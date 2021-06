Riqui Sabatés, mestre i fundador del Taller de Músics

A l'arxiu històric de TVE Catalunya hem trobat un enregistrament de quan Ricard Sabatés, amb només 22 anys, tocava amb el grup Casavella i, ell entre les rialles dels companys, els presentava d'un en un: Tita Soler, Maurici Villavecchia, Paco Farnès i Edgar Busquets. És part d'un capítol del programa Temps de cançons del novembre del 1977. De ben segur que era una de les primeres vegades que Ricard Sabatés sortia tocant a la televisió, si no la primera.

45.04 min Arxiu TVE Catalunya - Temps de cançons - 22/11/1977

Nascut al 1955 a Barcelona, Sabatés va ser professor del Taller de Músics. Havia estudiat solfeig, piano, guitarra clàssica, baix i guitarra flamenca. Era graduat superior per l’Institut Català de Noves Professions INCANOP i també titulat superior en Jazz i Música Moderna per l’Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC.

Riqui Sabatés va ser un dels fundadors del Taller de Músics, que va començar com una petita escola de música al Raval fa més de 30 anys. Ara és una escola de prestigi per la que passen i han passat molts músics del país. El programa Emprenedors de Catalunya - Tinc una idea va fer un extens reportatge on s'explica perquè i com va nèixer aquest centre, la finalitat del qual és ensenyar a interpretar gèneres musicals diferents i més contemporanis als que s'imparteixen als conservatoris. També utilitzen metodologies diferents.

Sabatés hi surt explicant com era el barri quan van obrir l'escola, amb molt de sentit de l'humor. Trobareu el vídeo damunt d'aquestes ratlles. No us ho perdeu.

El Taller de Músics ha estat també un catalitzador de la lluita veïnal i de suport social al Raval i ara ja compta amb dos centres més a la ciutat de Barcelona, a Nou Barris i Sant Andreu.

L'escola és referent en blues o el jazz. Riqui Sabatés en va donar classes fins que un càncer se l'ha endut aquest mes de maig. Havia format part de Música Laietana, l’Orquestra Mirasol, la Mirasol Colores i havia col·laborat amb músics a l'alçada de Tete Montoliu, Toti Soler, Big Mama i Pau Riba.

També va ser part de l'Orquesta Mondragón i amb la formació va actuar a les principals ciutats de l’estat. I va tenir grups propis com The One’N’Only Blues Band, Globo Feroz, Riqui Sabatés & Yule Donald Blues Band, Riqui Sabatés y los Obstinados i Bcn Jazz Quartet. Té una extensa discografia.

Al web del Taller de Músics hi trobareu la seva biografia i interpretacions.