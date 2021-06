El misterio del acueducto romano de Peña Cortada

La obra de ingeniería romana más importante de la Comunitat Valenciana es el acueducto de Peña Cortada. Este yacimiento arqueológico fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004.

Actualmente se han localizado 28,6 kilómetros del acueducto pero no se ha averiguado hacia donde transportaba el agua, es decir, su destino final. Juan José Ruiz, arqueólogo Doctor del proyecto Peña Cortada, explica que la captación de agua se hacía en el municipio de Tuéjar, después iba por Chelva donde está la actual acequia mayor y pasaba por Calles que es donde se encuentran diferentes túneles excavados en la roca y un espectacular puente de 36 metros de longitud con tres arcos. El rastro termina en el pueblo de Domeño. “Hasta ahí es la zona que tenemos localizada y documentada científicamente”, dice el arqueólogo en ‘80 cm’, el programa de rutas de senderismo presentado por Juanjo Pardo. Pero ¿dónde iba el agua?

Dos hipótesis sobre el misterio

“Una primera opción sería que el acueducto no se concluyera“

No se sabe muy bien dónde iba el agua del acueducto de Peña Cortada porque no existe ningún vestigio. Aún así se barajan dos posibles hipótesis, aunque no están contrastadas. “Una primera opción sería que el acueducto no se concluyera, que no se terminase. Por lo tanto, no llegaría a su destino”, apunta Juan José Ruiz.

Otra posibilidad sería que la obra romana acabara en Villar del Arzobispo. “Villar del Arzobispo es un municipio en el cual hay muchísimas inscripciones romanas y además muchísimas villas romanas que son unos centros de explotación agrícolas que requieren mucha agua”, explica el Doctor. En este caso, el acueducto tendría una función de regadío porque, según el autor y arquitecto clásico Vitruvio, cuando tienen la función de consumo humano deben de ir tapados.