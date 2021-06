La excarcelación de los nueve políticos catalanes condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por su intento de separar a Cataluña del resto de España han marcado el debate político durante toda la semana. Los indultos aprobados el martes son la gran apuesta del gobierno para abrir una vía política en un conflicto estancado. El presidente Sánchez los ha justificado por "interés público'' y porque es "lo mejor para España y lo mejor para Cataluña". Después de tres años y medio en prisión, los indultados celebraron su libertad con soflamas por la independencia y "libertad para Cataluña".

"En clave de indultos" aborda este sábado el perdón a los presos catalanes desde una doble perspectiva, política y jurídica. Hemos hablado con expertos en derecho constitucional y con analistas sobre los pros y los contras de una decisión que divide al país. Una mayoría de catalanes apoyan las medidas de gracia, mientras en el resto de España son más los que las rechazan. La derecha ha cargado con fuerza contra el gobierno, ha recurrido ante el Supremo y ha llevado su oposición hasta Bruselas. Para la defensa de esos indultos, la izquierda y los nacionalistas cuentan con el apoyo de las instituciones europeas. Y la cúpula empresarial y la Conferencia Espiscopal les han dado su respaldo si sirven para el diálogo.

Desde el comienzo de la pandemia, Estados Unidos ha expulsado en caliente a 850.000 migrantes, muchos de ellos potenciales solicitantes de asilo. Les aplican el título 42, una polémica medida de tiempos de Trump que Biden no ha derogado. Casi todos los familiares de Enrique, de 75 años, fueron deportados nada más cruzar el río Bravo. Él está a la espera. Las maras le han matado a un hijo, nos dice. "Dejamos todo abandonado allá, casa y todo, quedaron dos hijas que se fueron a esconder, que me las andaban buscando para matarlas también... y a ver qué dice Dios, ¿verdad? las autoridades y Dios que está con nosotros."

Neuromarketing, la gran seducción

"Vas por las tiendas y sientes el impulso de decir "me lo compro", después, "a ver, que viene el verano, vamos a calmarnos un poco…" Por necesidad, como premio, porque sí… "Informe semanal" trata este sábado como el Neuromarketing estudia lo que siente el consumidor ante cualquier estímulo para diseñar estrategias de campañas cada vez más emocionales. "El marketing no crea necesidades", nos cuenta el docente e investigador David Suárez, "las necesidades están latentes". "Hoy en día, si tú tratas de vender un producto diciendo todas sus bondades, la calidad que tiene... está bien, sobre todo si estás tú solo", dice Juan Graña, CEO de la compañía Neurológica Science and Marketing. "Pero si los demás también lo tienen, como no cuentes una historia chula, algo bonito, algo que quieran entender las personas…porque las personas están ávidas de tener experiencias y van a comprar eso".

Para sus defensores, el neuromarketing es persuadir con argumentos. Para sus detractores, manipular emocionalmente al consumidor. Javier Garcés, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales, piensa que la publicidad "es de una simplicidad un poco insultante... ya no es informativa, es emocional, desde el punto de vista del consumidor no le dice nada y le puede llevar a hacer malas compras porque está intentando manipularle emocionalmente". La línea roja, nos dice Idoia Portillo, presidenta del Comité de Ética de I+A, es "el engaño, comparaciones maliciosas frente a la competencia… Ahí estaríamos hablando de un comportamiento no ético" Desde que hace 20 años surgieron las primeras consultoras de neuromarketing en Estados Unidos, el sector, también en España, no ha hecho más que crecer.