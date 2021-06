(Conversaciones indistintas)

Empecemos para adónde voy. (MUJER) Órale.

Es más interesante para todo el mundo,

no de dónde viene, para dónde vas a estar.

Es más interesante el reportaje, fíate.

De más impacto.

Entonces ¿para dónde vas? Eso es.

Empecemos por donde quieras.

Cuéntanos. Tú dices que está muy sobado, pero no todos

conocemos toda tu historia.

Pregúntame lo que quieras.

(Guitarra, melodía melancólica)

(Chavela Vargas "Soledad")

# Soledad.

# Fue una noche sin estrellas

# cuando al irte me dejaste

# tanta pena y tanto mal.

# Soledad.

# Desde el día en que te fuiste,

# en mi pueblo solo existe

# un silencio conventual.

# Soledad.

# Los arroyos están secos,

# en las calles hay mil ecos

# que te gritan sin cesar.

# Soledad.

# Vuelve ya.

# Vuelve ya...,

# mi soledad. #

Pues un saludo para las mujeres de verdad.

Va todo mi respeto y todo mi amor para todas las mujeres del mundo.

Con todo mi amor.

Me llamo Chavela Vargas.

(MUJER, RÍE) Que no se les olvide.

No se les va a olvidar.

¿Pregunto?

Di. ¿Cuántos años tienes?

¿De verdad? De verdad.

Tengo 71. Me acuerdo de haber visto

de niña que pasabas

por la televisión y era una señora con trenzas

cantando como hombre, decía la gente.

Era lo que te llegaba.

Con su botella de tequila.

Y su poncho. Sí, la guitarra.

Y la guitarra.

Hablaban de Chavela Vargas. Pero ahora

me intriga tu vida.

Al principio, cantabas en bares, en cabarets..., ¿en qué lugares?

Al principio de mi carrera, en el Quid, que era lo más elegante

de México, el Quid,

trabajé en la taberna del Greco.

"Trabajé

en el Catarí, que fue muy famoso.

Estuve siete años de 'show'.

Y trabajé en el Eco,

así se llama el escondite de Chavela Vargas,

donde iba toda la élite del mundo".

# Ponme la mano aquí,

# macorina.

# Ponme la mano aquí.

# Ponme la mano aquí, macorina.

# Ponme la mano aquí. #

"Primero me presenté vestida de mujer como toda mujer,

con el pelo largo, con maquillaje, con tacones,

y no di una.

Vestida de mujer parecía travesti, la verdad".

Ahora te estoy platicando una época de mi vida,

cuando me vestí de mujer..., (RÍE)

...de "strapless".

¿Cómo iba a cantar...?

Fíjate, levantaba una mano

y me quedaba viendo así. (RÍE)

Ya me quedé encuerada.

Que tenía que bajar una escalera.

Yo dije: "Esto no va a servir, pero yo voy a bajarla".

"Ensayé como 80 veces y, a la hora de la bajada,

delante de todo el público, me caí. Fue un fracaso.

De repente te vistes en una forma extraña, da un brinco

la cosa y todo el mundo pendiente

del qué pasó con Chavela Vargas.

Ni fu ni fa vestida de mujer.

Peinada como mujer, maquillada como mujer".

Y se paró todo.

"Esperad, ¿qué pasó con esta señora de pantalones en 1900...?".

Antes de los 50, un poquitito.

Que no se usaban pantalones.

Tú te ponías pantalones y en la calle te gritaban de todo.

Marimacho y... Espantoso, ¿no?

"Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado.

Mujeres y hombres tenían que ver conmigo, todos".

(EUGENIA LEÓN) Verla en la televisión era un acontecimiento

porque rompía todo el esquema de las cantantes

de ranchero.

(Música, ranchera)

# Date gusto, vida mía,

# que yo me daré otro tanto.

# Que yo me daré otro tanto, date gusto, vida mía. #

(EUGENIA LEÓN) Chavela era decir no a los aretes,

no a los vestidos llenos de listones,

no a las trenzas, no a los rebozos,

no a las crinolinas ni a las joyas

ni a la coquetería clásica

de las mexicanas que, en las películas,

se ponían las manos en jarra

y hacían la cabecita así

para hablar de que viva el agua de horchata.

No, el agua de Jamaica

y todas estamos en el palenque.

(Chavela "Amanecí en tus brazos")

Pero Chavela era de una parquedad

y de una seriedad su presencia,

cantando de otra manera.

# Amanecí otra vez

# entre tus brazos.

# Y desperté llorando

# de alegría. #

(JESUSA RODRÍGUEZ) No era una voz dulce ni mucho menos cristalina,

cantarina, no era una fuentecita.

Era como este, como un cañón,

pum, tremendo,

y muy desgarrada siempre, muy adolorida,

como si ya naces con esta herida de la vida

o esa herida de la muerte.

# Me querías decir no sé qué cosa.

# Pero callé tu boca

# con mis besos.

# Y así pasaron muchas,

# muchas horas. #

(TANIA LIBERTAD) A ella le bastaban dos, tres guitarras,

dos, tres guitarras y su centro.

Chavela se quedaba un rato

y el brazo, así.

Y después entraba la canción.

A veces la cantaba, a veces la hablaba.

Ella sintetiza...

toda la festividad de la canción mexicana

y la sintetiza en lo que realmente es...,

es el canto desesperado,

es lo que hacía José Alfredo Jiménez,

le quita las ornamentaciones

y lo vuelve el canto del alma,

del alma herida,

del final trágico del amor.

(Para la música)

Bueno, pues platiquen algo conmigo que no esté hablando de como loca.

(MUJER) No, si vinimos a oírte. Sí, pero...

(CHICA) ¿Y cuándo empezó a cantar?

¿Cómo? ¿Cómo?

Y a cantar, a cantar, a cantar. ¿Cómo, de joven?

Sí. Ah, no.

Yo cantaba desde los ocho años.

En la casa, y me entretenía y cantaba en la escuela

y en la iglesia y cantaba en todos lados, yo nací cantando.

(Chavela Vargas "Niña Isabel")

"Nací el 17 de abril

de 1919

en el fin del mundo, Costa Rica".

# Cantaba niña Isabel que era la flor de La Habana.

# Cantaba para la gente de la tierra y del alma.

# Y nadie vio... #

"Nunca jugué así, con muñecas, mucho, no,

no era la niña juguetona de escuela, de las compañeras,

era soñadora.

La muchacha que se levantaba en la noche sin permiso de nadie

a buscar dónde estaban dando serenata para oír música,

a ver la luna,

a pensar qué había ya más arriba de lo que yo veía".

# Ay..., niña Isabel, ay, niña Isabel,

# que tiene los ojos de noche cubana.

# Ay, niña Isabel,

# que tiene los labios con miel de banana.

# Me mata una pena, me mata un querer,

# que va por los mares vestía de añil. Ay, niña Isabel. #

"Fui una niña muy triste, una niña un poco sola.

Porque no tenía el verdadero amor de los padres

y yo me crié muy sola.

