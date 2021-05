("White Flag", Dido)

"A TU LADO"

Will, ¿es ella?

Podría ser.

Parece una abogada.

Se mueve como una abogada.

Es puntual como una abogada.

Es la abogada. Entonces, ¿vamos?

No, espera. Déjala que llegue tranquila. Tenemos tiempo.

¡Taxi, taxi!

¡Eh, pare!

Hola.

Hola.

(TODOS) ¡Bienvenida!

-¡Bienvenida!

¿Quién ha vuelto?

¡Qué bonita!

Me habéis dado un susto.

Ahora ya sabes por qué no te he despertado esta mañana.

Brindemos. -Srta. Charles, bienvenida.

-Aquí están los vasos.

-Es Betty Gardner, es nueva.

-¿Sirves las copas?

Creía que me había olvidado de usted.

-¿Cuánto tiempo ha faltado?

-Dame el bolso.

Toma. Gracias.

Salud. (TODOS) Salud.

-Salud. Salud.

(Teléfono)

¿Y qué tal estás?

Me sigues quitando mi comida

aunque ya no estés sentada junto a mi cama del hospital.

No quiero mirar atrás ni que me compadezcas.

Vale, pero ¿es buena idea trabajar a tope

tan poco tiempo después del accidente?

Han pasado cinco meses.

De los cuales, te pasaste dos dormida.

Quiero decir que... tienes que descansar y asimilarlo.

Se llaman "coma" y "amnesia". Estuve meses dormida

y no me acuerdo de nada.

Ya está todo asimilado.

-Señor Schmitz, adelante.

-Lo digo por tu bien.

¿El señor Schmitz?

Sí. -El Sr. Parker enseguida vendrá.

-Su mujer, bueno, exmujer, evita encontrárselo.

-Gracias. -Pero, como clienta tuya,

está satisfecha.

¿Ha habido acuerdo en su divorcio?

Sí. ¿Él pagará?

Bastante menos de lo que tú pedías

porque, mientras tanto, su empresa se ha arruinado.

¿Has visto sus zapatos?

¿Qué? Sus zapatos, Lydia.

Soy Richard Parker. Me alegro de que haya venido.

¿Quiere un café? -Sí, gracias.

Ahora se lo traen.

Sr. Schmitz, no sabía que nos íbamos a ver hoy.

Créame, es algo que me habría gustado evitar.

Las partes están de acuerdo. El Sr. y la Sra. Schmitz se han...

No hay acuerdo.

Alicia.

Su mujer es mi clienta...

y, como abogada suya, he pedido 5 000 000 del patrimonio común.

Alicia, muchas gracias.

¿Sí? Pues dígame de dónde voy a sacar tanto dinero.

Ni idea,

pero, si insiste en ello, le ayudaré a buscarlo, se lo aseguro.

Señor... Ya está.

Se acabó. Me voy.

Muchas gracias. Nos veremos en los tribunales.

A mí no me van a sacar nada más.

Y recuerdos a mi exmujer.

¿Has perdido la cabeza?

Machiavelli de esta temporada, cosidos a mano.

¿Responde eso a tu pregunta?

Sí, en efecto.

Has perdido la cabeza.

Sus zapatos.

Son italianos. Valen 3200 dólares.

¿Un par?

Cada zapato, Richard, cada zapato.

Schmitz está arruinado, pero puede permitirse calzado de lujo.

Nos está engañando.

Tiene el dinero escondido y tú le has creído.

Lo has estropeado. A nuestra clienta le costará una fortuna

y a nosotros, otra en honorarios.

Llamará...

y pagará.

Ha recibido el mensaje.

Confía en mí.

¿De qué mensaje hablará?

El gourmet se ha manchado...

bastante.

Sí, pero no es culpa suya. Es la gravedad.

No se puede evitar.

Sí, no se puede evitar.

William Hillinger, Will.

Y usted es Alicia Charles, ¿verdad?

Eh... Necesito una abogada.

Y yo, mi pausa para comer.

Escuche, es mi única oportunidad.

Seguro que en su bufete no me dejan pasar de la recepción.

Sí, y allí es donde tengo que volver.

Piénselo mejor, porque, si se levanta ahora,

le salpicará con comida este niño torpe.

Imagine qué le pasará a ese traje tan bonito.

Eso es extorsión. ¿Me está amenazando?

Sí, con kétchup y mayonesa.

Deme cinco minutos de su tiempo, por favor, cinco minutos.

Y, si luego no acepta nuestro caso, me iré. Se lo prometo.

Bien, tiene un minuto.

Vale, me daré prisa.

Linus es huérfano. Soy su padrino y, de repente,

aparece una tía de Francia que quiere la custodia.

El Tribunal de Menores decidirá.

Quieren separarnos a Will y a mí,

aunque somos un "dream team". Sí.

Y este "dream team" necesita una buena abogada.

He tardado menos de un minuto. ¿Un café?

Por desgracia, no soy la adecuada. No es mi especialidad.

Es usted la ideal, Srta. Charles.

No, lo siento, no lo soy.

Tengo que irme. Es mi primer día y tengo mucho trabajo.

¿Ha estado de vacaciones?

No.

¿En un seminario? No.

¿O ha tenido un accidente?

Un accidente de tráfico, señor Hillinger,

y grave, dos muertos.

¡Will, se está marchando!

Alicia, señorita Charles,

lo siento, siento haber dicho eso.

De todos modos, no puede permitirse pagar mis servicios.

Es verdad, no tengo dinero.

Entonces, que tenga un buen día.

Y usted no puede permitirse rechazar el caso.

Se trata del futuro de un niño.

Ese niño no es mi problema.

El accidente, su accidente,

Mel y Maren Shawn.

Alicia, dejó usted huérfano al niño.

Necesitamos su ayuda, por favor.

Dale la dirección por si quiere que hablemos.

Piénselo tranquilamente, ¿vale?

Aquí dentro. -Vale.

¡Alicia! ¿Y el expediente de mi accidente?

El acta del juicio.

Está todo arreglado.

Pagó el seguro. No tienes antecedentes.

El caso está cerrado. Ya está todo hecho.

Pero ¿dónde está el acta? Quiero verla.

¿Por qué no está archivada?

Richard solo quiere protegerte para que puedas mirar adelante.

Dame la documentación.

Alégrate de haberlo olvidado todo.

Es lo mejor para ti.

"Accidente de tráfico con víctimas mortales...

en el cruce entre Dudges y Delafor".

