

Me gusta estar ocupada,

(RÍE) sobre todo ahora que los niños apenas me necesitan.

Y cada vez menos.

Es el destino de una niñera, ya se sabe.

¿Es la única empleada aquí?

¡Oh, sí! Aparte de la cocinera, claro.

Debido a la muerte del señor Leonides.

Quieren privacidad.

Aunque aquí el servicio suele ir y venir.

¿Quién es el que está con Sophia?

Es el señor Brown, señor.

El tutor de los niños. Ah.

Sea amable con la señora Leonides.

No es tan fuerte como los demás.

(Música soul a lo lejos)

(Música soul en inglés)

(Puerta)

¿Puedo pasar?

(SUSPIRA)

No es usted como esperaba.

¿Qué han estado diciendo de mí...

todos los de abajo? (APAGA LA MÚSICA)

No se preocupe, ya lo imagino.

Bestias...

(RÍE LEVEMENTE)

¿Y qué si tengo 37? Nos casamos por amor. ¿Eso es malo?

Ellos nacieron ricos y creen que nadie está a su altura.

¿Cómo conoció a su marido?

Yo era bailarina en Las Vegas.

Sí. (RÍE) Él tenía negocios allí.

Un día entró en el casino donde yo trabajaba

y me vio llorar.

¡Por favor! (SOLLOZA)

No crea que el llanto es mi estado natural.

¡No! Pero me había metido en un lío.

Como una sirvienta indecente.

¿Se refiere a... un embarazo?

Me harté de los hombres.

Quería un hogar.

Soñaba con alguien bueno

que me mimara.

Él me dijo: "Siéntate, cuéntame qué te pasa".

¡Le dije que no, que me echarían por hablar con un cliente! (RÍE)

Y me dijo:

"No te echarán: soy el propietario".

¿Su marido tenía un casino en Las Vegas?

Bueno, no era de dominio público.

Era más bien un socio capitalista. Su...

llegada aquí

no debió de agradar a nadie.

Juré que sería una esposa buenísima.

Y lo fui.

Pero no podíamos librarnos

de esa familia suya, siempre aprovechándose

de él y viviendo de su bolsillo.

¿Y qué fue del bebé?

Resulta que al final no había. Todo fue un error.

¿Su marido tenía

rutinas nocturnas? Bueno...

Le gustaba mirar la televisión.

Solía venir aquí.

Esta era su butaca.

A veces yo ponía música y bailaba para él.

Eso le encantaba.

A veces trabajaba toda la noche con el señor Brown.

El tutor de los niños.

Se llevaban bien.

¿En qué trabajaban?

Aristide escribía sus memorias.

Ya.

Bien, eh...

Tengo que hacerle una pregunta delicada, señora.

Puede llamarme Brenda.

Eh...

La insulina... Sí.

¿Se la inyectaba él mismo?

Sí, pero...

esa noche...

lo hice yo.

Él me lo pidió.

Dijo que estaba cansado y me lo pidió.

Entiendo.

La niñera dice que se sospecha que le mató un veneno.

Sí.

Es una posibilidad. ¿Lo ve?

¡Yo le maté!

¡La policía encontrará mis huellas en la botella y la jeringuilla!

Pero ¡en la botella ponía

"insulina" y no "veneno"!

¡Y, si yo fuera la asesina, habría borrado las huellas!

¿No cree?

(Murmullo de voces)

Señor. Siéntese.

(Música de piano a lo lejos)

¿Conoce a esta mujer?

Sí, Sophia de Haviland.

Trabaja para Sotheby's.

No deja que nadie se le acerque,

pero se rumorea que ustedes dos se llevan muy bien.

¿Conoce a este hombre? Es Aristide Leonides.

Esta mujer es en realidad Sophia Leonides.

Su nieta.

Supongo que olvidaría comentárselo.

Verá, sabemos que Leonides colaboraba con la CIA

desde la guerra civil griega, pero no por qué.

Y, teniendo en cuenta

todo lo que está pasando en este país actualmente,

queremos saber si su presencia aquí

y el hecho de que oculte su identidad...

es una coincidencia.

Seguro que hay una razón

por la que... Oiga.

Usted se aburre en la embajada y quiere trabajar en inteligencia,

¿cierto? Sí.

Pues considérela su forma de entrar.

(Puerta)

(Puerta)

¡No, no, no! Le estaba buscando.

¡Esto es el estudio...! De Aristide Leonides, lo sé.

¿Qué hace aquí?

El señor Leonides me dio acceso a todo.

Ya lo veo.

Y usted es...

el investigador privado y quiere interrogarme.

Sí. Aún no he conocido a Eustace. Hábleme de él.

Es un adolescente. (RÍE)

Rebelde, enfadado...

Detesta la autoridad, le encanta el rocanrol...

(RÍE)

Piensa por sí mismo, algo extraordinario en esta casa.

Y no le gusta que le den clases aquí.

¿Y por qué se las da?

El señor alegó la parálisis que sufrió de pequeño.

Le marginarían por su cojera.

Pero usted no lo cree.

El señor Leonides era muy controlador.

Usted le ayudaba con sus memorias.

Sí, eso...

es totalmente confidencial.

¿Trabajó con él esa noche? Sí, hasta muy tarde.

Con interrupciones.

¿Visitas? Sí.

Eh... Roger primero

y luego Magda. ¿Sabe qué querían?

Ninguno de ellos es muy discreto.

Roger tenía una crisis por el negocio

y Magda quería que el señor financiara su película.

¡Ah! "Exposición".

¿Y aceptó hacerlo? ¡No!

Ella actúa en obras que nadie ve.

Y nadie lee lo que escribe su marido.

Además, ¿qué saben ellos del mundo real?

¿Le visitó alguien más?

Sophia.

Ella es más discreta que los demás.

Es la casa donde nació el señor Leonides.

Quiero una copia de las memorias.

Solo está el original. El original...

también me sirve. (RÍE)

Ha desaparecido.

(Disparo)

Solo hay un remedio para vosotros.

(Graznidos)

(Ladridos)

(Ladridos)

(Ladrido)

¿Tu tortuga tiene nombre? Salomé.

Mamá actuó en la obra "Salomé".

Me temo que no tuvo mucho éxito.

Salomé bailó ante el rey Herodes.

Le gustó tanto que se ofreció a darle lo que ella quisiera.

¿Ya ha acabado el interrogatorio?

Eh... Por hoy sí.

¿Ha encontrado pistas?

¿Sabes, Josephine?

En la primera ronda del interrogatorio, no es cuestión

de encontrar pistas,

sino de hacerse una idea de con quién estás tratando.

Tiene suerte de hablar con ellos.

Como familia no hablamos mucho.

