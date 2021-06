Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que té lloc aquest 28 de juny, els museus surten de l'armari. Set institucions culturals han decidit transformar els seus espais i la seva programació per celebrar la diversitat sexual i de gènere des dels seus respectius àmbits de treball.



Exposicions temporals, visites comentades, itineraris especials i xerrades són algunes de les activitats amb les quals, durant els mesos de juny i juliol, museus i monuments volen facilitar una nova mirada d'obres d'art, col·leccions, galeries i edificis patrimonials. L'objectiu és posar en valor realitats que, fins ara, eren poc representades o desconegudes en els relats museogràfics habituals.

L'obra de Joan Miró té una gran riquesa de matisos. Els seus personatges d'aparença simple representen ànimes complexes i habiten mons molt diversos. Abordar Miró des d'una perspectiva queer és, en certa manera, redescobrir-lo, tot endinsant-nos en la profunda dimensió del seu pensament. En aquest recorregut, el cos se situa al centre . El cos, entès com un arxiu, com un museu portàtil, es nodreix d’imaginaris desobedients que s’imprimeixen, ja sigui temporalment o permanentment, en el nostre propi imaginari. Consciència alhora de la corporalitat pròpia i d’una corporalitat dissident.

Mitjançant el cas particular d’aquesta peça, el Museu d’Arqueologia de Catalunya proposa reflexionar sobre els cànons i les etiquetes de gènere per prendre consciència de què, a vegades, les mirades culturals porten a atribucions equivocades.

Tertúlia sobre actualitat científica, conduïda per Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista i escriptor. És una activitat que es realitza mensualment i que s’inspira en la Societat lunar de Birmingham (s. XVIII), a la qual pertanyia l'avi de Charles Darwin i es reunia en nit de lluna plena per “il·luminar la ment dels homes”. En aquesta ocasió, es parlarà amb Judith Juanhuix, doctora en Física, cap de la secció de Ciències de la Vida i de Matèria Condensada del Sincrotró ALBA, mare trans de dos fills i membre de la Plataforma TransForma la Salut.

Les “Mirades insubmises” són recorreguts que interpel·len una selecció de peces del museu sota una lectura disruptiva. En aquestes visites s’extrauran alguns dels conceptes, temes i iconografia vinculats a l’art queer: recuperar l’experiència del calvari des de les vivències lligades al VIH i la sida; comprovar les identificacions de persones amb intersexualitats amb la sexualitat dels àngels; rastrejar quan i per què es converteix sant Sebastià en una icona gai, etc.

Museus de Sant Cugat del Vallès - Concurs trenca-tòpics: la història amb altres mirades

“Museus LGTBI” sobrepassa els límits de la ciutat de Barcelona amb la participació dels Museus de Sant Cugat del Vallès. El mateix Dia de l’Orgull LGTBI, el Monestir de Sant Cugat acollirà una visita participativa que vol ajudar a conèixer les diverses formes d’entendre l’amor i la sexualitat que tenien les societats tradicionals, tot contraposant-les amb afirmacions modernes. Com si d’un concurs es tractés, a partir de l’observació dels capitells del claustre, les persones assistents reflexionaran sobre com s’integra la diversitat sexual i de gènere en la quotidianitat a dia d’avui i com algunes afirmacions centenàries o mil·lenàries sobre qüestions com l’homosexualitat poden sorprendre’ns.

28 de juny, 18.30 h - Activitat gratuïta