El virus continua a la baixa a Catalunya, però els ingressos tornen a pujar i les UCI continuen amb una pressió més aviat elevada. La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a una xifra que no arribava fins al mes de novembre, situant-se en 0,77. Els indicadors de referència són els més baixos en les últimes setmanes i també durant els últims mesos. El risc de rebrot continua a la baixa amb 139 (-15), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 191,92 a 180,02.



El nombre d'ingressats, però, és un dels indicadors que més ha pujat en els últims dies. Hi ha 1.145 pacients ingressats als hospitals, 30 més que en el balanç anterior. S'ha informat d'11 morts en les darreres hores, amb un total de 22.071 defuncions en tota la pandèmia.



Les UCI encara preocupen amb 399 llits de crítics. Els experts coincideixen que encara hi ha molts ingressats com per celebrar la fi d'aquesta etapa en què portem immersos més d'un any.

13.03 min Dr. Jordi Mancebo: "A les UCI encara hi ha 400 persones"