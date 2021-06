Sanitat presenta un pla de reobertura de l'oci nocturn amb criteris comuns a tot Espanya. Les discoteques veuen la llum a la fi del túnel, almenys a les zones on hi hagi un risc baix i mitjà de Covid-19.



El nou esborrany, titulat Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de Covid-19, encara ha de ser aprovat per la Comissió de Salut Pública i les comunitats autònomes.

Aquest proposa obrir fins a les 2 de la matinada i sense pista de ball. La idea és posar taules i cadires a les pistes de ball, i permetre l'obertura només en els territoris amb nivells d'alerta raonables. L’aforament a l’interior dels locals seria del 50 % a les regions amb risc baix de covid, i del 30 % en les de risc mitjà, i caldrà portar la mascareta posada. A les taules hi podran seure com a màxim sis persones. En canvi, a l’exterior l’ocupació pot ser del 100 % mantenint la distància entre taules, i es podran reunir un màxim de 10 persones. A més, els locals hauran de dur un registre dels assistents per poder fer-ne un rastreig en cas de detectar un brot.