Era muy sola".

(MARCELA RODRÍGUEZ) Los padres...

veían a su propia hija como una niña rara.

Se dieron cuenta de que era una niña niño

con movimientos...,

las manos, el cuerpo, la cosa corporal...,

hombruna.

"Me crié en una familia, pues, de aquel tiempo.

Que eran muy religiosos.

Que tenían muchos prejuicios,

mucho, mucho miedo a la sociedad,

mucho miedo al qué dirán, y les nació la hija rebelde".

(Campanadas)

Tuvo escenas muy agresivas Chavela.

Una que me contó, que era muy triste. Me dijo un día,

tendría como siete años,

entró a la iglesia

y el cura en el micrófono frente a todo el mundo dijo:

"Esa niña no puede entrar aquí. Se vaya en este momento".

Y en su casa, los padres, cuando tenían visitas, la escondían

para que no la vieran.

La tenían escondida como si fuera un perro rabioso.

"Mis padres se separaron, se divorciaron,

a mí me tocó ir a vivir con unos tíos.

No veía nunca a mi mamá, no sabía dónde estaba,

no veía a mi padre, no veía a nadie,

y fui agarrando,

no furia ni odio, no,

pero me fui llenando por las venas

y las arterias, cada bazo de mi cuerpo

me lo fui llenando de un coraje que te juro que a veces pensaba:

'Si paso por ahí,

arranco la pared'.

Mi obsesión era tengo que irme.

Mañana, tarde y noche, tengo que irme.

Fue un viaje tan extraño...

Era yo muy niña, muy joven,

y me pareció una eternidad.

Tenía ansiedad de llegar a México.

Algo me llamaba, alguien me estaba esperando,

me estaba esperando ese ser desconocido

que es el arte".

(TANIA LIBERTAD) Los artistas mexicanos

eran muy famosos con las películas en blanco y negro

de la gran época de oro del cine mexicano.

Y Chavela se enamoró de México.

Es un país que no puedes evitar

que te atrape, ¿no?

"Todo el mundo sueña con México, todo el mundo dice:

'México'.

Es México el que te atrae por su música. Yo soñaba

con un paraíso que se llamaba México

y México me enseñó a ser lo que soy,

pero no con besos y abrazos, sino a patadas y a manazos.

México me agarró y me dijo: 'Te voy a hacer mujer,

te voy a criar en tierra de hombres,

te voy a enseñar a cantar.

¿Quieres cantar? Bueno, tienes que enfrentarte a lo mejor que hay

en México'".

(J. ALFREDO JIMÉNEZ) Mi mamá se fue al cabaret que se llamaba el Afro.

Y ahí ve a Chavela Vargas.

Mi mamá la vio y dijo: "Puede cantar muy bonito

las canciones de José Alfredo".

Entonces mi papá estaba en una gira.

Cuando regresa de la gira,

le dice mi mamá: "Oye, vamos a ver a una señora que fui a ver

con mi tío que canta muy, muy bien".

"El primer encuentro con José Alfredo fue...

en una cantina.

Me dice: 'Soy el señor Jiménez'.

Le dije: 'Mucho gusto, señor, yo le admiro muchísimo'".

Mi papá ya había ganado Compositor del Año

y ya empezaban sus canciones a ser muy famosas.

Y entonces Chavela, obviamente,

lo reconoció y estuvieron muy contentos

y, desde ahí, empezó la amistad.

# Ando volando bajo

# nomás porque no me quieres.

# Y estoy clavado contigo

# teniendo tantos placeres. #

(MUJER) José Alfredo es la música ranchera,

pero en el dolor más profundo.

El día que se fue, ella, que me abandonó,

yo que te quise tanto y no me hiciste caso.

En sus canciones, él siempre decía:

"Ojalá que...".

O sea, la mujer lo dejaba y él le decía:

"Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas".

O sea, no le reprochaba.

(C. Vargas "Que te vaya bonito")

# Ojalá que te vaya bonito.

# Ojalá que se acaben tus penas,

# que te digan que yo ya no existo,

# que conozcas personas más buenas. #

Y es que quizá sea la mejor intérprete de José Alfredo, ¿no?

Ella lo cantaba como nadie

porque además ella sí lo conoció

y, además, debe haber sabido la historia de cada canción

y la razón de cada canción.

(J. ALFREDO JIMÉNEZ) Me decía:

"Ella como que ha aprendido a vivir en mis canciones

y las dice de una forma como si ella las estuviera viviendo".

# Cuántas cosas quedaron prendidas

# hasta dentro del fondo de mi alma.

# Cuántas luces dejaste encendidas.

# Yo no sé

# cómo voy a apagarlas. #

(Para la música)

"Era muy bello, tenía los ojos zarcos.

Era zarco José Alfredo.

Enamoraba a todas las señoras

y me llevaba a mí para que yo cantara y él las enamoraba.

Entrábamos sábado y salíamos lunes,

pero con todo bebido, todo lo que había.

Y la gente preguntaba: '¿No te puedes tomar una copa?'. No hay.

Decía el dueño del Tenampa: 'Ya no hay'".

El dueño del Tenampa les tenía miedo si llegaban juntos.

Decía: "No, me van a vaciar esto".

Porque se quedaban dos o tres días ahí.

Era puro tequila lo que pedían.

"Cada vez que nos emborrachábamos, nos caíamos.

Se oía pum.

Ya se cayó, ya se cayó el otro.

Me divertí mucho, me la pasaba bien, pues.

Ni un cohete allí, requete a gusto".

Se quedaba una semana, se desaparecía un mes.

Luego llegaba y se quedaba 15 días

y se volvía a desaparecer otros tres meses.

Chavela decía que era la forma

en que les gustaba vivir,

era la única que habían encontrado, ese tipo de vida

para andar cantando en fiestas, en lugares así,

y conquistando corazones.

(ALICIA PÉREZ) Chavela construye su personalidad

en un mundo muy macho.

Este..., muy misógino,

en donde una lesbiana no tenía lugar.

Para ser Chavela,

tiene que ser más fuerte y más macha y más borracha

que cualquiera de los charros cantores que había a su alrededor.

Ustedes se la pasan lamentándose siempre.

Yo no soy mujer de lloriqueos ni digo que nadie me pisotee.

(MUJER) Ella construye una leyenda negra.

La Chavela Vargas que tuvo cuanta mujer quiso.

Allá iba, en un caballo blanco,

y muchacha bonita que se encontraba,

muchacha que se trepaba al caballo y se la llevaba.

Ándale, dispara.

Ha de ser ella

la... más macha

entre los machos.

(Música dramática)

(JESUSA RODRÍGUEZ) Ella era quizás

la primera que se vistió de hombre.

Pero nunca jamás hizo evidente

que esto fuera una preferencia sexual.

Todo el mundo sabíamos que era homosexual.

Jamás lo dijo porque eso no se decía,

no era parte del código social.

La sociedad mexicana es una sociedad profundamente hipócrita

en la que, mira, haz lo que quieras,

pero que no se te note, y, si es en el escenario,

no importa que se te note, porque ahí se vale todo.

