¿Qué es la consciencia?

“Somos seres que no únicamente percibimos lo que pasa, sino que podemos darnos cuenta de que somos capaces de percibir que lo que pasa. Es decir, somos capaces de pensar en nuestros propios pensamientos.”

Ignacio Morgado, Catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona

Una de las cuestiones más difíciles y elusivas para la neurociencia es descifrar la consciencia y su mera definición ya plantea un desafío. El yo, la percepción de la realidad, el libre albedrío… ¿Puede la ciencia responder qué hay de verdad en ellos? Creemos que la consciencia se ubica en los límites físicos de nuestra mente pero los experimentos con realidad virtual logran sacarnos de nuestro cuerpo y meternos en el de otra persona. De hecho, la neurociencia moderna defiende que podemos llegar a ella a través de la actividad cerebral y han hallado evidencias de conciencia en personas en coma en los que no se esperaba encontrarla. Pero entonces, ¿qué sucede cuando dormimos o nos anestesian? ¿Y cuando morimos? ¿Pueden algunos fármacos ampliar nuestra capacidad consciente? Los avances en neuroimagen nos permiten extraer algunas conclusiones sobre las bases neurológicas de este estado de la mente. Si nuestro cerebro es capaz de hacerse estas preguntas ¿podría también tener las respuestas?

¿Cómo puede hablar alguien que no pude moverse?

Como hemos visto en otros capítulos sobre el cerebro humano, estudiar nuestra mente puede ser muy desafiante. En los estudios de la consciencia uno de los mayores problemas ha sido distinguir los estados de consciencia en personas que aparentemente estaban completamente inconscientes, como por ejemplo pacientes en coma.

“Creemos que la consciencia se ubica en los límites físicos de nuestra mente pero los experimentos con realidad virtual logran sacarnos de nuestro cuerpo y meternos en el de otra persona“

Aquí es donde destacan los trabajos pioneros de uno de los investigadores que participan en el programa Adrian Owen, quién usó técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética nuclear, para detectar aquellas personas que, pese a estar inmóviles, tenían ciento grado de consciencia. El problema siguiente fue cómo comunicarse con gente incapaz siquiera de parpadear los ojos o mover un dedo.

Sabemos que imaginarnos haciendo una acción activa parcialmente partes del cerebro involucradas en esa acción y que hacer deporte, por ejemplo jugar al tenis, activa áreas distintas a las de estar en casa tumbado. Basándose en esta idea y gracias a técnicas de neuroimagen que permiten ver la actividad cerebral en tiempo real, Adrian les hacía preguntas de sí o no a los pacientes planteándoles lo siguiente: si quieres responder sí a esta pregunta, imagínate jugando al tenis, y si quieres responder no, imagínate estando sentado descansando en casa. Gracias a los conocimientos neurocientíficos, y un poco de creatividad al aplicarlos, Adrian empezó a poder comunicarse con los pacientes, lo cual no solo permite avanzar en el campo neurocientífico de la consciencia sino que ayuda a mejorar el cuidado de este tipo de pacientes.