Rocío Carrasco lo avanzó en el capítulo 11 de la docuserie Contar la verdad para seguir viva. "'El ser' ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío", dice en referencia a la querella por impago de pensiones puesta por Antonio David Flores en marzo de 2021, pocas semanas antes de que comenzara la emisión del documental. Y hoy, el abogado de Antonio David confirmaba la declaración de David Flores que ya se ha producido en los juzgados de Málaga.

"Esperamos que diga la verdad, que diga su intención y esto es un incidente muy claro, es una pensión, es un dinero que se le debe y tendrá que dar su explicación. Nada más", decía Jesús Garzón, y sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra su madre confirmaba: "Se lo van a ofrecer, entonces él va a elegir si quiere hacerlo o no", informa en exclusiva Europa Press.

Al salir de los juzgados, Javier Vasallo, abogado de Rocío Carrasco, no ha querido desvelar cómo ha visto a David Flores durante su declaración o cuáles son los pasos que van a dar a partir de ahora. Pero el abogado de Antonio David sí daba su versión de los hechos: "Ha sido una declaración normal. Cuando alguien dice la verdad se le ve tranquilo", dice. Garzón afirma que ha hablado con su cliente tras el juicio y que lo único que le importaba a Antonio David, según él, era el estado en el que se encontraba su hijo.

Por lo demás, no se puede confirmar si el joven ratifica la querella de su padre. "Pero sí ha dicho que quiere reclamar", dice el abogado, que explica que aún queda un largo proceso judicial por el camino. El siguiente paso es "pedir documentar una serie de pruebas".

Rocío Carrasco, una semana después de lo que lo hiciera su ex marido, acudía a los juzgados de Alcobendas y se negaba a declarar por defectos procesales. "Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene más de 18 años el que tiene que presentar la querella o ratificarla es él. No el padre. Así que ya el padre lo ha puesto en esa tesitura. Y nos hemos enterado escasamente hace dos horas que la jueza ha sacado una providencia en la que dice que en el caso de que declare lo haría desde los juzgados de Málaga. Pero en ningún caso se nos ha dado traslado del escrito de petición que hace la otra parte, por lo tanto esa esa providencia se recurrirá. No te puedo asegurar que esa declaración se produzca", dijo.

Cuando los defensores de Antonio David la increpaban al grito de 'feminazi' a la salida del juzgado de Alcobendas , Rocío Carrasco era llamada para prestar declaración y responder a la demanda de Antonio David Flores, interpuesta por el presunto impago de la pensión de su hijo David. Aunque se mostraba tranquila pese a la crítica, acusaba a su ex frente a la prensa de llevarla al juzgado bajo falso pretexto: " Yo pensaba que venía a que me dijeran algo de que ya había depositado la fianza de los 60.000 euros que debe todavía pero no era para eso, era otra cos a".

¿Podría Antonio David ir a prisión?

“No me deja vivir. No consiente que viva. Este señor ha hecho que hasta mis hijos me odien. Cada vez que este señor sale en televisión o en la portada de una revista yo tengo que ir corriendo al psiquiatra a aumentar mi medicación. Yo ya no duermo ni con pastillas”, declara rota de dolor en esa sala y con evidente angustia. Esta causa fue sobreseída temporalmente por el Tribunal Supremo, pero aún así Rocío Carrasco advierte: el caso no está cerrado, Antonio David Flores no es absuelto (como él afirma) y podría acabar en la cárcel. ¿Tiene razón Rocío Carrasco cuando confía en ver a su ex ingresando en prisión?

Más noticias en Corazón y tendencias.