Si es en el escenario.

Pero si va a ser abajo del escenario, no.

A ser homosexual de a de veras, no.

"Si eres lesbiana, tú estás marginada. Punto".

Vivimos en una sociedad patriarcal,

lo que estábamos platicando.

Y entonces tienes que respetar.

Vives en una sociedad.

Y respetar

y hacer que te respeten.

Y no voy a andar exponiéndome.

Una gente que trabaja como yo tiene que cuidar ciertas cosas.

No puedo andar ahí con un cartelón diciendo

que soy lesbiana, eso es horrible. No, fíjate que no.

Como lo que platicamos.

(CHICA) Tienes tu forma de decirlo. En un escenario.

Yo he abierto surcos, he abierto camino,

he sufrido mucho,

mucho dolor. Mucho dolor.

Muchas ofensas. Exactamente.

Y que fulana, que va a venir a cantar Chavela Vargas.

Que aquí no venga.

Porque se dice de la señora que es esto, que es lo otro.

Nos va a desprestigiar. Tan horrible.

Le daban lugares muy pequeñitos, muy bohemios,

que era donde había mucha gente que la seguía,

pero a los grandes escenarios, pues muchas veces iba,

pero con una caravana,

iba como parte del combo, dijéramos, de relleno.

No como un estelar.

(Gorjeos)

"Me invitó un amigo pintor.

Me dijo: 'Esta noche hay fiesta en casa

de Frida, ¿vamos?'.

Y fui.

Y vi el ambiente cómo era. Mucha gente.

Pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo.

Entequilados todos.

Fue un deslumbramiento...

Al verle la cara y los ojos,

pensé que no era un ser de este mundo.

Sus cejas juntas

eran una golondrina en pleno vuelo".

# Adoro

# la calle en que nos vimos,

# la noche cuando nos conocimos.

# Adoro las cosas que me dices,

# nuestros ratos felices

# los adoro, vida mía. #

"Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí,

era muy niña.

Sin embargo, presentí que podía amar

a ese ser con el amor más de entrega del mundo.

El amor más atado del mundo".

# Y me muero por tenerte junto a mí,

# cerca, muy cerca de mí,

# no separarme de ti.

# Y es que eres mi existencia, mi sentir,

# eres mi luna, eres mi sol,

# eres mi noche de amor.

# Adoro

# el brillo de tus ojos,

# lo dulce

# que hay en tus labios rojos.

# Adoro

# la forma en que me besas

# y hasta cuando me dejas

# yo te adoro, vida mía.

# Yo te adoro,

# vida

# mía. #

(Para la música)

"En las mañanas cantaba,

quizá no para ella, sino cantaba

mi libertad en el amor.

Y a ella le fascinaba mi canto".

(MUJERES, RÍEN)

"Mis palabras posiblemente la hirieron mucho

cuando le dije que me iba alguna vez,

y ella me dijo: 'Lo sé,

es imposible atarte a ninguna vida de nadie.

No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama.

Vete'.

Y un día abrí la puerta

y no volví".

# Me gusta

# el sol

# y la mujer cuando llora.

# Las golondrinas y las malas

# señoras.

# Abrir balcones y abrir las ventanas.

# Y las muchachas

# en abril. #

"Debuté en un lugar en Acapulco,

en el hotel Mirador, en un lugarcito chiquito

donde iba todo Hollywood. Era La Perla.

En aquellos años de Elizabeth Taylor, Rock Hudson.

De Clark Gable.

De Lana Turner.

Ese Acapulco donde ellos se paseaban

sin que nadie les pidiera un autógrafo.

Era gente elegante, bellísima.

Y son recuerdos que tengo de Acapulco

de la noche del puerto, de las noches de la Quebrada".

# No soy de aquí

# ni soy de allá.

# No tengo edad

# ni porvenir.

# Y ser feliz es mi color

# de identidad. #

"Cuando se casó Elizabeth Taylor, yo estuve en la ceremonia.

Que todo el mundo amaneció con todo el mundo

y yo amanecí con Ava Gardner".

(BETTY C. SELLEN, HABLA EN INGLÉS)

(Música salsa)

(EUGENIA LEÓN) Pues es que era una mujer seductora

y que tuvo muchas amantes

y tuvo muchos amores,

sobre todo con personas

que prefieren guardar

su identidad,

pero gentes...

muy conocidas y muy famosas.

Esposas de políticos,

gentes de la intelectualidad.

(MARCELA RODRÍGUEZ) El problema de Chavela

es que se enamoraba de las esposas

de los ministros que iban a verla,

porque todos iban a ver a Chavela,

gente de mucho dinero, políticos,

y Chavela acababa enamorando a las esposas

porque era muy atractiva mujer.

(PATRIA J.) Solamente decía que ella

nunca iba a mencionar el nombre

de sus grandes amores

porque guardó siempre

esa parte de la identidad.

Pero sí sabemos

que fue con todo México.

Es que era hermosa.

Chavela era hermosa.

(MUJER) Yo tengo la impresión

de que tú, Chavela,

has sido muy noviera, muy enamorada.

No, no, fíjate, te voy a decir...

(CHICA) Ay, Chavela, pero ¿vos no te oyes cantar esas canciones?

Ese amor...

No, claro, sí he amado, mucho,

porque quien no ha amado nunca ha vivido.

¿Crees que se puede jurar amor eterno?

No, no, no existe, mi vida.

Nosotros y nosotras tenemos que vivir el hoy,

no pienses en el ayer ni en el mañana. Hoy.

¿Para qué te van a jurar amor eterno?

A mí se me hace muy cursi.

Eso es de teatro antiguo.

¿Tú...? (RÍE) ¿No es real?

¿Cómo creen?

(ALICIA PÉREZ) Chavela era un personaje solitario.

En su ser profundo,

era más bien una mujer solitaria.

Ella decía que la soledad

era su compañera más fiel.

"No esperé nunca y pienso que uno no debe esperar nunca

que alguien lo ame para resolver cosas.

Nunca finques tu vida en el amor porque el amor existe,

pero es un rato, es tan corto el amor

y tan largo el olvido...".

(Música dramática)

(Vicente Fernández "El rey")

# Yo sé bien que estoy afuera.

# Pero el día que yo me muera

# sé que tendrás que llorar.

# Llorar y llorar.

# Llorar y llorar. #

(J. ALFREDO JIMÉNEZ) Lo intentó,

como casi cerca de dos años dejó de tomar,

pero luego empezó así, a volver,

como decimos, a los grandes tragos.

Esos ojos azules que tenía tan bonitos

se le veían amarillos,

como si... Con poca luz.

No como estábamos acostumbrados a verlo,

con un color tan bonito de ojos que tenía.

Lo tienen que llevar

a internarlo.

A los nueve días, falleció.

# Pero sigo siendo el rey. #

Él murió en la mañana.

Chavela llegó en la noche llorando.

Llegó a su hotel.

