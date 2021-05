Cuando en 1708 los británicos, comandados por Sir Edward Whitaker, iniciaron la conquista de Menorca desde el norte se encontraron un pequeño poblado pesquero que apenas opuso resistencia a su avance. La Guerra de Sucesión Española había dividido a españoles entre borbónicos y austracitas, y los habitantes de Menorca, en su mayoría aragoneses alejados de su patria, nunca habían derrochado especial simpatía por el candidato francés, por lo que recibieron a los británicos con los brazos abiertos.

Los británicos consumaron su avance bombardeando el único punto defensivo del norte de Menorca, el Castillo de San Antonio, que se había acabado de construir apenas 40 años antes. Ante el incesante fuego de los cañones ingleses la escuadra franco-española que ocupaba a posición no tardó en rendirse, y así fue como el pueblo que había crecido a su alrededor, Fornells, inició una época de bonanza bajo la ocupación británica.



Menorca había sido desde hacía tiempo un punto de primera prioridad para los británicos, que ansiaban el control marítimo comercial del Mediterráneo y precisaban de un punto de avituallamiento para sus buques. Menorca se prestaba para estos menesteres, presentando en su orografía dos puertos naturales de gran envergadura. El de Mahón (considerado en la época el mejor puerto del mediterráneo occidental) y el de Fornells, de un tamaño nada desdeñable.

Una de estas torres fue construida no muy lejos de las todavía humeantes ruinas del castillo de san Antonio. Un torreón circular, con una plataforma rotatoria en su punto superior, que podía ser defendido con un reducido contingente y que era capaz de repeler cualquier incursión en la bahía de Fornells. “El atractivo de las torres es su rentabilidad, no solo son rápidas de construir, su eficiencia está optimizada. Una única pieza de artillería permitía abatir cualquier enemigo en 360 grados” Bajo el parapeto de esta obra de la ingeniería bélica, el pueblo del mismo nombre prosperó hasta convertirse en algo parecido a lo que podemos encontrarnos hoy en día. De hecho, y a pesar de que los soldados británicos fueron expulsados de la isla tras la firma del tratado, los ingleses, de un modo u otro, nunca se fueron del todo de la isla tal y como nos demuestras los datos actuales: Un tercio de los turistas que la isla recibe cada año vienen de Reino Unido.

“Ayer por ejemplo cogimos 25, hay días que coges 10, a lo mejor otro día coges 30... “- comenta Oriol, que se ve obligado a devolver algunas capturas de vuelta al agua por no cumplir con las medidas mínimas. “La medida de la langosta tiene que tener 9 centímetros de cabeza. Si no da la medida la tiras al agua y a lo mejor la coges dentro de 2 meses” nos dice.

"Yo empecé la pesca con mi padre con 16 años. Mi padre ya era pescador y mi abuelo también y creo que mi bisabuelo también fue pescador” nos cuenta Oriol Riera, cuarta generación de una familia de pescadores de este crustáceo. “Eran otros tiempos porque antes mi abuelo por ejemplo empezó a pescar a remo, luego ya se pusieron los motores”. Para obtener estas preciadas capturas, Oriol sale del puerto de Fornells a las 6:00 am, una hora antes del amanecer. Después navega hasta aguas abiertas dejando atrás la bahía y con la primera luz del día comienza a recoger las redes que ha dejado el día anterior. Por un momento el torno solo escupe rocas y limo abisal, pero unos pocos minutos después los primeros ejemplares comienzan a aparecer.

Sin embargo, la langosta no es el único atractivo culinario de la localidad. Si por algo se ha caracterizado Menorca a nivel gastronómico en los últimos años es por su queso denominación de origen de Mahón, un producto lácteo sometido a estrechos controles para garantizar su proceso ecológico.



En tierra y mar



La isla de Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera en 1993 por la Unesco, una protección que se hizo extensible a su entorno marítimo en 2019. Todo este patrimonio natural y cultural se recoge ahora en el Faro de Cavallería, un enorme complejo de señales marítimas edificado sobre la roca jurásica del cabo más norteño de la isla (geológicamente, Menorca no deja de ser un extremo de la cordillera pirenaica que antes de descender a las profundidades marítimas repunta ligeramente conformando la orografía de la isla).



El faro, construido en 1856, se fue automatizando a lo largo del siglo pasado, lo que provocó la readaptación de su espacio para alojar el presente Centro de Interpretación de la Reserva. Un lugar que actualmente recibe múltiples visitas de turistas y grupos escolares.

Todo lo que queda de la familia que en su día vivió en el faro es Damiá Coll, cuyo padre fue farero en Cavallería durante 40 años y cuyas funciones, adaptadas a los tiempos modernos, heredó. “De pequeño hasta los 5 años más o menos vivimos siempre cada día, y después yo, me imagino porque conocía un poco la profesión, también me hice farero” comenta Damià, que no pude evitar mirar con asombro el mecanismo de la linterna. “La óptica que tenemos aquí se montó en 1922, el año que viene cumple 100 años. Es la única pieza tan grande que queda en Menorca y es difícil encontrar una máquina que después de 100 años siga funcionando” nos explica.