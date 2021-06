(Música dramática)

Se está tan bien aquí.

-Sí, si no se tiene vértigo, sí.

Me gusta ver Madrid desde arriba.

Es como si fuera uno el amo de todo.

(Música animada)

Cuando era pequeño tenía una vocación, obsesión,

que era ser invisible.

Cuando uno se hace adulto, esta vocación se transforma

mucho más modestamente en un deseo más realista

que es el de pasar desapercibido,

ser anónimo, no entrar en estos territorios

tan fascinantes

para otros que son los de la exposición pública.

(Música animada)

Yo no he oído hablar nunca del complejo de Dios.

Yo creo que es el que tengo.

Y por eso soy director de cine

y por eso hago planos secuencia,

porque creo que es el límite máximo al que puede llegar

un ciudadano para poder

acercarse un poco a ser Dios,

aunque sea un dios de chapuzas.

En principio para mí todos los personajes

prácticamente me enamoro de ellos. Además,

personalmente yo creo que...

padezco del mismo vicio de los que retrato.

Soy también un perdedor, soy un antihéroe

y soy un hombre que la sociedad no me gusta,

por lo tanto, como todos los personajes míos

intento sobrevivir a veces de una manera un poco vil,

un poco cínica.

Yo como alcalde vuestro que soy

os debo una explicación.

Uno, dos. Uno, dos.

Uno, dos.

Película...

(Pasodoble)

Usted no da nada de nada.

En mi casa las cacerías las doy yo.

¡Tú trae esa boina...! -¡Te denuncio!

Todo el mundo se enterará que sois una familia de ladrones.

Quieta la familia...

¡Voy, voy, voy, voy!

¡Coño!

A distancias siderales.

(Música dramática)

Aquí está.

Aquí están las 50 cajas

del archivo de mi padre.

Todo lo que tenía en su estudio, que era una especie de Diógenes.

Podías encontrar desde...

plástico de bolitas para envolver,

por si algún día los necesitaba,

frasquitos de medicina vacíos.

Pero, sobre todo, está toda su vida.

Su correspondencia desde niño,

sus cuadernos escolares...

O sea, hasta las radiografías,

las recetas médicas.

Mira, aquí a ver qué tenemos.

"Plan de trabajo. Ensayo, rodaje...

Ensayo, domingo libre...".

Toda una vida se puede reconstruir desde niño

en todas estas cajas.

Tardará dos años en estar listo y digitalizado.

Hay más de cincuenta y tantas cajas.

(Música dramática)

Yo nazco el 12 de junio de 1921.

Yo pertenecía a lo que se puede llamar

la pequeña burguesía valenciana.

Por parte de mi padre, terrateniente digamos,

con tierras en Requena, ligadas con la viticultura.

Y políticos también por vocación,

por afición o por dedicación.

Y por parte de mi madre, yo pertenecía a unos comerciantes

valencianos que tenían una pastelería

relativamente célebre en Valencia,

que se llamaba El Postre Martí.

Y allí pasé parte de mi infancia

comiendo todos los pasteles que podía, naturalmente.

Mi abuelo era diputado del Frente Popular

de Unión Republicana.

Por lo visto era libertino y liberal.

En cambio mi abuela era estricta y católica.

Y creo que esa conjunción es

lo que hace que mi padre salga como es.

Siempre mi tío Fidel, que era como el páter familia,

decía que mi padre se había criado a las faldas de la abuela,

de la abuela amparo.

La realidad es que mi padre fue un niño mimado toda su vida.

Y siguió siendo un mimado hasta su muerte.

Afortunadamente para él.

Como la mayoría de los españoles,

tengo huellas trágicas...

Lo que pasa es que yo estaba en una edad en la que...

sí que hay una cierta insensibilización.

Claro, de pasar de un colegio, de una disciplina rígida

a no tener que hacer de un lado oír las lamentaciones

y las tragedias familiares sí,

pero con muchas horas por delante para muchas cosas.

Mentiría si no dijera que para mí fueron exactamente

unas largas vacaciones.

Yo llegué a estar movilizado los últimos momentos.

...estaba en Valencia.

Lo paso en Valencia y allí

veo ese momento fabuloso que siempre me ha parecido

que era una cosa que había que hacer en cine.

Esos dos últimos días en que había

algo que había existido y que se desmoronaba

tan rápidamente.

Ver como en un momento desaparece,

desaparece totalmente.

Ser testigo de ese momento me parecía impresionante.

¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!

# ¡Compañeros! ¡Compañeros! #

Por rebeldía ante la situación familiar

tuve unas veleidades poéticas

y sentimentales hacia el falangismo.

Me fascinaba la figura de José Antonio Primo de Rivera.

Pero cuando se produce el hecho familiar

de que pese a ese enfrentamiento con mi padre...

Mi padre era diputado de Unión Republicana,

lo detienen, ingresa en la cárcel

y se solicita la pena de muerte.

Veo que hay una oportunidad de hacer unos ciertos méritos

para que la pena de muerte pudiese ser convalidada.

(Cánticos)

Todos los que han vivido guerras hablan poco

de sus experiencias en la guerra.

Mi padre hablaba muy poco de la División Azul,

que es la guerra que le tocó.

Solo cuenta dos o tres anécdotas.

Hay un diario, hay unas cajas...

Hay un diario que empieza...

todos los días escribiendo algo...

Y luego el primer amigo que cae el diario se empieza a quedar vacío.

Y no hay nada escrito.

La anécdota que la ha contado él varias veces

es que había un torreón

donde había que subirse a hacer guardia.

Y que iba tan acojonado,

porque habían matado a un compañero suyo

dos días antes allí,

y que se quedó toda la noche sin moverse

hasta que amaneció y cuando amaneció se dio cuenta

que tenía la tronera detrás.

Había estado vigilando una pared toda la noche.

Ingreso en la escuela. Me parece que es el año 46.

Y éramos 24 los que aprobamos.

La gran sorpresa para mí

cuando yo pensé que seríamos dos, tres los chalados

que íbamos a estar allí, resulta que había...

300 personas dispuestas a meterse en esto.

Inmediatamente empezamos a hablar de Eisenstein

y de Pudovkin y llegamos a la conclusión pedantísima

de que éramos los dos únicos, te lo he dicho antes,

que sabíamos algo de cine

y que aquellos otros eran

unos advenedizos que habían llegado a ver si...

si se presentaba en la Escuela de Cine

como si hubiese sido jardinería.

Y entre los dos hubo el cum de fusgo, es decir, el flechazo.

Porque empezamos a hablar de cine y no hemos terminado hasta ahora.

Ahí va, qué travelling más largo.

El travelling. -¿Qué dices?