Estuvo sentada mucho rato con mi mamá

en uno de los sillones de ahí

y luego se pasó... La tumba estaba...

El féretro estaba como en una parte un poquito más alta,

como en un escaloncito, y ahí se sentó ella...

y se puso a cantar.

Y a tomar este... Y a tomar.

("Tómate esta botella conmigo")

# Tómate esta botella conmigo.

# Y en el último trago nos vamos.

# Quiero ver a qué sabe tu olvido

# sin poner en mis ojos tus manos.

# Esta noche no voy a rogarte.

# Esta noche te vas que de veras.

# Qué difícil tener que dejarte

# sin que sienta que ya no me quieras. #

Chavela siempre lo recordaba, me decía

que le había dejado un hoyo tan profundo

cuando se había ido, que había sido muy fuerte

y que le hacía mucha falta.

# Otra vez a brindar con extraños

# y a llorar por los mismos dolores. #

(MARCELA RODRÍGUEZ) Estaba demasiado alcoholizada,

incluso había una fama

de que ya cantaba demasiado borracha.

Era un espectáculo desagradable.

Le daba mucho miedo el escenario.

Antes de subirse al escenario,

se tenía que tomar un par de tequilas

y, luego, la gente le seguía poniendo tequilas

y llegó un momento en que no sabía cuánto había bebido

y salía borracha.

Por eso dejaron de contratarla

y por eso dejó de cantar, por el alcohol.

El alcoholismo es una enfermedad,

es una dependencia del alma y de la psiquis más que del cuerpo.

"Claro que eso te llega a tu organismo y te descompone

tu cerebro,

pero es más una enfermedad síquica,

una enfermedad de soledad, de abandono,

de estar rodeado de mucha gente y al final nada".

# Tómate la botella conmigo

# y en el último trago nos vamos. #

(Para la música)

(DIANA ORTEGA) Vivía en una casita, en un cuartito,

con su perra Dicenta

y vivía de lo que alguien de sus amigos siempre le daba.

Había días que no había para la comida,

había días que comía

cuando se juntaba con los amigos y la invitaban a comer.

Si no, solo bebía.

(MARCELA RODRÍGUEZ) Chavela estaba sin dinero, estaba sola.

Nunca le pagaron bien los discos, la robaban mucho.

Tuvo un gran pleito con Orfeón, una disquera.

Chavela estaba literalmente vetada por Azcárraga.

Y según me contó Chavela en aquel entonces,

la había vetado porque le bajó la novia.

Entonces, pues ¿cómo...?

¿Cómo iba a aceptar

que la señora siguiera cantando para Orfeón

cuando ella le bajaba la novia?

"La grabadoras son...,

eso se lo digo, un montón de rateros, punto.

Todo el mundo compra mis discos.

A mí no me pagan nada.

Yo nunca pienso que puedo vivir de los discos, jamás".

(PATRIA J.) La gente realmente creía que estaba muerta.

Creía que había muerto en el olvido.

Y en una ocasión que llegué estaba con un hombre.

Estaban en la mesa de su casa con una botella de tequila.

Me di cuenta que el hombre que estaba ahí

tenía unos papeles que quería que Chavela le firmara

para nombrarlo su representante artístico.

Y yo entonces me quedé,

bailé con ellos, vi cómo se tomaron la botella,

y luego en la mañana hice una llamada a una abogada amiga mía.

(ALICIA PÉREZ) Me habla Patria Jiménez.

Chavela necesita un abogado.

Ya sabes que tienes que venir porque creo que aquí algo

no está bien. Yo creo que van a forzar

o van a hacer que Chavela firme algo

que ni va a saber qué es.

Voy para allá, dime dónde es.

Esta amiga es una amiga que es muy bonita, de ojos azules,

y además, cuando llega a casa de Chavela,

por donde entra, le da el sol en la espalda

y el pelo así, todo color oro.

Entonces, cuando Chavela voltea y la ve,

hacía el gesto de...

¿y esa aparición de dónde salió?

(ALICIA PÉREZ) La señora estaba ya con unos alcoholes encima,

por no decir muchos alcoholes encima,

y se me quedó viendo.

Se acuerdan de sus manotas, ¿verdad?,

que tenía unas manos impresionantes. Las pone ahí.

¿Y usted se casaría conmigo, nena?

¿Qué le dices?

Pues lo que usted quiera, señora.

Pero, por lo pronto, vamos a arreglar lo de este señor.

Ahorita lo arreglo. Se quiso parar por la pistola.

Le dije: "No, espérense tantito. Sin pistola lo vamos a arreglar.

No se preocupe".

Efectivamente, lo que quería ese señor es que firmara un papel.

No lo va a firmar porque tiene representante legal.

Soy yo y por eso estoy aquí.

Entonces me hace usted el favor de salir

porque no sé cuánto tiempo pueda yo contener a la señora.

Ese fue el día en que...

Eso, era un 2 de septiembre de 1988.

Y a partir de ahí fue una cosa...

mágica.

Toda la vida fui nena, excepto para estar enojada conmigo.

Cuando estaba enojada conmigo, estaba completito.

"Niña" en portugués es "Nina", entonces yo era su niña.

Y yo le decía señora, sí.

Pero con mayúsculas, no es la señora...

No, es señora.

Chavela es mucho más allá que un gran amor,

es mucho más allá,

es toda una experiencia vital

que trasciende a lo que sea.

Porque, además, era un ser muy complejo.

Divertida..., mágica...

Chavela dependía mucho de mí.

Y, en alguna época, yo de ella.

Había...

Todo junto, sí.

Todo junto.

Le encantaba recorrer Tepoztlán para arriba y para abajo,

le encantaban las fiestas del pueblo

y la gente la recibía como si fuera

la prima donna de México.

(DIANA ORTEGA) Ella llegaba los días domingo y los días miércoles,

que son los días de mercado en el pueblo,

y venía siempre con una bolsa para hacer el mandado,

nunca compraba nada porque, aparte, no traía dinero.

Estaba clarísima.

Tenía un negocio, un restaurant con el que duré 25 años.

Era muy joven cuando empecé a trabajar en ese negocio.

Y ahí conocí a Chavela.

Se identificaba mucho conmigo porque éramos mujeres

así, muy entronas, guerreras, luchonas, de las que no te dejas.

Pues bueno, de ahí se hicieron muy amigas porque mamá era joven

y era muy fiestera.

Chavela en ese entonces también era fiesterísima.

Y tenían el tequila en común.

Tomaron yo creo que todos los ríos de Tepoztlán.

Por eso aquí está medio seco.

Se lo habrán tomado todo ella y mi mamá.

(DIANA ORTEGA) Yo la invitaba.

Oye, mira, vamos a tener esta fiesta, vente.

Vamos a tener esta reunión, vente.

Salíamos a las 6 de la mañana del bar y andábamos por el pueblo

dando vueltas y haciendo travesura y media.

Yo no sabía que eso para ella era muy fuerte.

O sea para mí llegaba y nos sentábamos, comíamos

y un tequilita y un tequilita.

