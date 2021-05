"Hoy ha sido un día difícil, bastante difícil para mí porque se repite la historia. Tengo que ver cómo 'el ser' [en referencia a su exmarido] pone a mi hijo en una tesitura horrorosa y lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo las capacidades que el niño puede tener o dejar de tener. El día ha sido muy duro. En esa declaración he sido consciente de muchas cosas por primera vez que yo no sabía y que tenía desconocimiento. Yo no sé cómo pueden pasar determinadas cosas, igual que no sé cómo se puede empadronar a un niño sin tener la autorización materna cuando es menor de edad, sabiendo todo el mundo que es mi hijo y que yo no vivo allí. No sé cómo David puede tener una prestación de 400 euros que va a una cuenta donde está la mujer de su padre. Me he enterado de muchas cosas que cuando este proceso siga para delante y yo declare pues se irá viendo"

