El Calendario Pirelli, uno de los almanaques de cabecera más importantes de la fotografía y la moda, regresa tras su cancelación del año pasado a causa de la pandemia de la COVID-19. Lo hará en su edición de 2022 de la mano del cantante Bryan Adams, que descubre así su faceta como fotógrafo para el gran público. Él será le encargado de retratar con su toque personal a las celebrities protagonistas, cuyos nombres aún no se han desvelado. A lo largo de más de su medio siglo de historia, el Calendario Pirelli siempre ha hecho historia innovando en los estilismos combinando glamour, sofisticación y belleza en las impactantes imágenes que ofrece anualmente y que serán siempre recordadas tanto por su composición como por los looks y las atrevidas poses.

Bryan Adams fotografía a las protagonistas del Calendario Pirelli 2022

Aunque aún no sabemos los nombres de las actrices, cantantes y modelos que posarán para la edición que prepara Bryan Adams, el fotógrafo canadiense ya ha comunicado emocionado haber sido el elegido para el Calendario Pirelli 2022 y el enfoqué que tiene previsto: "Combinar fotografía y música para Pirelli es muy emocionante y contará con gente extraordinaria", ha dicho en un comuniado. De 61 años de edad, Adams es toda una figura artística de la fotografía musical desde que empezó en los años 90.

Bryan Adams ha combinado su carrera rockera con su pasión por la fotografía, llegando a retratar a artistas de gran éxito como Mick Jagger, John Boyega, Amy Winehouse, Naomi Campbell, Mads Mikkelsen y... ¡hasta a la reina Isabell II de Reino Unido! Son muchos los famosos que desean ser fotografiados por Adams después de que sus retratos hayan aparecido en las principales publicaciones de moda como Vogue, Vanity Fair, GQ y Harper's Bazaar, así como en su propia y célebre revista de arte, Zoo. La edición 2022 del Calendario Pirelli arrancará en unas pocas semanas y el fotógrafo ha dicho que durante los próximos meses se irán desvelando poco a poco más detalles.

El Calendario Pirelli regresa de la mano del fotógrafo Bryan Bryan Adams es conocido por sus rockeros retratos fotográficos PIRELLI

La carrera de Bryan Adams no se centra solo en retratos y fotografías para revistas. También ha publicado varios libros de su trabajo artístico donde se incluyen American women (2004), Exposed (2012), Wounded: The legacy of war (2014), un proyecto sobre veteranos de guerra británicos heridos, y Homeless (2019). En cuanto a su lado más musical, Adams ha alcanzado el número uno en las listas musicales de más de 40 países en los últimos años y es conocido por canciones como vcomo Summer of '69, Heaven y la balada Everything I do I do it for you, que fue parte de la banda sonora de la película Robin Hood: Príncipe de los ladrones (1991). Además, posee un premio Grammy y tiene tres nominaciones a los Premios Oscar y cinco, a los Globos de Oro. En 2021 tiene previsto lanzar su decimoquinto álbum.

Publicado por primera vez en la década de 1960, el Calendario Pirelli tiene una ejecución limitada y generalmente se regala a los clientes de la empresa, por lo que es famoso por su escasa disponibilidad y está considerado todo un objeto artístico digno de coleccionistas. En los últimos años, se ha alejado de presentar imágenes de modelos escasamente vestidos a temas más artísticos, con varias celebridades. Aparte de 2021, la historia de 'The CalTM' vio suspensiones en 1967 y luego de 1975 a 1983.