Para mí era muy normal, ¿verdad? Era algo social.

(ALICIA PÉREZ) La verdad, la señora

bebía pero...

No había manera de parar.

Había veces que llegaba y estaba sentada en la banqueta

con todos los albañiles de alrededor echándose sus cervezas,

un refresco

con alcohol así, porque no les alcanzaba para más.

Señora, se va usted a enfermar.

Ándele, vámonos para dentro, señora.

No, no, no, un ratito, nena, un ratito.

Uno más, nena, y ya.

Era un alcoholismo severo,

muy, muy severo.

Ya abajo de la blusa se le sentía

literalmente como una papaya el hígado

de tan inflamado que estaba.

Si usted sigue bebiendo, se va a morir, señora.

Pero eso no importa.

¿Cómo que no me importa? Sí importa.

Es más, de qué manera se va a morir... No, eso no importa.

"Creo mucho en ellos, en los dioses mexicanos.

Creo mucho en la Cihuateteo,

que es la diosa de la vida y de la muerte.

En el Mictlantecuhtli,

el señor de la muerte también.

Ellos te preparan para partir.

Yo pienso que la muerte es muy hermosa,

que un día me dijo: 'Vámonos'.

Y le dije: 'Todavía no.

No me invites todavía'.

Y la vida le dijo: 'Déjamela otro poco.

Préstamela, porque tengo mucho todavía que hablar con ella

y después te la regreso ya.

Cuando ella se quiera ir, yo la ayudo a irse'".

(DIANA ORTEGA) Chavela siempre hablaba de misticismo

y llegó un tiempo en que se fue con unos chamanes,

porque hubo un tiempo en el que, cuando estuvo

en los momentos más difíciles, alguien la llevó.

Fue en ese momento en el que Chavela empezó a cambiar.

"Me fui, regreso y...

no vuelvo a tomar".

Chavela cuenta, efectivamente, que los chamanes

la curaron del alcoholismo.

Ahí dije: "Bueno, gracias por lo que me toca de ser chamán".

Pero que así no fueron las cosas, así no fueron las cosas.

En este tiempo, no éramos ella y yo,

éramos mis hijos, ella y yo.

Formaba parte de mi familia.

Mi hijo tenía seis años

y sí, siempre: "¿Y el muchachito?

¿Y dónde tienes a ese muchachito?

No me lo vayas a hacer joto".

No, Chavela, yo no le voy a hacer nada,

eso va a ser solito, no te preocupes.

Hay que enseñarle cómo se usa la pistola.

No, prefiero que no use.

Si no, va a ser joto.

No, señora, no se preocupe, sin pistola, no se preocupe.

Estábamos allá, en Cuernavaca,

y, de repente, ni la señora ni el hijo.

Había un enorme jardín

y, de repente, así como que...

dije: "Esos son los pantalones de mi hijo".

Sí. Y que le grito.

Se levanta así, todo...

Chavela me está enseñando a matar arañas con la pistola.

Se me cayó el alma al piso.

Y se levanta la señora.

Estamos entrenando a este muchachito.

Madre santa...

Qué voz habré puesto para llamar a mi hijo

que por primera vez y única vez en su vida me obedeció a la primera.

Señora, o usted deja de beber

o nunca nos vuelve a ver.

Y fue una semana entera de recibir llamadas

a las 2, 3 de la mañana.

Nena, te necesito.

Señora, mientras esté usted bebiendo, yo no voy.

Hasta que un día tocaron a la puerta.

Era Chavela. Nina...,

te juro por lo que más amo en mi vida que eres tú

y tus hijos que nunca más voy a volver a beber.

Y volvió a ser la relación tierna,

divertida..., mágica...

(Conversaciones indistintas)

Gustavo, nuestro barman, es un barman que se aburre

de hacer cubas,

así que pídanle otras cosas.

Dice que se aburre y que le duele la cabeza...

(JESUSA RODRÍGUEZ) "Cuando abrimos El Hábito,

nuestra idea era que el lugar tuviera cantantes

de una época anterior y músicos o actores jóvenes.

Y un día de esos nos dijeron:"

"Ahí está sentada Chavela Vargas".

Le dijimos: "Imposible, ya está muerta".

"No, ahí está sentada".

(JESUSA RODRÍGUEZ) En esta noche tenemos la fortuna de presentar

un espectáculo que hace muchísimos años

no se presentaba en los escenarios mexicanos.

Creo que no hace ninguna falta que les diga de qué se trata

y por qué se trata de eso,

pero sí es para nosotros un milagro en esta casa

que cante doña Chavela Vargas.

(PÚBLICO, VITOREAN)

(PÚBLICO, APLAUDEN)

# Ponme la mano aquí, macorina,

# ponme la mano aquí.

# Ponme la mano aquí, macorina.

# Ponme la mano aquí.

De entrada había dicho no, pero luego dijo:

"Bueno, vamos a ver, lo voy a intentar".

Entonces buscamos unas chicas

que tocaban la guitarra

para que la acompañaran y viéramos si podía cantar o no,

porque lo que nos habían dicho a nosotras era: "Están locas,

Chavela las va a arruinar,

no canta más, se emborracha todo el tiempo,

va a hacer un ridículo y ustedes, con ella".

Nosotros dijimos: "Bueno, pues intentémoslo, ¿qué perdemos?".

# Y en la eterna noche... #

Llegó a hacer su ensayo.

En una columna se recargó

y comenzó a cantar.

Y cantó como una hora sin parar de llorar.

Estaba muy frágil, estaba deshecha.

Llorando, llorando y llorando

como sacando algo y cantando.

Nos hizo sentirnos muy emocionadas, muy conmovidas.

# Y has iluminado

# toda mi negrura.

# Santa,

# santa mía. #

Finalmente la anunciamos, pues llegó muchísima gente,

se llenó el lugar,

y estábamos más o menos ya para empezar

y Chavela estaba muy nerviosa,

y entonces le pidió a Liliana que le diera un tequila.

(LILIANA) Fue muy difícil momento.

Sí. -Porque ella estaba muy angustiada,

muy desesperada,

y obviamente eso era un bar.

Todo el mundo bebía. A un bar vas a beber.

Y ella nos decía: "Yo nunca he cantado sin beber.

Necesito beber". Y Lili le dijo: "No".

Y me volteó y me dijo a mí: "Jesu, dile a la gente

que se suspende la función".

Y Chavela decía: "Pero ¿cómo?

Si está llenísimo, está toda la gente ahí".

Pues sí, pero si vas a beber, mejor suspendemos.

No importa, no tiene importancia.

Pues así estuvimos un ratito

hasta que, en un momento dado, ella tomó aire

y se metió al escenario y tuvo un éxito increíble.

Ahora... ¿Eh?

(HOMBRE) ¡"Luz de luna"!

Ahorita, "La China", todas. (PÚBLICO, RÍEN)

Todas, todas, ¡todas! (PÚBLICO, OVACIONAN)

(CHICA) ¿Y hace cuánto que no aparecías en público?

Doce años.

