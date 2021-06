("Dirty Old Town")

# I found my love

# by the gas works wall,

# dreamed a dream

# by the old canal,

# I kissed my girl

# by the factory wall,

# dirty old town,

# dirty old town.

# I heard a siren

# from the docks,

# saw a train set the night on fire,

# I smelled the spring on the smoky wind.

# Dirty old town,

# dirty old town.

# Clouds are drifting # across the moon,

# cats are prowling

# on their beat,

# spring's a girl

# in a street at night.

# Dirty old town,

# dirty old town... #

(Silbido de "Dirty Old Town")

("Dirty Old Town")

(Fin de música)

Ya está, amor. Ya es bastante profundo.

Esperad, esperad.

No lo hemos despedido como tocaba.

No me mires así, Kat.

Enciende tú las velas.

Así el pequeño Chorizo tendrá una buena reencarnación.

Om...

Om...

(CARRASPEA) Om...

Om... Om...

# Proteged y guiad al pequeño Chorizo

# en su viaje. #

Mantenedlo apartado del miedo

y liberadlo para que no se aferre a esta vida.

# "Namasté". #

(CANTA EN OTRO IDIOMA) Por favor...

Su espíritu...

se ha elevado.

¡Chorizo!

(EMOCIONADA) ¡Qué bonito!

Está aquí.

Amor mío.

Ah, no llores. Dame un beso.

Beso.

Beso. Beso. Cállate.

Beso.

(RÍE)

¿Qué, qué vas a hacer?

¿Qué haces?

¿Ahora quién es la que...? ¿Qué vas a hacer?

Ya sabes lo que voy a hacer.

Pero tu madre... Estamos en su jardín.

Sí.

Al lado de un gato muerto.

Sigue hablando.

Ya no eres tan valiente, ¿eh? No.

Joder. Joder. Joder.

Joder...

Amor, solo una noche. Una noche.

Una noche y luego, si quieres que se vaya,

podemos llamar, a ver si...

Vaya. No sé quién lo querría, pero es un invitado interesante.

Mujeres "heteros", descartado. ¡Qué tío!

¿Recuerdas lo que le hizo a Matilda? La madre que lo parió.

El problema es que, si se queda una noche, se va a quedar

las dos semanas y eso sería...

Eh, eh, eh.

¿Chorizo? ¿Estás bien? Ajá.

Será triste no verlo cuando lleguemos al barco,

pero podemos tener otro gato.

Vale. Pasamos de gato.

¿Para qué tener otro gato, no?

¿Un perro? Me encantan.

¿Una cabra? La podemos ordeñar. Hecho. ¿Gallinas?

¿Qué?

Otra vez esa mirada. ¿Lo ves?

Esa mirada de “se supone que tengo que saber lo que piensas,

pero no sé qué es”. ¿Qué? Dime. Por favor.

¿De verdad?

Bueno, quizá no estoy muy lúcida. No lo sé. Es sobre lo que...

No. Sé que sabes exactamente lo que pienso.

Vale, no hace falta que compremos otro animal.

Oh, no, no quiero comprar nada.

No es eso. ¿Has visto lo que ha hecho mi madre por nuestro gato?

No veas. Sí. Ha sido...

¿Has visto hasta qué punto llega la locura de esta mujer?

Es un genio. Hacerte decir “om”.

Conseguir que tú dijeras “om”.

Dilo.

No.

Es única, una mujer increíble. Una fuera de serie.

Y la cuestión es que yo...

Quiero que mis hijos conozcan a esta mujer.

Quiero que mis hijos la conozcan y que cuando les hable de ella

sepan cómo es esta “loca maravillosa”.

¿Y...?

Eo... ¿Qué...?

Ya hemos tenido esta conversación muchas veces.

Sí.

Joder.

(Tren pasando)

(RÍE Y CHILLA) ¡Ah!

Eres gilipollas.

Gilipollas.

(RÍE)

Dile a Ian que eso va al revés.

Se pone así. Con plantas dentro, se pone.

Es que se está volviendo más hípster

y la idea, ¿no?, para atraer más clientes.

Pero esto ¿qué mierda es? Un cenicero.

Bueno, pero también funciona de cenicero

si lo pones con una planta y lo apagas. Yo en casa lo hago.

No. Les hablo a las plantas,

pero se mueren porque apago los cigarros.

Creo que funciona. Queda como rústico.

Sí. London Rustique.

También funciona un niño con la boca abierta,

pero no es un cenicero.

No... Joder, te he echado de menos. (RÍE)

Pero esto, tío, es muy feo.

O sea, te lo tengo que decir. Es muy feo.

Es como... ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por qué?

Muy bien. Es como un "parking" de un coño, ¿no?

Como... ahí. “Por favor, por favor, pónmelo ahí”.

Pero ¿ligas con esto? Claro, evidentemente.

Ah. Con gente invidente.

(RÍE)

Pero es que ¿de dónde sacas a estas mujeres?

Pues de la ONCE. A ver, va, siete de...

¿Son ciegas? Claro.

Perfecto. Evidentemente.

Esto es braille.

Braille para todo.

Yo también te echaba de menos. Te echaba de menos.

Ah, ¿qué es más gracioso que un niño muerto?

¿Qué? Un niño muerto vestido de payaso.

(RÍEN) ¡Joder!

(RÍE) Es bueno. (RÍE) Es muy...

Joder. (RÍE)

Joder. Joder. (RÍE)

¿Te gusta mi sombrero? ¡Ta!

Y este, ¿te gusta?

¡Eh!

¿Eh? ¿Qué? ¿Eh?

Hola, Roger.

¡Ah! (RÍE)

Mucho mejor.

¡Joder, qué guapa estás!

Pelota.

¿Qué es esto?

A ver.

Es... Es un bigote. (RÍE)

Ah. ¿No te gusta?

No entiendo lo que es. Venga.

¿Es un bigote o una barba? Es raro. ¿Qué es eso?

Es horrible. Cállate.

Ven aquí. Di que te gusta. ¡Dilo! Suéltame.

¡Sí, sí, me gusta! ¡Que me doy con la cabeza!

Ah, perdona. Uf.

No puedo imaginar qué seria ser tu novia.

Ni tú ni nadie. Yo te mato.

¿Quieres comer algo? ¿Comida inglesa? No, gracias.

(RÍE)

¿Y qué? ¿No vas a comer durante dos semanas?

Es posible.

¿Y unos huevos escoceses? Te gustan, lo sé.

Porque son escoceses, no ingleses.

Vas a ser un invitado muy difícil. (RÍE)

No os preocupéis por mí. Eh...

mañana buscaré un albergue.

¿Pero qué dices? Tú te quedas aquí con nosotras.

Vale, vale.

Tranquila. Ya veremos.

Te he traído un regalo de cumpleaños.

Oh, qué detalle. Abro una, ¿vale?

Sí. Sí, bébete mi regalo de cumpleaños.

(RÍE) Ya te compraré otro regalo.

¿Dónde está el...? Tranquilo. No hace falta. Tengo...

Estoy cansada.

Para brindar. Un poco. Es muy bueno.

Cariño, es buenísimo. Es muy bueno, este vino.

Sí. Amor, es muy bueno.

Es de "duty free". De “dutifrí”. ¿Lo conoces?

Es una región, un pueblecito del norte de España.

(RÍE A CARCAJADAS)

(CANTA EBRIA A VOZ EN GRITO)

(Canción de Chavela Vargas)

Venga, hombre.

(Risas)

Cariño, cariño. ¿Qué?