"Afectados Maren y Mel Shawn, muertos".

"Linus Shawn".

Maren y Mel Shawn.

Ya pasó, Alicia. Déjalo estar.

Tienes que investigarlo.

Quiero saberlo todo sobre William Hillinger.

Quién es, de dónde viene y adónde va, todo.

(Banda sonora original)

¿Mamá y papá pueden vernos desde el cielo?

Claro que pueden.

¿Y dónde están?

Debes escoger una estrella...

y, siempre que pienses en mamá y en papá, allí estarán.

Suena raro,

pero funciona.

Entonces, escojo la Luna.

Es grande... y siempre la encontraré.

Chico listo.

Es una buena casualidad que seamos amigos, Will.

No es casualidad.

Tu mamá me eligió para ti.

Entonces, nadie nos puede separar, ¿verdad?

No.

Debes rechazar a ese cliente.

¿Puedo hacerlo? Claro.

A ese tío solo le importa el dinero.

Los Shawn eran ricos y está lo que le pagó el seguro.

El niño es una mina de oro para ese hombre.

Podrá escoger a cualquier abogado.

No. Necesita al mejor abogado para quedarse con el dinero,

consiguiendo la custodia, está claro.

Nadie querría aceptarlo excepto tú.

Es una jugada sencilla y genial. Me quito el sombrero.

¿No te das cuenta?

Se aprovecha de que te sientes mal.

Y que te falle la memoria es un regalo del cielo, Alicia.

¿Tú crees?

Sí. Continúa con tu vida donde la interrumpiste.

Tienes razón.

Lo rechazaré.

A Wappingers Falls, valle del Harsens.

(Banda sonora original)

Debe de ser aquí.

Espere, por favor. No tardaré mucho.

(HOMBRE) Vale.

(Vehículo acercándose)

-Bueno, ya os podéis bajar.

Adiós, agente.

¡Eh, hola!

Huellas dactilares, pero la policía no quiso esposarme.

Así me dejaron encender la sirena del coche.

Mejor que no pregunte, ¿no?

Saltamos la valla de una piscina.

¿Viene en taxi y no en coche? Sí.

Ah, por el accidente. Claro, le da miedo conducir.

Intenté llamarle. ¿Por qué no viene su teléfono?

Ah, porque no tengo móvil.

Pero pase, ¿eh?, venga.

Eh... Espere aquí. -Sí.

¿Qué?

No, con eso no se quitará.

Tienes que usar detergente. Toma.

Con cuidado.

Ahora coge el cepillo...

y frótate con fuerza debajo del agua. Frótate.

¿Cómo sabes eso?

Sí, a mí también me interesa. ¿Cómo lo sabe?

Sí. Eh... Voy a vestirme rápidamente.

Ud. puede ir viendo la casa de sus padres.

Esos son mamá y papá.

Ahora estoy con Will.

Will dice que podremos demostrar lo que somos.

¿Lo que sois?

Will es como mi familia,

pero no es fácil según Will.

¿Me ayudarás?

Sí, claro. No, no me refiero a esto.

Me refiero a si nos ayudarás...

a poderme quedar con él.

¿Me ayudarás?

Claro que te ayudaré.

Tome, es lo único que tenemos.

El vídeo de la boda.

Buenos días. Buenos días.

(Llama a la puerta)

5 000 000 de dólares.

De acuerdo.

Prepararé el contrato para la firma.

Sí.

¡Sí!

¡Eres bruja! ¡Tenías razón! ¿Qué?

Schmitz pagará a tu clienta una fortuna.

¡5 000 000, como pedías!

¡Buen trabajo, Alicia!

Voy a aceptar a ese cliente.

¿Qué? Linus Shawn.

El caso de adopción y custodia.

¿Es una broma?

Alicia, quiero que vuelva mi socia.

Vuelve. Solo es una vista

para la que prepararé a Will Hillinger.

Es asesoría legal, nada más.

¿Nada más?

No te lo crees ni tú.

Por favor.

Vale.

Hola. Hola.

"Y Will será el padrino". "¿Yo?".

"A Mel y a mí nos gustaría mucho".

"Pero ni me lo habéis pedido".

El vídeo es una prueba. "No hay opción".

"Gracias". -No valdrá.

"Lo contáis luego". -"Gracias".

El tribunal puede ignorar toda declaración de voluntad.

Lo que cuenta es quién es mejor para el niño.

¿Y?

Ese vagabundo seguro que no.

Está claro.

Will Hillinger.

Va de un lado para otro.

Sin trabajo fijo...

y se ha dedicado a todos los oficios, según parece.

Ahora es músico o algo parecido.

Trabaja los martes en el... Falcon.

¿Educación?

Excepto astrofísica, ha estudiado todo tipo de cosas,

pero no tiene diplomas, no acabó nada.

En la vista, es mejor que digamos que es polifacético.

Ese hombre no tiene domicilio. Sí.

Vive en casa de su ahijado.

Sí, exacto. No tiene nada que perder y sí mucho que ganar.

Pero se lo prometí al niño.

Sí, pero ¿el niño entiende qué significa para ti?

El niño no sabe quién soy. Tengo que hacerlo.

No tengo otra opción. Yo...

se lo debo.

Hola, Dan. Hola, Will.

Oye,

¿por qué no te sientas al lado de tu novia, Joanna, en el autobús?

Es dos cursos mayor que yo y "novia" ya no lo dice nadie.

Pues quedándote mirándola tampoco llegarás lejos.

Te gusta, ¿no?

A ti te gusta la abogada.

Eh... ¿Qué dices?

Te quedaste mirándola en el cuarto de estar.

Me di cuenta.

Ella también está dos cursos por encima de mí.

¿Es una ironía?

Sí.

Los niños no entienden la ironía. ¿Qué?

Lo ponía en el libro que estabas leyendo.

¿Tienes hambre, listillo? Sí.

Pues vamos, que luego tengo que irme al Falcon.

"Creo que no me entiende". "Sí".

Quiere pulirme y adiestrarme.

Quiere que parezca una nueva versión de Kent.

¿De quién? Pues de Kent, el de Barbie.

Que sea como todo el mundo que la rodea en el bufete.

La he entendido.

No, me parece que no me ha entendido.

¿Quiere afirmar ante el tribunal

que da de comer al niño, hacen los deberes, cocina, limpia y plancha?

Porque, a partir de ahora, cocina, limpia y plancha.