Eso que ves que se acerca al artista,

que viene hacia nosotros,

eso se llama travelling.

A pesar de que ha habido...

en mucha gente la intención

de que fuimos enemigos,

por la simple razón de que este país, en general,

no es el país, como dijo alguien, de Joselito

y del monte.

El el país del Joselito o del monte.

¿A quién saludas?

En el agua, debe ser algún conocido.

Me está haciendo así con las manos.

¡Hola!

Ah, sí, ahora le veo. -¡Hola!

Yo hago la Escuela de Cine, que fueron tres años.

Lo difícil

era encontrar a gente que nos diese cinco céntimos

para hacer una película.

Afortunadamente un señor estuvo a punto de ahogarse

en una playa de Málaga

y otro señor, amigo mío, tuvo la suerte de salvarlo.

Entonces en gratitud aquel señor que lo salvamos de ahogarlo

consiguió que este hombre nos apoyase económicamente

en la primera película y así logramos realizar,

que dirigimos Bardem y yo, "Esa pareja feliz".

Firmaréis. -¡Jamás!

¡Jamás!

No firmaré jamás.

Antes me arrancaréis la vida.

Juan Antonio dirigía a Fernán Gómez,

que era protagonista, se lo llevó a un rincón.

Yo preparaba la escena.

La escena representaba un plató, un estudio de cine.

Había un actor que hacía de director de la película.

Como había una distancia, estábamos en alto,

y aquella gente estaba en alto gritaba:

"No, aquí no, miren al director, aquí".

"Miren al director, al director".

Era el actor que hacía de director de cine.

¿Qué ha pasado?

Y oigo la voz de Luis que dice:

"Fernando, mira al director".

Entonces yo me quedé helado.

¿Qué dice este loco?

¿Entiendes?

Y entonces...

yo hice como que no lo oía y seguía hablando con Fernando,

pero la voz de Luis sonó más fuerte.

"Fernando, por favor, que mires al director".

Entonces yo ya me fui encorajinando.

Y a la tercera vez que lo dijo le pegué un alarido:

"¡El director soy yo!".

Luis se quedó estupefacto el pobre.

Como nos habíamos confabulado de que ninguno dijésemos

que éramos el director de la película,

si no que la película estaba codirigida por los dos

y que la palabra "director" no la diríamos ni uno ni otro,

pues él dijo: "El primer día, en la primera hora de rodaje

este desgraciado ya está...

diciendo el director, el director...".

Él se refería a que mirase

al director de la película de ficción.

Que mirase a la derecha o izquierda de la cámara.

Vino corriendo... de zarandeo. "¡El director soy yo!".

Fue una metedura de pata... Pero te demuestra...

el frágil equilibrio de esa cuerda.

Habrase visto.

¿Te he faltado en algo? Di.

¿Te he faltado en algo?

¿Has tenido tu comida a punto? -Sí, ¿y qué?

-¿Y ropa limpia? -Sí, ¿y qué?

-¿Y todo a tu gusto? -Sí, sí, ¿y qué?

¿Cómo que qué?

Esa es la película de mi vida por donde la cojas.

Es la película en la que más me he divertido,

la película que más me ha gustado hacer,

la que me han dirigido con más cariño,

con más talento, con más simpatía, con más... bueno...

Esa es la película de mi vida.

Demonio de criatura.

Yo y porque nos conseguimos colar en la cabina de producción

para oír los comentarios de los clasificadores.

Oí que alguien decía:

"Esta es una película que huele a cocido". ¿Entiendes?

En las casas españolas hay siempre un pasillo.

Nunca había visto un pasillo en una película española.

Creo que esa fue de las primeras.

Oye, ¿os pongo en el censo o qué?

Eso es cosa tuya. ¿Hay casilla para realquilados?

Yo qué sé. Esto no hay quien lo entienda.

Como se enteren de que nos tiene realquilados y el precio que pagamos,

le meten en la cárcel.

A mí me gustaba porque notaba en aquel guion

ya una intención de hacer un cine, dentro del cine de la comedia,

que estuviera más cerca de la realidad

y que tuviera un contenido crítico.

Aunque yo ignoraba

cómo se iban a producir ellos dos como directores,

lo que sí veía es que en la línea de mis gustos

había un avance, una gran diferencia

entre ese guion y los guiones habituales.

¿Tú crees?

¿Tú crees que por querernos tenemos la vida resuelta?

No, mujer, eso es en las películas.

...unas señas de identidad reales

de lo que era España en aquel momento

y no de esa ficción absolutamente alejada de la real

del cine de Cifesa.

Y creíamos

que el neorrealismo que íbamos a hacer nosotros

sí reflejaría la realidad española.

Tampoco fue así luego.

Me parece que en "Bienvenido, Míster Marshall"

y en las primeras películas que hicimos

en función de esto que recibimos de los italianos,

"Bienvenido, Míster Marshall" es una fábula absolutamente.

"Pues, señor, érase una vez un pueblo español,

un pueblecito cualquiera...".

Esa película nace como una película folclórica.

El productor nos contrata

con la única obligatoriedad

de que hiciésemos una película para Lolita Sevilla,

en la que ella cantase determinado número de canciones.

# ...por culpa...

# de un amorío.

# Le juro que me ahogaré. #

Luego se producen estos fenómenos que Lolita funcionó

estupendamente en la película.

Y el día de rodaje ya no me molestaba nada la presencia

impuesta de una vedette, de una estrella,

sino al contrario, me llevaba como con los demás actores.

Explica quién soy yo.

Josú. -Para que luego dudéis.

Quién mejor que yo conoce a los americanos.

¿Quién se ha pasado 15 años en Boston

organizando espectáculos internacionales

que fueron del agrado del público que llenaba la sala.

Explícaselo tú, niña. -Vaya.

Ea. ¿Lo cree ahora o no? -Sí, claro.

Después de lo que ha dicho la niña...

Whisky...

(HABLAN INGLÉS)

Está basado, como hemos dicho tantas veces,

en la invasión de la Coca-Cola y de ahí se fue derivando

a la heroica y a "Bienvenido".

(Música animada)

# Os recibimos,

# americanos, con alegría.

# Ole mi padre...

# Ole mi suegra y ole mi tía. #

El día que se estrenaba "Bienvenido"

fue el día del cambio de embajador de EE. UU. en España.

Toda la Gran Vía con su séquito, con su coche.

Se encontró con una pancarta

donde ponía: "Bienvenido, Míster Marshall"

y cuando llegó al Pardo una de sus primeras interpelaciones

a Franco fue la de decir que por qué se le había hecho

esta alusión en la Gran Vía

que eso era intemperante y era un insulto.