(AMBOS RÍEN)

¿Qué estáis bebiendo?

Ven, amor mío. ¿Qué canción estabas cantando?

¿Qué es? Buenas noches, amor mío.

Whisky.

Pero ¿en qué canta? Porque no se entendía nada.

No se entiende. No se entiende.

Es otra lengua. Lengua etílica. No hablo en otra lengua.

Yo debería entenderla. Estoy hablando...

No sé por qué no me entiendes si estoy hablando...

Di “verde”. Di “azul”. ¡Duende!

Di... No... Lo he dicho.

(Inner Circle, "Sweat")

¡Sí! ¡Sí!

¡Sí! Sí...

Me lo temía.

# Standing across the room I saw you smile.

# Said I wanna talk to you for a little while.

# But before I make my move, my emotions start running wild.

# My tongue gets tired and that's no lie.

# I'm looking in your eyes.

# I'm looking in your big brown eyes.

# And I've got this to say to you. # ¡Hey!

# Girl, I wanna make you sweat.

# Sweat till you can't sweat no more.

# And if you cry out,

# I'm gonna push it some more.

# Girl, I want to make you sweat.

# Sweat till you can't sweat no more.

# And if you cry out,

# I'm gonna push it, push it, push it some more. #

¡Por todas partes! ¡Mariposas!

Oh... Voy a por agua.

Tranquila. Estoy aquí, estoy aquí. Ya está.

Este pelo, este pelo tan bonito. Este pelo.

Así.

¿Estás bien? ¿Sí? Agua.

¡Lo has metido todo dentro del cubo! Bien...

Qué asco. Sí.

Toma, el agua.

(HACE GÁRGARAS)

Sí, así. Muy bien.

Sí.

Demasiado tequila.

Ahora huele a tequila.

(LE DA BESOS)

Amor mío, ¿estás bien?

¿Sí?

Embarazada estaría supersexi.

(RÍE A CARCAJADAS) Seguro.

Tendría unas tetas enormes.

Amor mío, me encantan las tetas que tienes.

Tienen el tamaño perfecto. Mira cómo encajan en mi mano.

No, pero ¿sabes qué haría? ¿Qué?

Te dejaría que chuparas la leche.

Claro. (SE RELAME)

¿No? (SE RELAME) Ah...

No lo entiendo. Ah...

¿No eras una pervertida? No lo entiendo.

Ya, y lo soy. Pero, no, a mí las embarazadas

es que no me ponen. Cero. Cero. ¿No? ¿Para ti son sexis?

No lo sé. Nunca me he tirado a una embarazada,

pero... eh... No lo sé. Pero te la tirarías.

Sí, claro, sí. ¡Vaya! ¿A este se lo preguntas?

El hombre que se follaría a cualquier cosa viva con un agujero

aunque fuese u...

Déjame. ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! (GRITA) ¡Ah!

(RÍE)

No estoy bromeando. Quiero un hijo. Amor, vivimos en un barco.

Ya lo sé. Hay muchos niños que viven en barcos.

¿Sí? ¿Los has visto? No, quédate.

No te vayas. ¿Hablas del tío que tiene

dos hijos, un perro y un loro? Sí.

¿Dónde lo metemos? Ah, mira, en el lavabo.

Dime, ¿dónde lo meterías? Aquí.

Aquí. Pero los niños crecen.

No paran de crecer. No se quedan pequeños como un cerdito.

Van, van creciendo. Sí.

Pues... ¿Qué?

Haríamos que se quedara pequeño.

Crecen, tienen que ir al colegio, estudiar mates...

¿Y un niño bonsái? Crecen.

Creo que tener un hijo es narcisista.

Es como querer mini-mini versiones de tu careto corriendo por ahí.

Es muy narcisista. Es verdad.

¿Es narcisista anteponer les necesidades de otra persona

a las tuyas? Tener un hijo es egoísta.

Hay un cierto narcisismo. Estoy de acuerdo.

Es egoísta a tope, sí. Esto no se aguanta.

Tenemos que, joder...

Tenemos que procrear por el bien de la humanidad.

La humanidad ya va tirando.

No hace falta que tu vagina lo empeore todo.

No. Te lo aseguro.

No. Sí.

Porque los putos fundamentalistas y los homófobos

también tienen hijos. Es verdad.

Ya. Pero ¿por qué lo dices?

Y por eso tenemos que parir personas tolerantes

y maravillosas como nosotras que puedan,

con mi vagina, para poderlo...

Eso es verdad. ...equilibrar.

¿Qué coño? Estáis fatal.

No. Pero ¿por qué te da tanto miedo? Ven. Todo irá bien.

Claro.

Oye, ahora no puedo hablar de esto.

Nunca quieres hablar de esto. No. Tienes razón. No quiero.

No. Pues yo sí quiero hablar. No quiero hablar.

Yo sí quiero hablar de esto.

Quieres que nos peleemos. ¡No, no quiero que nos peleemos!

¿Vale?

Aquí el tema es...

¿Sí? ...si quieres

que lo probemos.

¿Te imaginas que lo hacemos, amor?

Ah... ¿Lo hacemos?

(RÍE IRÓNICA) Me enc... me encantaría verlo.

Sería de puta madre. Ya.

Sí. Amor mío.

Amor mío. Amor mío.

¿Lo harías con él? Nos podría dar sus pececitos.

Es magnífico. ¿Por qué no se me había ocurrido? Nunca. Qué fuerte.

A mí, tampoco. Así... ¿Lo harías? ¿Lo harías?

Sí. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío!

(Campanilla)

(Campanilla)

Hola. Este es tu despertar espiritual.

Buen... día.

Buen... Buen...

Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding...

Te has curado de todos tus traumas de vidas pasadas.

Tren con destino a Mordor, salida inmediata.

(RÍE) No, por favor. Para. Para, amor mío.

Encomiendo a Vishnu y a Ganesha y a Shakti y a Shiva...

A la mierda Vishnu, Ganesha. Que te ayuden a superar la resaca...

Que te llenen de felicidad en esta preciosa mañana.

Esta mañana preciosa.

(RÍE A CARCAJADAS) Hostia.

Joder.

¡Para! ¡Parad! ¡Parad, por favor, tíos!

¡Hostia! No, no, no!

¿Dónde está el ibuprofeno?

En el botiquín, amor.

En el sitio donde se guardan todas las medicinas.

En el botiquín, amor. Allí. Ibuprofen-om.

Allí. Vale. Vale, vale, vale.

Vaya mierda, joder. Om...

(CANTURREA) Lesbiana cabreada a bordo.

Todos en alerta roja. (RÍE)

A ver, ¿tienes algún psicópata en la familia?

Sí, mi madre.

Vale.

¿Y también alguna enfermedad, como diabetes?

No. ¿Tener un herpes cuenta? Me salió un herpes “de la polla."

Amor, ¿esto es para mí? Sí, amor mío.

Será “en la polla”.

Sí, ya. Más preguntas.

Eh...

Ah, ¿cáncer?

Ah...

No. Aún no, aún no.

Muy bien.

¿Qué más? A ver, ¿gemelos?

¿Gemelos? ¿Cómo gemelos? Gemelos.

Que si habéis tenido gemelos en la familia.

Ah, sí.

Eh. (CARRASPEA)

Ayer íbamos borrachos, ¿no?

Sí, íbamos borrachos. Yo iba borracha.

Iba borracha.

¿No? (RÍE) ¿Pues qué pasa aquí?

Pues pasa lo que pasa cuando dices que sí a algo.

No sé lo que me digo cuando me emborracho.