¿Está claro? Todos los días.

El niño tiene que poder afirmarlo, todo.

Ya le he dicho que la he entendido.

Vale,

pues demuéstremelo.

Señor Hillinger. ¿Qué?

Tiene que quitárselos. ¿Los anillos?

Olvídelo.

Hace años que los llevo. Soy músico. Trabajo en el escenario.

Son mi marca.

¿Es verdad que Linus toca aquí a veces?

Eh...

Toca la armónica.

Oiga, es educación musical. Es una ventaja.

¿A las 23:00?

Linus debe ir al colegio.

Sí, pero no de noche.

No sé si me he equivocado aceptando el caso.

Le estoy muy agradecido.

Bien.

Pues ya sabe lo que opino.

Ahora tienes que tirar, venga.

(GRUÑE)

Pero ¿qué está haciendo?

Documentar la vida diaria.

Estate quieto, Will.

¡Tira!

Otra. ¿De verdad tiene que hacer eso?

Sí.

Vale, bueno, ¿y ahora qué?

¿Los deberes de Mates?

Ahora no me apetece.

Vale. Bueno...

¿Y qué te apetece?

¡Pizza!

Vale, pues tomaremos pizza.

¿La pides tú? Ajá.

No me lo puedo creer. ¿Qué?

Un niño necesita buena alimentación y reglas.

También Linus.

¿Sí? Está usted muy equivocada.

Sé muy bien lo que hago. Confíe en mí.

(Claxon)

Mi taxi. Sí.

"Qid pro quo", Alicia.

Querrá decir "quid pro quo". Ah.

Hace mucho que no estudio latín.

Sí, claro.

¿Qué quiere?

Podrá enderezarme y salirse con la suya,

pero a cambio quiero algo de usted.

La respuesta a una pregunta.

¿No se acuerda de nada o sí?

Del accidente.

¿Y... eso es bueno para usted?

¿Por qué le interesa,

Kent?

¿Qué clase de sensación es el olvido?

Sonaba música en la radio, eso lo sé.

Del resto, ya no me acuerdo y es lo mejor.

A propósito, es el primero que me pregunta cómo lo llevo.

¿De verdad? Sí.

Yo misma lo he evitado hasta ahora.

Y, a partir de hoy, cocine, ¿vale?

Vamos.

(Banda sonora original)

Pero ¿qué haces?

Ya lo sabes.

Son los ejercicios que me han mandado.

Es parte de la rehabilitación.

Ya estás otra vez en forma, Alicia.

Anda, ven ya a la cama, que es tarde.

¿Eh?

Oye, me vendría bien tu ayuda en este caso.

Tu instinto. ¿Tendrás tiempo en los próximos días?

No sabría decirte.

No tengo ni la menor idea

de en qué me estoy metiendo con esa vista

y no sé si lo mejor es...

que ese niño viva con su padrino.

Vale,

pues vamos a replantearnos el caso.

Que yo sepa, la tía biológica quiere la custodia.

Sí, pero esa tía ni siquiera conoce a Linus.

Vive en Europa.

Sí, en Francia.

Es pariente del niño y tiene dinero.

O sea, lo que puede hacer feliz a un abogado.

¿Quieres que traicione a Hillinger?

Nuestra profesión es un negocio...

y, si nuestros intereses coinciden con lo que es mejor para el niño,

fenomenal.

Has estado estudiando el caso.

Lydia tiene un par de buenas ideas. Habla con ella.

Buenas noches.

Ha aprendido mucho durante tu ausencia.

Espera, soy más fuerte que tú. (GRUÑE)

(GRUÑE)

Bueno, chiquitín, ¿nos dormimos?

¿Podemos ver fotografías?

Sí, claro.

Sí, venga, vamos.

Mira.

El ramo de novia de mamá.

Fui a buscarlo yo porque a tu padre se le olvidó.

Lo conseguiremos.

Y quiere hacerse sedentario.

(Llaman a la puerta)

Ha llamado el Sr. Summers, del Tribunal de Menores.

Ah, muy bien. Es el presidente de la comisión. Quería pedirle cita.

Quiere hacer una visita a domicilio,

pero no localiza a Hillinger.

Eso no es bueno.

Se va a pasar sin avisar.

¿Cuándo? Ahora, supongo.

Deprisa, un taxi. No. ¿Puedes llevarme tú?

Será más rápido. Sí.

¿Qué te pasa?

¿La verdad?

Desde que he vuelto del hospital,

Richard no me ha tocado ni una sola vez.

¿Sabes? Ni...

Ni siquiera, una caricia.

Ni me mira.

Sé que todo necesita su tiempo, pero ¿cuánto durará eso?

Has olvidado un par de cosas, Alicia.

Tú y Richard no siempre os llevabais bien.

Sí, lo sé,

pero quizá el accidente es una oportunidad para hacerlo mejor.

Sí, quizá.

Sí. Entonces, este cliente también es una oportunidad.

Sí, pero ¿para qué? A lo mejor, ese es tu error, Alicia.

¿Tú le propusiste a Richard que contactase con la tía de Linus?

Sí.

Querías que hiciera una investigación del caso.

Sí, pero no puedo cambiarme de bando.

Como mucho, puedo abstenerme.

Lo sé, pero jurídicamente es legal.

Tu cliente no es Will Hillinger.

Tu cliente, en el fondo, es Linus Shawn

y lo que debes hacer es conseguir lo mejor para él, ¿no?

Sí, y eso quiero.

# "Well Jo'anna she runs a country".

# "She runs in Durban and the Transvaal".

# "She makes a few of her people happy, oh".

# "She don't care about the rest at all".

# "She's got a system they call apartheid".

# "It keeps a brother in subjection".

# "But maybe pressure will make Jo'anna see..."

# "...how everybody could live as one".

# "Oh".

# "Gimme hope, Jo'anna".

# "Gimme hope, Jo'anna".

# "Gimme hope, Jo'anna...". ¿Qué pasa aquí?

# "Gimme hope, Jo'anna". Llevo tiempo intentando

localizarle. ¿Y el teléfono? Estamos cocinando.

# "...before the morning comes". # Esto no va así.

(Cesa la canción)

¿No has ido al colegio?

No tienes que responder. Niégate a declarar.

Entonces, ¿no podemos comer?

Son las especias. Las necesitamos. Escuche.

Vienen a verle del Tribunal de Menores,

así que deje reluciente esta pocilga lo antes posible.

¿Qué?

