Un estudi liderat per investigadors de l'Hospital del Mar i de l'Institut de Salut Global de Barcelona revela que determinades zones del cervell dels infants amb obesitat presenten alteracions si es comparen amb els que tenen un pes normal o sobrepès. Aquestes alteracions vinculen l'obesitat amb el trastorn obsessiu-compulsiu.

És la primera vegada que es fa un estudi d'aquest tipus en menors d'edat i es documenten aquestes alteracions en nens i nenes que pateixen obesitat.

Zones del cervell amb alteracions

Els autors de l'estudi han analitzat imatges del cervell de 230 nenes i nens d'entre 8 i 12 anys -voluntaris de l'estudi BREATHE liderat per ISGlobal- i han observat que hi ha dues zones que tenen alteracions i es troben hiperexcitades.



Es tracta de l'escorça orbitofrontal i l'amígdala, els centres que regulen les sensacions de recompensa i de càstig i la seva relació amb la part del cervell que regula les necessitats bàsiques, com el menjar i les emocions, i l'escorça somatosensorial, on el cervell representa la imatge del nostre propi cos.



Aquestes alteracions són iguals que les de les persones que pateixen un trastorn obsessiu-compulsiu i que les d'aquelles que tenen la malaltia de Prader-Willi, d'origen genètic, que produeix un trastorn obsessiu i deriva en obesitat.