Eh, ahora no me jodas con esto.

Que yo... ¡No me digas que la estoy jodiendo!

Pero es que...

Es que es un salto muy bestia de repente.

Joder, tío, fue un sí de borrachera.

Me emborracho,

una resaca de puta madre cuando me despierto

y estáis hablando de cáncer y gemelos.

¿Quién quiere despertarse con cáncer y gemelos? Nadie.

Buen nombre para un pub: “Cáncer y gemelos”.

Es un nombre horrible para un pub.

Fue un sí de borrachera, pero fue un sí.

La gente dice que sí a todo cuando se emborracha,

por eso se arrepienten al día siguiente.

Una vez dejé que un tío me la metiera en la boca.

¿Fue una buena idea? Creo que no.

Vaya. No, no lo fue. En absoluto.

Oye.

Es de locos.

No, pero espera.

¿Quieres hablar?

(JADEA)

Júrame que no habíais hablado de esto antes.

Te lo juro. ¿Nunca?

Nunca. Pues, ¿para qué le sigues el juego?

Me ha parecido un buen juego.

No es un juego. Es para el resto de tu puta vida.

Para una vida juntos, como cuando estábamos en Barcelona.

Sabía que lo teníais planeado, joder.

¡Pero que esto no estaba planeado, imbécil!

¡Que esto no va de ti!

Gilipollas.

Gilipollas.

¿Eva?

¿Eva?

(LLORA)

Eh, eh, eh.

Eh, eh.

Eh, eh.

Vale.

¿Pararás de llorar...

si lo intentamos?

¿Me lo prometes? Basta de llorar.

Ni con las pelis.

¿Me lo prometes? Me dejas muy triste.

Nunca te había visto así, amor mío.

¿En serio?

¿Lo dices en serio? Sí.

Vale. ¿Me dejas llorar? No.

¿Un poco? ¿Llorar de alegría? No, no, por favor. No llores.

Sí. Lo siento. No mires. Para, amor, por favor.

No mires. (LLORA DESCONSOLADA)

¿Quieres un té? No. Sí.

¿Te traigo un té? No, espera.

¿Lo dices en serio?

¿En serio?

Sí.

Sí.

Para de llorar. Amor mío, tengo mocos.

Para, por favor, de llorar. Vale.

Para de llorar, amor.

Ya paro. Ya paro. ¿Sí?

Te lo pido por favor. Sí, ya paro.

(RÍE)

¿Me... me dejas tu móvil, por favor?

Claro. ¿Qué pasa? ¿Quieres pedirle consejo al Chacho?

Vale.

¿Para qué querrá mi móvil?

(Gemidos)

Mierda...

(Golpes en lavabo)

Este nos deja el lavabo hecho polvo. Estará haciendo el pino.

Puta mierda.

(JADEA)

Un poco más. Una gotita más.

Ya está.

Dale un golpecito.

Así.

Es raro.

Ya está.

¿Preparada? Sí.

Preparado.

Bueno, vamos.

¿Adónde vas tú? ¿Adónde vas? Tengo curiosidad.

¿Curiosidad? ¡Sí, hombre! Tú te quedas aquí, tío.

Por favor... ¡Que no, joder!

Solo quiero ver “la cosa” cuando pasa.

¡No me toques los ovarios, joder! Vete ahora mismo, por favor.

Vale, me voy. Vete al supermercado.

Hola.

¿Me ayudas a quitarme las bragas?

Siempre.

¿Preparada? Ajá.

Oh. No. Va bien. Va bien. Va bien.

¿Bien? ¿Sí? Vale. Sí.

Vale.

(GIME)

(RÍE) Me da una cosa...

Sí.

Ya está.

"¿Ya está dentro?". Oh...

¿Kat?

¡Sí, está dentro!

¿Y ahora qué pasa?

Ahora, mamá quiere un orgasmo.

Porque ayuda a que...

Ayuda a que el cérvix absorba el...

el... Eso.

Para que llegue a su destino.

Venga, amor.

Que se joda. Sí, que se joda.

Que se joda.

Que se joda. Vale.

Hazme correr.

Hazme correr, amor.

(Jadeos, gemidos)

(Gemidos)

No hace falta que envíes dinero para el niño.

Pero quiero hacerlo.

¿Cómo pagarás el barco?

Venderé la casa de mis abuelos y montaré...

Montaré algo por aquí.

¿Hay algún problema para que me quede o...?

Oh. ¿Algún problema? Sí.

No. A ver, no serás el padre legal, o sea que no...

Ya, ya. No. Ya, ya, ya, ya.

Bueno, no era parte del plan. Ya, ya.

Eh, ¿sabías que si no mueves el barco durante dos semanas,

se lo llevan? Te dejan sin casa. ¿Lo sabías?

¿Y cómo se enteran? Hay agentes que lo controlan.

Pero, amor, primero te envían una notificación. Te avisan.

Sí. Sí.

Lo que quiero decir es que no será fácil. Es un gran paso.

Eva. Yo no quiero, no quiero... ¿Cómo lo diría?

Molestar. No quiero molestaros.

Lo entiendo. Es...

Es importante para mí

que estés de acuerdo con... con lo que he decidido.

Claro.

¿Qué me parece que compres un barco?

No te pases, amor.

Sí, me parece bien.

Vale.

Amor, el cabo. Ah, sí.

¿Subo por el otro lado?

¡Venga, esmirriao'!

¡Tira! ¡Que tú puedes! Si lo puede hacer ella,

lo puedes hacer tú. Pero puede ella.

Es que es muy fuerte y muy sexi.

Mírala. Tienes que ayudarlo. No sabe.

Suavemente, como si fuera una mujer.

¿Quieres hacer el otro? Muchísimas gracias.

Escuchad, tendríamos que hacer...

como una ceremonia de iniciación.

Propongo que hoy vacíes tú la mierda.

Tía, siempre te escaqueas, amor mío.

Tú calla. ¿Y cómo se hace?

Yo te enseño.

Esto te va a encantar. (RÍE)

¡Cómo pesa la mierda, tío! ¿Todo esto es mierda?

¡Tatán!

Va. Mira. A ver.

Haces así.

Sí.

Abres esto. Abres esto. Sí.

Vale.

Ahí.

¡Oh! ¡Qué aroma, la mierda de Eva!

¡Qué bueno! ¡Me encanta, amor mío! ¡Huele a flores!

Mmmm. Huele a lavanda y pachulí.

Y tiene una nota de quínoa.

Nuestra patata es vuestra patata. ¿Quiere una?

Eh, no, gracias. ¿No?

Nuestra patata es vuestra patata.

Ah, qué bien. Sí, para usted.

¿Gratis? Sí.

Gracias. De nada. Toda tuya.

Que tengan un buen día.

Creo que te conozco.

¡Qué truco más viejo! Ya.

La gracia de los trucos es que aunque sean trucos, funcionan.

Estás muy seguro de ti mismo. Bueno.

Creo en la magia, ¿sabes?

Ya. Pues buena suerte.

¡Joder! ¿Te has hecho daño?

(CHICO) ¿Estás bien? ¿Te ayudo?

Estoy bien. Estoy bien.

Muy gracioso. ¿Sí?

Hueles a coño. Es que no había jabón.

Guau. Felicidades, preciosa.

Gracias. Te presento a mi madre, Germaine. Este es Roger.

Ah, oh, vaya. Hola.

Oh, eres preciosa. Oh.

Sí. Eres como una versión en mayor de Eva.