Le falta un poco de lima, ¿verdad?

¡Mmm!

No está nada mal. ¿Qué es?

La puerta estaba abierta. Perdón.

¿Más agua? Sí.

¿Puedo levantarme? Claro.

¿Te vas a hacer los deberes?

No tengo deberes.

Hoy no he ido al colegio.

Eh... ¿Estás enfermo?

No.

Estaba un poco triste, según Will.

Ah.

¿Y eso por qué?

Mis padres están muertos...

y eso es malo.

Es lo peor que hay. Sí.

Sí.

Tienes razón.

Y Will dice...

que tiene manga larga conmigo.

"Manga ancha" es lo que digo.

Porque doy pena a los profesores y no pasa nada.

¿Eso también lo dice Will?

¿Puedo ir a por el postre?

¿Y qué hay?

Seguro que la ración diaria de fruta.

Nubecitas a la parrilla.

¡Oh!

Ha sido una comida muy agradable.

Gracias a ambos.

Hasta la vista, Linus. Hasta la vista.

A propósito, las puertas de la terraza son como...

un espejo, señorita Charles.

Hasta pronto.

¿Alguna vez ha sido azafata de vuelo?

El bueno de Dave lo ha visto todo, listilla.

Al menos, lo intenté.

¿Nubecitas a la parrilla? ¿En serio?

Sí. ¿Nunca las ha hecho?

No cuando lucho por una custodia.

Entonces, no las hago.

Hoy no ha sido un éxito, señor Hillinger.

Hace cinco meses, Linus tenía que haberse quedado en casa,

pero cogió la bicicleta a escondidas

y fue a ver a su gran amor, Joanna.

El problema fue que los padres de ella

descubrieron al pequeño fugitivo...

y llamaron aquí para que fueran a buscarle.

Entonces, Maren y Mel se montaron en el coche para ir a recogerle.

¿Y?

El accidente.

Y ahora Linus se echa la culpa.

El razonamiento es sencillo.

Hizo algo que no tenía permitido y sus padres están muertos.

¡Dios mío, es espantoso!

El niño ya nunca quiere hacer nada.

Nunca se atreve a hacer nada.

Siempre tiene miedo, siempre.

Por eso le da tanta libertad...

e hizo la bobada de la piscina. Sí.

Tiene que aprender a hacer cosas...

y tiene que saber que no pasa nada por arriesgarse.

Y por eso tiene manga ancha.

Lo conseguiremos.

Estoy seguro.

(Banda sonora original)

¡Pare!

¿Puede parar? ¡Pare!

(HOMBRE) Eh, pero ¿qué le pasa, señora?

Pero ¿qué hace?

Eh, oiga, ¿qué hace?

No me acuerdo.

¿Vamos a seguir o no?

¿No se acuerda? Hace cinco meses, aquí hubo un accidente.

¿Hace este trayecto a menudo?

Claro. Hay locos por todas partes,

como usted.

¡Eh!

Pase, por favor, es aquí.

¡Señor Summers, qué sorpresa!

Siéntese. Buenos días, señorita Charles.

Bonito barco.

¿Navega?

Era mi afición, Una pasión compartida,

pero hace mucho...,

hace una eternidad que no salimos a navegar.

Demasiado trabajo. Ya sabe cómo es esto.

Por eso estoy aquí.

Acláreme su posición.

¿Qué quiere decir?

Bueno, su bufete está en contacto con Elizabeth Muer,

la tía de Francia de Linus, su enemiga en el proceso.

Sí, sé quién es, pero ¿por qué...?

¿Qué intereses representa usted?

Se trata del bienestar del niño.

Tonterías.

En mi opinión, se trata de dinero.

Linus es un niño pequeño, pero... un rico heredero.

¿Se trata de eso?

No.

Señorita Charles,

el señor Hillinger la ha escogido a usted.

¿Cómo es posible que la tía de Linus escoja también su bufete?

Discúlpeme.

Yo estaba de su lado, ¿sabe?, del lado del señor Hillinger,

aunque Linus y él no tuvieran ninguna posibilidad aparente.

Un grado de parentesco cercano

y una situación familiar segura, por un lado,

y un músico sin ingresos fijos, sin domicilio, por el otro...

Will es mejor, lo sé.

Sí, es verdad, pero para todos los miembros de la comisión

la decisión está muy clara.

Tenía mis esperanzas en usted.

Sí, ya sé. Por favor, discúlpeme.

Las costas procesales están dentro de ese margen.

Sí, claro, por supuesto.

¡Eh, oye! Cuelga.

¿Cómo has podido actuar a mis espaldas?

Piénsalo. Si Hillinger pierde, habremos trabajado en vano.

¡No se trata de dinero! ¡Sí!

¡Siempre se trata de dinero!

¡Tú eres la primera que lo suscribiría!

No es verdad.

Esta vez, no es verdad.

La investigación sobre ese hombre debería decirte una cosa:

el tío no tiene un céntimo.

Al menos, la familia Muer paga por nuestros servicios

pase lo que pase.

¿Por qué haces esto?

Porque tú haces tu trabajo.

Claro que hago mi trabajo, pero también se trata de mi vida.

Esta es tu vida, nuestra empresa es tu vida, Alicia,

pero se te ha olvidado.

De momento, no es más que una idea,

una opción.

Considéralo una...

ayuda nuestra a tu decisión, un apoyo, solo eso, ¿vale?

No es una opción.

Se lo he prometido al niño y se lo debo.

No debes nada a nadie.

Fue un accidente. Ni siquiera lo recuerdas.

Pero, aun así, ocurrió.

Ese niño está solo y sus padres están muertos.

Bien, pero está claro que el señor Hillinger

no es el adecuado para el niño. Tú lo dijiste.

Sí, pero me equivoqué.

Es el único adecuado.

Despierta, Alicia. Decídete.

O te quedas en nuestra empresa o...

o dejas tu puesto libre.

Ya te he esperado bastante.

¿Eh?

Vale.

¿Alicia?

(Puerta abriéndose)

Sí, lo tengo anotado,

pero lo siento, ahora no está.

Señor Summers. Lo haré.

Por favor, yo... -He oído suficiente, señorita.

No he podido evitarlo. Hablaban alto.

Sepa que las leyes y sus trucos no me interesan.

Yo solo...

veo a un niño que necesita ayuda.

Por supuesto, y puedo explicarle mi posición.

Causó usted el accidente. No tiene nada más que explicarme.