Salvo Magda, claro.

Pero ella solo habla de sí misma. (RÍE)

Habrá sido muy triste perder a tu abuelo.

No tanto, no me caía bien.

Impidió que yo fuera bailarina. Me dijo que no valía.

Y a mí me encanta el ballet.

Lamento oír eso.

Josephine,

¿qué me dices del señor Brown?

Tiene una aventura con Brenda.

Los dos se escriben cartas.

Son muy empalagosos. Laurence

es empalagoso. ¿Cómo lo sabes?

"¡Oh, vida mía,

te necesito más que el aire que respiro!".

Te lo estás inventando.

Sé dónde las esconden.

Yo sé muchas cosas.

Escucho tras las puertas.

Aquí la gente no me presta atención.

Todos son muy egoístas.

Pero yo los observo.

Adiós, señor Hayward.

Adiós.

¡Hola, cariño! Hola.

¿Acorralando a su presa, señor Hayward?

Lady Edith. ¿Sí?

Me preguntaba... ¿Las puertas se cierran

por la noche? Religiosamente.

Aristide creía que la amenaza comunista era real.

Personalmente, no me imagino

que Swinley Dean tenga una célula muy activa.

A no ser que cuente

al señor Brown. Es todo un intelectual.

¿Puedo hacerle una pregunta directa?

Son las únicas interesantes.

¿Qué le pasa a la gente de esta casa?

(RÍE)

En efecto, es muy directa.

Lo siento. No lo sienta.

Pasión.

Esto es un hervidero de pasión... reprimida.

Es lo que pasa cuando la persona a la que más amas en el mundo,

por la que darías tu vida

es la misma persona a la que más odias.

Seguro que lo entiende, señor Hayward.

De lo contrario, usted no estaría en esta casa.

¿No es cierto?

"(Rasgueo de guitarra)"

"(Rasgueo de guitarra)"

"(Rasgueo de guitarra)"

"(Rasgueo de guitarra)"

"(Rasgueo de guitarra)"

(Rasgueo de guitarra a lo lejos)

(Rasgueo de guitarra a lo lejos)

(Rasgueo de guitarra a lo lejos)

(Rasgueo de guitarra)

(Rasgueos de guitarra)

(Rasgueos de guitarra)

(Rasgueo de guitarra)

(Rasgueos de guitarra a lo lejos)

(MARCA UN NÚMERO DE TELÉFONO)

"¿Diga?". Brent.

Soy Charles Hayward.

"¡Charlie!".

"¡Qué sorpresa!".

"¿En qué puedo ayudarte, amigo?".

Aristide Leonides.

"¿Qué pasa con él?".

¿Qué haces aquí?

No, Charles, la pregunta es...

qué vas a hacer ahora.

No tendrás miedo, ¿verdad?

Ni el más mínimo. Pues deberías.

(Música y cláxones)

(GRITA)

(LA BANDA TOCA "ELEVATOR ROCK")

(EL PÚBLICO COREA LA CANCIÓN)

Qué, ¿te gusta?

(Gritos y aplausos)

(Aplausos a coro)

Vamos arriba.

(Fin de la música y aplausos)

Esto es de lo que mi abuelo quería que le informara,

de... lo que hace la gente joven,

la música de moda.

Creía que era el futuro de sus negocios:

el ocio, el entretenimiento.

Por eso decía que el mundo se ablandó tras la guerra.

Así que ¿lo de Las Vegas iba de eso?

(Música de rocanrol)

Tampoco quieres hablar de sus memorias, ¿no?

(SUSPIRA)

Vi una foto tuya.

De bailarina.

Es de cuando era niña, antes de mi lesión

de rodilla.

Estabas preciosa.

¿Quieres callarte

y encender mi cigarrillo?

Charles...

Esta cría tiene ganas de bailar.

(Música de rocanrol y voces)

(Música swing)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

Igual que en El Cairo.

(Fin de la música y aplausos)

"(Trueno)"

(Trueno y sonido de lluvia)

(Truenos continuos)

"(HOMBRE) La última voluntad y testamento de Aristide Leonides,

redactado por mí y firmado por él

ante su familia el 24 de julio"

de 1957.

Cada miembro de la familia recibe una parte sustancial y equitativa.

No obstante, señor Hayward,

la señorita Leonides me pidió que le proporcionara

toda la información que necesite.

Espero contar con su absoluta discreción.

Por supuesto.

Porque, como le he dicho a la familia,

hoy hemos visto que el testamento no estaba firmado.

Todos los presentes y yo mismo le vimos...

o creímos ver que lo firmaba,

pero... ¿Murió intestado?

Eh... Eso parece.

Pero, si murió intestado, entonces...

La principal beneficiaria

es, por supuesto,

la segunda señora Leonides.

Brenda.

En efecto.

(LEJOS) ¡Josephine!

¡Josephine!

(Teléfono)

(Teléfono)

Gracias.

Un lugar magnífico.

¿Qué quiere?

Sé lo del testamento.

Y también que usted tuvo una fuerte discusión con su padre

la noche que murió.

Mire.

Doy palos de ciego...

Pero ¿tuvo algo que ver con la inminente quiebra...

de Associated Catering?

Es usted muy entrometido, señor Hayward.

-He pensado que querrían...

¿Qué pretendía?

¿Convencer a su padre de que le salvara

y él se negó?

-Está a nombre de Associated Catering.

Dos millones de libras.

(RESOPLA)

Esta cifra resolvería los problemas de muchos.

No los míos.

No hice más que decepcionarle.

Y él me perdonaba y... me sacaba del apuro una y otra vez.

Esa noche,

Clemency me dijo que destruyera el cheque,

que, si aceptaba un penique más, sería mi perdición.

Pero no soy tan fuerte como mi mujer.

Al día siguiente...,

estaba muerto.

Estás aquí.

No te acerques así

a la gente. Quien escucha

tras las puertas rara vez oye cosas buenas.

¡Y guarda ese horrible cuaderno de una vez!

(Teléfono y murmullo de voces)

(Murmullo de voces y teléfono)

(Teléfono)

¿Diga?

Amigo, te están siguiendo.

"Ya lo sé, creía que eras tú".

A nosotros no nos detectarías. "Qué,"

¿tienes algo para mí?

"Si me cuentas por qué dejaste Asuntos Exteriores. Tenías futuro".

El mundo libre busca a gente como tú.

¡El mundo libre! ¡Por favor!

"Ya, de acuerdo".

"Leonides era amigo nuestro,

pero dudo que su muerte tenga que ver con eso".

¿Qué asuntos teníais con él?

Nos ayudó en Grecia con la guerra civil.

Financió un montón de organizaciones anticomunistas.