Luego vino lo de Cannes, lo del pobre Edward G. Robinson,

que estaba de jurado, un hombre muy perseguido

por el Comité de Actividades Antiamericanas...

Y entonces él pidió y exigió

que desapareciese la bandera americana del plano.

"Lo mismo que ese plano de Europa dulce y optimista,

donde todavía existe el Imperio Austrohúngaro".

En el Imperio Austrohúngaro...

Pareces un general austrohúngaro.

¿Estrenáis hoy lo del idilio austrohúngaro?

"Suspiros austrohúngaros".

¿Imperio Austrohúngaro?

Me di cuenta en mi segunda película

que había aparecido la palabra austrohúngaro

de una manera natural dentro del contexto de la palabra.

Como estas películas mías funcionaron bastante bien,

para mí.

Austrohúngara.

Convertí esta palabra en palabra fetiche.

Fue el año que se perdió el Imperio Austrohúngaro.

Era absurda, metida con calzador.

Por ejemplo, en "Las cuatro verdades"

estaba terminando de doblar el último tramo de la película.

Alguien me dijo: "No has metido austrohúngaro".

No tenía otra solución que meterla en ese tramo.

¡So, austrohúngaro!

En "Novio a la vista" creía que iba a ir a la cárcel.

Me atreví a poner deliberada y preparada

en una escena, en unos niños que se sublevan,

se suben a un monte y todos los padres en un veraneo

van a desalojarlos que se han refugiado

en lo alto de un monte.

Entre los padres hay varios que son generales.

¡Mequetrefe! ¡Me vas a pagar el suspenso, canalla!

A mí lo que me hicieron es rodar, añadir en vez de cortar.

Aparecían unos generales, unos viejos generales.

Estaban hablando de sus batallas. "En Cerrogordo usted...

no movió bien la caballería".

Mucho menos si son alemanes.

Mi general, los torpedos alemanes ganarán.

Mi general, los alemanes con torpedos y sin torpedos

perderán la guerra y la perderán aquí.

Y de repente la censura dijo

que no podían salir unos generales en la película,

que no podían ser unos generales...

A lo mejor pensando que más tarde

iban a ser derrotados por unos niños.

La falta de sentido del humor es evidente ante este corte.

Y lo que me hicieron es rodar una escena nueva.

Pero ¿es posible? No sabía que Ballester fuese general.

Ni él tampoco.

A lo más que ha llegado en el Ejército es a soldado de cuota.

¿Entonces?

Sirvieron juntos en Cuba y se creen con experiencia militar.

Todos los veraneos se ascienden un grado.

Llevan ya dos años tratándose como generales.

Niñerías...

Es absolutamente demencial, pero ahí está, ha quedado

para la historia de la censura.

(Música dramática)

Se me ocurre la idea de un balneario donde no funciona

la cosa, está perdido el turismo...

Y alguien se le ocurre

que un milagro puede llevar gente allí.

Que en el momento final falla...

Les fallaba, se descubría el pequeño truco,

se descubría el fraude...

Yo soy San Dimas, al que los antiguos llamaban

Buen Ladrón.

¡Oh, escucha tú!

¡Oh, escucha tú la palabra del bienaventurado Dimas!

Nos obligan a José Luis Codina y a mí a modificar el guion.

Pero luego no gusta tampoco y es cuando aparece

la sugerencia por parte de la censura

y por parte de la productora,

el cura que tenía la censura, el Padre Garau,

que colaborase en una restructuración

del guion en esta segunda parte.

Y él elaboró unas modificaciones de ochenta y tantas páginas.

Y no podía ser, pero...

yo sí que quise que figurase como guionista el Padre Garau.

En estas conversaciones que tenía con este hombre recuerdo alguna.

Decía: "Berlanga, aquí donde me ve he sido un cura muy moderno

y muy perseguido".

...tendrá problemas ideológicos,

problemas de rebeliones...

Quizá concubinato y todas estas cosas

que uno imaginaba al decir que era moderno

y había tenido problemas.

Y en el momento último que decía: "Aquí donde me ves,

fui muy perseguido por ello.

Fui el primer sacerdote español que llevó reloj de pulsera".

Ya en la democracia se me acercó un amigo

diciendo: "Tú no enterarías de una cosa de la censura"

cuando él estaba en la censura.

En esta película, "Las cuatro verdades",

en el guion

el primer plano ponía: "Vista general de la Gran Vía madrileña".

Iba a pasar la hoja,

porque una vista general no tiene nada punible, ¿no?

Uno de los censores me dijo: "Un momento, un momento.

Una vista general de la Gran Vía con cualquier director

no tiene problema, pero con Berlanga quién nos dice

que no pone a cuatro obispos saliendo de Pasapoga".

El cabaret Pasapoga.

Y eso me lo dijeron

12 años después, que si me lo dicen en el momento,

lo coloco.

Oiga, ¿para sacrificar al burro?

Ahí dentro. -Gracias.

Parece ser que surgió

en un momento determinado el comentario

por una película mía que alguno de los ministros

dijo que era comunista.

Entonces parece ser que Franco dijo:

"No, Berlanga no es comunista".

Luego de la palabra comunista

que hubo una ligera pausa por la cual

ese ministro o alguno de los que estaban

que él me estaba defendiendo y que me conocía a mí

hasta el límite personal de saber

que yo no era, porque, en efecto, no pertenecía al partido.

Luego de esa pausa dijo:

"No, es algo mucho peor, es un mal español".

A mí es que me daban ataques de risa

cuando me venía la nota de censura en la que a lo mejor me destrozaban

una película.

Me habían impedido por una temporada

ejercer una profesión de la que estaba viviendo.

"Toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña

'Cene con un pobre',

que por una noche seamos todos hermanos".

Un momento.

Pero bueno, ¿qué hace?

La importancia de "Plácido" es

el encuentro con Rafael Azcona,

que por primera vez encuentro a alguien de mis mismos mundos,

de mismos fantasmas.

Y que intenta contar las cosas desde la óptica

que intento contar las mías.

Toma. -Quita tú.

Claro, se me había pasado que la primera es la gorda,

como ha metido el pico que quedaba.

Un váter.

¿Tiene el periódico de hoy?

Está ocupao.

# La Nochebuena se viene,

# la Nochebuena se va...

# y nosotros nos iremos # y no volveremos más. #

"Plácido" viene de la campaña "Siente a un pobre a su mesa".

El título era el de la campaña, pero lo prohibió la censura.

Entonces me dijo Rafael: "Como tenemos tanta prisa,

¿por qué no el nombre del protagonista?".

"Tienes razón". Y le pusimos "Plácido".

Quisiera pedirle un favor. El señor...

Plácido Alonso, para servirle.

El señor tiene una letra.

Ha ido al banco y le dicen que se la entregaron a usted.