Es un motivo muy duro para ayudarle.

¿Sabe Linus quién es usted?

¡Por Dios, no!

Piense en esto.

Es un motivo duro pero sincero, señorita Charles.

Déjese llevar. ¿A qué se refiere?

Por esa sensación tan agradable que a veces nos embarga.

No sé de qué habla.

Hablo de la maravillosa sensación que nos embarga...

cuando hacemos lo correcto.

# "Oh, gimme hope, Jo'anna, gimme hope, Jo'anna,

# hope before the morning comes".

Otra vez, más alto.

# "Gimme hope, Jo'anna, gimme hope, Jo'anna,

# hope before the morning comes". #

(Caja de ritmos)

Ah, la abogada, mira.

¿Qué hace aquí? Tengo malas noticias.

Va a venir la tía de Francia. Contraataca y tenemos que hablar.

¿No habíamos llegado a un acuerdo sobre las actuaciones de Linus?

Eh... Sí, sí, pero esto no es para aquí, es para el colegio.

El colegio va a ir de excursión.

Y van a cantar, pero, y esto es importante, durante el día.

Quiere que el niño no se baje del escenario.

¿Y por qué se iba a bajar? Es idea de él.

Me parece romántico y valiente.

(SUSURRA) Joanna.

Sí, sí, lo sé. Sé que a los jóvenes os gusta cantar,

pero cuenta el cara a cara.

¿Sabes bailar, Linus?

A las chicas les gusta bailar. Te enseñaré, venga.

Música.

# "One, two, three o'clock, four o'clock, rock".

# "Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock".

# "Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock".

# "We're gonna rock around the clock tonight".

Mira. # "Put your glad rags on

# and join me". Largo.

# "We'll have some fun when the clock strikes".

Largo, largo, corto. # "We're gonna rock around...".

# "We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight".

# "We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight".

Me lo quito.

# "When the clock strikes two, three and four,

# if the band slows down we'll yell for more". #

# "If the sky that we look upon..."

Largo, largo, corto, largo. # "...should tumble and fall...

Largo, largo, corto, corto. # "...or the mountain..."

Y ahora, una vuelta. # "...should crumble to the sea".

# "I won't cry, I won't cry".

# "No, I won't shed a tear". Así, muy bien, así.

# "Just as long..." Otra vez.

# "...as you stand, stand by me". #

(Guitarra)

# "No, I don't wanna fall in love..."

¿Qué pasa?

# "...with you". #

("Wicked Game", Chris Isaak)

Pare.

¡Pare!

(GIME)

¡La música! ¡La radio!

Lo siento.

El accidente.

(LYDIA) ¿Y qué recuerdas exactamente?

(SUSPIRA)

La canción de la radio,

el estruendo del golpe y un peso insoportable...

y mi... y mi miedo.

¿Nada más?

¿Ni antes ni después? ¿Nada?

Que hayas olvidado todo te protege.

Deberías mirar hacia adelante.

Es una sensación horrible, Lydia.

Deja el pasado en paz.

Todo esto es un error.

Todos cometemos errores.

Lo mismo opina Richard.

Habla con él. Está en el bufete.

Está preocupado por ti. Lo sé, Alicia.

Vale.

Sí.

Pase, por favor.

Siéntese, señorita Adenmarmer.

Llévale esto cuando puedas. -Vale.

Ahora voy. Gracias.

Ah. ¿Es su barco?

Sí. No. Bueno,

sí, es nuestro barco.

¡Qué bien!

Me alegro de que haya venido. Quería hablarle.

Ah, ¿por lo de la guitarra?

¡Bah! Era vieja. No se preocupe.

Un modelo clásico.

¿Vamos? ¿Adónde?

Hoy celebramos un cumpleaños.

No puedo. Tengo que trabajar.

Ha sido idea de Linus y es muy importante para él.

Vamos, está esperando en el coche.

¿Podremos hablar?

(Banda sonora original)

¿Y qué hacemos aquí?

Hoy era el cumpleaños de mi mamá.

Creía que íbamos al cumpleaños de Joanna o de algún amigo tuyo.

No quiero ir.

No se irá a rajar ahora... y a estropearlo todo, ¿verdad?

¿Y esto qué es? ¿Una especie de terapia?

Déjeme tranquila.

Alicia, Will, venid.

Esto no se lo perdonaré nunca.

Me cae bien, Alicia.

Confieso que no desde el principio.

Por favor, eso puede ahorrárselo.

¿Quiere que la deje en paz?

Creo que es su pasado lo que no la deja en paz,

pero forma parte de su vida, le guste o no.

Parece que lo sabe todo, ¿no?

No, pero tengo experiencia con esas cosas.

Alicia.

La lápida la escogí yo,

con Will, pero la escogí yo.

Es bonita.

Quiero decir que escogiste muy bien.

Las flores nunca duran mucho.

(SUSPIRA)

Pero no importa.

"Se puede llorar,

pero no hay que olvidarse de reír", dice Will.

No es casualidad que nos hayamos conocido, Linus.

Lo sé. Fue el destino.

¿Qué dices?

No existen las casualidades.

Mi mamá y mi papá están en el cielo por vuestro accidente.

¿Sabes quién soy?

¿Ya lo sabías?

Estás aquí porque el destino quiere que me quede con Will.

¿El destino?

¿Crees en eso?

¿Y no estás enfadado conmigo?

No lo hiciste a propósito, ¿verdad?

No.

No fue a propósito.

Me voy ya al coche.

¿Cuándo se lo dijo a Linus?

Le conté lo que pasaba. ¿Cuándo?

Al principio. ¿Cuándo si no?

¿Qué?

¿Tiene un tercer ojo?

No me diga que es un hombre sabio.

¿Cómo sabe tantas cosas?

Creo que tengo derecho a saberlo.

Tenía 12 años cuando murió mi padre.

No me acuerdo muy bien, pero fue un invierno muy frío y yo...

me hundí en el hielo del lago de detrás de nuestra casa.

Él me sacó.

Mi padre me salvó la vida, pero...

no volvió a salir.

Lo siento mucho.

Fue culpa mía. No me dejaban jugar en el hielo.

Y mi madre siempre me lo reprochaba, cada día.

Era mi culpa y me hacía pagar por ello...

siempre que algo no salía como debía salir.

La culpa pesa más que el recuerdo de lo que pasó.

Lo he aprendido desde entonces.

Pero alguien debería quitarle a uno esa carga.