Ajá. Dio dinero a cierta gente

a cambio de nuestra ayuda en Estados Unidos.

"Le encubrimos algunos de sus negocios turbios".

Lo que explica lo de Las Vegas.

"(RÍE) Era un tipo raro".

Se veía como el próximo Alejandro Magno

o algo así.

Le iban mucho los imperios.

Y el Imperio británico se desmorona.

Cada santo tiene su nido.

¿Y eso es todo? "Mira,"

todos quieren saber quién le mató

y nadie tiene ni una maldita pista, pero hablamos de mucho dinero.

"Estaba en todas partes,"

era como un pulpo, así que ¿quién se beneficia de su muerte?

Eso es demasiado obvio.

Quizá tu amigo del coche nos ayude.

Tenemos una amiga en común.

-¿Perdón? -Tu mujer.

-¿Qué hace?

(SE QUEJA)

¡Suéltame! -Oye, oye,

calma, solo queremos saber quién eres.

-(GIME) -¡Eh, eh!

Venga, tranquilo.

-(GIME) -¡Oh, vaya!

Charles, el sargento Glover,

de Scotland Yard.

(GLOVER RESOPLA) -(RÍE)

¡Calma, calma, grandullón!

¿En qué diablos pensaba?

Charles, no es tan grave como parece.

Creía que, por su amistad con mi padre,

confiaría más en mí y en lo que hago.

Le juré que cuidaría de ti

si a él le pasaba algo. ¿En serio?

¿Está diciendo que este..., este payaso iba a protegerme?

-¡El único payaso...! -Cállate, Glover.

Tiene razón: eres un payaso. Lárgate de aquí.

Charles, tienes que entender que estoy sometido a mucha presión.

Hay intereses políticos.

Es delicado.

Y con tu pasado... ¿Cómo dice? ¿Mi pasado?

En El Cairo.

Era diplomático. Sí, claro.

Y yo soy duquesa.

Y ahora dame algo

para que pueda seguir confiando en ti.

De acuerdo.

Podría ser cualquiera de ellos.

Tenían los medios, todos

tuvieron la oportunidad...

¿Y el móvil? Ah.

Ira, celos, amor, avaricia: puede elegir.

Así que ni comunistas

ni la mafia de Las Vegas

ni una conspiración de la CIA.

También estamos investigando

discretamente.

Pero tú puedes entrar en la casa sin una orden judicial,

así que vuelve allí

y averigua quién mató al maldito enano.

(Puerta)

(EL CABALLO RELINCHA)

(RELINCHA)

Brenda admite que le puso la inyección letal,

pero cualquiera pudo cambiar las botellas.

Incluso ella. Sí, incluso ella.

Dime, ¿cómo podía saber Brenda qué pasaría si cambiaba la insulina

por el colirio? Todos lo sabíamos.

Él insistió en decírnoslo cuando cumplió los 86.

Nos explicó con detalle cómo podíamos acabar con él.

(SUSPIRA)

Sí, tenía un extraño sentido del humor.

¿Lo viste la noche en que murió?

Sí, quería hablar de asuntos familiares.

La familia lo era casi todo para él.

Ya, pues háblame de Laurence Brown. ¿Sabías que tenía una aventura

con Brenda? Bueno, ya me imaginaba

que había algo entre ellos. ¿Y si tu abuelo se enteró?

Seguro que lo sabía.

¿Y no le... molestaba?

Probablemente, al seleccionar

a Laurence para el puesto de tutor de sus nietos,

también lo eligiera para que Brenda...

Ya. Para tener contenta a Brenda.

Y sabrás que no firmó el testamento.

Pues sí.

Fue una sorpresa. ¡Y Brenda se queda con todo,

incluyendo, diría yo, la última estocada!

(Vehículo circulando)

¿A qué viene tanta prisa?

Dicen que está progresando.

Pero usted no resolverá el caso.

Su papel es el de Watson.

¡No me digas!

¿Y por qué no me iluminas, Holmes?

Háblame de esas cartas.

¿Qué cartas? Ya sabes,

las que Brenda y Laurence Brown supuestamente se escriben.

Ah, eso me lo inventé.

Me invento cosas a menudo. Me ayudan a no aburrirme.

¡No, no te creo!

Sé que sabes cosas.

A veces no sabemos lo que sabemos.

¡Ah!

Estás aquí. ¿Qué diablos quieres?

Tu chocolate está listo. ¡Llevas barro en las zapatillas!

¡No me gusta el chocolate! Sé que lo haces para tomártelo tú.

Te ayudará a dormir por la noche.

¡No todo lo de la televisión es verdad!

¡Déjame en paz! (SUSPIRA)

Señor Hayward. Buenas tardes.

¿Qué?

Nos falta otro asesinato. ¿No cree, Watson?

¿Otro asesinato, Holmes? Bueno...

Siempre hay un segundo crimen.

Alguien que sabe algo la palma antes de poder revelarlo.

("Shakin' all over", a todo volumen)

(Puerta)

(Golpes en la puerta)

No le he dicho que entre. Lo siento,

pensaba que no me oías.

Todos los idiotas de esta casa quieren hablar con usted; yo no.

(Cesa la música)

Me aburre.

(SUSPIRA)

Tu tutor, el señor Brown, ¿qué opinas de él?

Supongo que al señor Brown le van bien las cosas. No me importaría.

¿Y a usted? Aunque es raro que le guste la mujer

de mi abuelo.

Ah, lo siento, ¿le escandalizo?

No, es que, verá, a todos nos gusta la abuela. Al tío Roger

le pone a mil, se le nota.

Al abuelo le divertiría

ver a esa gata entre las palomas agitando el plumaje.

Ahora tengo una pregunta...

para usted, señor detective.

No me imagino que haya algo que pueda decirte

que tú no sepas ya.

¡Ah, sí! ¿Se folló a mi hermana en El Cairo?

Tu abuelo acaba de morir.

Eso es bueno, la verdad. Un capitalista menos.

No sabes qué dices. (PONE LA MÚSICA)

No le he oído.

¿Se folló usted a mi hermana?

¿De verdad la muerte de tu abuelo te alegra?

Era un fanático

del control que jugaba con la gente.

Era un cerdo sádico.

Su arrogancia era insoportable y recibió su merecido.

(APAGA LA MÚSICA) No fue Brenda.

No es lo bastante lista. (RÍE)

Alguien le tendió una trampa.

Alguien más listo.

(RÍE)

(PONE LA MÚSICA)

(Puerta)

(RESOPLA)

Tiene la costumbre de interrumpir, ¿no? ¿Qué quiere?

Lo siento, será un momento.

Cuando Brenda llegó por primera vez a esta casa

con él, ¿hubo problemas en su matrimonio?

