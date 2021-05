Roger Torrent, Joan Ignasi Elena i Victòria Alsina seran consellers del nou Govern

Pere Aragonès prendrà possessió del càrrec de president de la Generalitat aquest dilluns al vespre i ja es comencen a confirmar els noms dels seus consellers, 7 d'ERC i 7 de Junts. Entre els confirmats hi ha el de Victòria Alsina a Acció Exterior i Transparència, Roger Torrent a Empresa i Treball i Joan Ignasi Elena a Interior. Fa un parell de dies també es va confirmar que la nova cartera d'Economia l'ocuparà l'exdirectiu de CaixaBank, Jaume Giró.

Roger Torrent serà el nou conseller d'Empresa i Treball L'expresident del Parlament substituirà Ramon Tremosa (Empresa) i Chakir el Homrani (Treball) en el càrrec. Una conselleria que tindrà com a objectiu la recuperació dels sectors més perjudicats per la crisi econòmica causada per la pandèmia –com el comerç, el turisme o la restauració- o la recerca de noves empreses que puguin ocupar el buit de Nissan a la Zona Franca –com per exemple una planta de bateries.

Joan Ignasi Elena serà el pròxim conseller d'Interior L'exalcalde de Vilanova i la Geltrú i excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, serà el pròxim conseller d'Interior. Elena substituirà el fins ara conseller Miquel Sàmper, de Junts. Exmilitant del PSC, es va donar de baixa el 2014 en desacord amb la línia seguida per la formació socialista en el procés sobiranista, i es va acostar a ERC. Elena serà el responsable polític sobre els Mossos d'Esquadra, que darrerament han estat qüestionats per les actuacions dels seus antidisturbis en algunes manifestacions, com per exemple contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. A més, en el pacte ERC-CUP de fa unes setmanes, s'incloïa la suspensió de l'ús dels projectils d'escuma –foam– fins que no es fes públic el protocol que en regula l'ús i que la BRIMO i l'ARRO no participarien en llançaments judicials. En canvi, el document subscrit amb JxCat no parla d'aquestes actuacions i compromet el nou Govern a assolir la xifra de 22.000 agents. El que sí comparteixen ambdós pactes és que la Generalitat es retiri com a acusació particular en casos de detinguts per protestes, sempre que no hi hagi hagut efectius policials lesionats.

Victòria Alsina, consellera d'Exteriors L'exdelegada del Govern de la Generalitat als Estats Units d'Amèrica i actual co-coordinadora del grup de treball Catalunya 2022, Victòria Alsina, serà qui ocupi el càrrec de consellera d'Exteriors i Transparència al nou Consell Executiu. L'elecció, a proposta de JxCat, és la tercera que es concreta d'entre els departaments que corresponen al partit de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, després de fer-se pública la incorporació de Jaume Giró per a la cartera d'Economia i la de Josep Maria Argimon per a Salut, anunciada en campanya electoral, apostant així de moment per tres persones de fora de l'estructura de Junts per Catalunya. Professora i directora acadèmica del Centre per a la Ciència i el Progrés Urbà de la Universitat de Nova York i investigadora en cap del Laboratori de Governança (The GovLab) de la mateixa universitat, la nova consellera és també doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, on també va cursar la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració. A més, té un MPA de la Universitat Autònoma de Barcelona i un Màster en Direcció Pública d'ESADE. En el plànol més institucional, Alsina ha estat delegada de la Generalitat de Catalunya als Estats Units i el Canadà, i actualment co-coordina el grup de treball Catalunya 2022.