Nadie puede hacerlo.

No quiere entenderlo, ¿no?

El niño ya se la ha quitado.

Ahora solo depende de lo que decida usted hacer.

Alicia, ¿podemos ir alguna vez en tu barco?

Sí, vamos en barco.

Hace una eternidad que no voy, Linus.

¿Y, entonces, para qué tienes un barco?

Sí, buena pregunta.

La verdad es que siempre he pensado que...

La ley de aplazamiento global.

¿Cómo dice? Que quien aplaza las aventuras

por negligencia y/o pone excusas

será castigado sin dos bolas de helado.

Vamos.

Sí. Yo me pido de fresa y chocolate.

(SUSPIRA)

(Móvil)

(Móvil)

¿Sí? "Hola".

"Se trata de Elizabeth Muer".

¿Elizabeth Muer? "Sí".

Dime.

"Exige que renuncies a Hillinger como cliente".

No tengo pensado renunciar a mi cliente.

"Ajá". Ya lo sabes.

¿Qué pasa?

¿Qué pasa?

Ya no podemos contar con Alicia, eso es lo que pasa.

Creía que ya habíamos superado todo esto después del hospital.

Creía que habíamos superado el accidente

y seguiríamos adelante, maldita sea.

Necesita tiempo.

¿Tiempo para qué?

Que se aplique el dicho: "La vida sigue".

¿De verdad crees que solo ha cambiado?

Alicia se huele algo.

Tienes que actuar.

("My Sweet Song", Toby Lightman)

("My Sweet Song", Toby Lightman)

Ah, ya estás aquí.

¿Quieres hacer las paces conmigo?

Después. (RÍE) ¿Y antes?

Hoy he hecho un cursillo rápido, pero creo...

que me las arreglaré.

Ah, un masaje.

Lo siento mucho, Alicia.

Solo quería olvidar el accidente...

y todo lo de después,

igual que lo has olvidado tú.

Los hombros y la espalda, ¿no?

Tenemos que volver a navegar.

Nos sentíamos tan libres... ¿Te acuerdas?

¿Qué ha salido mal?

¿A qué te refieres? A nosotros.

Ya no nos reímos, ya no navegamos, ya no conquistamos el mundo.

Hemos visto que las vueltas al mundo son caras.

Primero, tenemos que ganar dinero.

Sí, pero nos tiene que quedar vida.

Prométeme que volveremos a viajar, ¿eh?

Sí, lo haremos.

¡Dios mío! ¿Cómo es posible?

Tengo a dos personas sobre mi conciencia

y he dejado huérfano a un niño.

No pienses en ello ni un instante.

Hola, hola.

Ah, Alicia, hola.

¿Dónde está Linus?

No se lo va a creer.

Está en el colegio y luego tiene clase de Matemáticas,

como usted quiere.

Tengo algo para usted.

¿Un regalo para mí? Sí.

No, olvídelo.

Cuando una mujer regala algo, luego pide alguna cosa.

Sí, es verdad.

Ah, qué grande es.

Un regalo grande, una petición grande.

¿Lo abro ya? Sí.

¡Vaya!

¡Una guitarra nueva! ¡Qué bien! Gracias.

Habrá tenido que rascarse mucho el bolsillo.

No se preocupe. Es vieja, un modelo clásico.

Debo irme.

Oiga, ¿le apetecería dar una vuelta para probarlo?

No, gracias. Es divertido.

¿Cómo puede negarse a divertirse?

Descálcese. ¿Qué?

No es más que hierba.

Olvide las prisas y los rascacielos.

Deme su bolso.

Eso es.

No sé. ¿Es buena idea?

Es muy buena idea. El abrigo.

Vamos, suba.

Suba ya. Pero ¿dónde meto las piernas?

Aquí, delante, mire.

¡Dios mío!

No puede creer que lo haga. Ya.

¿Y dónde están los frenos? ¿Qué?

Los frenos. No tiene frenos.

¿Qué? ¡Will!

¡Up!

Will, pare usted esta cosa.

¡Will!

¿Todo en orden?

Me ha encantado.

¿A que sí? Me alegro.

Venga.

Está haciendo un gran esfuerzo por Linus.

Son sus órdenes.

No, no me refiero a eso.

Usted le ha cambiado la vida.

No. Su vida es la misma,

solo que se ha desarrollado de otro modo.

Se ha hecho sedentario. ¿Cómo ha podido?

He seguido el ejemplo de Linus.

Es un niño que no sabe lo que le espera en la vida,

pero está abierto a todo...

y lo acepta todo.

¿También la muerte de sus padres?

Está triste, pero lo ha aceptado como parte de su vida.

Los niños tienen mucho que enseñarnos.

La guitarra... Eh...

¿Puede tocar algo para mí?

Sí, claro. ¿Qué?

Quiero recordar.

(Guitarra)

# "And I never dreamed that I'd lose somebody like you".

# "No, I don't wanna fall in love".

# "No, I don't wanna fall in love".

# "With you".

# "With you".

(Agua corriendo)

# "What a wicked game you play..."

Hola.

# "...to make me feel this way".

# "What a wicked thing to do,

# to let me dream of you".

# "What a wicked thing to say,

# you never felt this way".

# "What a wicked thing to do,

# to make me dream of you".

# "And I don't wanna fall in love". #

Gracias.

¿Puede llevarme a casa, por favor?

Sí.

Hola.

Alicia.

¿Querías hablar conmigo?

¿Por qué hemos quedado aquí?

Ya me acuerdo...

de todo.

También de antes del accidente.

Recuerdo por qué me subí al coche.

¿Y ahora? ¿No te pareció necesario

hablar conmigo...

después de lo que había pasado? Lo habías olvidado.

Yo también quería olvidarlo.

¿Sigues con ella?

¿Con mi mejor amiga?

Me mudo al barco.

Mándame una propuesta de acuerdo económico.

Alicia,

te necesito. Sí,

pero yo ya no necesito nada de esto.

Ya no te necesito a ti, ya no necesito tus mentiras.

Lo que necesito es alguien que me sostenga cuando estoy débil.

Podemos seguir siendo socios.

Ya no podemos ser socios.

Si te marchas ahora...

Todo lo que tenemos está a mi nombre.

No tienes nada. ¿Y sabes qué? No te daré nada.

(Claxon)

¿Qué hace aquí todavía?

Eh... Pensé que sería mejor esperar,

por si había que borrar huellas.

