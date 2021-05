200 entitats econòmiques defensen "l'inajornable" ampliació del Prat

Creix la pressió de les principals entitats econòmiques i també instuticions com AENA per impulsar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona. Unes dues centes associacions i fundacions, encapçalades per la Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, Foment del Treball, Cercle d'Economia, Esade i el Racc, reivindiquen l’ampliació “inajornable” de l'Aeroport de Barcelona-El Prat. Adverteixen que “el seu actual disseny i configuració, està esgotant la seva capacitat".

Gran acte reivindicatiu a ESADE Els promotors celebren aquest dimecres, a ESADE, un acte reivindicatiu per donar suport a l'ampliació prevista en el pla director: consisteix en una nova terminal satèl·lit i ampliar 500 metres una de les pistes paral·leles, amb una inversió de 1.700 milions d'euros entre 2022-26. Recorden que l'Aeroport va fregar la seva capacitat màxima al 2019 en acollir a les seves instal·lacions prop de 53 milions de viatgers.

AENA presiona al Govern AENA confia que el nou govern de la Generalitat es posicioni del costat del projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona. Maurici Lucena, president de l'òrgan gestor dels aeroports diu que la posició de Pere Aragonès serà determinant. Tot plegat després que més de 200 entitats econòmiques del país s'hagin adherit a un manifest que es presentarà dimecres en defensa d'una inversió de 1.700 milions d'euros que suposaria més de 20 mil llocs de feina. NOTICIA[2096340,IMAGEN] Lucena ha advertit al Cafè d'Idees que Catalunya està en risc alt de decadència econòmica i defensa l'ampliació de l'aeroport per mitigar-lo. Una proposta oberta a modificacions -diu- amb opcions per resoldre les obligacions mediambientals. A banda, defensa que un aeroport més gran no vol dir massificació turística perquè l'objectiu és que fer del Prat un nòdul de connexions, així que molts viatgers no sortirien ni de l'Aeroport. Ja n'ha parlat amb el president de la Generalitat, que li ha demanat temps per analitzar-ho. MEDIA[5923425,a]

Generar el 9% del PIB català Segons els promotors del manifest la inversió necessària per l’ampliació requeriria entre 1.600 i 1.700 milions d'euros però faria que l'Aeroport passés de generar el 7% del PIB de Catalunya al 9%, i atrauria "iniciatives empresarials internacionals" cap a Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya.

Hub internacional Els signants asseguren la nova terminal satèl·lit i l’allargament d’una de la pistes donarien una "dimensió adequada per aconseguir un paper destacat de hub". D'aquesta manera es reforçaria aquest paper de hub internacional per atreure vols intercontinentals i de llarga distància.