Pero guapa. Quiero decir,

las dos sois muy guapas. La madre y la hija.

Preciosas.

Muy bien. A cenar. Tío, te dije a las 19:00.

Ya estoy cenando, o sea que tranqui.

Qué hambre tengo. ¿Te pongo vino?

¡No! ¡Oh!

¡No, en la vela, no! Necesito gafas.

Salud. Ah, no... Eh, ¿dónde...?

Qué gracioso. Feliz cumpleaños, hija.

Salud. Pachamama.

¡Oh!

Salud. Salud.

Y... y... y por el nuevo miembro de nuestra familia.

Sí.

Por un hombre joven y guapo.

Bueno... Y español.

Aún no sabemos si será chico. A mí me gustaría una chica.

¡Ay!

Ah, vale.

Vale, lo siento.

Lo siento, creía que sabía la noticia.

¿Te gustan las chicas? Me gustan las chicas.

Pero, perdón. No tendría que haberlo dicho.

¿La noticia? ¿Qué... qué noticia? Sí, claro, claro. Díselo, díselo.

Una buena noticia.

Mamá,

vamos a...

tener un hijo.

Digamos que lo estamos intentando.

¡Bien! (RÍE)

Madre mía. Madre mía. Ponme más vino, tío.

No paras de beber.

Oh, nena. Oh, oh, mamá.

Oh, nena. Kat. Oh, qué alegría. Sí.

Oh.

¿Y quién, quién lo va a tener?

Yo. Ah.

Mi pequeña...

Tú, no. Tú, también. A las dos. A las dos.

A mí me gusta mi vagina. Perdón. Tengo semen para las dos.

Y felicítalo también a él. Porque será el padre, es el...

donante. ¿Donante?

Ajá. Sí, nos está ayudando. Sí. ¿De qué? ¿De semen?

Ajá. Ajá.

¿Qué? Soy un semental.

(KAT Y EVA RÍEN) Sí. Soy el... Sí. Sí.

¿Tú serás el padre? Sí.

Espero. Bueno, Roger no vivirá con nosotros.

No, estoy aquí para poner mis pececitos.

Para poner tus... ¿qué?

Mi... mi semen. ¡Ah! Sí, claro, sí.

Sí. Nosotras criaremos al niño.

Ajá. Tenemos...

un contrato.

¿Un contrato? Sí, así todo es legal.

Todo está claro. ¿Me entiendes?

¿Qué es lo que está claro?

Eh, el tipo de...

Mejor explícaselo tú. Es, sí, es un...

Dice que nosotras tendremos la custodia del niño

y que él tendrá derecho a verlo y todo eso.

Ya. Pero me gustaría saber cómo te sientes

dando vida a un hijo que no criarás tú.

Espera, mamá, no se trata de... No, calla.

Es una buena pregunta.

Bueno, eh...

Me alegro de poder ayudarlas y...

me alegro de hacerlo.

Sí, pero ¿cómo te sientes?

Sí. Me quedaré aquí por el niño.

Y formaré parte de su vida. Me adaptaré.

¿Y nuestros sentimientos?

¿Y no sería más fácil buscar un donante anónimo?

Para el niño, no. Os puedo pagar la clínica.

Ni hablar. Sí. Os la pago yo. No hay...

De verdad, no hace falta.

No, no. Págame a mí. No, que no.

De acuerdo. No os diré lo que tenéis que hacer.

Lo has dicho. Estoy preocupada.

No... Vosotras no tenéis un trabajo estable.

Ah, Kat tiene dos trabajos.

Cada vez más barcos por restaurar. Yo trabajo y...

No me malinterpretéis. Creo que tener hijos es maravilloso,

que todo el mundo debería tenerlos. Y me encantará ser abuela.

Pero es que todo esto es tan complicado.

Ya os he explicado alguna vez que vivíamos en comunas,

en los años 70. Guau.

Y os aseguro que no era todo llevar flores en el pelo y...

Quien más quien menos,

todos tenían piojos púbicos.

Ladillas. ¿Sabéis qué son? Ladillas. Todo el mundo tenía.

Era tan asqueroso...

Iban saltando de unos genitales a los otros.

Y todos se rascaban y tenían todo de costras...

Era horrible. Pero lo que decía, lo que quería decir es...

que lo intentamos. Intentamos cambiar las cosas.

Nos esforzamos tanto...

Pero ¿sabéis? Al final, la vida es como es por una razón.

Y las familias son como son por una razón.

Con una persona es complicado. Con dos, también.

Pero ¿con tres personas? Os dirigís al desastre.

Sois una generación de hipócritas de mierda.

Siempre lo mismo, recordando cómo era intentar hacer cosas,

intentar cambiar las cosas. Pero, en realidad,

os disteis cuenta de que no podíais cambiar nada

y acabasteis siendo unos putos directores de museo

o militando en algún partido reformista

y, claro, os encanta explicar cómo era París en el 68,

Pero me cago en la puta, ¿sabes cuál es la verdad?

Os gustaba ser rebeldes,

pero siempre supisteis que al final os conformaríais.

Total, ahora, dos mujeres pueden formar una familia,

pero siempre, siempre que nos reproduzcamos

exactamente como han hecho siempre los heteros.

Eso es lo que has dicho, ¿no?

¿No? Formad una buena familia que gane pasta

porque lo más importante es la puta pasta en una familia.

Para que este absurdo sistema genere mucha más pasta.

Mira ¿sabes qué? A la mierda, Germaine.

Lo siento, amor. Te quiero. Te quiero mucho.

Eres una mujer increíble. Eres como una madre para mí.

Y ojalá hubiera tenido una madre así.

Pero francamente, esto es pura hipocresía.

Kat,

te quiero.

Kat, te quiero.

Kat.

Amor mío. Te quiero, mamá.

Pachamama.

No, no, no. No lo tires. Bueno.

Ya lo limpiaremos. Da igual. Pachamama.

¿Pachamama? Sí. Por la Tierra. Todos.

Te quiero. Kat, Pachamama.

¿Traes barniz? Es mi habitación.

Y las figuras.

Ajá.

Ajá.

Ajá.

Ajá.

¡Eh!

¡Sí! ¡Ya lo tenéis! ¡Sí!

Lo habéis conseguido.

Una cosa, y esto es importante: no la puedes soltar.

No, ya. No la sueltes.

Se me escapa de las manos. Se me resbala.

Ahora no te suelto.

No me sueltes. -No.

¿Lo intentamos? Otra vez.

Sí. ¿Qué paso? -Básico. ¿No?

Básico. -Sí. Ya.

Eh, continuad ensayando.

Yo voy a... Vuelvo enseguida, ¿de acuerdo?

Gracias. (MUJER) De nada.

¡Fuera! ¡No, no, no!

¡Fuera! (RÍE)

Tengo que hacer la cama para mi amante de los martes.

Tienes que irte.

Oh... ¡Vaya!

Alguien se ha despertado.

La tienes dura. Sí, lo siento.

Mientras te estaba ahogando. Puto pervertido.

Y te gusta.

No. No me va el rollo S&M, gracias.

¿M&M?

Oye, ¿sabes qué? Tu coño sabe a chocolate.

¿Que mi coño sabe a chocolate? Ajá.

Un poco, sí. Ah, déjame pensar.

¿De dónde habrás sacado esa idea?

¿Qué? De tu coño.

¿De mi coño? Sí.

O sea, que sepa a chocolate, ¿no será porque soy un poco negra?

¡No! ¡Sí!

¡No! ¡Eres un racista de mierda!