-No he podido.

Coge el champán. -Quiero que me paguen.

Arribas es nuestro administrador.

¿Me puede pagar? -Sin orden del jefe no.

¡Que tengo dos criaturas!

Si me embargan el motocarro soy hombre muerto.

El cine se ha nutrido siempre de actores

que nacieron en el music hall y en la revista.

Me gustan los actores de tripa, espontáneos,

me gusta el actor de construcción de su personaje,

de meditación sobre él, de motivación.

Me gusta el actor espontáneo, el de la revolera que digo yo.

De repente no sabes que puede terminar la frase,

la acción de una forma absolutamente instintiva.

En ese sentido, cogí a Casen.

Creo que funcionó muy bien.

No tenemos tiempo. Es muy tarde.

Una picardía mía es que me trajeron unas vendas

metálicas y unos palos que me ponían y tal...

Entonces yo dije, bueno, aquí...

dos meses rodando con esto va a ser horroroso para mí.

Y entonces dije: "Bueno,

voy a hacer que me lo pongo, no me lo pongo...

y hago la cojera sin esto".

Hice la cojera y al acabar: "¿Qué tal?":

"Bien".

"Molesta un poco, es que era molesto...".

"Sí, sí, da una sensación perfecta".

Y así me ahorré de ponerme aquello,

aquellos cachivaches.

-Dejamos la cesta como garantía.

En cuanto pague, nos la devuelven.

Me puse una gabardina que venía de la Unesco.

Una gabardina vieja...

Me la puse y la llevaba por casa para que se ensuciase.

Me metía bocadillos por ahí de aceite para que...

Fui a rodar...

Recuerdo que me paró un guardia municipal y me dijo:

"¿Dónde va usted? Estamos bien de pobres".

"Yo tengo que entrar ahí para hacer esto".

"Ah, bueno".

Entonces Berlanga: "Sí, sí, pareces pobre".

¿Entonces su hermano sube a ver al Pascual?

Sí.

¿Pero no es dentista? -Odontólogo.

Anda, Bibiana, por favor.

¿Quieres abrocharme la bata?

Nos solíamos ver del mediodía a las 14 de la tarde, 14:30,

siempre en cafés, en verano en terrazas.

Berlanga es un enorme terracero, le gustan mucho las terrazas.

A mí también.

Hablábamos en general de todo.

De todo. Berlanga...

siempre ha sido aprensivo y hablaba si le dolía la rodilla,

no sé qué.

Yo hablaba de mis problema,

de lo que decía el periódico,

lo que pensábamos en la vida en general.

Y después de estar dos horas sin trabajar,

siempre se deslizaba algo.

Hasta que no sabíamos cómo acababa, yo no me ponía a escribir.

Nunca.

(Música animada)

Tenemos un método fijo que es no tener método.

Porque surgen las películas entre los dos

no podemos decir que hayan surgido de la misma manera.

Unas han venido por noticias de periódicos,

otras por algo que haya podido contarme

algo que le haya podido pasar

y creyese que me haya interesado.

Otras por lo que a mí me haya podido pasar.

Estaba trabajando en el Gourmet del Corte Inglés

y los veía que mientras hablaban

de lo que tenían que escribir

lo que estaban era pendientes de lo que pasaba alrededor.

Yo creo que eso era lo que le daba a Rafael

la frescura de sus diálogos.

Yo nunca he visto guiones

con esa forma de hablar tan creíble,

como las que nos mostraba siempre Rafael.

Mi padre lo que era es un gran curioso.

A mi padre le interesaba todo.

Era capaz de leerse los folletos de...

de los aparatos médicos en una clínica odontológica.

Y Rafael era igual.

Por eso en sus guiones hay tantos detalles,

tantas cosas absurdas.

Se leían lo que les cayera encima.

¿Por qué? -Tome, cójalo.

Eso es.

¿Por qué?

Un amigo mío abogado me cuenta la ejecución

y me dice que el verdugo había llegado

a Valencia y que cuando vio que era una mujer

la que tenía que ejecutar,

el hombre se derrumbó y se pasaron toda la noche

intentando animarle, reanimarle

a este hombre, tanto sacerdotes como...

los médicos de la prisión, los funcionarios,

que era una ejecución más... Pero el hombre estaba

desecho hasta el punto de que cuando llegó el momento

y la hora de la ejecución,

hubo que inyectarle para que tuviera la fuerza

suficiente para poder ir hasta la silla

y poder darle el garrote.

Y durante cerca de dos años esta imagen me acompañaba

continuamente, decía: "Este es el final de una película,

esto habría que hacer una película", pero no encontraba

la hora y media que había que añadirle

para terminar con esta imagen.

"Don José Luis Rodríguez".

Me llaman a mí.

A lo mejor es que se ha muerto.

"El verdugo" creo que logra

lo que he querido decir en dos vertientes.

Hacer una crítica a la pena de muerte,

sobre la pena de muerte en la sociedad actual,

que todavía subsista la pena de muerte

en algunos países.

¿Ha muerto? -¿Qué?

¿Ha muerto?

¿Es usted don José Luis Rodríguez?

Esta es mi señora.

Bueno, ha llegado el momento.

¿El momento de qué? -De actuar.

¿Y el indulto? Dijeron... -¿Qué indulto?

Ande, ande, vamos.

En segundo lugar, lo más importante, lo que va subterráneamente

implicado en la película

es el problema de la libertad humana.

El cómo por las trampas, estas pequeñas trampas

de un bienestar que nos ofrece

una sociedad actual,

uno puede perder su libertad.

He esperado hasta el último momento.

Y si me quitan el piso,

que se queden con él, me voy a Madrid.

Dentro de la película está implícito

lo peligroso que es decir sí.

¿Quiere usted otra copa de coñac?

Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano.

¿Qué es mejor? ¿La guillotina?

¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos?

Vamos hacia Venecia y hubo un interés en hacer un pase

para el embajador.

Terminó la proyección y hubo una reacción

súbita y furibunda del embajador,

diciendo que aquello era

un ataque feroz contra el régimen español...

Mete aquí los dedos. -¡No!

Ah, tiene miedo.

Y eso que aquí son solo 120 voltios.

Padre, ¿quiere dejar esto que estoy planchando?

Bien,

pues la silla eléctrica son miles de voltios.

Al llegar a Venecia este hombre había escrito una carta

a Madrid en la que denunciaba

la película como comunista,

que estaba previsto incluso,

que se nos iba a dar el León de Oro.

Y cómo había podido el ministerio de Información y Turismo de entonces

haber dejado salir esto.

Se trataba también

de concebir al verdugo de una víctima más,

en una película en la que ambas partes

eran víctimas, eran perdedores.