No, mi matrimonio siguió igual.

Mi esposo no probó el fruto prohibido,

si es lo que insinúa.

Y ahora es mejor que se vaya.

¿Le perdonó?

No había nada que perdonar: fue un enamoramiento infantil.

Sí, sí. Entonces, ¿el amor se convirtió en odio?

Si mi marido odia a Brenda es porque cree que mató a su padre.

Así de simple. Sí, pero usted no.

¿Sabe algo más? Debo insistir...

No he acabado. Es inaudito.

Esa noche su esposo le enseñó el cheque.

Usted le dijo que lo rompiera y él se negó. ¿Fue entonces

cuando vio que jamás saldrían de aquí

hasta que muriera su suegro? Sí.

Eso fue exactamente lo que pensé.

Pero él ya no está.

Y podemos irnos.

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

¿Sophia?

¿Qué haces?

¿Quemar pruebas? ¡Por el amor de Dios!

Han llamado del "Times". Pronto lo sabrán todos.

(SUSPIRA)

No había nada relacionado con su muerte

en estas memorias. Confía en mí.

¿Que confíe en ti?

Supo aprovechar la guerra.

Bombas.

Destruyes una ciudad y luego entras y la reconstruyes.

Creo que el mundo no necesita saber eso.

Eso y otras cosas.

Y te toca a ti decidirlo, ¿no?

Sí, así es.

Ya. ¿Qué vas a hacer al respecto?

¿Y qué sabes tú de confianza?

(Motor intentando arrancar)

(El motor no arranca)

(SUSPIRA) ¿Qué ocurre?

El coche no arranca.

Qué desconsiderado por su parte. Quédate esta noche.

Mañana pueden arreglarlo.

¿Estás segura?

Tía Edith.

Te he estado buscando. ¿Dónde estabas?

No es asunto tuyo, querida.

¡Qué sorpresa

encontrarle aquí tan tarde!

Mi coche parece haberse averiado. ¡Oh, qué lástima!

¡Un coche tan bonito!

Para ser un detective sin blanca.

Ese es el problema.

Y compré este de tercera mano.

¿Quiere que le lleve a su casa?

Le he invitado a pasar la noche.

¡Vaya, esa es una opción mucho más interesante!

(Puerta)

¡Vaya, no os veía a todos a la mesa desde que el abuelo vivía!

¿Qué hace ella aquí?

¿Niñera?

¡También quiero divertirme!

-Eso no existe en esta sala, cariño.

-¡Josephine! Ya la había acostado, lady Edith.

-Está claro: se ha escapado. ¿Escapado?

No es una prisionera.

¡No quiero acostarme!

Quiero quedarme. -No tienes elección, cariño.

-Sonríe, mi pequeña suplantadora.

Ya me lo contará, Watson.

La enviaremos a Suiza

y, cuanto antes, mejor. No le conviene mezclarse

en este horrible asunto.

-Tú querías que se criaran aquí.

-Quería disciplina en sus vidas, no pensé...

que tu padre controlaría todo lo que hacían.

¿Cómo iba a saber que me birlarían

la maternidad? (RÍE) A veces me pregunto

por qué te molestaste en tener hijos.

En cuanto nacieron, te marchaste a actuar

en el teatro provinciano más remoto que encontraste.

Resulta emotivo

el amor de una solterona por la prole de su hermana.

Emotivo y desesperado.

Enhorabuena, mamá. Otra actuación estelar.

Tranquila, Sophia.

He sobrevivido a dos guerras mundiales.

Sobreviviré a los dardos borrachos y envenenados de Magda.

Josephine tiene razón:

parece que su presencia nos ha reunido a todos.

-Con una notable excepción.

-Puedo oler la sangre.

-Bueno...

No sabía que sus planes también incluían

comida y alojamiento, señor Hayward.

Padre, Charles es mi invitado.

Un invitado no interroga a sus anfitriones

como si fueran asesinos.

-Nos considerará

a todos asesinos en potencia. -No me extraña.

Bueno, entonces, Charles...,

¿qué tal una pregunta directa

para usted?

¿Cómo son los asesinos?

Pues...

como usted...

y como yo.

Como cualquiera.

Apasionados,

despiadados.

Sí comparten algunos rasgos:

la vanidad, una moralidad alterada,

una falta de empatía

y tienden a creerse por encima...

de las reglas y las leyes

que gobiernan a los mortales corrientes.

(RÍE) ¡Esa descripción

encaja con cada miembro de esta familia! No envidio

su trabajo en absoluto. -¡Tonterías!

Es un trabajo fácil.

Y un caso fácil. -Creo que me iré a mi habitación.

-Es un detalle que hayas venido.

Ni siquiera te presentaste en su funeral.

-No hubiese podido soportarlo.

-A nadie le gusta el mal tiempo.

-Los funerales son tristes.

Haber fingido, ya que te llevas nuestro dinero.

-¿Qué clase de hechizo le echaste a ese pobre hombre tan dulce?

-A Aristide le gustaban las bailarinas.

-Tú no eras bailarina.

Eras una chica con bikini en un escenario.

-Lo que no explica por qué no firmó su testamento.

-Le he dicho todo lo que sé al señor Hayward.

-No necesitamos a un detective en casa

para soltarnos las verdades. ¡Oh, Magda!

¿Esa no es una frase de "El fin de la señora Cheyney"?

No, no lo es.

Si quieres saberlo, es de una obra que hice en Frinton.

Gracias por la aclaración.

-Admítelo, Brenda,

prefieres estar con Laurence.

¿Estáis compinchados? -Pues claro que sí.

-Espero que tanto dinero no cambie sus principios, Brown.

-Brenda tiene a su propio comunista bajo la cama.

¿No es allí donde le escondes?

-No me conocéis.

Ninguno de vosotros. -¡Oh, yo creo que sí!

Al menos a las de tu clase.

Dios, mamá está en modo destructor.

-¡Yo no le maté! ¡Le echo de menos!

Y cualquiera de vosotros podía desear su muerte.

-¿Qué quieres decir? -¡El guion de la película!

-Estoy seguro de que el motivo por el que no apoyó el guion

fue porque sabía que triunfaría y podríamos independizarnos.

-(RÍE)

¡Claro! ¡Si ni siquiera lo leyó!

-¿Qué?

-Yo sí.

-O sea, es culpa tuya.

-No, le dije que era bastante bueno.

Pero quiso lanzar una moneda ya que no había dados

y me pidió que eligiera.

Y perdisteis.

(ROGER RÍE)

-Y él dijo que era justicia poética.

¿Ves por qué no quiero que te relaciones con ellos?

-¡Vamos, Sophia!

No hay nada como hablar desde el corazón.