¡Como el cabrón de Hitler! Tengo un Hitler en la cama.

No. Será mejor que te largues.

Ha sido un malentendido. Fuera, venga.

Has perdido todos los privilegios. Fuera, fuera.

No, no, no. No compartiré cama con un niño.

Vaya pervertida.

¿Yo, pervertida? Sí.

Suéltame, koala. ¡Suéltame! ¡Ah!

Escucha, ¿qué prefieres? ¿Tirarte pedos?

Pedos, tirarte pedos, ¿no? Todo el día.

Pero no hueles la peste. Los demás, sí. Pero tú, no. ¿Vale?

O, eh, no tirarte pedos, pero oler a pedo todo el puto día.

¡Qué fácil! ¿Sí?

Claro. Creo que sí.

Creo que tú escogerías oler a mierda todo el día.

¡Ay! (RÍE) ¡Oh! ¿Estás bien?

Sí. Pobre.

Estoy bien. Oh. (RÍE)

Cuidado, cuidado. Ya voy con cuidado. ¡Hola!

Hola. Eh... ¿Qué tal?

¿Os acordáis? Jinx. Hola.

Nos conocimos el otro día. ¿Qué?

¿Qué?

Mierda.

Mierda, lo olvidé. Perdón. Eh...

Ya voy. Voy ahora mismo.

Yo... Joder. Disculpad.

¿Quieres que me vaya? Si...

(Puerta abriéndose)

¿Quieres ayudarle? Ayudar ¿a qué?

¿No te lo ha dicho?

No.

¿Qué pasa? Queremos quedarnos embarazadas.

Con...

¡Qué fuerte!

(JADEA, GIME)

(JADEA, GIME)

El tío, cómo se corre. Qué fuerte.

Nos hemos acostumbrado.

(RESPIRA AGITADO, JADEA)

Ah...

(Puerta abriéndose)

Lo siento.

Eh. Yo... no sabía que lo tenía reservado.

Eh, me podrías haber avisado.

Sí.

Aún quedan dos días del ciclo. Lo siento, no, no...

Sí, no te disculpes.

Lo siento. Déjalo. Me siento estúpida.

Yo me voy.

¿Nos vemos luego?

Ah, bueno, tendrías que reservar el material para este proyecto

que tenéis entre manos. Sí, pero ¿y si vamos a...

cenar o a comer, un helado o...? No me gustan los helados.

Pues ¿chocolate? (RÍE)

¿Te ha molestado todo esto?

No.

No, es guay.

Disfruta.

Buena suerte. Adiós.

Adiós.

(Molly Drake, "Happiness")

# Happiness is like a bird with twenty wings,

# try to catch him as he flies.

# Happiness is like a bird that only sings

# when his head is in the skies.

# You can try to make him walk beside you,

# you can say the door is open wide

# if you grab at him,

# woe betide you... #

(Ruido del motor)

(Tren pasando)

(NIÑO) Mamá, has tardado mucho. (MADRE) Venga, vámonos a casa.

Toma. Gracias, guapa.

De nada. Los piropos para la señora, ¿eh?

Ella no me trata tan bien como tú. Me pregunto por qué.

Me gustan las mujeres fuertes. ¿No tenéis casa o qué?

Eh... No. -No. La verdad.

Eh.

¿Hoy no tenías que marcharte temprano?

No, tranquilo. Déjalo, ya lo hago yo, si quieres.

No. Sandra está mirando la tele.

Uno de sus programas favoritos. Ve con ella.

No es que me apetezca mucho. Hasta mañana.

Buenas noches. Buenas noches.

¡Eh!

(GRITA) ¡Eh!

Santa Claus, venga, despierta y lárgate.

Que los renos están cansados de esperarte. ¡Venga, ábrete!

Ah...

Ah...

(HOMBRE) ¿Eva Carrington? Sí.

Por fin. Acompáñeme, por favor.

Vamos.

No. Solo dos personas, por favor.

Vengan conmigo.

(DOCTORA) Esto está un poco frío.

Oh.

Lo siento. Tranquila. Ya está.

¿Es la eco de las ocho semanas? Nueve semanas.

De acuerdo. Creemos.

Enseguida le veremos.

A veces, cuando es tan reciente

hay que hacer una eco vaginal para verlo con detalle.

Mira.

Aquí está.

Parece una judía.

¿Le quieres oír el corazón?

De acuerdo.

(Latido muy rápido)

(Latido muy rápido)

(Latido muy rápido)

(Latido muy rápido)

¿Eso es la cara?

Tiene cara. (RÍE)

Tiene cara.

(Latido muy rápido)

Hola.

(Latido muy rápido)

¿Qué? ¿Qué?

A ver.

(NIÑO) Le va a explotar.

(Griterío de niños)

María, Eric, ¿jugamos al escondite? -¡Vienen los piratas!

-¡Soy un pirata! -¡Corre, corre!

(Griterío y risas)

Oh, Hala. Eh, ¿dónde estabas?

Que Dios os bendiga. Gracias.

Sálveme, hermana. Todos bien bendecidos.

Por favor. He pecado.

Oh, pecador, pecador, pecador. Perdonado.

¿Dónde está Farid? ¿Está por aquí?

-Hola. "C’est moi".

Genial.

Creí que había concurso de monjas.

Voy de musulmana. Mua.

Vaya, una musulmana que bebe vino. Muy bien.

Ah. ¿Esto es la antena del wifi?

Ja, ja. Soy un unicornio. ¡Ah!

Imbécil. ¿Me lo llenas, cariño?

Sí. A ver...

¿Y la protagonista?

¿Ves al monstruo? ¿La del disfraz de dinosaurio?

Allí. Ven. No puede ser.

Sí.

(A LA VEZ)

Ya me lo había dicho Eva. Amor mío.

¿Sí? ¿Vienes conmigo?

Eh, voy a mear. Vuelvo enseguida.

Después del pastel cogemos y nos vamos.

No quiero quedarme. ¿Vale? -Que sí. Vale. Tranquilo.

¿Me pones más, por favor?

Sí. A ver. Así.

Mucho mejor.

¿No ibas a mear?

¿Sabes? Es como que me necesita para todo.

(RÍE) ¿Me lo dices o me lo cuentas?

Martin ni siquiera se cepilla los dientes sin mí.

No te pases, joder, estoy aquí detrás.

Ya sé dónde estás. -No te pases.

-No te lo tomes así.

Oh, un juego de construcción.

(Griterío)

¿Te ayudo a construir algo?

¿Quieres ir con los otros niños?

Ve.

No te preocupes, guapa.

A esta edad no tienen manías. Son absolutamente claros.

Es bonito, ¿eh? Es un buen regalo.

Eh, lo llevaré dentro, ¿eh?

¡Eva!

Ven, ven.

¡Niños! Venid. Venid conmigo.

A ver, a ver.

Somos animales de la selva, ¿de acuerdo?

Ah, ¿quién es el mono?

¿Quién es el mono? ¡Yo!

¿Tú? A ver, haz el mono. ¡Uh, uh, uh!

Cómete un plátano.

Como un mono, ¿eh?

Uh, uh, uh, uh.

¡Increíble! Y raro. Y ahora... (NIÑA) ¡Yo! ¡Una rana!

¡Una rana! ¡Me encantan las ranas! Venga, hazlo.

Croac, croac, croac.

Eva hará el león, me sustituye a mí.

A ver cómo haces el león.

(NIÑO) No parece un león. (RONCA)

(NIÑA) Parece un cerdito.

Animales, ¿parece un león?

(NIÑOS) No, no. Qué va. No.