Y el público es lo más bello del mundo.

(CHICA, RÍE) ¿Verdad?

Me estoy muy emocionada, son unos choques adrenalínicos,

espantosos... El público y yo también.

Es un intercambio de adrenalina.

Oye, un público que te espera 12 años

y que responde como todos y en la calle.

Ayer me encontré una señora en Cuernavaca

y me dijo: "Chavela Vargas, pero ¿dónde estaba usted?".

Por ahí ando. Dónde estabas, te dice.

(RÍEN)

Adonde no estuve.

Adonde no estuve.

Y a esa persona,

con quien estuve...,

qué curioso, ¿verdad?, me traicionó.

Es muy interesante. Me traicionó, me cambió.

Pues sí, mi modo.

Te juro que nadie la abandonó.

Lo único que hice fue poner distancia

porque nos íbamos a pelear a golpes.

(Murmullo de las olas)

Te estoy contando las partes bonitas, pero sí era...

A veces me odiaba.

Pero así, con odio profundo.

Y a veces era yo así como la diosa del Olimpo.

Podía ser violenta.

En sus cinco sentidos,

no necesitaba nada de alcohol para ser violenta.

Y un día que quise cerrar la caja fuerte

donde tenía la pistola para que no la volviera a tomar,

me agarró del...

Tenía yo en ese entonces el pelo largo, me agarró de las mechas

y me arrancó un pedazote...

Así de difícil era la señora.

Y una vez simplemente ya no pude.

Ya no pude porque yo le iba a responder.

Y le dije: "Creo que es el momento en que usted

siga su camino y yo siga el mío,

porque, si no, nos vamos a matar las dos".

Te digo que acabo de pasar por un proceso de separación.

Ni modo, ni modo.

La gente te deja de querer, punto.

¿Y qué vas a hacer contra eso? Nada.

Y no tengo rencor por esa persona, no tengo nada.

Tuve mucho dolor en los días pasados,

pero lo superé trabajando,

dando ese dolor, se lo doy a todos ustedes,

que van ahí. Y es muy bello.

(Chavela Vargas "Luz de luna")

# Si ya no vuelves nunca,

# provincianita mía,

# a mi selva querida,

# que está triste y está fría,

# al menos tu recuerdo

# ponga luz sobre mi bruma.

# Pues desde que te fuiste

# no he tenido luz de luna.

# Yo siento tus amarras

# como garfios, como garras,

# que me ahogan en la playa

# de la farra y el dolor.

# Al menos tu recuerdo

# ponga luz sobre mi bruma.

# Pues desde que te fuiste

# yo no he tenido luz de luna.

# Pues desde que te fuiste

# yo no he tenido

# luz

# de luna. #

(PÚBLICO, APLAUDEN)

(PATRIA J.) La gente iba a verla,

no creyendo que la iban a ver,

no creyendo que estaría en el escenario,

y así se fue corriendo la voz

hasta que unos españoles

dieron con ella y le dijeron que si podía ir a España.

(Sin audio, aplausos)

(Gil Talmi "España")

(LAURA GARCÍA LORCA, HABLA EN INGLÉS)

Me llamó Manolo y me dijo:

"Canta Chavela Vargas

en la Sala Caracol".

Y le dije: "¿Chavela Vargas? ¿Chavela Vargas vive?".

Y dijo: "Sí, sí, vive y va a cantar en la Sala Caracol".

(PEDRO ALMODÓVAR) Cuando me llamaron las chicas de Caracol

para decirme que Chavela volvía a España y volvía a cantar,

aquello me conmocionó, porque yo no estaba seguro,

estaba seguro de que venía,

pero no estaba seguro de si quería verla o no,

porque 20 años son muchos años,

incluso para una mujer como Chavela Vargas.

Durante... Durante esos 20 años...,

la voz de Chavela me ha hecho llorar muchas veces

y en esa voz he encontrado

yo creo que una de mis mejores interlocutoras

y he encontrado también un espejo muy fiel de mí mismo.

Las veces que aparece

en mi película la voz de Chavela...

La voz de ella es como parte del guión.

("Tómate esta botella conmigo")

# Tómate esta botella conmigo

# y en el último trago nos vamos. #

Es muy corpórea y muy orgánica.

Es como si el personaje continuara hablando

y lo que dice ella representa absolutamente la situación

que estaba ocurriendo en la película.

Hay una canción de ella que dice: "Sin saber que existías

te deseaba y antes de conocerte te adiviné".

Uno tiene siempre la impresión de que es una vieja conocida,

pero la conocí detrás del escenario el día que debutó

en el 92.

(OVACIONAN)

(MUJER) ¡Bravo, bravo!

("Sombras")

# Cuando tú

# te hayas ido,

# me envolverán las sombras.

# Cuando tú te hayas ido,

# con mi dolor, a solas,

# evocaré el idilio

# de las felices horas.

# Cuando tú te hayas ido,

# amor,

# me envolverán

# las sombras. #

(LAURA GARCÍA LORCA, HABLA EN INGLÉS)

Era una especie de verdadera sacerdotisa.

Establecía una comunicación muy profunda

y muy de tú a tú,

y lo que te dice nadie te lo dice.

Es que en las relaciones amorosas,

en las más fuertes, te has equivocado.

Está muy bien que te digan que te has equivocado,

que ha merecido la pena,

que es de las cosas más importantes que han pasado,

y te perdonara de todos los errores que has cometido

y te animara a que siguieras cometiéndolos.

# En la penumbra vaga

# de la pequeña alcoba,

# cuando una tibia tarde

# me acariciabas

# toda,

# te buscarán mis manos,

# te besará mi boca

# y aspiraré en el aire

# aquel olor a rosas. #

(MIGUEL BOSÉ) La sensación que tenía uno

es que ahora, en esta canción, ahora se va a morir,

porque ha entregado y entrega tantas emociones

y entrega tanto que se le va a parar el corazón.

Y la canción acababa y decías: "Ah...".

Empezaba otra y era ese vacío, ese tirarse al vacío

sin ningún pudor, sin ningún miedo.

"En el negro y el silencio de cualquier escenario del mundo,

dejas de ser totalmente

para convertirte en lo que estás haciendo".

En una nota musical o en un grito

o en un silencio brutal que te desgarra el alma.

Los silencios en mis canciones son un desgarramiento,

una emoción tal que me quedo muda.

No es que se me olvida, es que enmudezco

para agarrar la frase, que viene la otra,

que es definitivamente el sufrimiento.

Traigo un montón de valijas cargadas

de muchas cosas que las voy a abrir en el escenario

y es ahí donde se acentúa más mi soledad.

(APLAUDEN)

(LAURA GARCÍA LORCA, HABLA EN INGLÉS)

La cara que teníamos todo el mundo

era como desencajados.

¿Sabes como cuando sale uno de una terapia

y tienes la cara como limpia de haber llorado limpieza?

Entonces la cara de la gente era...

Y a partir de entonces ya empezamos a perseguirla cada vez que venía.