Este hombre que parecía tan feliz en su profesión

como Pepe Isbert en su papel del verdugo viejo,

no dejaba de decir al final

que la primera vez no volvería a matar,

pero todos volvemos a matar. Una vez que nos han emborregado

y han levantado el chiquero todos

volvemos a hacer lo que hemos hecho inicialmente

para poder conseguir esta supervivencia.

No lo haré más, ¿entiende?

¡No lo haré más!

Eso mismo dije yo la primera vez.

Anda, hijo mío, vamos a despedirnos.

Diles adiós con la manita.

-En la tragicomedia te ríes, pero acaba muy mal.

Todos los que están a su alrededor

conocen lo que va a pasar, lo que es el mundo.

Saben de alguna manera lo que les espera.

El único que no lo sabe o no lo quiere saber es él.

Hay una constante en todo mi cine, antes de Azcona,

de luego de Azcona, que es que en todas mis películas

se parte de una situación

que un individuo siempre es un individuo

se encuentra en un estatus determinado frente a...

la sociedad, frente a sí mismo,

a lo largo de la película hay un momento que va a mejorar

y al final de la película acaba estando en la misma situación,

cuando no en situación inferior o peor.

Tocar delante de un ministerio: 150.

Carencia de luces: 50.

Tocar en Viernes Santo: 250. -Pero...

Pero esto es un lío.

Para conseguir la manivela tengo que pagar dinero.

Pero sin la manivela no puedo ganarlo.

Un momento, un momento. ¿Pero usted qué pretende?

¿Vivir sin leyes? ¿Vivir sin ordenanzas?

¿Sin una tutela?

Vamos a ver, ¿qué haría usted sin una tutela?

Yo lo de siempre, tocaría el organillo.

Berlanga es egoísta, es egoísta.

Es de los de no tiene más parientes que sus dientes

o la entidad bien entendida empieza por uno mismo.

Este es el egoísmo de Berlanga.

Es un egoísmo positivo.

Mi consciente es el anarquismo,

un anarquismo a ultranza, incluso casi feroz

de un anarquismo surrealista,

en cierto modo, de revulsión contra una sociedad que no me gusta.

Y que en cambio mi consciente,

mi subconsciente, perdón, es lo liberal.

Suaviza y matiza ese anarquismo feroz

que yo en cambio mi cabeza lúcida decidiría.

Mi padre era muy poliédrico.

Él mismo se ocultaba de...

a los demás, o a él también probablemente.

Pero, sobre todo, era muy tímido. Es cierto que era tímido.

Por eso hablaba tanto. Hablaba tanto para...

esconder su timidez.

Se sentía culpable si había un silencio

creía que era culpa de él.

Para mí ha cuatro películas. Naturalmente el guion,

la realización, el montaje y el doblaje.

En algunas películas mías

casi he hecho cuatro películas diferentes

en cada uno de estos, de estos momentos.

No me ha fascinado nunca la técnica.

Quizás además aunque me hubiese fascinado

no sé si hubiese llegado a ser un buen técnico.

Me pasa como el bailar.

Tengo todas mis teorías de que el bailar

no sirve para la seducción.

Supongo que es mentira, porque no sé bailar.

Me adapté enseguida al pensar

que el director tiene que vampirizar a los demás

y tengo esta teoría de que la cama que es

que uno debe ir contando la película

y la película llevando un buen cámara.

Es el que te va contando la película técnicamente.

Últimamente he entrado en una pequeña leyenda

de plano secuencia,

pero no implica una calidad de director técnico.

Yo estoy creando un trozo de vida un poco extraño, magmático, caótico.

Confío en el azar, en la suerte, hasta ahora se me ha dado

bastante bien.

Ruedo plano secuencia y me la juego.

Cuando termina la película la empalmo

y entonces puedo perder lo fundamental de una película

que es el ritmo, el timing.

-Apúntame en ensayo de que Blasco

haga algún comentario sobre...

-Yo las películas las creo

de una manera absolutamente vegetativa.

Me encuentro

cada mañana cuando llego al estudio con una serie de gente

que tienen que estar detrás de la cámara y otros delante.

De una manera mágica, sin que lo sepamos

creo cómo funcionan el uno y el otro,

va surgiendo un magma, un caos, el hecho

de la creación fílmica.

Yo no dirijo en absoluto al actor.

Pienso que el actor sabe vagamente de qué va aquello

y le dejo esa espontaneidad de la creación.

Me limito en algunos casos

si esta toma no me gusta, vamos con otra.

Sin cambiarle, sin motivarle, sin decirle cuál es la razón

por la cual no me ha gustado.

Quiero dejarle siempre en esa sensación

de absoluta creación personal.

En todo caso lo vampirizo, pero no lo dirijo.

Luis decía medio en broma que la dirección de actores

terminaba en el "Cine Guía".

Ese, esa... Ya no hay más.

Sí. Por lo demás era

todo el rigor y toda la disciplina

de incorporar tu trabajo

a esta especie de diseño, de parámetro.

Tan sinfónico que era cada uno de los planos de...

que armaba Luis.

Yo no les digo nada

y esto los desorienta mucho, los desconcierta.

No saben si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal.

Creo que si les halagase, si les dijese qué bien has estado,

esto traería como consecuencia de la aparición de todos sus tics,

porque se sentirían tan seguros que se repetirían.

Ahí la tiene. Fíjese.

Le ha dado por poner los huevos a escondidas.

Es un hombre que te deja hacer las cosas.

Si le preguntas: "¿Cómo debo hacer esto?".

"No sé, eso mira el papel...

y hazlo, hazlo, nada más, hazlo".

El tapón me ha dado en un ojo. Vaya nochecita que me has preparado.

Mira... -Qué mira, si no veo nada.

Muchas veces Berlanga las acepta todas.

Otras veces acepta la mitad.

Otras te llama aparte y te dice: "Yo no creo que es por ahí".

Hasta que te lleva al camino que él quiere.

Carmen.

Carmen.

-Me dijo: "Emma, ¿por qué lloras?".

"Luis, estoy llorando porque me siento que creo

que te has equivocado, que no soy la que querías para ese papel".

"Ah, pero ¿eres de las actrices

que hay que decirles después de una toma:

'Muy bien. Maravilloso. Cómo has estado. Has estado genial'".

Yo le dije: "Vete a la porra, idiota".

Y me eché a llorar.

Me abrazó, me dio un beso

y me dijo: "Anda, tonta, si no digo nada

es porque lo estás haciendo lo que a mí me parece

que es lo que se debe hacer".

Rodamos el siguiente y al terminar empieza:

"Oye, ¿habéis visto cómo está Emma Penella?

¡Es un genio!