Hazlo tú. Hazlo tú.

(RUGE A PLENO PULMÓN) ¡Qué miedo!

(JADEA)

Mira. Este es más barato. Mira. Ya, 800 libras.

Sí, pero es más barato. Muy bien.

Y mira, se transforma. Es modular.

Sigues utilizándolo a medida que el niño crece.

¿Y acaba transformándose en un Prius?

Sí, es caro, sí.

Hola, ¿puedo ayudarlos en algo? Hola.

Hola. No.

Solo estamos mirando. Sí.

Sí. Están mirando.

Sí, mirando. Puede que nos guste más algo estilo vintage.

¿Vintage? Ajá.

Ya. ¿Es la primera vez que vienen? Ajá.

Ya. Sí. Sé que es un poco agobiante para las parejas

la primera vez que ven unos precios tan caros, pero...

No, pero... Para eso estamos aquí.

Nosotros... Para hacerlo un poco más fácil.

No somos... No hay más secreto

que planificar y querer lo mejor para su hijo.

(EVA Y ROGER) Ajá. -¿Su esposa lo habrá planificado?

Oh, mi marido

es el planificador de la familia.

Fantástico. Es el secretario del Ministerio

de Infraestructuras de España.

Sí.

Soy un planificador extraordinario.

No se me escapa nada.

Perfecto. Bien, yo les aconsejaría empezar

por un modelo un poco más pequeño. Genial.

Tenemos todo lo que necesitan.

Y... para... para cambiarle... para cambiarle el pañal...

¿Sí? Eh...

le podemos hacer como...

como una... mesa, pero colgarla fija en la pared

y como una barra, que se mueva. ¿Como una mesa plegable?

Exacto. Y así tendréis más espacio. Es cierto.

Sí, y... Buena idea.

Y aquí... ¿No? Pero esto...

O lo podemos poner aquí encima. Eso no lo necesitamos.

Lo ponemos aquí. No, yo... No.

Sí, quitamos toda esta mierda.

Vale. Y... ¡Oh!

Podemos vender todo esto.

Sí. Lo venderemos

y ganaremos algo. Exacto, sí.

Nueva vida. Espacio.

El piano. Podemos quitar el piano.

Fuera. No lo necesitamos. No.

Lo necesitáis porque tenéis...

tenéis que enseñar a... al niño a tocar el piano, que toque.

No... Sí, bueno, cuando sea... Sí, claro, por favor.

Espero que entonces ya vivamos en un...

Toca.

Vale, sí, sí, sí, sí, sí. Toca.

Dicen que es bueno para... para el niño.

A ver.

¿Sí?

No sé...

Tocaré la canción que más me gusta del mundo.

Guau. Bien.

¿Sí? Sí.

(Piano, "Oh, Susannah")

No está mal.

# No llores más por mí...

# Con mi banjo para ti. #

Muy bien. Sí.

Ahora toca tú. No.

Sí, toca y yo te sigo. No. No sé tocar. No sé.

Podemos tocar... eh...

Toca y yo te acompaño. Lo pillo.

Melodía intuitiva. Tú conmigo.

De acuerdo. A cuatro manos.

Cuatro manos, dos cabezas... Sí. Vale.

Cuatro pies. (RÍE)

Y una copa.

Vale. Venga.

(Nota de piano)

(Acorde de piano)

(Acordes de piano a cuatro manos)

(Acordes de piano)

(Notas de piano)

(Música de piano)

(Se detiene la música)

(Acordes de piano)

Creo que deberías irte.

¿Adónde?

A tu casa, a Barcelona.

No.

No.

Pero... ¿por qué?

Eh...

Roger, hoy ha sido perfecto. Sí.

Ha sido maravilloso. Sí, y divertido.

Muy divertido. Es exactamente lo que quiero.

¿Entonces...? Lo quiero con Kat.

Pero ella no lo quiere.

Lo siento, pero...

ella no lo quiere.

Ya, pero si tú estás aquí, no tiene que esforzarse.

(Nota grave de piano)

No es justo. No, ya lo sé, pero...

Es complicado, ¿sabes? No.

Es muy... Es... No lo es.

No es complicado. Sí que lo es.

Es una batalla, es una larga batalla que dura desde hace años.

Y me falta tan poco, tan poco, Roger. Casi casi estoy allí.

Ya. Tengo la sensación

de que Kat podría... Ajá.

...evolucionar. Sí, sí. Claro, claro.

Pero si estás aquí... Claro.

...no necesita ser responsable. Está claro.

Me necesitabas por las pajas,

y ahora: "Estoy embarazada. Tú vete, por favor".

Ya no pinto nada. Es así, ¿no? No.

No es eso lo que digo. Sí.

Es así. No.

No, no es eso lo que digo, de verdad.

Mira. Yo... Yo... Yo quiero tener a este niño.

Es... Es mi hijo también, y, joder, quiero tenerlo.

No, pero tú no eres el padre.

No se trataba de que lo fueras.

Ya.

Me necesitabas para convencer a Kat, ¿no?, y ahora está aquí.

Perdona.

(SUSURRA) ¿Estás despierta?

No, estoy durmiendo.

Tenía mucho trabajo.

¿Has visto el mensaje? Ajá.

Ian no se encontraba bien.

El muy capullo...

Me alegro mucho de que te preocupes tanto

por los sentimientos y la salud de tu jefe.

¿A qué viene esto?

¿Dónde has estado?

Por ahí.

Podrías haber avisado, ¿no?

¿Qué te pasa?

Que me voy Barcelona.

¿Cómo que te vas a Barcelona?

Pero... ¿por qué?

O sea, ¿que te vas a ir y me dejas con el marrón?

¿El marrón o el niño?

¿El marrón o el niño?

¿O le pondrás de nombre Marrón?

Vas a ser madre, ¿entiendes? Y eso lo vas a...

¿Lo entiendes eso o no?

Serás madre.

¿Me estás escuchando? ¿Lo entiendes o no?

No lo entiendes.

No te lo mereces, no te mereces ser madre, ¿lo sabes?

Mírame a la cara, te estoy hablando.

¡Que me mires a la puta cara!

¡Que me mires a la puta cara y dejes la madera esta de mierda, joder!

¿Qué haces? ¡Eh! Pero ¿qué haces?

¡Llevo todo el puto día trabajando! ¡Que pares!

¡Al agua a buscarlo! ¡Para!

Te tiras. ¡Hostia! ¡Suéltame!

(Pasos acercándose)

(JADEA) Oh, amor.

Amor. Amor, amor.

Oh.

¿Estás bien?

¿Estás bien?

(JADEA)

¿Cómo ha sido?

He tenido pérdidas.

Lo siento.

Siento no haber estado aquí.

Oh.

¿Cuándo podrás salir? Te llevaré a casa.

Quiero llevarte a... Faltan resultados

para saber si tengo bien el útero y podré irme.

¿Te han dicho si todo está bien? ¿Te han dicho algo?

¿Por qué no lo preguntas tú?

De acuerdo.

¿Necesitas algo más? ¿Un té?

¿No? Vale.

¿Puedo quedarme aquí contigo?

Venga, amor, entra. Hace frío.

(Puerta abriéndose)

(VOZ AGUDA) Hola, me llamo Harry.

Soy el hijo egoísta.

Eh... No te sientas responsable.

No es culpa tuya, ¿oyes? No es culpa tuya.

Es... culpa suya.

¿Cómo? (VOZ AGUDA) Es culpa tuya.

¿Mía? (VOZ AGUDA) ¡Sí!

