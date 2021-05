Aquest dimecres Adrián Rincón complirà un dels seus somnis. El primer director d'orquestra i cors cec titulat d'Espanya debutarà a la batuta com a director d'una orquestra simfònic, de 43 músics, amb el recital de fi de grau de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

La cita serà gratuïta aquest dimecres 2 de juny a les 20:45 h a l'Auditori de Barcelona, que té una capacitat per a més de 600 persones, on Rincón dirigirà obres de compositors com Joaquim Serra, Dvorak o Stravinsky entre d'altres.

Nascut el 1996 a Salamanca, Adrián és també titulat en ensenyaments professionals de música

Pianista clàssic, nedador i músic interdisciplinari Nascut el 1996 a Salamanca, Adrián és també titulat en ensenyaments professionals de música en l'especialitat de piano clàssic pel conservatori professional de música de Salamanca. També ha tingut temps per l'esport i la natació, una de les seves passions amb la que va aconseguir diverses medalles de bronze en campionats organitzats per la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs. Rincón es considera un músic interdisciplinari, ja que des del 2011 comença a estudiar piano jazz i piano modern amb el pianista Chema Corvo i des del 2012 producció musical de forma autodidacta. Primer director d'orquestra i cors cec titulat d'Espanya