Claro que dudo que haya un corazón

de verdad bajo este techo.

-Esa es la cuestión.

A diferencia de vosotros, yo le hacía muy feliz.

Por eso me dejó todo el dinero.

-Bueno...

Siento interrumpir esta reunión familiar tan bonita,

pero ahora yo tengo algo que decir.

-Josephine ha acertado: al final será una noche divertida.

-No especialmente.

Roger y yo nos vamos.

Para siempre.

-¿A un lugar bonito?

-A Barbados. -Hay

plantas tóxicas para ti.

-Vamos a fundar, financiar y dirigir un orfanato.

-(RÍE) ¡Hay gente con mucha suerte!

-Suponía que tu necesidad de estar con niños

ya quedaba satisfecha con Roger.

-¿Nunca te cansas de querer parecer superior?

-Arruina el negocio familiar y se marcha a Barbados.

¡Qué típico de mi hermano! -Es mejor

que perderlo todo jugando al bacarrá en la Riviera.

-¡Pobre Roger,

que no sabe lo divertida que es la vida!

-Me eligió a mí.

-Sí.

Y cada día que pasa me pregunto por qué.

-¡Yo nunca le pedí...

que me quisiera más a mí que a ti!

-(SUELTA UNA CARCAJADA)

(RÍE POR LO BAJO)

(SUSPIRA)

¿Sí, Eustace?

-Tengo una pregunta para Sophia.

¿Hayward te folló en El Cairo?

-(RÍE) -Pareció dudar cuando le pregunté.

-No seas vulgar, Eustace.

-(RÍE Y SUSPIRA) ¡Qué poco sentido dramático!

¿Puedes explicarnos qué relevancia tiene eso para nuestra discusión?

-En realidad, es muy relevante.

-(SUSPIRA)

-¿Y si ella es la asesina...

y están compinchados?

¿Lo ve?

Ahora van a por usted.

¡Menuda gente!

(RÍE) ¡Sacan todo el mal!

¡Charles, estoy muy asustada! ¿Qué va a ocurrir?

¡La prensa! ¡Será espantoso!

No conceda entrevistas, ¿eh?

Y búsquese un abogado

que le diga qué hacer, qué decir,

lo que debe hacer... ¡Necesito

a alguien como tú! ¡Usted aguante!

Guarde silencio

y todo saldrá bien. ¿De verdad?

¿Ya te ha convencido? ¡Lo sabía!

¡Sophia, espera!

¡Sophia, para! Sophia...

¡Eres igual que ellos! ¿Por qué no te la llevas a la cama?

¡No, para ya!

Comprendo su versión, eso es todo.

¡Ah, qué moral tan elevada tienes!

Debo felicitarla: tiene un don para enemistar a la gente.

Ahora nos separa a nosotros.

¡No! ¿Qué dices? ¡Brenda no nos ha separado!

¡Me abandonaste en El Cairo!

¡Sí! ¿Y nunca te preguntaste por qué?

¡Por favor!

¡Vete, Charles, estás despedido!

¡No podrás despedir a la policía!

¡Sophia!

(Ruido)

(Pasos a lo lejos)

(GRITA) ¡Mierda!

Es usted.

Creía que era otro.

¿Qué haces aquí? Lo mismo que usted:

investigar. ¿Aquí arriba?

Debo irme.

Espera.

¡Josephine!

(SUSPIRA)

(JADEA)

(JADEA)

(JADEA)

(Música en la habitación)

(Ladridos)

(Ladridos)

(Ladridos)

(Ladridos)

¡Disparates sensacionalistas!

Parece venir de la guerra.

Anoche los perros de su marido

y yo tuvimos un breve encuentro.

No me extraña.

¿Se encuentra bien?

No siempre hemos sido así, ¿sabe?

Mi marido y yo.

Fuimos la pareja más glamurosa de Londres.

Salíamos en todas las revistas.

La gente nos admiraba.

No sé qué nos ha pasado.

(Tintineo de cubiertos)

¿Sabe, Charles?

Son perros de combate adiestrados. Podrían matarlo

en un instante si de verdad quisieran.

¿Quiere decir...?

Que, a como todos nosotros,

les cae bien.

-Ha llegado el hombre del taller

para arreglar su coche, señor.

Gracias.

(Teléfono)

(SUSPIRA) ¡Esos reporteros! ¡Son implacables!

(Teléfono)

El cable de arranque no está.

(Campanadas a lo lejos)

Ya, pues...

Que quede entre nosotros.

Charles, hay una llamada para ti.

El inspector Taverner, de Scotland Yard.

Yo tenía neumonía. ¿Es eso un crimen?

-Solo intentamos establecer los hechos, señor Agrodopoulos.

¿Ignoraba usted que el señor Leonides había muerto?

-Hasta que leí la prensa, sí.

¿Cree que mi hijo

iba a leerme las esquelas cada día en el hospital? (RÍE)

-¿De qué conocía al señor Leonides?

-Me ayudó mucho cuando llegué a Londres.

-¿Por qué?

-Los griegos estamos unidos. Por eso.

Oiga, yo no sé nada.

Él me dio el sobre

y, cuando murió, se lo llevé a Gaitskill.

-¿Y nunca llegó a abrirlo?

-El sobre estaba cerrado y con el sello intacto.

-¿Conoce a los abogados que redactaron el nuevo testamento?

-No personalmente, pero sé que el señor Leonides los usaba...

para la otra cara de sus negocios.

-Y usted sigue siendo el albacea.

-Sí, aunque no me entusiasma.

Deja una pequeña cantidad a la viuda

y el resto de la herencia es para una sola beneficiaria.

La nieta Sophia.

(Puerta)

-¿Sí?

-Una llamada de la casa de Leonides, señor.

-¿Bien? -Han intentado matar a la niña.

-¡Por Dios!

-¡Paren! -¡Paren, por favor, paren!

Cortaron las cuerdas.

-¿Quién la ha encontrado? Yo.

Mi padre ha ido con ella en la ambulancia.

¿La niña se acuerda de algo?

Estaba inconsciente.

Se habrá caído desde arriba.

-(SUSPIRA) ¡Mi pobre querubín!

Madre, si quieres ir allí, puedo llevarte en coche.

No, no hay prisa, no.

Philip dice que está en buenas manos.

Pero, si quieres hacerme feliz,

tráeme un poco de ginebra.

-Usted fue a la casita del árbol anoche.

Creí que era un ladrón.

Por eso solté a los perros.

-Ha llegado un tal Gaitskill.

-Ah, puede entrar.

-¿Qué hace Gaitskill aquí?

(Pasos)

¡Qué desgracia!

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

Es el escenario de un crimen, lady Edith.

También es parte de mi hogar.