(ELENA BENARROCH) Y ahí empezó una relación

de amor...

y odio,

porque las relaciones con Chavela siempre son de amor y odio.

Con Pedro siempre han sido de amor total.

Conmigo también. -Conmigo, no.

Conmigo ha habido amor, odio, pasión, de todo.

(PEDRO ALMODÓVAR) Empezó a decirme que yo la había pedido

para casarme con ella y creía que se iba a casar conmigo.

"Su marido en la tierra", decía.

Aquí, en la tierra.

Entre nosotros teníamos una relación que ella decía...

Ella decía: "Si yo hubiese sido hombre,

tú hubieses sido mi mujer perfecta".

Siempre decía que hubiésemos sido amantes toda la vida.

Chavela, que, aunque no bebiera, se emborrachaba

con la borrachera de los demás, la ingesta de alcohol de los demás.

Ella había entendido

que, si quería gozar la vida como a ella le gustaba,

tenía que pactar consigo misma el entrar en unas normas,

en unas reglas que podían alargarle y darle más días de vida.

(PEDRO ALMODÓVAR) La época de España

fue una época muy feliz para Chavela, muy, muy, muy feliz.

En España empezó una nueva carrera

y una carrera fulgurante.

El Caracol

creció como la espuma.

De ahí saltó a los teatros

y fue maravilloso.

"Era la primera vez que yo pisaba un teatro en la vida.

No es lo mismo estar en un cabaret que estar en un teatro,

saberte mover en el escenario sin caer en ridículo

y sin sobreactuar o que te falte fuerza.

Yo, desde que puse los pies en el escenario,

los puse bien puestos, como los toreros".

La gente parecía que la necesitaba.

Ella venía y se agotaban las entradas siempre.

Volvió a nacer como cantante.

Volvió a nacer como persona.

Encontró amistades maravillosas

que la ayudaron, que la acogieron.

Se sintió muy bien, muy arropada en este país.

Isabel, como me llama mi madre, como me llamaba mi madre,

esa Isabel es la que yo amo.

La que anda conmigo. La Chavela es muy cabrona.

La Chavela es cabrona.

(MUJER) ¿Y cuándo apareció la Chavela?

La Chavela apareció en los 40... En el año 42.

Fue cuando empezó ese toro de Miura

a dar embestidas, cornadas a la vida y patadas.

Y las recibía y me toreaban y seguía adelante.

Y me voy a echar al agua aquí donde me ves,

porque tengo unas ganas enormes. Órale, échate.

Me voy a echar.

(CHICA) Apóyate ahí. ¿Qué?

Cuidado, que te...

¿Me viste?

Ah...

(MIGUEL BOSÉ) Ella había peleado por libertades

desde música a sexualmente.

Yo creo que en España de repente se encontró que eso era,

que eso no se cuestionaba,

que entre la gente

que ella hizo su entorno, que creó su entorno,

todo eso no se cuestionaba.

Si no se trata, no se trata de que...

soy homosexual.

Dejemos aparte eso, piensa que el ser humano ama

y nada más.

No le preguntes a quién ni por qué.

Déjalo. Esa es la belleza de las cosas.

Sí cambió de rechazar la palabra con la que la ofendían,

porque era así, pinche lesbiana, ella era todo artista,

era toda bella.

Era todo un personaje,

pero las lesbianas se lo ponían así como para hacerla menos.

Entonces ese era el miedo que ella le tenía a la palabra lesbiana.

Pero para finalmente decirlo y decirlo, yo soy muy orgullosa

en mi condición de lesbiana, entonces todo lo dio en vida.

Lo que tenía que transmitir lo dio en vida y en directo.

Tienes que ser valiente, tienes que afrontar las cosas,

no avergonzarte de nada.

Si tú lo elegiste,

si así eres,

si así naciste, porque eso no se estudia,

eso no hay que ir a ninguna universidad

para ser un homosexual puro y decente,

y respetuoso y valiente, no se estudia.

"La única persona que se ha atrevido

hace muchos años, la primera persona en México

que se ha atrevido a cantarle a una mujer soy yo.

Tengo que decirlo como es.

No voy a contradecir al compositor ni a mí.

No me voy a traicionar".

(PATRIA J.) Chavela era la mujer...,

voy a hablar de la comunidad de mujeres lesbianas,

más importante en la historia de México.

La mujer que nos había abierto la puerta,

que nos había abierto y que nos había marcado un sendero

desde que empezó a cantar aquí, en México,

y todas empezamos a conocerla

y todas, no hay una mujer lesbiana en México,

que no conozca quién es Chavela Vargas y no la adore y la ame.

(Música dramática)

(PEDRO ALMODÓVAR) Cuando descubrimos su sueño

o su obsesión por actuar en el Olympia,

yo llamé directamente

al mánager del Olympia y me dijo...

Y me dijo: "Pedro, es que no la conocemos".

Yo: "Pero es una mujer muy importante".

Y entonces llegamos a un acuerdo, me dijo: "Bueno, si vienes tú

y haces una semana entera de promoción".

Con esa condición, fuera gente o no fuera gente,

ellos recibían la cantidad estipulada.

Todas esas cosas no las sabía Chavela, por supuesto,

no hacía falta decírselo.

Pero, según iban pasando los días,

la verdad es que no se vendían entradas.

# No somos iguales.

# Díselo a aquel.

# De tu vida y mi vida

# se van a perder. #

(ELENA BENARROCH) Nosotros llegamos a París.

Chavela cantaba esa noche en el Olympia y, cuando llegamos,

Pedro nos dijo: "Sentaos en las dos primeras filas,

que es lo único que ella ve, porque el teatro va a estar vacío".

(PEDRO ALMODÓVAR) Yo llamé a todo el mundo,

a todo el que conocía, para que extendieran

y casi obligaran a sus amistades a que compraran entradas.

Nunca me he movido tanto en mi vida

para conseguir que la gente compre entradas.

A las 19:50,

el teatro estaba abarrotado.

(PEDRO ALMODÓVAR) Estábamos muy nerviosos los dos. Yo acababa...

Hacía cuatro meses que había acabado de dejar de fumar

y estaba en pleno síndrome y los dos estábamos

como con dos síndromes de abstinencia,

que yo me hubiera comido un paquete de tabaco

y ella se hubiera bebido una botella así,

entera, antes de salir.

(PÚBLICO, APLAUDEN)

"Cuando yo vi París de pie, yo dije:

'Uh, pues ya la hice yo'.

(MUJERES, RÍEN) Sí.

Yo tenía pavor de cantar en vivo.

Nadie me va a entender nada... Pues me requetentendieron

porque salieron de donde estaba yo cantando

deseando ponerse en una esquina.

Hacía cuatro horas que nadie me conocía.

Y a las seis horas, ya era...,

todo París hablaba de mí".

La vida no te ofrece tantas posibilidades de compartir

ese tipo de momentos con un artista del tamaño de Chavela.

Entonces las pocas veces que te lo ofrece

hay que hacerlo.

