Pere Aragonès promet el càrrec "d'acord amb la voluntat popular"

Pere Aragonès ha pres possessió aquest dilluns al vespre del càrrec de president de la Generalitat, en un acte en que ha rebut la medalla presidencial de mans de l'expresident Quim Torra. Ha estat un acte que ha servit per trencar alguns protocols habituals, per les limitacions fruit de la pandèmia, tant pel format i per l'horari escollit, les vuit del vespre.

Aragonès ha promès el seu càrrec "d'acord amb la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya, representada en el nostre Parlament". No ha fet cap menció ni a la Constitució ni al rei.

Acte al Pati dels Tarongers L'acte ha tingut un caràcter senzill i una durada de poc més de 35 minuts. A diferència del format tradicional de l'acte, que sol ser merament protocol·lari, aquesta vegada els organitzadors l'han volgut convertir en un esdeveniment amè, retransmès per televisió en un horari inusual per a aquest tipus de cerimònies -que solen convocar al matí-. Una de les principals novetats ha estat l'actuació musical del grup Ginestà i la particular interpretació de l'himne català "Els Segadors" a càrrec de Magalí Sare i Manel Fortià.



Miquel Iceta, en representació de l'Estat En total han assistit una quarantena de convidats, entre ells diversos representants de grups parlamentaris, així com la família del president electe, i bona part d'ells podran seguir la retransmissió de l'acte des del Saló de Sant Jordi de Palau. Entre les personalitats presents destaca la presidenta de Parlament, Laura Borràs, l'expresident Quim Torra i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, amb un permís penitenciari. També han estat presents el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, acompanyat de la Delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.



Per limitació d'aforament, al Pati dels Tarongers, espai emblemàtic de Palau de la Generalitat al costat dels despatxos presidencials i de Govern, la presència de convidats, només una quarantena, ha estat més reduïda que d'altres ocasions. Entre els presents hi havia els tres líders independentistes a la presó com son Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Jordi Puigneró serà vicepresident i Tània Verges assumeix Feminismes La presa de possessió ha inclòs picades d'ullet simbòliques, en record a la Generalitat republicana que van presidir Francesc Macià i Lluís Companys, així com en reconeixement a la lluita contra la pandèmia de coronavirus. Després de la recepció institucional i la salutació als convidats,