Puto capullo de mierda, puto capullo integral, ¡sí!

(GRUÑE) ¿Tú le has visto?

Es horrible.

¿Te imaginas si fuera... niña?

¡Pobre niña! Con sus cejas peludas.

¡Oh! No, gracias.

No quiero tener este padre ridículo.

O tío.

O lo que sea.

Más vale no haber nacido.

La verdad,

quiero fundar...

la Asociación Internacional de Bebés Nonatos. ¡Bebés!

Tiene un punto gracioso.

¿Quieres un whisky?

¿Te traigo algo?

¿Te preparo un té o...?

No sé qué hacer.

Por favor, di algo, lo que sea, por favor.

¿Amor mío?

Yo... Queremos ayudarte.

Dinos lo que sea que quieras. ¿Qué quieres, amor?

Quiero que estés triste.

Estoy triste.

Estoy bebiendo whisky a mediodía. Estoy triste.

Siento que te haya pasado esto, amor, lo siento mucho.

Ahí está, no me ha pasado a mí...

sino a nosotras.

No quería decir eso.

Por favor, no lo tergiverses. No quería decirlo así. Quería...

Podemos intentarlo otra vez.

Pobre Roger.

Eh, eh, eh, no seas así, por favor. Quiero ayudarte, o sea que...

Cualquier cosa que necesites,

tú... me lo dices, y yo voy y lo hago, ¿vale?

¿Qué quieres?

Dime. ¿Qué, amor?

¿Qué necesitas?

Eh.

¿Qué? Necesito cortar contigo.

¿Qué?

¿Con qué coño me sales? ¿Qué dices? No podemos separarnos.

La has cagado.

No, no. Pero... Pero... ¿qué dices?

Joder, es nuestra vida, y estas cosas pasan, pero...

Te ayudaré. Queremos cosas distintas,

y tú no lo entiendes.

Tú no lo entiendes. Sí, sí.

Y lo siento mucho.

Podemos solucionarlo, lo que sea, de verdad. Eh.

Tú dime lo qué tengo que hacer.

Dime lo que tengo que hacer, y yo lo haré.

Y lo haré. Estoy...

harta de decírtelo.

Pero ¿qué dices? ¿Te irás de casa?

Nunca me había sentido tan sola como en los últimos meses.

Siento mucho que te hayas sentido tan sola.

Te ayudaré. Lo arreglaré. Arreglaré lo que haga falta, y...

Déjame ir.

Espera, amor. ¿Adónde vas? Pero ¿qué pasa?

No dejaré que te vayas.

No te irás. ¿Me oyes?

¿Me oyes?

Es una locura. Es... una locura.

Estás hecha polvo y... Debes dejarme ir.

Estás muy sensible... Debes dejarme ir.

No piensas con claridad.

¡Cállate! ¡Déjame, joder!

Vale. No quería decir eso.

Perdona, perdona. Perdona.

Amor mío...

Quiero pedirte que seas sincera contigo misma.

Sí, de acuerdo.

Tremendamente sincera. Sí.

Y que me digas si en el fondo...

no querías que pasara lo que ha pasado.

No hay nada más que decir. No te vayas, amor, por favor.

Amor, no te vayas, por favor.

Amor mío.

(Llaman a la puerta)

(Puerta abriéndose)

¿Todo bien, preciosa?

Sí. Se me hace raro...

volver a mi habitación con todas mis cosas.

He pensado que podría pintarla.

¿Pintarla? Sí.

Toda la casa necesita una mano de pintura.

¿Cuánto hace que no pintas?

He visto un montón de cosas que hay que arreglar.

Hay pomos que están a punto de caerse y...

el jardín está...

Yo podría...

¿Tú?

Escogeremos los colores juntas.

Perdona.

Y por las tardes, podemos... no sé,

ir a exposiciones de arte o al teatro.

Hace siglos que no voy al teatro.

Hija mía.

Puedes quedarte todo el tiempo que quieras,

pero no te puedes quedar a vivir. No me quedo a vivir.

Claro que no te quedas.

Es lo que he dicho,

y por eso... te ayudaré a volver a meter los libros en las cajas,

donde tienen que estar.

Y la habitación, libre de libros.

"Libre de libros". Eso suena muy mal. (RÍE)

Ahí. O sea...

que me estás echando.

No, no te estoy echando. Pero creo que es un poco deprimente

que una chica de tu edad viva en casa de su madre.

Deprimente para ti.

Bueno, sí, las cosas no han salido como esperaba.

No, las cosas no han salido como yo esperaba.

No esperaba tenerte aquí. (RÍE)

El problema inherente a las expectativas.

Tú me lo enseñaste. ¿Te acuerdas?

# Yo tengo unos ojos negros.

# ¿Quién me los quiere comprar?

# Los vendo por hechiceros,

# porque me han pagado mal.

# Ojos negros, traicioneros,

# ¿por qué me miráis así?

# Tan alegres para otros

# y tan tristes para mí.

# Más te quisiera,

# más te amo yo,

# que todas las noches las paso

# suspirando por tu amor.

# Más te quisiera,

# más te amo yo,

# que todas las noches las paso... #

¿Qué te pasa? # ...suspirando por tu amor. #

Es que... echo de menos a Chorizo.

(RÍE)

No te rías, tío.

¿A Chorizo echas de menos?

Sí. ¿Sí?

Es que cuando compramos el piano nuevo...

¿Sí? To...

Es que tocaba conmigo, tío.

Se levantaba y...

Ya. ...y salía por la ventana.

Pero no llores. ¿Era un gato pianista?

¿Sí? Pensaba que era retrasado. Era muy...

Sí, pero por eso le quería, tío.

(BURLÓN) "Porque era como yo, tío". ¡Chorizo!

A ver. Tocaba tan bien... Así.

Se subía conmigo.

# Yo tenía un gatito

# que no sabía nadar.

# Pero como era retrasado,

# se tiraba en el canal.

# Ay...

# mi Chorizo.

# Chorizo subnormal.

# Que todas las noches meaba...

# detrás del sofá.

# Ay, mi Chorizo. #

Va, ya está. Basta.

# Chorizo subnormal. # Ya está.

Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está.

Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está.

Ya está, basta.

Ahora vamos salir de casa,

o nos moriremos de asco. No quiero.

Escúchame. No.

Y nos vamos... Escúchame.

Vamos a una discoteca de salsa. No, ¿de salsa? Salsa, no, tío.

Ay, no, no. Salsa, no. Salsa, no.

Sin salsa. No te rías.

Perdóname.

A Chorizo le gustaba mucho la salsa. Es verdad. Perdona.

Se me va la olla. Ya está. Salgamos. Le gustaba toda la música.

Toda la música. Pero escúchame, nos vamos.

Salimos de aquí y nos vamos a ligar.

Que llevas siglos sin salir del barco, ¿eh?

Quieres decir "follar". Sí, exacto, follar.

¿Quieres que te robe a todas las chicas otra vez?

Huy, menos, menos, que te falta práctica.

Venga. ¿Sí?

Ponte bien masculina y nos vamos.

¿En el sofá? (CHICA) No lo tengo claro.

(CHICA) Yo sí. Es muy gracioso.

-No lo sé... -Decídete.

Yo la morena y tú con la simpática. No.

Sí. -Esperemos a ver cómo va.

Perdona, a mí sí que me quieres excluir.

Es que no... no quiero.

Oh. ¿Vivís aquí? -Qué fuerte.

¿Qué pasa, sois muy pobres o qué?

