Nos hizo bailar sin parar con el ya mítico "Despacito", lo volvió a repetir con "Calypso" y le echamos la culpa de que se nos fueran los pies y la voz por su colaboración con Demi Lovato. Ahora, tras dos años de ausencia, Luis Fonsi regresa con un nuevo tema bajo el brazo: "Bésame". ¿Será la canción del verano?

"A quién no le gusta un buen beso y bailar y gozar y hace falta. Ahora viene el verano y creo que hay que enfrentar este comienzo de verano con energía positiva. Todavía, obviamente, hay que ser un poquito paciente porque falta un poco de tiempo para ya poder acercarnos de verdad y quitárnos las máscaras. Pero mientras tanto, podemos bailar en la cocina un rato".

"Bésame" es el nuevo temazo del artista puertorriqueño. Un fusión de bachata y ritmos urbanos, y en el que colabora con Myke Towers. "Yo soy fanático de las colaboraciones y me gusta mezclar ritmo, me gusta mezclar géneros. "Bésame" es una fusión, es un tema que mezcla un poco de mi género que es el pop con un poco de bachata y con un poco de ritmos urbanos. Y Mike Towers su género es ese, el trap, el reguetón, entonces me gusta el contraste de nuestras voces, de nuestras letras y creo que le da más sabor a este tema", explica Fonsi.

"Despacito", un himno planetario En 2017 salía a la luz la que ha sido la reina de las discotecas, de las noches de fiestas, de los días de reuniones con amigos y la que nos ha hecho bailar hasta pasando la mismísima mopa en casa. Y es que el mítico "Despacito" es ya uno de los más grandes himnos a nivel internacional, por el que Luis Fonsi recogía el año pasado el premio Billboard a la canción latina de la década. "Estoy agradecido por haber sido parte de algo histórico. Ya son muchos años picando piedra y no fue mi primer número uno, que hasta cierto punto es bueno porque supe como enfrentarlo. Yo comencé en el 98, o sea, que llevo ya muchos años trabajando y esta canción se lanzó en el 2017. Pero sin duda marca un antes y un después. Yo lo que siempre digo es que mientras la gente la siga queriendo escuchar, me la pidan en los conciertos y quieran bailarla, yo la voy a cantar con una sonrisa". No sabemos si "Bésame" correrá la misma suerte que "Despacito", pero lo que sí conocemos es que, en tan solo una semana, ya acumula más de siete millones y medio de visualizaciones y tiene todas las papeletas para ser la canción del verano 2021. "No soy mucho de antes de tiempo empezar a decir que va a logra tal cosa y mucho menos compararla a un monstruo como "Despacito" que rompió todos los récords del mundo. Pero lo que sí te digo es que se siente bien. La canción se lanzó hace seis días y la respuesta del público va muy bien a nivel internacional. Así que, yo lo que quiero es estar cerquita de mi público, estoy loco por regresar al escenario, poder anunciar una gira y poder estar con mis músicos", comenta el artista. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de �������� ���������� (@luisfonsi)“ “ Y aunque todavía no se conocen fechas concretas para la gira del año que viene, sí estrenará disco a finales de este año. Mientras, y para que la espera no se nos haga demasiado larga, nos adelanta que, en aproximadamente un mes, lanzará "otra sorpresita más" que ya aguardamos con muchas ganas.