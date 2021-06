La sortida de sol comença a endarrerir-se mentre que la posta encara s'allarga

Ja ha arribat el primer símptoma que "encara que costi de creure" ens ha d'encaminar de nou cap a l'hivern. El sol ja ha començat a endarrerir la seva sortida al matí. Ho ha fet de forma molt modesta, només dos segons més tard entre dilluns 14 i dimarts 15.

Agafant com a referència la ciutat de Barcelona. si dilluns 14 si la sortida de sol es va donar a les 6 hores, 17 minuts i 11 segons del matí, aquest domarts 15, ho ha fet quan passaven 13 segons de les 6 i 17 minuts. Inapreciable. Ara bé, a finals de juny, el sol ja sortirà gairebé 4 minuts més tard del que ho fa ara.

Fins a finals de juny, les tardes s'allargaran

En canvi, les tardes encara s'allargaran fins el pròxim 27 de juny. Llavors, el sol es pondrà fins a 2 minuts i 17 segons més tard que avui. Aquell dia ho farà a les 9 hores, 28 minuts i 58 segons del vespre. Així doncs, partir del dia 27, les tardes s'escurçaran de mica en mica, i els dies, en general, s'escurçaran sense aturador fins al desembre, coincidint amb el solstici d'hivern.

La posta de sol s'allargarà fins Sant Pere RTVE Catalunya

D'aquí dues dites populars molt conegudes:

Juny acabat, dia escurçat

Sant Pere, el sol enrere (recordeu que Sant Pere és el 29 de juny)

El dia amb més hores entre la sortida i la posta de sol, per tant, el dia més llarg de l'any serà el pròxim dilluns 21 de juny, coincidint amb el solstici d'estiu i la nit més curta de l'any que no coincideix amb la de la revetlla de Sant Joan com tradiconalment es diu.