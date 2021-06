Imprescindibles se despide de la temporada con Esther Ferrer. Diálogos interrumpidos. Un cierre por todo lo alto, con una de las artistas españolas más galardonadas y transgresoras de las últimas décadas. Nació en Donosti en 1937, en plena Guerra Civil Española, y le tocó presenciar de lleno el franquismo y otros hechos históricos como Mayo del 68, o el surgimiento del SIDA. Toda su vida ha sido emblemática y digna de admirar. Referente para creadores, pero sobre todo para creadoras, ya que fue una de las primeras mujeres en hacer perfomance en nuestro país. Visita su página web para ver sus obras.

Referente feminista: pionera en poner el cuerpo en el lugar de enunciación “Yo soy feminista, me encantaría que ya no fuese necesario serlo, pero aún lo es”, comenta Ferrer. Del mismo modo que considera oportuno etiquetarse aún de esta forma, también dice no querer “etiquetas políticas, siempre he sido una outsider”. Persona que está a los márgenes de lo hegemónico, su pensamiento tan genuino y crítico es lo que la llevó desde joven a poderse dedicar a su pasión: el arte. Aceptó entrar en el grupo ZAJ en 1967 con la condición de que la dejasen hacer lo que ella quisiese. Y, efectivamente, lo consiguió. Puso el cuerpo de las mujeres en el lugar de enunciación, rompiendo así con lo establecido. Ellas ya no eran musas en un cuadro, sino que el cuerpo pasó de ser objeto a ser sujeto. Mediante la perfomance, otras mujeres, y ella misma, formaban parte de la acción con el fin de representar un tema determinado: el infinito, la pérdida progresiva del léxico, u otras cuestiones sociales y vitales que a ella le preocupasen. Todo esto que ahora vemos “normal”, no lo fue en su época. Mientras en otros lugares como Estados Unidos o Inglaterra, durante los años 70, existía una corriente de mujeres creadoras de video arte y perfomance como elemento rompedor, en España, Ferrer “era la única”, dice Fefa Vila, activista quieer feminista. Pionera enamorada de su camino que aceptó pagar el precio que le puso la sociedad al repuntar en algo transgesor. Performance en imágenes | Esther Ferrer RTVE.es

Su proceso creativo: de la idea a la acción Paradójicamente, “ahora la performance se teatraliza con un teatro que evolucionó gracias a la performance”, afirma nuestra protagonista. Teatralizada o no, Esther Ferrer es muy disciplinada en su proceso creativo. Las ideas le surgen en cualquier lugar, en el metro, andando… Cuando aparecen, las apunta, para no olvidarlas, y luego las desarrolla más explícitamente. A continuación, hace lo que llama "partitura" y los dibujos. Luego, todo es un fluir en el espacio. En el momento en que se pone manos a la obra con la acción, “elimino todo lo que no sea necesario, son como esqueletos”. La magia de Ferrer es su visión minimalista del mundo, no encadena ideas, “con una, me vale”. La deja al desnudo, sin imposiciones, dando así poder de interpretación a la persona que mira, al sujeto que pasa de largo o se queda contemplando. Muestra sus partituras | Esther Ferrer RTVE.es