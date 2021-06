Se llama Javier Aparici y puede presumir de ser el primer diseñador español en presentar colección abriendo el calendario de la London Fashion Week, destino al que llegó gracias al trampolín de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: "En un principio, entré en contacto con la pasarela madrileña, en el apartado EGO, de jóvenes diseñadores. Fue la primera oportunidad, para mí fue todo un honor porque te posiciona en el mundo de la moda y te acompañan por tu trayectoria profesional”.

Desde Marisa Paredes a Samantha Vallejo Nájera, Melani Olivares, o los actores de Élite Aaron Pipper y Miguel Bernardeu han lucido con orgullo sus camisetas viralizándolas en sus redes sociales.

Todo empezó con tres diseños de camisetas con mensajes feministas junto a imágenes de puños en alto. Otro conocido modelo estaba ilustrado con la imagen de Fredy Mercury y Michael Jackson en el mítico estudio 54, y la lucieron concursantes de Operación Triunfo dentro de la academia, lo que provocó una caída de la web debido al una demanda masiva para comprar las camisetas. Para el diseñador es un orgullo y un privilegio pasear por las pasarelas internacionales el saber hacer de nuestro país: “No hay que olvidar que en España se puede hacer y puedes hacer una producción en cantidades y una producción completa, tanto accesorios como de moda. No hace falta irse a otros países para abaratar tu coste porque la clienta luego lo nota y valora que esté hecho en su tierra”.

Javier estudió Derecho y Finanzas, y dio un giro radical a su vida porque su verdadera vocación siempre ha sido la moda con dos objetivos muy claros: defender todo el proceso de producción realizado en nuestro país y luchar por la igualdad: “Empezamos haciendo unos diseños de unas camisetas y luego ya empezamos pret a porter y pret a couture en mujer. Era un deseo principal que tenía, por un lado, de conseguir la igualdad de la mujer dentro del mundo de la moda y ofrecer moda sostenible made in Spain. Para nosotros es muy importante la fabricación nacional, la fabricación de proximidad. Todo está hecho en nuestro país. Los vestidos se hacen en Barcelona, las camisas las hacen artesanas en Consuegra y los zapatos de yute se fabrican en Murcia”.

Su última colección está inspirada en la mujer de las artes renovando los patrones clásicos con volúmenes y apostando por los colores primarios

Su última colección está inspirada en la mujer de las artes y es un homenaje a todas ellas renovando los patrones clásicos con volúmenes y apostando por los colores primarios, como el rojo, amarillo y azul. El desfile se ha realizado en un nuevo formato, una combinación de físico y digital grabado en Madrid y presentado en Londres para su difusión mundial: "Presentar en London Fashion Week te abre de repente unas puertas con las que siempre soñaste en el mundo de la moda. Seleccionaron nuestra colección. He sido el primer diseñador emergente español en presentar en el calendario oficial de la semana de la moda de Londres. En enero volvimos a presentar otoño-invierno. Consideramos que Londres, por la vanguardia y por nuestros diseños, era la que más nos podía ayudar”.

Para el diseñador, Londres pone el foco en el aspecto comercial, en cómo desarrollar la marca en los parámetros financieros, algo muy importante, pues el objetivo siempre es poder vender las prendas: “si no vendo, si no es gracias a mis clientas, no puedo seguir diseñando, que realmente es mi sueño”.

Presentar en un calendario líder internacional como es Londres, la pasarela más reivindicativa, ha sido todo un reto y una oportunidad, pero Javier tiene muy claro que, con esfuerzo y persistencia, conseguirá una nueva forma de hacer moda o, como él ha denominado, transparencia radical.