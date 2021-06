Bienvenidos al resumen semanal de Dos vidas. Aquí te contamos todo lo sucedido en Robledillo y Río Muni en estos últimos días. Si quieres saber cómo Carmen (Amparo Piñero) ha roto su compromiso con Víctor (Jon López), Inés (Bárbara Oteiza) ha enfermado preocupantemente, Dani (Kenai White) se ha atrevido a ir a la asociación de Río, y Julia (Laura Ledesma) intenta mantener a flote el taller, sigue leyendo.

Carmen acaba con la farsa

Al margen de los otros acontecimientos en Río Muni, esta ruptura de su compromiso no puede pillarnos por sorpresa. No podemos olvidar que nuestra protagonista aceptó este enlace bajo muchas presiones distintas, y completamente en contra de su voluntad. A pesar de todo, superó su sufrimiento por no estar con Kiros, el hombre al que ama, para darle una oportunidad a su amigo como compañero de su vida. Sin embargo, enterarse de que a pesar de todo lo que ha sacrificado por él, Víctor no ha sido capaz de dejar de ver a su mininga ha sido demasiado para ella, y ha optado por imponerse.

01.28 min Dos Vidas: Carmen rompe su compromiso con Víctor

Esta decisión no ha sentado nada bien a los padres de las familias, con Patricia enfurecida por las acciones de Carmen intentando imponerse por el chantaje. Suerte que Carmen no ha cedido ante ello, y le anima a descubrir quién es su amante, con la convicción de que se ha cubierto bien las espaldas.