¡Es maravillosa!". Y le dije: "¡Idiota!".

-"Aquí la gente no se preocupa

de ser diferente de lo que es en realidad.

ni de lo que piensan los demás tampoco.

No.

Cada cual vive su vida sin hacer daño a nadie".

Si esto no es la felicidad, es algo que se le parece mucho.

Las dos películas que han nacido de ideas mías que son

"A la vista" y Calabuch"

es donde en cambio hay más vivencias mías.

Estoy más entregado a demostrar

un poquito las señas de identidad

que hasta entonces yo las tenías más o menos ocultas

porque creía que la labor de un director de cine

era absolutamente anónima y donde uno no debía

poder sacar todo lo que pensaba sobre el mundo y sus contemporáneos.

Le ha salido muy bien esa ese.

¿Usted cree?

De las mejores que he visto.

Es que las eses se me dan muy bien.

Que se esperen.

Pero si están ahí. -Que se esperen.

Que no tengan prisa.

Míralos.

Uno, dos...

Para mí es fundamental la escena del pintor con la barca.

Poniendo esperanza y luego llegando la bendición del cura

y en el momento que bendice

estaba estropeando "La Esperanza", que estaba recién pintada.

(Música dramática)

A mí me gusta mucho su mundo de Calabuch.

A lo mejor se enfada si lo digo,

pero creo que su fondo estaba más por allí,

en aquella cosa,

tierna, poética, evasiva.

-Un momento, un momento. Quietos.

Luis era un hombre muy tierno.

Era un hombre muy tierno

porque era un hombre de respuestas inmediatas.

Sus respuestas inmediatas siempre eran tiernas.

Era un hombre que necesitaba

caer bien.

Probablemente, como él decía: "Quiero quedar bien con todo el mundo

y dejar en paz a todo el mundo" con el único

objetivo de que me dejen en paz a mí.

Esta película no era erótica, todo lo contrario era aerótica.

Una película que era una pequeña reflexión

sobre la soledad del hombre.

(Música suave de jazz)

Es un hombre que tiene la lucidez

que estamos abocados a estar cada vez más solos,

aunque estemos dentro de tanta colectividad.

Es el aniversario de nuestra primera semana.

Pero comete el error de llevarse la nostalgia de lo que abandonamos,

que es la muñeca, la muñeca es la que le destruye.

Este hombre muere destrozado por su error en esto.

Y la muñeca en cambio sobrevive.

Es indestructible como la mujer.

A él le gustaba mucho la soledad.

Meterse en su estudio. Le encantaba

las grandes ciudades, pasear por las grandes ciudades solo,

lleno de gente, pero solo

Él decía que Madrid era su ciudad ideal por eso.

Oh, Michel.

Qué ganas tenía de conocerle. Pase, pase.

Usted es Gabino. -Sí, soy Gabino Puchades,

de profesión diseñador, pero de vocación erotómano.

Soy, en efecto, un fetichista total.

A mí el mundo del objeto me fascina mucho.

Me gusta refugiarme en soledades donde el objeto

adquiere súbitamente

un valor de compañero, una necesidad

de ser acompañados por unos objetos que, en definitiva,

son mucho más fieles que nosotros.

Considero a la mujer como un ser superior

y desde el momento en que es un ser superior

pues tiene todas las limitaciones

y todos los odios que pueden suscitar

los seres superiores, los tiranos.

Los queremos derribar, queremos ir contra ellos,

pero al mismo tiempo nos atraen, hay una atracción hacia ese abismo.

Ese es mi caso con la mujer.

La considera un ser biológicamente superior

y como me domina voy contra ella, pero la necesito.

¿Qué hay? ¿Eh?

Y ustedes ahí dale que te pego. -Fuera.

¿Quién es este? Imbécil.

Como misógino mi cine es misógino.

Mi cine creo que se nota que hay una misoginia en él.

Y con las actrices

quizá me haya llevado no digo peor con ellas,

relaciones un poquito más tensas,

entre otras cosas porque a mí me gusta igual que con los hombres

misabilizar a todo el mundo.

Esa miserabilización física,

por ejemplo, el actor la acepta.

"No, quiero que salgas

con una peluca espantosa, con unos ojos,

así, vestido de esta forma horrible".

En cambio a la mujer es difícil convencerla

salvo cuando son actrices tan profesionales

como Amparo Real que sale con un ojo monstruoso,

con un parche.

Eso, dispara aquí.

Al ojo que el mierda de tu hijo me dejó sano.

Déjame ciega para que no pueda ver la basura

de esta familia de rijosos.

Pero apunta bien, desgraciado,

porque esto... esto era una perdiz.

No tienes ni huevos.

Yo creo que no salen bien paradas nunca

las mujeres de Berlanga.

No hay ninguna heroína.

Siempre hay una mujer conflictiva.

¿Se puede? -¡Ah!

¿Atada? Pero si no se iba a escapar.

Si es que le gusta.

Estaba en una cama, de cuito prono,

un culo...

Y se quedó mirándola Berlanga...

Dijo: "Oye, Bárbara,

¿tú podrías tirarte un pedo?".

Y la otra le dijo: "Guarro".

"Anda que si dice que sí

no habría sido esto una demostración de capacidad

interpretativa asombrosa".

Te afectan casi siempre

a nivel de los que tienen que decidir las cosas,

te aceptan antes situaciones eróticas,

que las escatológicas.

Al aparato, señor marqués.

¡Mamá!

¡Mamá! Soy yo, Luis José, tu hijo.

"Y si no nos abres inmediatamente,

tendrás que atenerte a las consecuencias".

Esta es mi respuesta.

(PEDORREA)

"Cambio".

Sobre guion siempre se aterroriza sobre la realización

cualquier flatulencia, cualquier pedo,

es una carcajada y es un éxito enorme.

¡Al suelo! ¡Al suelo!

El tema nace de una anécdota, de un suceso,

que son las perdigonadas que recibió

la hija de Franco, Carmen, en una cacería

de un conocido político.

Me contaron que Franco, como experto en caza,

parece que estas cosas se perdonan mucho.

Dijo: "No tiene importancia".

Y lo tranquilizó e incluso continúo de ministro.

Digo que podemos disponer de su puesto.

Segundo, sus perdices.

Sus perdices. -No se me acerque, no me ensucie.

Y mano dura. Estaca, estaca, que hay mucho masonazo en este país.

Ah, otra cosa, señor...

La sobrinita aquella de que le hablé...

No lo olvidaré.

-Si tú estás interesado,

vamos, tu banco, yo estoy dispuesto a tratar...

Así que usted políticamente

no está comprometido. -Apolítico.

Total. De derechas, como mi padre.

Se sabía y era obvio que en las cacerías

todas las cosas importantes tanto de tipo político

como, sobre todo, de tipo económico.