(ROGER Y KAT) (RÍEN) -¡Increíble!

Vamos, ¿no?

Para ti.

¿Güisqui para las señoritas? (AMBAS) ¡Sí!

-Perfecto.

Oh, gracias. Oh, de nada.

Oh.

Por favor.

No necesita tanto sitio. Tiene el culo pequeño.

¿Lo tiene pequeño? Diminuto.

No, no es tan diminuto. Pero pequeño, ¿cómo?

Es... plano. No lo sé. No existe.

Venga. Levanta. Quiero verlo.

Enséñalo. No.

Venga. -Quiero verte el culo.

Enséñaselo. Vale.

A ver si es verdad. Vale.

¿Lo veis? Diminuto. No existe.

No se aprecia con vaqueros. No hay nada.

Que se los quite.

-Oh, es como una pequeña extensión de la espalda. (RÍE)

-Está bien. -Capitán Culo Plano.

Yo sí tengo un buen culo.

Creo que el culo de los hombres es ridículo.

¿Por qué? Porque no tiene lógica

en un físico masculino, ¿sabes? No sé...

En las mujeres, el culo tiene lógica.

Somos todo curvas, es una más, pero...

No se me había ocurrido nunca. ...los hombres...

son completamente planos, y... ¡plup!

Qué teoría más absurda. Sí. Es como un grano gigante.

No me lo había planteado nunca, pero tienes razón.

(CHICAS) (RÍEN)

(RUBIA) Tú tienes un buen culo. Gracias.

Y no me da miedo decirlo. Gracias. (RÍE)

Gracias. No hay de qué.

Qué risa... Tú también tienes un culo precioso.

¿Estás bien? Sí.

No eres el primero que me lo dice. ¡Sí!

Todos tenemos buenos...

Guau. ...culos, sí.

Sí. Hola.

¿Cómo te llamabas? Christine.

Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y tú...?

Preguntaba el apellido, perdona. Ven.

Ah. Christine Smith. ¿Smith?

Sí. Chris...

Oh. Suzy...

No, eh... Quédate aquí.

Sí, relájate. Vale.

Vale. ¿Te gusta?

Sí, me gusta. ¿Te gusta el cuello?

Me gusta. ¿Es de verdad? ¡No, por favor!

No. No, soy una gran amante

de los animales. Yo también.

¿Sí? Me encantan los animales.

¿En serio? ¿Eres vegetariano? ¿Vegano?

Por supuesto. ¿Sí?

Tengo que ir al lavabo.

Me siento... Yo también.

Eres... una secretaria muy sexi.

Tienes una cara preciosa para pintar...

para pintarla. Ah, ¿sí? Gracias.

Sí. ¿También eres artista o...?

No. Soy, soy... soy...

dibujante profesional.

¿De verdad? Y bombero.

Guau. Sí.

¿O sea, que rescatas a personas

de edificios en llamas? Sí.

Y dibujo a la gente que rescato, ¿sabes?

¿Cómo? ¿Dibujas a los que...? ¡Qué fuerte!

¿Dibujas a personas quemadas?

No, no, no, no.

Salgo enseguida. Vale. Muy bien.

Puedes ir a ver el resto del barco.

Guau.

Hola. Hola.

Ven. Eh...

Eres preciosa.

En el lavabo...

Eh...

¿Has...?

Ah. Solo quería mear, pero me han venido ganas.

Ya lo sé. Eh... Es que... ¿Qué?

Pues, nada, nada. Eh... ¿Olía mal?

No, no. Eh...

Es que...

Es algo muy íntimo y... Ah.

Estamos a punto de follar,

¿y sales... con que cagar en tu lavabo es muy íntimo?

Ven. Ven aquí. Lo siento, es que...

no estoy acostumbrada.

(Música suave)

¿Qué haces, aquí?

Hola.

¿Cómo sabes dónde vivo?

Ah. Creía que estarías con tu madre.

Y...

¿Por qué no contestas a mis mensajes?

Eh...

Te pedí que me dieras tiempo.

Han... pasado seis meses.

Te dije que te llamaría cuando pudiera.

De acuerdo.

Ya me voy.

No, ya que estás aquí...

sube.

¿Quieres beber algo?

No, no. No hace falta. Gracias.

(Grifo abierto)

(Grifo cerrado)

Está muy bien.

¿Cuándo te instalaste?

Hace unas semanas.

¿Qué quieres?

Ah... Pues Roger se va.

A Barcelona. Vaya.

Sí, y tiene muchas ganas de verte antes de irse.

Ah.

Ya.

No me imaginaba que lo echaría tanto de menos.

Podrías ir... al barco mañana.

Mira, estamos... estamos aquí mismo, en Homerton,

el sitio de antes, y podríamos ir al mercado de Chatsworth...

Eh... Creo que... le llamaré.

Para tomar un café antes de que se vaya.

Eh.

¿Lo notas?

¿El qué?

No se mueve.

Es sólido.

Es un piso con cimientos sólidos.

Estamos en... ¿Cómo se dice? ¿Cómo era?

En tierra seca.

Tierra...

Tierra firme. (RÍE)

Tierra firme. Tierra firme.

Sí.

No te gustaba vivir en un barco, ¿verdad?

Sí.

Sí.

No... No para siempre, pero...

Ya es tarde. He cambiado de opinión.

He pensado mucho.

He pensado mucho y necesito explicártelo todo.

Me he equivocado muchas veces... Es que...

...y quería explicarte que es porque...

¿Sabes? No había querido ser madre.

No tenía este deseo, el deseo de ser madre,

y, claro, entonces, ¿qué significa ser madre exactamente?

¿Sabes? Es que no lo sé.

Yo no quería dejar de ser la mujer que quería ser, solo por ser madre.

Pero ahora, no sé, es como...

No lo sé, es que...

Me encantaba vivir contigo, y me...

Por eso no quería tener un hijo. Es por eso.

Y... te quería para mí sola.

Quería vivir la vida solo contigo.

Y ahora me doy cuenta de que es tan egoísta...

Y ahora que ya no vivimos juntas es...

No tiene sentido. Ya nada tiene sentido.

Lo tenía vivir contigo, y ahora es...

Te echo de menos, echo muchísimo de menos todo lo que teníamos,

como... tu olor,

y también las aventuras que vivíamos.

Y creo que eso sería una aventura increíble.

Las dos juntas... o los tres o los cuatro, si Roger nos ayudara.

Sé que al principio me ayudará, porque yo no sabré hacerlo, pero...

Eh... Perdona, sé que... no es un hijo para satisfacerte.

Yo quiero tenerlo porque quiero

compartir contigo esta experiencia,

y...

Supongo que pensarás que estoy totalmente loca.

Eh... Pero... Pero sé que no me arrepentiré.

Nunca.

Y no sé si seré buena madre, al principio,

pero aprenderé, aprenderé.

Aprenderemos juntas.

Y ya verás, lo conseguiremos.

¿De acuerdo?

Ven.

¿Estás embarazada?

¿Tú sola?

Sí, como la Virgen María.

No, fui a una clínica.

Has ido rápido.

Sí.

¿Y qué esperabas?

Ya...

Las dos nos hemos vuelto egoístas, ¿no?

No lo sé.

Yo tengo mi barco y tú, tu hijo.

Tengo que irme. Me voy.

(Graznido)

Calla.

¿Qué haces?

No lo sé.

¿Quieres... subir a bordo?

Eh...

No lo sé.

¿Qué quieres hacer?

(RÍE)

(RÍEN)

Bueno...

(Molly Drake "Love Isn't A Right")