(SUSPIRA)

(Sollozos)

¿Qué ocurre? ¿Por qué está aquí Gaitskill?

-(LLORA) ¡Pregunta a Sophia!

Por el inicio del reino de la reina Sophia.

-Permítame felicitarla, Sophia. Es usted

una mujer muy rica.

Le sugiero que haga

su testamento en cuanto le sea posible.

Buenos días a todos.

(Puerta)

-Madame Sophia,

su indigente, deteriorada y vieja madre

le pide una limosnilla.

¿Me das alguna moneda?

Tu mamá quiere dedicarse al cine.

-Eres muy graciosa, cariño,

pero quizá no sea el momento para payasadas.

Supongo que sacarás a Roger de la ruina.

-¡No queremos su dinero!

Venderé Associated Catering.

Buena idea.

Es absurdo invertir en un mal negocio.

(Sonido de vidrios rotos)

-Yo soy su hijo mayor.

¡Apuñalarme por la espalda en su último aliento!

-¡Menuda pareja!

¡Desesperados y humillados

porque ahora tendréis que acudir a Sophia con un plato para limosnas!

-Sal de esta sala.

¡Ahora!

-Cuidado con los buitres,

querida hermana.

Qué carga llevas sobre los hombros.

Creo que nos olvidamos de algo.

Philip,

dime, ¿cómo está Josephine?

-Ah, sí, lo siento.

Se pondrá bien, gracias a Dios. Ningún hueso roto.

Quieren que se quede en observación. Sabia decisión.

Ella no debería estar en esta casa: hay muchos peligros.

-Bueno, esto es muy entretenido, pero estoy harta de tanto drama.

Roger necesita salir de aquí. Haremos las maletas y nos iremos.

Y enhorabuena, querida.

-Tengo la sensación de que él tomó la decisión correcta.

Sophia...

Eres una mujer muy lista.

Eres una De Haviland.

He visto lo que hace falta para mantener cierto nivel

y no siempre es bonito, así que quiero que recuerdes

que tu linaje te ayudará a encontrar

lo más importante en la vida:

el sentido del equilibrio.

-Bien, ángel mío, tal vez deberíamos hablar de "Exposición".

Lo siento, papá.

-Pero lo escribió tu padre.

-Al menos lee el maldito guion.

Prolongaría la agonía.

Papá.

(Portazo)

(Puerta)

El abuelo decía que las fortunas no duran

si se reparten entre los débiles de la familia.

Deben concentrarse en manos de los fuertes.

¿Conocías ese testamento?

Sí.

Pinta mal, ¿verdad?

Mencionó la idea

cuando las cosas empezaron a complicarse en El Cairo.

Me dijo que volviera a Inglaterra

para enseñarme a ocuparme de todo.

¿Por eso me dejaste?

Por eso y porque me espiabas.

"Espiar" no es la palabra.

Me rompiste el corazón, Charles.

¡Y dimití!

¿Por qué te callaste lo del testamento?

No lo sé.

Al parecer, creí que era otro engaño del abuelo.

Le gustaba jugar con la gente.

Debe ser hereditario.

Eso creía él.

Me dijo que yo parecía una De Haviland,

pero que la sangre de mis venas era Leonides.

Así que nada puede vencerme.

Y a lo mejor tenía razón.

Crees que yo podría haberle matado, ¿no?

¡No, Sophia!

(SUSPIRA)

(Puerta)

Tal vez el señor Brown se dedique a la jardinería

o puede que quieran incriminarle.

Todo es demasiado evidente.

También la situación de tu novia. Merece la pena

matar por una fortuna como esa.

¡No es mi novia!

Yo llevaré la investigación.

Tu posición se ha visto comprometida.

Deberías estar entre los...

¿Sospechosos?

Si tú lo dices...

Esas tijeras de podar son de lady Edith.

Y no demuestran nada: las cuerdas

se pueden cortar con un cuchillo. Lo que necesitamos

es una prueba clara de la aventura entre el señor Brown

y la señora Leonides.

Será broma, Charles.

Me temo que no.

Entonces...

ve tú primero.

De acuerdo.

Charles. ¿Sí, señor?

¿Es esto lo que debería hacer un distinguido inspector

en sus años dorados?

(RÍE)

¡Aleluya!

(LEE) "¡Oh, Laurence,

mi tesoro, mi querido amor!".

"No hablaré de anoche porque, si lo hago,

mi corazón estallará".

"Ya falta poco

para que podamos estar juntos".

(LEE) "Amor mío: ¿La impaciencia en un amante

es un delito o una virtud?".

"No quiero que él sufra,

no después de lo que hizo por mí, pero sí quiero

que desaparezca".

(RÍE)

("Solitude", Billie Holiday)

(Puerta)

Señora Leonides,

debo pedirle que me acompañe a Scotland Yard.

-¿Cómo dice?

-Cualquier cosa que diga

podrá usarse como prueba en su contra.

¿Lo ha entendido?

-Yo no he escrito esto. -Señora Leonides,

por favor...

-Yo jamás haría algo así.

-Demuéstreles algo de dignidad.

-Yo no lo he escrito.

(SOLLOZA) ¡Jamás escribiría eso!

¡No, han sido ellos! ¡Han sido ellos!

Estarás contento. -¡Te pudrirás

en el infierno! -¡Cínico!

¡El niño de papá!

¡No dejabas de tocarme cuando llegué!

¡Charlie, ayúdame!

¡Estos vampiros

nos han incriminado porque no pertenecemos a su mundo!

¡No dejes que te engañen!

¡Charles, por favor!

¡Nos han incriminado!

-No se puede luchar contra ellos.

Su actuación me había engañado por completo. (RÍE)

Madre, si Brenda es culpable, la ahorcarán.

Ya basta. -Deberían torturarla.

-Te encantaría ver eso.

-¡Él no era tu padre!

Yo quería a mi padre. ¿Lo entiendes?

-Mucho más que a mí.

-(JADEA)

(JADEA)

-¿Ya estás mejor?

Quiero que Brenda tenga el mejor abogado posible.

Lo pagaremos.

Siempre ha estado fuera de su elemento.

¡Pobrecilla!

¿Adónde vas?

A una cita en la ciudad, querida.

-Bien, Charles.

Te has redimido en el último momento.

Sin ti no lo habría conseguido.

Las pruebas son casi todas circunstanciales.

Suelen serlo en los crímenes.

Depende de lo que impresionen al jurado.

Ah, y, si quieres un trabajo de verdad,

ya sabes dónde estoy.

¿En qué piensas, Charles?

¿En que aún podría ser yo?

¿Y que me he ido de rositas con todo el dinero gracias a ti?

¿Y que por eso te elegí desde el principio?

