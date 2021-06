La casa de la memoria

“Contra mi hermano orquestaron una campaña de bulos y a los pocos meses, dos pistoleros de ETA le pegaron dos tiros”. Ana Aizpiri nos cuenta el acoso sufrido por su hermano Sebastián por negarse a pagar el “impuesto revolucionario” hasta que el 25 de mayo de 1988 lo asesinaron. 4.983 víctimas del terrorismo desde 1960 hasta hoy cuentan en primera persona la trágica experiencia que cambió para siempre sus vidas. Sus voces pueden escucharse en el Memorial inaugurado esta semana en Vitoria para recordar su dolor y evitar el olvido.

Informe Semanal ha hablado con 5 víctimas directas del terrorismo a partir de objetos de los atentados expuestos en el Memorial. Tres son familiares de asesinados por ETA, uno de los GAL y otro del yihadismo. El Memorial de Vitoria se integra en una red internacional de museos de la memoria, junto con el del 11-S de Nueva York, el de Oklahoma -que recuerda la matanza de 168 personas en 1995-, el de París -que abarca desde los atentados de Carlos en 1974 hasta los últimos asesinatos del yihadismo- y el de la isla de Utøya (Noruega) que recuerda a los 77 jóvenes laboristas noruegos asesinados en 2011 por un neonazi. “La gran lección de todo esto” -nos dice Marta, hija del político socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA junto a su escolta en 2000- “es que la violencia jamás está justificada y nunca es el camino”.

Informe Semanal ha estado en varios centros de investigación españoles en la élite internacional. Desde el Instituto de Neurociencias de Alicante, Ángela Nieto, una autoridad mundial, estudia los mecanismos que determinan la formación de embriones. En el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, Luis Serrano prepara una “píldora viva” creada a partir de una bacteria diminuta, que podría introducirse en el organismo para curar enfermedades graves. En cambio, Pablo Lanillos, doctor en Inteligencia Artificial, ha tenido que emigrar a Holanda para avanzar en su proyecto de robótica. Según este “científico nómada”, así se considera él mismo, “en España una persona de mi nivel puede ganar hasta un 40 por ciento menos de salario”. David Quinto Alemany, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores, estudia en la Universidad Complutense de Madrid las enfermedades vasculares del cerebro. “A los jóvenes científicos españoles se nos puede calificar como precarios totalmente” -nos dice- “por la falta de financiación y la temporalidad de los contratos... sabiendo que aunque hagas bien tu trabajo el sistema te puede expulsar”. “Se abusa mucho de nuestra vocación”, añade. “Desde que eres niño te gusta la ciencia y terminas siendo científico. El tema es que de vocación no se come”.

La última carrera

“Soy una persona muy exigente conmigo mismo y supongo que eso es lo que me hace intentar superarme todavía a día de hoy”. Pocos deportistas de élite pueden elegir cuándo y cómo retirarse, pero el próximo 6 de agosto Jesús Ángel García Bragado se colgará en los Juegos Olímpicos de Tokio el último dorsal de su carrera como profesional. “Chuso”, como se le conoce en el mundo del atletismo, empezó a despuntar en los juegos de Barcelona 92, cuando solo tenía 21 años. Ahora, a los 51, está a punto de convertirse en el deportista que más olimpiadas ha disputado, ocho, aunque ese es solo uno de los muchos récords que ha batido. Bragado es también el que más veces ha participado en unos mundiales de Atletismo -medalla de oro en 1993- y campeonatos de Europa.

Informe Semanal se acerca este sábado a un atleta incansable que se prepara para su última carrera, los 50 kilómetros marchan en Tokio. Bragado se siente un “privilegiado por haberme podido dedicar a esto, que me encanta, me apasiona”. Su filosofía es sencilla, ir entrenamiento a entrenamiento, campeonato a campeonato. "La competición deportiva” -nos dice- “es un reflejo de la vida. La victoria y el fracaso van paralelos y hay que ir aprendiendo a veces de los triunfos y también hay que ir aprendiendo de los fracasos, que los he tenido”.