Naturalmente, espero que esa relación adúltera...

Como siempre en la película lo que hay es una vicisitud personal

de un individuo, en este caso catalán,

que quiere hacer algo y le sale, como en el resto de mis películas,

le sale mal.

Me hacen un secuestro, el ministro me retira el tuteo

y usted me dice que no es el momento de hablar

de los porteros automáticos.

Pero tú no te preocupes. -No. Se me rompe el coche...

Un Mercedes que no se ha averiado nunca.

Me llenan de ensaladilla, de huevo, de barro.

Pago una cacería,

pero quien invita es el marqués.

Un marqués que me quita mis robellones.

"La escopeta nacional" tengo que agradecerle ese gran éxito.

Porque eso es muy importante

pues para todos, pero yo hablo particularmente

y esto sería una cosa que sería un cretino

si no lo reconociera, que has sido una cosa muy importante en mi vida.

¡Juntos hasta que la muerte os separe!

¡Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios

en el cielo!

Este personaje del cura del púlpito, del energúmeno

que grita desde el púlpito contra todo tipo

de acercamiento a lo lúdico.

Este tipo siempre me ha fascinado.

Como hay Dios que le vuelo la cabeza de un escopetazo.

Yo creo que no llegué a pensar en ningún otro actor.

Yo a Luis Escobar lo conocía como hombre de teatro,

como hombre que había hecho cine, había dirigido películas,

había sido guionista.

O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto.

Y vosotras robándome como siempre.

Señor marqués, que nosotras no hemos sido.

Dígaselo, señora marquesa.

Mi personaje me asustó un poco el guion

por varias razones.

Una que era marqués y yo también.

Decía: "Ahora van a creer que soy yo".

Y otra que es una sátira política y yo

no he querido nunca tener una significación política.

Tercero que había una escena

de tijeritas, que podía ser bastante arriesgada.

En efecto, muchos de mis amigos y, sobre todo, mis amigas

les escandalizó bastante.

Pero yo me dije: "Que un marqués tenga esa costumbre

de coleccionar esta particular colección

tampoco es para tanto".

Así que hice el papel y muy contento.

Ya estamos en casa, hijo.

A ver lo que nos espera.

Anda, Segundo, la cena.

Aquí solo hay leche y huevos.

Una película que a nivel de los hechos

que pudieran plantearse a una determinada casta

o secta que no sabía,

me parece a mí sacado en el cine español,

que era este tipo de aristócrata que no ha pactado ni con el poder

a través de la política ni con el otro poder,

que es el económico,

y que mantiene con unas tierras que se le van degradando,

que mantiene una actitud de una cierta gallardía,

antipática para mucha gente,

pero no dejan de ser unos hombres que mantienen una actitud

que incluso políticamente e ideológicamente

el personaje es un personaje antifranquista.

(HABLAN EXTRANJERO)

(HABLA INGLÉS)

Conde Santagón, futuro marqués de Leguineche.

Conmigo in person tarifa triple. -¡Hombre!

Pobrecito. -Dele la vuelta.

Papá, toma, los billetes.

Yo tenía un conocido que iba

todos los años a este tren de Lourdes.

Yo siempre le hacía la broma a él.

Yo inventé la manera... de evadir dinero

que no sé si alguien lo habrá hecho.

Pero le decía: "Como vais con tanto escayolado

y tanta gente escayolada y atravesáis una frontera

pues sería un sitio ideal para sacar dinero

y meterlo debajo de las escayolas".

Padre, todos los años nos pasa lo mismo.

Faltan camillas.

Lo que falta es puntualidad. -¿Y el enfermo?

Allí.

¿El nombre del enfermo?

Yo... Luis José de Leguineche.

Leguineche... Me suena Leguineche.

Eran películas muy bien preparadas.

Ensayo, ensayo. Con una precisión absoluta.

Todos los movimientos de grúa, de travelling,

los actores...

Llegabas por la mañana,

se soltaba a los actores con la secuencia.

Mi padre iba colocándolos y dejaba que orgánicamente,

que orgánicamente todo fuera haciéndose.

Y luego ya entraban Alfredo Mayo con Carlos Suárez.

Empezaba ya a ordenar para que entrara en cámara.

Cuando todo eso estaba más o menos,

mandaba vestuario, maquillaje

y entraba el mundo luz.

Si llegábamos a rodar algo esa tarde,

bien, si no, se rodaba al día siguiente.

Pero en dos días te quitabas seis minutos

de guion de película.

Era una delicia cuando se trabajaba con los medios

que se tenía que trabajar.

Las dos películas que te digo era Alfredo Matas,

que era un productor que entiende... y Marisol Carnicero

de directora de producción.

Y que entendían perfectamente cómo hay que hacer cine.

No es la Marsellesa, es la Internacional, imbécil.

Y es porque está ganando el socialista ese.

No está ganando, ha ganado ya.

Ha ganado Mitterrand.

-La primera noche que se rodó esta escena

cuando entran cantando la Internacional y tal y cual

entre la figuración está

la crema y nata de la sociedad madrileña.

La cual no se le había dicho nada y, de repente,

ven entrar a unos señores con el puño en alto.

Y estaba al lado de una señora

y dijo: "Esto va a pasar en España dentro de poco".

Y estaba horrorizada, naturalmente.

Yo creo que en esos momentos Berlanga se divierte, pero muchísimo.

(Cánticos en francés)

¿Ya?

¡Ya!

¡Si tenéis alguna puta, pasadla!

(Gritos)

Aparte del baile, el enemigo va a celebrar una novillada.

O sea, que tienen un toro.

Mi plan es cruzar las líneas,

dar un golpe de mano y quitarles el toro. ¿Comprende?

Le quitamos el toro, lo guisamos, se lo damos a la tropa.

Aparte de joderles la fiesta,

ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses.

Exacto.

La había escrito por los 50 o 51.

El hecho evidente es que sí, es una película que escribo

bastante cercana todavía a la guerra civil.

¿Esto qué significa?

Que yo, a pesar de estar traumatizado por la guerra,

tanto a nivel personal como familiar,

haber vivido una serie de vicisitudes en un sentido y otro,

quería contar una historia durante la Guerra Civil

que recogiese

una serie de tripas mías

en cuanto a que no ha habido una división

tan profunda, pese a Machado y a todo lo que digamos.

Ha habido una serie de circunstancias que nos empujaron

a que estuviésemos así.

Tampoco había necesidad de esas reconciliaciones.

Sé que ha habido unos culpables, que ha habido unos iniciadores.

Todo está dicho en la película.

Pero lo que sí nació la película de pensar

que hay un momento en el que las ideologías

quedan igualadas, o anegadas incluso, por la biología.