Alguna vez la oí hablar del México del pasado

y sí que sonaba...,

no sé si rencorosa, pero sí amarga.

Cuando me decía por ejemplo que no había actuado en teatros...

Eh...

Me quedaba, claro, muy sorprendido.

Si había algo claro, era que Chavela era una artista única

en un país donde hay muchísimos,

porque es un país muy rico musicalmente,

pero me parecía escandaloso.

Mi sueño

era cantar en Bellas Artes.

Aquí estoy.

(MUJER) ¿Piensa que fue una larga jornada

o fue rápido?

No, 40 años...,

40, para llegar acá.

Son 40 años de trabajo, 40 años de experiencia.

Ya más bien me voy acercando al final

y que esto se me conceda al final de todo,

cuando se acerca un final hermosísimo, Bellas Artes.

Por fin en el Bellas Artes de México Distrito Federal,

¡por fin tenemos a Chavela Vargas! (PÚBLICO, APLAUDEN)

# De amor apasionado

# anda todo alborotado

# por volver.

# Voy camino a la locura.

# Aunque todo me tortura,

# yo sé querer.

# Nos dejamos hace tiempo.

# Pero se llegó el momento

# de volver.

# Tú tenías mucha razón.

# Le hago caso al corazón.

# Y me muero por volver.

# Y volver,

# (TODOS) volver,

# volver...

# a tus brazos otra vez.

# Llegaré hasta donde estés.

# Yo sé querer, yo sé querer.

# Quiero volver, volver, volver. # (HOMBRE) ¡Uh!

# Y volver,

# (TODOS) volver,

# volver...

# a tus brazos otra vez.

# Llegaré hasta donde estés.

# Yo sé perder, yo sé perder.

# Quiero volver, volver,

# volver... #

(Conversaciones indistintas)

(JESUSA RODRÍGUEZ) Chavela cantó

otros 20 años.

¿Esta mano más o qué?

(Conversaciones indistintas)

Pues era impresionante

verla que seguía cantando y seguía fuerte...

hasta el último momento.

(Conversaciones indistintas)

(MARIANA GYALUI) En el Auditorio Nacional de México,

ahí ella iba andando a todos lados,

despacito, tal, pero iba andando.

El auditorio es gigantesco.

Del camerino al escenario del auditorio

es un viaje.

Trajeron una silla de ruedas

y le dije: "Chavela,

como no estamos muy bien de salud,

vamos a ahorrar todas las fuerzas para cantar".

Entonces me dijo:

"A mí no me va a ver nadie en silla de ruedas.

Mi público no me va a ver en silla de ruedas".

(Música, acordes de guitarra)

(PÚBLICO, OVACIONAN)

Sale ella a cantar y, a los tres pasos...,

abre las manos como si fuera una paloma

y me dice María Cortina, que estaba conmigo allí:

"Va tan elegante..., mira cómo abre los brazos".

Los abría porque no sabía qué hacer

para llegar hasta el micrófono.

Llegó hasta el micrófono, se lo cantó todo

sin beber ni una gota de agua porque no se podía mover...,

y en el tema 20

dijo muy bajito:

"Los pies me matan.

Mija, la silla".

(APLAUDEN)

Aparecer así en su vida fue muy duro.

Ella no aceptaba

la limitación que suponía

ir en silla o que no se la viera guapa.

Era superpresumida

y siempre quería una foto

y siempre quería estar guapa.

(Conversaciones indistintas)

Hubo mucho tiempo que ella no aceptó

que estaba perdiendo movilidad,

pero no quería a nadie en casa.

Ella no quería vivir con nadie. No quería que nadie la controlara,

que nadie le dijera lo que tenía que comer, lo que tenía que beber,

lo que tenía que hacer... Era muy difícil.

Cuando ella empezó a no valerse,

costó mucho, costó mucho que se dejara ver

y que se dejara tocar por alguien,

porque ella ha vivido toda la vida sola,

que eso es...

La soledad está muy presente en la vida de ella.

Y era algo de lo que ella hablaba mucho,

de la libertad que daba la soledad.

(Conversaciones indistintas)

¿Quieres una galletita? No.

¿No quieres? No.

(LAURA GARCÍA LORCA) Y yo creo que esos últimos años

le dieron una cierta paz.

Chavela tampoco era una persona que pudiera vivir del todo en paz.

Siempre, al hablar de su infancia,

era una cosa dolorosísima.

Y te la podías imaginar

en un medio donde no se sentía en absoluto querida

ni apreciada en ningún sentido.

Y al hablar de su madre,

sentías que todavía no se podía acostumbrar

a que no la quisiera.

Hasta el final.

Hasta el final le dolió.

Cómo no.

"Ese cerro se llama el Chalchí.

Y ahí platico con el Chalchí.

Es el cerro de la joya.

Con ellos terminó mi diálogo

de amor con la tierra.

Despertar frente al Chalchí

es un sueño.

Sueño ahora con irme definitivamente.

Estoy preparando mis maletas para irme definitivamente".

Chavela vivió en un continuo, en una continua despedida.

Siempre se estaba despidiendo.

Siempre era el último concierto y probablemente ya no volvía,

pero nunca era el último concierto.

Ella no concebía la vida

sin subirse a un escenario.

Ella lo necesitaba para seguir respirando.

(LAURA GARCÍA LORCA, HABLA EN INGLÉS)

Dile a Laura para cuánto tiempo has decidido que te vas a quedar.

Toda la vida. (RÍEN)

(LAURA GARCÍA LORCA, HABLA EN INGLÉS)

(MARIANA GYALUI) Ella lo que quería era morirse aquí.

Ella intentó por todos los medios morirse en el escenario,

era su gran ilusión.

Ella quería pasar a la historia

como así, se murió cantando.

Cuando ella no consiguió ponerse malita en el escenario

y morirse ahí..., -Morirse.

...la tenemos que llevar al hospital

y, una vez que ya estaba en el hospital,

es cuando me dijo:

"No me voy a morir en España, me voy a morir en México.

Y date prisa porque...

esta estuvo anoche por aquí y me está queriendo llevar.

Entonces date prisa para mandarme".

(Música dramática)

(Clics de fotografías)

(PÚBLICO, APLAUDEN)

Qué bonito haber nacido mujer, ¿se dan cuenta?

(MUJER) Sí. Qué privilegio.

Es un privilegio. ¿Verdad que sí?

Fíjate que es como una bendición del universo,

del cosmos, que te hicieran mujer.

A mí se me hace la cosa más bella.

(Música dramática)

"Mi canto siempre lo he dedicado

a todas las mujeres del mundo,"

madres, hijas, hermanas,

"esposas, amigas y amantes".

(GRITAN)

(Música dramática)

"La verdad de la vida se impone siempre".

Cuando eres verdad, al final te impones

y sales adelante siempre.

Con tu verdad, sales adelante.

Cuesta mucho, sufres mucho, pero sales adelante.

Me llamo Chavela Vargas, no se les olvide.

(Música dramática, sin audio)

(Sin audio, sigue la música)

(Para la música)

("La llorona")