(SUSPIRA)

Alguien pudo falsificar las cartas.

¿No es cierto?

(Puerta)

Hablan de usted en los periódicos y de cómo ha resuelto el caso.

Buenos días, señorita Ackroyd.

Oh, señor Hayward,

esto es muy bueno para usted. Podremos...

contratar a decoradores

y lo que quiera.

(Puerta)

Ya estamos en casa. Ve con la niñera.

-¡Ya estás aquí!

¡Me alegro mucho de verte!

Me he perdido mucho, no hacía falta quedarme ingresada.

-No te enfades, mi pequeña suplantadora.

Deja de llamarla así, Magda.

Cómo me dirijo a mi propia hija, tía, no es asunto tuyo.

¡Josephine, cielo, ya has vuelto!

Dime, ¿cómo reaccionaron Brenda y Laurence?

¿Pidieron clemencia? No debes hablar así

de la gente.

Encontraron cartas de amor en la torre.

¡Lo sabía! He de anotarlo

en mi cuaderno.

Bueno, me voy.

(LEJOS) ¡Josephine!

Las he limpiado mientras no estabas y te estoy haciendo chocolate.

Te ayudará...

¡Por el amor de Dios! ¿Y mi cuaderno?

¿Lo has perdido? Creía que estaba aquí,

pero no lo encuentro.

¿Has mirado en la casita del árbol?

¡Lo has cogido tú! ¡Lo odias!

Muy bien, jovencita. Cálmate.

Lo encontraré.

Lady Edith.

Me temo que los resultados no son buenos.

¿Cuánto tiempo?

Cuesta saberlo.

Quizá unos meses.

Hay un nuevo tratamiento muy prometedor.

No quiero más tratamientos.

Se acabó, ¿verdad?

(SUSPIRA)

Bueno...

Siempre me voy de las fiestas en su apogeo,

cuando más se disfruta.

¡Niñera, la leche ya hierve!

(LLAMA)

Me voy ya si le parece bien, señor Hayward.

Sí, ya cerraré yo. Gracias.

Gracias.

Hoy ha llamado muchísima gente.

(RÍE)

Buenas noches.

(Puerta)

Adelante.

La niñera te ha preparado chocolate.

Lo odio, y ella lo sabe.

Solo lo hace para poder... Poder tomárselo ella.

Ya lo sé.

¿Por qué estás enfadada?

Me aburro.

Y no encuentro mi cuaderno.

Tranquila, lo encontraremos.

(BESA)

("Concierto para piano", Chaikovski)

("Concierto para piano" a lo lejos)

("Concierto para piano" a lo lejos)

("Concierto para piano número 1")

("Concierto para piano número 1")

(Cesa la música)

(Teléfono)

Charles Hayward.

(Campanada a lo lejos)

(Campanada a lo lejos)

(Campanada a lo lejos)

(Campanada a lo lejos)

(HOMBRE) Muy bien, podéis continuar.

Yo le subí la taza a Josephine, pero fue la niñera

quien lo preparó. Pero, si lo preparó

para Josephine, ¿por qué se lo bebió ella?

-Llega a tiempo para despedirnos, señor Hayward.

-¿Adónde van? -Al aeropuerto de Londres.

-¡Cerrad las puertas! -¡Es absurdo!

Perderemos el vuelo. -Sabemos que la situación

es difícil, pero nos vamos para vivir nuestras vidas.

-¿Por qué íbamos a envenenar a una señora

que no nos ha hecho daño?

Puede que ella no fuera el objetivo.

¿Cómo dice?

-¡Un momento, detective! ¿Puede probar algo?

¿Puede demostrar que no es un infarto

o un suicidio? ¿Seguro que la envenenaron?

-El forense está en ello

mientras nosotros hablamos.

Nadie puede salir de aquí sin mi permiso explícito.

-Clemmy, llama a mi abogado. Comprobaremos

si la conducta del inspector Taverner es legal.

¡Nadie puede obligarnos a pasar otro día en esta casa!

Josephine, ya estás a salvo, con mamá y papá.

Cuidaremos de ti.

Ah, señor Hayward, debe de ser un mago.

Cada vez que le hacemos desaparecer, vuelve.

Necesito hablar con Josephine. -¿Y quién no,

últimamente?

Esta misma noche se irá a Lausana.

La niñera ha sido envenenada.

Como el abuelo. ¿No es emocionante? -¡Por Dios!

-¿No estás ni un poco triste?

Creía que te gustaba.

No especialmente. Ah.

Siempre me reñía por cualquier cosa. Y se quejaba.

Y sé que me robó el cuaderno.

-Josephine, ¿sientes el más mínimo afecto por alguien?

Quiero a la tía Edith.

-¿Y a nosotros no?

Josephine...

Disculpen, será un momento.

¿Y a nosotros no?

¿En serio?

Me hace daño. Escucha, Josephine.

Tú y yo...

estamos resolviendo este caso, ¿no?

No tengo mi cuaderno. No te preocupes.

¿Qué sabes exactamente?

Sé muchas cosas. No tengo la menor duda.

Pero tú sabes

quién le echó algo a tu chocolate, ¿verdad? Y sabes

quién envenenó a tu abuelo.

Y sabes quién cortó las cuerdas de tu casita. Bien,

pues es el momento de que Holmes ilumine no solo a Watson,

también a Lestrade.

No diré nada a los policías: son estúpidos.

Culparon a Brenda y a Laurence.

Yo no soy tan estúpida. Sabía que ellos no lo hicieron.

Desde el principio lo sospeché.

Luego hice una especie de prueba y sé

que acerté. ¡Escúchame!

Yo diría que eres una niña muy lista,

pero no sirve de nada si no vives lo suficiente para disfrutarlo.

¿Acaso no entiendes, insensata,

que, mientras insistas en guardar tus secretos para ti,

estarás en peligro? ¡Claro que sí!

Pero en algunos libros matan a uno tras otro y descubren

al asesino porque es casi la única persona que queda.

Debemos esperar a ver qué pasa.

¡Esto no es una novela, por Dios! ¡Han matado a dos personas!

¡Voy a obligarte a decirme lo que sabes

aunque tenga que sacudirte hasta que lo digas!

Ah, está aquí, Charles. Lady Edith.

Josephine y yo estábamos charlando.

Por supuesto, y todo el mundo está un poco tenso hoy,

lo que resulta comprensible, dadas las circunstancias.

Charles...

¿Eh? El inspector Taverner

y el forense le buscan.

Parece que han hecho progresos significativos.

Bien, pues...

No se preocupe,

yo la vigilaré.

Lady Edith... Lo sé, Charles.

Deje que me ocupe yo.

Sí, por supuesto.

