La Comissió de Salut Pública ha acordat ampliar l'ús de la vacuna de Janssen per a immunitzar contra el coronavirus a la població entre 40 i 49 anys.



Es continuarà amb ells una vegada s'hagi completat la vacunació dels majors de 50 anys, d'aquí a uns 15 dies​, segons ha determinat l'organisme en el qual estan representats el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. A més de la vacuna monodosis, a aquest següent grup de l'Estratègia de Vacunació se li podrà inocular també els antídots d'ARNm: Pfizer i Moderna.

Acceleració de la vacunació

Fins ara, el sèrum s'estava utilitzant per a vacunar a persones dels 60 als 79 anys, així com a col·lectius vulnerables o difícils de vacunar, com a persones sense llar, grans dependents i altres ciutadans amb problemes per a desplaçar-se o els treballs dels quals els impedeixin acudir a dues cites respectant l'interval entre dosi. En quedar immunitzats amb una sola burxada, l'avanç de la campanya podrà accelerar-se en el mes vinent.



El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha evitat avançar el calendari per començar a vacunar aquesta franja per evitar un col·lapse dels CAP de persones que truquin per informar-se. Però si ha explicat que els primers a ser immunitzats seran els que tinguin 48 o 49 anys.



El Departament de Salut té previst obrir les inscripcions per a demanar cita i hora a partir de dilluns que ve, a través de la web de la campanya de vacunació.