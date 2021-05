De su trabajo en la serie Mare of Easttown solo se escuchan y leen elogios. Y su nombre ya suena a premio. Kate Winslet arrasa con esta producción de HBO que cuenta en siete episodios la investigación de una detective de una zona rural de Pensilvania (EE.UU.) que se enfrenta al caso de una niña desaparecida desde hace más de un año, mientras intenta lidiar con sus problemas familiares y sentimentales en lugar en donde todos se conocen. "Nunca había leído antes un personaje como Mare. Pero, al mismo tiempo, sentí una conexión no solo con quien era sino con el mundo en el que vivía".

Kate Winslet baila con Guy Pearce en una escena de 'Mare of Easttown'. RTVE

Winslet también subraya "el corazón y la verdad" que sostienen la trama de Mare of Easttown y dice que la serie le exigió un gran esfuerzo profesional y personal. "Tuvimos alrededor de seis semanas juntos porque esto fue durante la Covid-19 y teníamos que estar muy seguros", revela Winslet con respecto al rodaje.

La ganadora del Óscar a la mejor actriz por The Reader es la protagonista de esta serie limitada (miniserie, y junto a ella está el actore Guy Pearce. "Guy era mi crush cuando yo tenía 11 años, estaba enamorada de él. En realidad estaba obsesionada, sabía que compartíamos el mismo cumpleaños, el 5 de octubre, porque lo leí en una revista para adolescentes. Encontrarme a mí misma viviendo con mi crush de la niñez fue increíble y celebramos nuestro cumpleaños mientras vivíamos juntos. Eso es un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir", bromea.

Kate Winslet, la inolvidable protagonista de 'Titanic'

Además de esta experiencia, la protagonista de Titanic aprendió que Guy Pearce está obsesionado con el tema del cuidado del medio ambiente, algo que le hizo 'enamorarse' todavía mucho más. "Él se toma tan en serio el reciclaje que iba a la basura y tomaba las cosas que él decidía que no estaban lo suficientemente limpias para ir al reciclaje y las ponía en el lavaplatos, podía tomar una lata de sardina o atún vacía y ponerla en el lavaplatos", detalla.

04.23 min Los protagonistas de Titanic se reencuentran once años después. Ahora comparten protagonsimo en el drama "Revolutionary Road" dirigido Sam Mendes, el marido de la actriz británica. Corazón, Corazón hace un repaso de otras parejas cinematográficas con química.

Winslet figura además como productora ejecutiva y dice que su personaje no se puede entender sin los robustos lazos que la unen a su comunidad. "Ese compromiso con la gente a la que ama es abrumador para ella hasta el punto que la lleva a tomar algunas decisiones que tienen consecuencias devastadoras". Brad Ingelsby, guionista de la película The Way Back , es el creador de esta serie que ha sido dirigida por Craig Zobel, quien ha firmado como realizador episodios de The Leftovers, American Gods o Westworld, protagonizada, entre otros, por Evan Rachel Wood.