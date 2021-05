Ariana Grande y Dalton Gomez se casaron en una ceremonia íntima ante tan solo 20 invitados. Íntima, privada y hermosa: así es como la describían los asistentes al evento. "La habitación estaba llena de felicidad", dijo el agente de la cantante. Lo que no habían advertido es que estaba llena, también, de elegancia: ha sido la gran Vera Wang quien vistió a Ariana para su boda secreta, con un vestido en color hueso, confeccionado en seda, con la espalda abierta, escote palabra de honor y una cintura estrecha que abrazaba su figura con el mismo mimo con el que lo hacía su marido en las bellísimas imágenes que por fin ha revelado. Así de hermosas son las instantáneas que ha capturado el fotógrafo Stefan Kohli para la revista Vogue.

Ariana Grande y Dalton Gomez en la romántica ceremonia VOGUE

No es la primera vez que Ariana Grande nos deja sin aire con un diseño de Vera Wang. Ella fue la artífice de la obra maestra con la que la cantante desfilaba por la alfombra roja de la Gala del MET del año 2018, un vaporoso vestido inspirado en la Capilla Sixtina que era una verdadera obra de ingeniería en uno de los años más inolvidables de este evento. Y, según cuentan las páginas de Vogue, ese mismo día hicieron un pacto: cuando el gran día de la joven llegase, Vera crearía su vestido de novia. Ariana se ha casado en secreto, un sábado en mitad de mayo, pero las dos han cumplido su promesa.

Como un hada madrina para las celebrities, Vera Wang siempre es magia y acierto. Junto con Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, es una de las últimas supervivientes de la generación de diseñadores que puso la moda norteamericana en el mapa: Donna Karan, Carolina Herrera y Calvin Klein se retiraron y abandonaron sus marcas, Óscar de la Renta Murió, pero Vera Wang, como persona y como mito, ha trascendido. Antes de ella, la moda sólo existía en Europa. Ahora, forma parte del imaginario de Hollywood y ha vestido a las más grandes estrellas: en las alfombras rojas, en la ficción, vestidos reales y vestidos imaginados, como el que da nombre a uno de los episodios de El ala oeste de la Casa Blanca: el "Vera Wang negro" o el Vera Wang blanco; todas sueñan con poder calzarse uno de sus diseños.

Ahora que la diseñadora ha firmado con Pronovias, Ariana Grande se convierte en su escaparate: "Soy una diseñadora de moda que hace vestidos de novia, no una diseñadora de novia per se", dice a sus 70 años la diseñadora. Y nadie lo discute. Entre las celebrities que han llevado sus hermosísimos vestidos de novia se encuentran nombres como Jennifer Aniston, en su boda con Brad Pitt; Jennifer López en su boda con Marc Anthony, Jennifer Garner cuando se casó con Ben Affleck, Avril Lavigne en su enlace con Deryck Whibley, Mariah Carey en su boda con Tommy Mottola o Kim Kardashian en su boda con Kris Humphries. Son algunas de las parejas más icónicas del mundo de los famosos, aunque muchas no hayan tenido final feliz. Tal vez el Vera Wang no sea el mejor amuleto de la suerte, pero sí lo es si tu deseo es quedar en el recuerdo.

La boda de Ariana Grande y Dalton Gomez VOGUE

