Com m'afectarà la nova tarifa de la llum?

L'1 de juny entra en vigor la nova tarifa de la llum anomenada 2.0TD. Incorporarà dos canvis significatius que modificaran els nostres patrons de consum. A partir d'ara mirarem el rellotge abans de posar la rentadora perquè el preu pot a arribar a doblar-se en funció de l'hora en què ho fem.

Per aquest motiu, el Govern ha dividit en tres franges els horaris per augmentar o disminuir el preu de la llum :

Contractar dues potències

Amb tots aquests canvis, a partir d'ara els consumidors podran contractar dues potències diferents de llum per tal d'ajustar-ho a les noves franges horàries i a les tarifes diferents. Així, es podrà contractar una factura diferent durant la nit per aprofitar millor les hores vall i una durant el dia per no haver de pagar el sobrecost de la franja més cara.

Si el consumidor no notifica a l'empresa distribuïdora que vol dues potències diferents de la factura de la llum, se li aplicarà la que té actualment contractada durant tot el dia.