¿Qué? ¿Está muerto?

A lo mejor, ya se lo ha...

Buena idea, la verdad, pero...

Tengo que salir de aquí. No pasa nada.

La casa de Linus es grande.

¿Puede llevarme al puerto, por favor?

Claro. Deme eso. Vale.

Y suba al coche.

Vale.

Gracias. ¿Qué planes tiene ahora?

Suba a bordo si quiere.

¡Ay, ay, ay!

¿Está bien? Sí. No pasa nada.

No pasa nada. Siéntese. Le pondré hielo.

No puedo arriesgarme a perderle a usted.

Es el único... ¿El único qué?

Déjelo, estoy bien.

...amigo en el que puedo confiar.

Se quedó esperándome.

Se preocupa por mí...

y me sienta bien.

(Banda sonora original)

(LYDIA) "Si quieres, intento hablar con ella".

¿Y decirle qué?

¿Eh?

Se ha acabado, está claro.

Se ha ido.

Pues saca algo positivo.

No te centres en lo que has perdido,

sino en lo que puedes ganar.

Ya no juegues a esconderte.

Ya no hay conflicto de intereses en el caso de Linus Shawn.

Algo es algo.

Estás llena de cualidades,

Lydia.

Bueno, ¿con cuántos?

Según esto, diez gramos.

Un globo puede con diez gramos.

Bien. ¿Y tu libro de mates cuánto pesa?

Pero es propiedad de colegio.

Ah, no hay ningún problema.

Arrancaremos el sello del colegio y el nombre de Linus.

400 gramos justos.

Vale. Entonces, ¿cuántos globos necesitas?

40, 40 globos.

Vamos a verlo. Sí.

Vamos a atarlo. Deberían bastar, sí.

Ya. Haz una foto.

Vale, la haré.

Vamos. ¿Has visto para qué sirven la mates?

Venga, suéltalo.

¡Oh! (RÍE)

¡Bien!

(Disparo de cámara)

Vale, muy bien.

Para, para. ¡Oh!

¡Para, para!

No sé si apruebo esto, chicos.

No nos ven. No sé yo.

Estoy conduciendo. Estás conduciendo. ¡Bien!

(Disparo de cámara)

¡Vaya! Venga, para...

y apaga el motor.

¿Nos fugamos?

Demasiado tarde.

¿Tienes carné de conducir? -¿Qué pasa aquí?

Eh... Sí.

Señor Summers, debo hablar con usted.

Señor Stone.

Quiero saber en qué estado se encuentra el caso de Linus Shawn.

La vista es dentro de tres días.

Tenemos varias opciones. -¿Usted cree?

Hay una tía en primer grado con hijos propios en su familia.

¿Qué otras opciones se barajan?

Creo que hay que pensar en Linus.

La familia Shawn tiene contactos.

Los tenían los padres y los tiene la hermana.

Que vive en Francia. -Ya.

¿Y cuál es el problema?

Otro idioma, otro entorno...

No podremos intervenir ni observar al niño estando tan lejos.

Se va a jubilar pronto.

Es mejor que deje un buen recuerdo, ¿no?

Sí, pero...

¿"Sí, pero" significa que entiende lo que le digo?

"Puede confiar en nosotros, señora Muer".

¿Y ese tal señor Hillinger,

ese amigo de los padres,

tiene acceso a la fortuna de mi hermano?

No, hasta ahora no.

Le preguntarán por qué no se ha ocupado del niño hasta ahora.

Mi hermano y yo no teníamos contacto.

No sabía que hubiera una herencia...

ni tenía claro que mi cuñada no...

tuviera parientes aquí que pudieran ocuparse del niño.

¿Me garantizan el éxito?

Tenemos medios legales para que el Tribunal de Menores

le conceda su solicitud. No se preocupe.

(Banda sonora original)

(MUJER) ¿Qué está pasando?

¿Necesitas dos cajas para tus efectos personales?

Legalmente, casi nada es tuyo.

¿De qué se trata, Richard?

¿Vanidad enfermiza...

o una especie de venganza?

Te saqué del agujero.

Gané tu juicio pese a todos los obstáculos.

El de mi accidente.

Fue mucho trabajo, Alicia,

muchísimo trabajo...

y tú estabas dormida.

¿Y qué era lo que importaba en mi juicio?

¿El dinero?

¿Quién pagaba a quién? ¿Cuánta indemnización?

¿Cómo salir mejor librados?

¿Por eso debo darte las gracias?

Ahora deberías ser más razonable. Tu nueva vida,

mejor y más ética según tú, podrás empezarla ahora,

pero con un capital será mucho más fácil...

y más agradable que sin dinero.

Te haré una oferta.

Hola. Ah, hola.

El barco está aquí otra vez.

Sí, he llegado a un acuerdo con Richard.

Gracias por traerme.

¿Al niño lo detuvieron con el hombre?

Fue en una piscina.

Ese álbum de fotos documenta muy bien

el caos de su vida diaria. (RÍE)

Sesiones de música a medianoche.

Todo lo que necesitas.

Puedes basar todo en la fotos.

Aquí, Linus estaba haciendo novillos.

Ah.

¿Aquí están robando manzanas?

Pruebas de un robo, muy bien. El niño solo aprende cosas buenas.

Y Will nunca ha estado mucho tiempo en el mismo sitio.

Tú verás qué haces con ello.

Yo argüiría modo de vida inestable y falta de responsabilidad.

Será pan comido.

¿Y ese tío de verdad quiso enseñar a conducir al niño?

A Will le costó su carné de conducir.

Ahora conduce sin él.

¡Ah!

Excelente.

¿No se te olvida algo?

El barco es tuyo.

Has hecho lo correcto, Alicia.

Es lo que creo.

Pero era el destino de Alicia.

"Es extraño, pero es así como funciona".

Eso dijiste.

Voy a por algo de beber. ¿Quieres algo?

"Es lo mismo que con las estrellas".

Lo dijiste tú.

A veces, la luna no es más que un engaño,

pero ya lo superarás.

¿Qué haces aquí?

La abogada quiere preparar la vista de mañana.

Creo que ya estás bien preparada.

¿Qué quieres decir?

Abogada hasta la sepultura.

Y ahora quieres sacar más beneficios.

¿No te basta con haberlos matado a los dos?

¿Por qué dices eso?

¿Por qué digo eso?

Porque es la verdad.

Os oí a tu novio y a ti.

¡Will, te lo puedo explicar!

