Sánchez, a favor dels indults: "Ajudar a resoldre problemes no suposa cost"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat que els indults als presos independentistes permetran "un futur millor" després d'anys de judicialització de la política i d'allunyament. Malgrat les advertències que li arriben sobre el desgast que li pot comportar a nivell electoral, Sánchez ha estat taxatiu: "Ajudar a resoldre problemes no suposa un cost, el cost seria deixar les coses enquistades".

Demana paciència, empatia i generositat

Es tracta, segons Sánchez, de tornar al punt en què les dues parts "ens vam deixar d'escoltar" i buscar una solució política a partir de la "paciència, empatia, dots de negociació i generositat".

Per tant, ha afegit, el govern abordarà aquesta qüestió dels indults "en consciència i no pensant tant en els afectats com en els milions de ciutadans catalans i de conjunt del país que volem viure en convivència, conciliació i concòrdia".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Polònia, Mateus Morawiecki, en el marc de la XIII cimera hispano-polonesa.