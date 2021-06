Els Mossos d'Esquadra investiguen l'escola Jesús, Maria i Josep de Barcelona arran del suïcidi d'una menor, K.L. Els pares no han presentat denúncia, han explicat fonts policials, però sí que estan aportant informació als Mossos. El cos està recollint i analitzant totes les dades i traslladarà un ofici al jutjat que determinarà la línia a seguir.

Ara els Mossos investiguen el telèfon mòbil de la menor després de trobar mails sospitosos i amb amenaces de mort. Un va arribar 9 dies després de la mort de la menor, que es va llençar des del pati de llums del seu bloc de pisos, a través d'una aplicació que només l'utilitzen alumnes i professors, amb la paraula 'muere'.

“�� Els pares de la noia que es va suïcidar, arran d'un possible cas d'assetjament escolar, han trobat correus amb amenaces de mort en l'aplicació escolar del col·legi #Manyanet de Sant Andreu. Els Mossos investiguen l'escola | @CarolEspona ➕ Més Info: https://t.co/YUMQUxIssa pic.twitter.com/tOiRIxiKYg “

Un usuari de Twitter dona a conèixer el cas

Un usuari de Twitter, que ha tret els seus fills del centre, ha donat a conèixer el cas. Segons ell, els pares acusen l'escola "d'haver afavorit situacions perilloses per a la salut mental i física dels alumnes" i haurien "amagat" casos d'assetjament per no perjudicar el nom del centre. Aquesta escola va apartar un informàtic que havia denunciat als Mossos que un capellà tenia arxius pedòfils.

Segons ha explicat aquest usuari de Twitter, David Vidal Castell, els pares de la noia que ha mort, de 15 anys, s'han queixat que aquest centre ja ha fet marxar molts alumnes per no ser atesos, "per uns protocols incompatibles amb la protecció i els drets dels menors". Vidal assegura que el seu fill també va patir bullying en aquesta escola, "fins i tot dels professors", i el coordinador "se'n burlava a classe".

“La família de la nena de 15 anys del Manyanet St. Andreu que es va suïcidar dies enrere han denunciat l'escola als @mossos i davant el Síndic per assetjament. Relat esgarrifós que per desgràcia ens sona: escola tòxica, discriminatòria, n'havíem tret pel mateix els meus fills��“ — David Vidal Castell (@dvidalcastell) June 9, 2021

Aquest centre, conegut com el Manyanet de Sant Andreu, va generar també polèmica arran del cas d'un capellà que tenia arxius pedòfils. Un informàtic de l'escola ho va descobrir i va denunciar el cas als Mossos, que li van dir que no digués res al centre fins que el sacerdot no fos detingut. Un cop detingut, el centre va apartar l'informàtic i va amenaçar amb denunciar-lo.

La Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) del Departament d’Educació està investigant el cas coordinadament amb el Consorci d’Educació de Barcelona i assegura que es prendran les accions necessàries.