¡Je!

¡Ole!

¡Limeño!

Desde trinchera a trinchera y en las dos zonas,

en tierra de nadie, puede más la biología que la ideología.

(Pasodoble)

En la preparación exigía mucho.

Él quería que las cosas se hicieran como él las había pensado.

La prueba es que las localizaciones para Luis

eran fundamentales.

Él tenía en mente el pueblo de su madre,

que era Rubielos de Mora,

y buscaba un Rubielos de Mora que ya no existía.

Y ha habido veces que nos hemos pasado dos años

tratando de localizar lo que él en su mente había pensado.

Me parece que la guerra más literaria

y más cinematográfica y más estética,

aparte de sus connotaciones trágicas,

pero es la última guerra romántica

que ha existido en el mundo.

¡Tranquilidad!

¡Son los rojos!

-Posiblemente de los peores momentos que he pasado en mi vida.

Yo tengo... Soy de Chinchón...

Tengo un miedo a los toros como a la bruja.

Exactamente igual.

Y Luis tenía la idea de rodar con una vaca brava.

Ensayamos dos o tres veces...

Una vez la vaca se llevó al equipo de maquillaje.

Se escapó por el hueco de la talanquera

por el que tenía que salir y yo

le confesé a Luis que estaba acojonado sencillamente.

Que yo sabía que al animal aquel le importaba un carajo

toda la gente que venía por mí, que no...

Imagínate lo que era en Sos del Rey Católico

salía el ejército cada mañana

y el cobarde se quedaba allí recluido.

El primer día no se pudo rodar,

porque la vaca se fue y se escapó.

Un segundo día con el cobarde allí recluido,

avergonzado, oculto en los rincones,

y vuelve el equipo también sin haber conseguido rodar

un plano porque la vaca...

Hasta que Luis acepta hacerlo con una vaca mansa.

Que la vaca mansa

puede pisarte, pero no...

Entonces dije: "Ahora no tengo...".

Y afortunadamente soy yo el que está corriendo

delante de la vaca mansa.

¡Esto termina en el pueblo!

-Para mí particularmente,

es la película más dura que yo he hecho.

Porque nos han dado unas palizas.

Nos han breado de tal forma...

En definitiva también es una película de acción.

Entonces hay que estar en forma.

Vamos yo, por más señas,

en la secuencia número dos que tenía que subir un montículo,

bastante pronunciado y además corriendo mucho.

Tengo la anécdota que un lugareño de aquí, de Sos,

me dijo:

"Ya trabajan ustedes los de cine".

Le digo: "Hombre, claro".

"Nosotros creíamos que era otra cosa, pero...".

"Ya trabajan sí, porque

41 veces ha subido usted el montico ese".

Digo: "¿Cómo que 41?".

Dice: "Sí, sí, se las he contado".

Limeño. -Cartujano.

Con Dios.

Limeño.

Si ves al Tejaíllo dale recuerdos.

¿Al Tejaíllo?

Pero si la palmó en Valencia.

¿Un toro?

El hambre.

# Ella se murió de pena y yo... #

Yo creía que los que habíamos vivido a Angelillo,

que sabes que fue un cantor

republicano que se tuvo que exilar y volvió,

que los que habíamos vivido

el poner esta canción en este momento

iba a producir una congoja que yo necesitaba

para el final.

Yo no quería terminar la película riéndome.

Era un horror también.

Para mí la Guerra Civil, la Posguerra

y todo lo que había quedado de esa España destruida,

que era el cadáver de la vaquilla.

En este caso, lo que más me sensibilizaba era que Angelillo

cobijase todo aquello.

# El único enterrao... #

Mira, la cárcel.

Ahí la tienes.

¡La Virgen!

El padre Rebollo.

¿Es que le conoce? -Para mi desgracia.

Me trincaron cuando le instalé el váter de su parroquia.

Un meapilas, aunque se disfrace de rojo.

¡Joder, que soy de la UGT!

-Si vas ahí, como una universidad.

Aprender con catedráticos, pero buenos.

Y luego él parecía que no se enteraba de nada,

pero estaba atento a todo. Eran rodajes con 20 actores en plano,

más los técnicos.

Era todo caótico aparentemente, pero no era caótico.

O sea, estaba todo perfectamente medido.

Una cosa que hacía Luis que luego lo vi en otras películas

es que ensayaba exhaustivamente.

Lo que me importa aquí es el saludo.

A Luis le despidieron de la filmoteca

cuando llegó Pilar Miró a la Dirección General de Cine.

De ahí surgió la famosa anécdota que luego llevó Luis al cine

de que se encontró con Javier Solana y le dijo:

"Hombre, Luis, hoy he firmado algo tuyo".

"¿Qué es Pilar". Y Pilar le dijo: "El cese".

Hombre, querido Perales.

Qué alegría de verle.

Precisamente esta mañana he firmado algo para usted.

Espere.

¿Qué es lo que he firmado, Bonilla? -Ah, el cese.

La Virgen...

Ay, Perales...

Yo creo que lo berlanguiano es una pura contradicción.

Es algo caótico y al mismo tiempo minucioso

y ordenado.

Es la capacidad de mirar al ser humano

en toda su profundidad despojada de toda retórica.

Todo lo que sean cosas normales,

pero que se disparatan en algún momento

eso sería berlanguiano.

Todo el mundo cuando tiene una situación con sus amigos,

con su entorno, con la familia,

en la cena de Nochebuena,

lo mira y dice: "Esto es berlanguiano".

Los españoles sabemos lo que es berlanguiano

porque los españoles somos berlanguianos.

# Seré mi dueño...

# allá en ninguna parte. #

Sabíamos que era su última película. Él lo decía.

"París-Tombuctú" es la obra de su vida y donde

pone de manifiesto su ideología

más clara con respecto a la familia,

a la amistad, a las ceremonias,

a todo su universo creativo.

Lo pone más en evidencia

y también de la manera más brutal y más directa.

Loca. -Puta.

Maricón.

# Noche de paz,

# Noche de amor... #

Todo el mundo queremos huir, pero tampoco nunca llegamos

a ese destino que puede ser

cuando uno no tiene coraje de suicidarse.

Puede ser ese destino en el que siempre

la sociedad tiene tiempo para poder

volverte a tender las trampas que te retienen.

Es el caso de esta película.

(Música dramática)

(Campanada)

(Campanada)

(Campanada)

A mí me llaman el fanfarrón negativo.

Siempre alardeaba de todo lo negativo.

Es verdad.

He sido siempre pesimista

y no sé por qué habiendo nacido en un sitio

donde el pesimismo está prohibido, como es Valencia.

Fíjese usted.

(Música dramática)