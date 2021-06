La darrera edició de l'Obrim fil de la temporada va debatre sobre l'estiu, sobre si és la millor o la pitjor època de l'any, i sobre si el topless significa l'exercici d'un dret i una llibertat o bé també és una pràctica que incomoda moltes famílies. El debat també va abordar com fer sobreviure la convivència en un període en què es comparteixen vint-i-quatre hores al dia amb la parella.

Una gran amant de l'estiu, la periodista i presentadora de televisió Mercedes Milá va acudir al plató per explicar al Xavier Sardà alguns episodis de la seva biografia relacionats amb l'estiu. Entre altres coses va contar com va haver de deixar de fer nudisme i topless després que una revista publiqués sense el seu consentiment unes fotos on se la veia despullada en un vaixell a Menorca.

Tot i això, va aprofitar per reivindicar l'operació biquini com una bona excusa de posar-nos en forma i cuidar el nostre cos.

“Feu operació biquini?

Us preocupa ensenyar el cos quan arriba l'estiu?

Considereu que haver de fer règims perquè t'entri el banyador és poc natural?

Una de les cites que no falla mai a l'estiu són les fotos de "posats" que fan els famosos en les platges més paradisíaques per les revistes del cor. El programa va recollir alguns dels "posats" dels propis analistes en què es veuen alguns moments realment curiosos.

A l'estiu, un dels assumptes més comentats també és el topless. A l'Obrim fil es van enfrontar l'advocat i orientador familiar Luís Carreras i una de les impulsores de la campanya "mugrons lliures", que va defensar la llibertat de les dones per ensenyar els pits en les piscines públiques i que han aconseguit que molts ajuntaments, entre ells el de Barcelona, hagin modificat les normatives perquè s'hi pugui fer topless.

17.10 min Obrim fil - El moviment "mugrons lliures"

A més, l'Ana Boadas va entrevistar a plató la mare que s'ha fet famosa per regalar una bossa de mà de luxe a la seva filla per haver acabat la selectivitat, l'afer viral conegut com a "LuisVi". La Nuria Pajares va defensar el regal que li va fer a la seva filla Mery i va argumentar-ho davant algunes crítiques ha rebut a les xarxes i entre els propis analistes del programa.

“La Nuria Pajares s'ha fet viral aquesta setmana per enregistrar un vídeo regalant-li una bossa de més de mil euros a la filla per haver acabat la selectivitat.

És l'afer #LuisVi que tothom ha comentat a les xarxes.

Al programa també es va parlar del poble nudista més important de Catalunya, El Fonoll, on l'Ana Boadas va anar a fer un reportatge per saber com es viu i com es fan les activitats més quotidianes anant completament despullat.

Per acabar l'Obrim fil, la sexòloga i terapeuta de parelles, Núria Jorba, va fer un decàleg ple de bons consells per aconseguir que la parella sobrevisqui a l'estiu, i va dissenyar un calendari a seguir perquè els cònjuges puguin fer vacances sense que al final del període estival el matrimoni acabi en separació.