¡Bueno...!

¿Qué te parece si vamos a Longbridge

y nos tomamos un helado?

Sí.

Me han dicho que han descubierto algo.

Habrá que esperar el informe del análisis...

-Pero ¿tiene alguna teoría? -Bueno...

Según los síntomas

y sabiendo que tiene que ser un veneno común y accesible,

mi hipótesis sería...

cianuro.

-¿Por qué alguien iba a tener cianuro en su casa?

-¿Aparte de para matar a gente?

-(RÍE)

Topos.

¿Topos?

¡El cianuro se usa para matar topos!

(Sirena y voces)

(Gritos)

Lo siento, lady Edith.

Nadie puede salir de aquí.

(Voces)

Ya lo sé.

Pero el inspector Taverner ha decidido

que es conveniente que ella esté lejos de la casa

una hora más o menos.

Hasta que retiren el cadáver.

En fin, él no cree que una niña de 12 años

o una débil anciana puedan ser

las asesinas.

¿Está de acuerdo, sargento?

Lo siento, estoy algo nervioso.

¡Gracias! Las dejaré salir.

¡A ver, que se aparten todos!

(Voces)

(Claxon)

¿Charles? Mira.

¿Qué haces?

El diario de Josephine. Edith intenta destruirlo

enterrándolo en cal viva. Y ahí hay cianuro.

¿Qué? ¿Qué pasa?

¿Qué?

La tía Edith acaba de irse.

Se ha llevado a Josephine.

¡Es la letra de tía Edith!

¡Sube al coche!

Es un fastidio, no encontraron el cuaderno.

No lo habrás visto...

(RÍE LEVEMENTE)

Cariño mío...

Te quiero más de lo que imaginas.

(Gritos)

¿Lady Edith ha salido ya?

Sí, se ha ido con la niña. ¿Adónde?

Por ahí. ¿Por? ¡Aparta a esos

de ahí, vamos! ¡Apártense!

¡Salgan de ahí, apártense! ¡Vamos, vamos!

(Voces)

¿Qué dice la nota?

"Yo, Edith Jane de Haviland,

confieso que maté a Aristide Leonides".

¡Dios, Josephine!

¡Josephine!

Debo hacerte una confesión.

¿Sí? ¿Cuál?

No vamos a ir a tomar helados.

¿Quieres saber adónde vamos?

Bueno, sí.

Voy a llevarte

a tu nueva clase de ballet.

¿Clase de ballet?

¡Oh, tía Edith!

No tengo mis zapatillas. ¿Por qué no me lo has dicho?

(RÍE)

Creo que allí tendrán todo lo que necesites.

Ojalá pudiera verlo el abuelo.

¿Por qué la tía Edith mató

al abuelo y a la niñera? No es una loca.

No creo que fuera Edith. ¿No fue Edith?

Quizá haya algo en el diario.

Léelo en voz alta.

Eh...

(LEE) "Me aburro tanto... Algo tiene que pasar en esta casa,

así que hoy...".

¡Dios mío!

Sigue.

"Así que hoy he matado al abuelo". "Al abuelo".

"Y he disfrutado mucho".

"Tenía un buen motivo para hacerlo. Se lo advertí".

"Le dije que se arrepentiría de prohibirme el ballet

y espero que esté arrepentido".

"No debería haberlo hecho".

"Eso y otras cosas, muchas más cosas".

"Es ruin, cruel, es mala persona

y cree que puede hacer lo que quiera,

decirle a la gente lo que debe hacer

y volverla loca e infeliz, pero a mí no".

"Soy más fuerte, soy diferente".

"Soy como él y le di una sorpresa en su cumpleaños".

"Le dediqué mi mejor baile".

"Sé cuánto le gusta ver bailar a Brenda".

"Lo veo desde mi casita del árbol

y sé cuánto le gustaba que Sophia quisiera ser bailarina".

"La consideraba hermosa y elegante".

"Pero dijo que era absurdo que yo diera clases de ballet

porque nunca sería buena ni elegante".

"Dijo que 'El lago de los cisnes' sería el de los patitos".

"Le odio".

"¡Le odio!".

Y habla de la carta de Brenda.

"Por fin aprendí a imitar su letra".

"Escribe como una niña de 10 años".

"Copié un poquito de 'Exposición'".

¿Vamos bien por aquí?

Me parece que sí.

"Hoy me toca ser valiente".

"He dejado las tijeras de podar de la tía en el cajón de Laurence".

"Debo subir a la casita del árbol con un cuchillo".

(Trueno)

"Todo lo que vale la pena tiene

una parte difícil".

(GRITA)

(LEE) "La niñera lo sabe".

"Eustace no paraba de preguntar y temí que lo supiera, pero no".

"La niñera sí. ¡Siempre está fisgoneando!".

"Vio el barro en mis zapatillas de ballet

después de ir a por las tijeras".

"Me vigilaba y supe que acabaría atando cabos. ¡Odio a la niñera!".

"¡Siempre intenta darme lecciones y es tan estúpida!".

"¡Odio a la gente estúpida!".

"Son inútiles salvo para morir en las guerras,

como decía el abuelo".

"¡Ella será la siguiente!".

Edith debió de sospecharlo.

Luego encontró el diario de Josephine.

¡Y Josephine mató a la niñera!

Y Edith decidió culparse a sí misma.

No quería que ahorcaran a Laurence y a Brenda

porque eran inocentes,

pero tampoco podía dejar

que Josephine se enfrentara a una vida de instituciones,

a las mofas por ser un monstruo, por ser un bicho raro.

Por no hablar del oprobio que sufriría la familia.

¿Y qué va a hacer con Josephine?

¡Ahí están!

¿Por qué vamos por aquí?

Es un atajo.

¡Es el camino que va a la cantera, no lo entiendo!

¡Tía Edith!

¿Qué es esto?

¡Me estás asustando! No tengas miedo.

¡Tía Edith!

¿Qué estás haciendo?

¡Tía Edith!

(SUSPIRA)

¡Dios mío, van a...!

¡Tía Edith, para!

¡Para!

¡No, no! ¡Cariño, no! ¡No, para!

(GRITA)

¡Para el coche, para el coche!

(SOLLOZA)

(GRITA)

(LLORA) ¡No! ¡No, no, no, no!

(SOLLOZA)

(GRITA)

¡No, no, no, no!

(LLORA)

(LLORA) (CHISTA)

(LLORA)

¿Qué hacemos ahora, qué hacemos? Tranquila.

¿Qué hacemos ahora?

Tranquila, no es culpa tuya.

¡No es culpa tuya!

(LLORA)

¡No es culpa tuya!

(LLORA)

(LLORA)

(LLORA)

(Música de tono dramático)