# ¡Juntos seremos más fuertes! # ¡Gormiti!

# Somos los héroes de Gorm. # ¡Gormiti!

# ¡Somos los héroes de Gorm! #

"ESTOY DESPIERTO"

Ya casi estamos, chicos. Estamos a punto de llegar a...

(Pitidos)

(BOSTEZA)

Al segundo santuario de los Solarks. ¿Por qué bosteza tanto Trek?

¿Soy aburrido? ¿No lo soy, verdad? ¿Verdad?

Los cuatro fragmentos del Cristal que transporta en el Guantelete

pueden estar afectándole.

Los fragmentos del Magma te volvieron agresivo, ¿recuerdas?

¡Eh! Ahora estoy calmado. (LOS DOS) ¿Eh?

(RONCA)

Pues Trek está más calmado aún... (BOSTEZA)

Slogus voladores... ¡Trek!

Sí. ¡Estoy despierto! Estamos a punto de llegar a...

(BOSTEZA)

El segundo santuario de los Solarks. ¿Eh?

¡Sí!

Aquí lo tenemos.

Ao-ki, ¿crees que puedes colarnos como la otra vez?

Puedo intentarlo.

(Música acción)

¡Allá vamos de nuevo!

(Continúa la música)

(GRITAN)

No bajéis la guardia.

No sabemos qué peligros podemos encontrar aquí.

Ya... Como... Una hilera de flores aterradoras.

Y cositas esponjosas voladoras. Hola, cositas bonitas.

(BOSTEZA) Sois... ¡Trek! ¡Despierta!

¡Trek...! Sí... Vale... Despierto.

Mirad eso.

¡Es el caballero Solark!

Pero... no se está moviendo.

Basándome en la bienvenida que nos dio Palladium

yo os diría que fuéramos ultracuidadosos.

Nuestros Guanteletes tampoco funcionan esta vez.

Solo el portador de los fragmentos tiene poder.

Es decir..., que nuestro destino está

en las perezosas manos de este dormilón.

(TODOS) ¿Eh? (RONCA)

¿Está durmiendo con los ojos abiertos?

¡Trek! Ah. ¡Sí! Estoy despierto.

(Música tensión)

¿Eh?

(TODOS) ¡Oh! ¡Cuidado!

Bienvenidos, forasteros. Yo soy Rodium, caballero Solark

y guardián del orden. Si venís en son de paz, sois bienvenidos.

¡Pero si amenazáis el orden de este santuario no mostraré piedad!

(TODOS ASUSTADOS) ¡Oh!

-¿Cuál es vuestro propósito? Somos los héroes de Gorm

y estamos reuniendo los fragmentos del Corazón de Titán

para restaurar...

(BOSTEZA)

El equi... Ah...

Necesitamos llevarle los fragmentos a Sol

al Templo del Equilibrio Eterno. -Así es.

¿Y lleváis los fragmentos con vosotros?

(RONCA)

¡Trek! ¡Los fragmentos! Sí, sí. Claro.

Aquí los tienes. Los cuatro... Los cuatro frag...

(RONCA)

¡Un ataque al santuario!

-Espera. ¡Trek, despierta! Sí. ¿Quién grita?

¿Qué estoy haciendo en el suelo?

Casi aplastas una tiridis.

Cada una de esas flores tarda quinientos años en florecer.

Todas vienen de la misma planta madre, la última de su especie.

Los pacíficos morkinis dependen de su néctar para sobrevivir.

Perdóname.

Incluso los diminutos morkinis forman parte del equilibrio de Gorm

y yo juré que los protegería. -No somos una amenaza.

Solo queremos darte los fragmentos. Sí. Están aquí.

Los cuatro fragmentos del Cora... ¡Ah!

(Música tensión)

(RONCA)

¡Traéis la destrucción! ¡Marchaos! (LOS TRES) Oh...

No, no, no. Que somos los buenos. ¡Sois agentes del caos!

¡Sirvientes de los Eklypsions!

¡Sungaze!

¿Sí? (ENFADADO) ¡No puedes esconderte!

Oh, oh... Necesitamos a un señor. Vamos, Trek, puedes hacerlo.

¡Gormiti! ¡Poderes de los Elementos!

¡Fortaleza del Cristal!

(Música épica)

¡Ven a mí!

¡Titano!

(Continúa la música)

¡Titano! ¡Soy inquebrantable!

¡Ah!

Por el amor de Gorm, ¿qué está pasando?

Trek se ha dormido en el jardín de este tipo y está superestresado.

¿Qué? Tranquilízate, Solark. No somos tus enemigos.

-¿Crees que puedes engañarme, Eklypsion?

¡Puedo ver tu verdadera identidad!

¡Sungaze! -¡No!

(Música acción)

Sol podría habernos avisado de que este Solark estaba loco...

Solark, no hay necesidad de que luchemos.

-¡Yo defenderé el orden de cualquier cosa que lo amenace!

¡Sunblast!

¡Yia!

¡Stonequake!

¿Eh...?

¿Eh?

¿Pero qué slogus?

La energía del Cristal está alterando el santuario.

Ah...

Vamos, Trek, no te duermas. ¿Dormir?

¡Oh! ¡Cuidado!

¡El orden se ha restaurado!

¿A vosotros esto os parece orden?

¡Trek, concéntrate! Sí.

(RONCA)

¡Trek, despierta!

Sí. Cinco minutos más, mami.

¿Eh?

Pobrecitos...

Su planta madre está en peligro.

¡Sí! ¡Eso es, Trek! ¡Céntrate en mí! ¡Sí!

¡No! (LOS CUATRO) ¿No?

¿No? ¡No!

(Música épica)

¡Yia!

(Música acción)

¿Eh?

¿Eh?

(TODOS) ¿Eh?

-¡La planta madre! ¡La has salvado!

Has escogido salvar a los morkinis y su ecosistema

en lugar de ganar el combate.

Tú eres el verdadero defensor del orden.

Libera los fragmentos.

Ellos son la amenaza que debo neutralizar, no tú.

¡Yia!

(TODOS) ¡Oh!

Yo contendré su poder.

Su efecto calmante podría incluso hacerme bien.

(TODOS) ¡Sí!

-No me gusta que mi héroe me ponga en peligro...

a menos que sea por una buena razón.

Has escogido lo correcto. Bueno...

En realidad no tenía elección, ¿verdad?

La planta y los bichos están a salvo

y, además, tenemos otra esfera llena de fragmentos.

Y todo ha sido gracias a ti, Trek. ¿Trek?

No lo entiendo.

Ya no está transportando los cuatro fragmentos...

Chicos, esta vez... creo que ha escogido una siesta.

(RÍEN)

# ¡Somos los héroes de Gorm!

# ¡Amigos en acción!

# ¡Fuego y Hielo se unirán

# a Roca y Viento contra el mal!

# ¡Gormiti! #