¡Will!

Puedo explicarte cómo...

funcionan los abogados.

Adiós, Dan. Adiós.

Hola, Linus.

Hola.

Will está enfadado contigo.

Sí, lo sé. Lo siento mucho.

Dice que se la estás jugando,

como hacen los abogados.

¿Tú también lo crees?

Las casualidades no existen, ¿no?

Que estuvieras en el accidente, que seas abogada,

que seamos amigos...

Will siempre dice que no hay causalidades.

Mañana es la vista.

Si quieres, estaré contigo.

Pero mañana es la excursión del colegio.

¿Joanna?

Sí.

El baile, es verdad.

¿Entiendes lo importante que es la vista?

Entonces, ¿no puedo ir a la excursión?

Tengo que irme. Adiós.

Adiós.

Está todo muy bien documentado:

delitos, conducta inapropiada...

¿Puedo verlo? Claro.

Hay mucha variedad, pero tiene una constante:

un comportamiento irresponsable y contrario a la ley.

Le está dando la vuelta a todo.

¿Dejó conducir al niño y usted perdió su carné de conducir?

Sí. ¿Le detuvieron

por colarse los dos en la piscina?

Sí.

¿Llevó a un niño de nueve años a un bar en el que sirven alcohol?

También,

pero tenía mis motivos.

Eso imagino.

Estuvimos tocando música.

Ah, con eso se gana la vida.

Sí.

Enseñé a Linus a tocar un instrumento.

Así que también ganaba dinero con el niño.

Eso no es cierto.

¿No le importa el dinero?

¿De verdad?

Quieren al niño, ¿eh?,

como sea.

Hola, Linus. Hola.

¿Los buenos y los malos ya están dentro?

La excursión del colegio. El autobús se va a ir ya.

Lo sé.

Siento el retraso. (SUMMERS) Gracias por venir.

-Buenos días, señorita Charles.

Buenos días.

Bravo. ¿Y qué haces aquí? ¿Echar más leña al fuego?

-Señorita Charles,

no ha podido escuchar las argumentaciones del señor Parker.

Le va a costar mucho rebatirlas.

Es verdad.

¿Quiere que hagamos una pausa? No.

No serviría de nada porque no sé qué responder.

Es todo verdad.

Una historia horrible, espantosa.

Entonces, ¿comparte la opinión del señor Parker?

Por supuesto.

Supongo que el señor Parker ya les habrá explicado a todos

lo que le pasa a un niño que pierde a sus padres.

Cómo se siente un niño de nueve años que, de repente,

se encuentra solo en el mundo.

Es de lo que ha hablado, ¿no?

Y de que Linus se echa la culpa.

No fue bueno...

y sus padres murieron.

Una asociación mala para un niño. Lo hemos entendido.

Hemos visto las fotos. Está todo claro.

Continúe.

Veamos el álbum de fotos.

Usted no aparece en ninguna foto, señora Muer. No.

¿Y conoce al niño?

No, por desgracia, aún no.

Ajá.

¿No tiene ninguna relación con Linus?

El Sr. Hillinger también lo conoció hace poco.

Antes fue dando tumbos por el mundo.

Y ahora ha asumido esa responsabilidad.

¿Por qué es una prueba este álbum?

Porque demuestra cómo es ahora la vida del niño.

Sí, sí. Eso es correcto.

La vida de Linus.

Los padres de Linus, tiempos felices, no cabe duda.

Y aquí está su nueva vida.

Las fotos las pegó el niño.

-¿Qué quiere decir?

No hay páginas en blanco.

Es el mismo álbum de familia...

y la misma vida para el niño.

¿No es maravilloso?

¿No opinan lo mismo?

Pura interpretación.

Esto es lo que quería Will Hillinger,

que la vida de Linus continuase.

La muerte de sus padres es una parte de su vida.

El niño no necesita una vida nueva.

No debe olvidar.

Lo que el niño necesita ahora es un amigo de verdad

para la vida que ya tiene.

Y da igual cuántas veces detengan a este hombre por tonterías.

A Linus no le interesa.

Lo que importa es el niño.

Solicito interrogar al niño ahora mismo.

No puede ser.

Sí, lo sé. Diga por qué no.

Hoy el niño tiene una excursión.

Es importante para él. Está...

enamorado.

¿Está enamorado?

Es demasiado joven para eso. Pero él no lo sabe...

y el autobús sale ya.

La custodia también es una obligación...

y, si nos disculpan, vamos a cumplir con esa obligación.

Es una promesa.

Concertaremos otra cita.

Vamos.

Esto es increíble.

¡Esto es increíble!

Bueno... ¿Qué?

Ya veremos.

Vamos muy justos de tiempo.

Pues daos prisa.

Pero ¿adónde vamos? A tu coche.

¿Cómo que a mi coche?

Me da igual conducir sin carné, pero no el día de la vista.

Alguna cosa sí he aprendido de ti.

Es verdad.

¿Y ahora qué?

Sí, ¿y ahora qué?

Esperad aquí.

Alicia, lo sé. No pasa nada. Necesito tu coche.

Tengo prisa. Bájate.

Pero tú ya no conduces.

Tú tienes a mi hombre, así que déjame un rato tu coche.

Lo siento muchísimo, Alicia.

Sí, te decidiste por él. Eso valía nuestra amistad.

Nos queremos. Richard me quiere.

¿Sí? Pues más te vale resultarle siempre útil,

Lydia.

Salta dentro.

Vamos al aparcamiento.

(Banda sonora original)

¡Eh, el autobús se va!

¡Para, para, alto, que me quiero subir!

¡Alto, para, para, espera!

(Claxon)

Adiós.

(Voces infantiles)

¡Adiós!

¿Seguro que quieres hacerlo? Sí.

"El que aplaza las aventuras por negligencia y/o pone excusas

será castigado sin dos bolas de helado".

¿Y adónde vas a ir?

No lo sé, ni idea.

¿En esa dirección o en esa?

En una nueva.

Atrás no. No funciona.

¿Volveremos a vernos?

Tengo vuestra tarjeta.

Y ha llegado esto para vosotros.

¿Y qué es?

No te va a gustar.

Son las condiciones del Tribunal del Menores.

Linus puede quedarse contigo,

pero, por desgracia, me han nombrado su abogada

y administradora de su patrimonio.

Es decir, que volveremos a vernos...

y con regularidad.

Cuídate mucho.

(Motor en marcha)

(Banda sonora original)