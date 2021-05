(Golpe)

(Golpe)

(Música dramática)

(Ruido de escoba)

(Golpes)

(Ruido de escoba)

(Ruido de escoba)

(Ruido de escoba)

(Golpes)

(Ruido de escoba)

(Ruido de escoba)

(Golpe)

(Ruido de escoba)

(Continúa la música)

(The Hot Sardines "Bei Mir Bist")

# Of all the boys I've known and I've known some.

# ‘Til I first met you I was lonesome.

# You came in sight and my heart grew light.

# The world was new to me.

# You're swell I'll admit you.

# Deserve expressions that fit you.

# Racked my brain hoping to explain.

# Things you do to me.

# Bei mir bist du schoen... #

(Continúa la música)

(Risas)

¿Cómo os va? Eh, Papi, ven aquí.

Quiero presentarte a alguien.

Roland Legrand.

El muy cabrón cantaba como un canario a la Policía.

Esto es lo que pasa cuando alguien me traiciona.

Llevaos a este trozo de mierda.

Bueno, ¿qué tienes para mí?

Pan comido, como dijiste.

¿Te has guardado alguno para ti?

Sí, alguno de los más grandes.

Tienes un par de pelotas.

Tú traicióname y te las arrancaré de cuajo.

Aquí van diez mil.

(Música jazz animada)

¿Qué tal la noche? Bien.

No puedo decir lo mismo.

Puede que esto te anime.

Cógelo.

Es tuyo.

He guardado los más grandes para nosotros.

Estás loco.

¿A dónde vas? Castili no quiere que salga antes.

Que le den a Castili.

Divirtámonos.

Alegra esa cara...

(Risas)

Sé que te apetece divertirte.

(Música animada)

Te quiero...

(OFF) "Dilo otra vez".

Despacio.

Te...

quie...

ro.

(Música jazz animada)

Quiero una casa.

Que esté en el campo, como donde te criaste.

Suena increíble lo de pasear por allí en tu caballo.

Vámonos hoy.

¿De qué viviremos en el campo?

No hay nada que robar.

Trabajaremos.

Anoche gané más dinero

que la mayoría de la gente en un año.

Dame seis meses.

Acumularé más dinero que Castili y esos gorrones.

Eh.

No esperaré seis meses.

(Llaman a la puerta)

¡Vengo a cobrar el alquiler!

(Llaman a la puerta)

¡Que sí! ¡Ya voy, ya voy!

Es él.

¿Qué cojones? Quedas detenido

por el asesinato de Roland Legrand.

¿De qué están hablando? Fue asesinado anoche.

Te han identificado. El chuloputas.

(OFF) "Roland Legrand. Le conocías, ¿verdad?".

No fui yo. Estuve con ella toda la noche.

Venga, vámonos.

Está bien, me vestiré. No, no, no, no, no.

Tenemos un uniforme a rayas para ti, guaperas.

Esto es absurdo.

Yo no he matado a nadie. No pueden hacer esto.

Nennete, tranquila.

No tienen nada. Nadie cree a una puta.

-¡Suélteme! ¡Nennete!

¡Por favor, cállese, señor!

¡Papi! ¡Papi! Tranquila.

Tranquila. ¡Papi!

¡Papi!

¡Papi!

¡Él no ha matado a nadie!

¡Estaba conmigo!

(Música suave de violín)

¡Aléjense de los barrotes!

¿Cómo te han podido condenar a cadena perpetua?

Recurriremos.

¿Recurrir qué?

Nennete, me han tendido una trampa.

Están todos implicados.

Solo puedo concentrarme en fugarme.

Está bien.

Y después regresaré y mataré a ese testigo mentiroso,

y a todo aquel que haya tenido algo que ver.

Cálmate. -Todos los visitantes deben irse.

Nennete, tienes que olvidarte de mí.

¿Por qué dices eso?

-Se acabó el tiempo, señora. -Te quiero.

Papi, te quiero. -Vamos.

Vamos. Vamos.

¡Quíteme... -Vamos.

...las manos de encima!

Papillon, ¿verdad?

Te han jodido bien, ¿eh?

Te han colgado un muerto.

Dicen que eres un ladrón cojonudo.

A mí me gusta más usar la fuerza, ¿sabes? Soy Julot.

¿Tienes dinero?

¿No tienes?

Consíguelo, o no podrás fugarte.

¡Seguid, seguid, no os paréis!

-Siguiente, línea cuatro. -Vamos.

¡Vamos, vamos! -¡Siguiente!

-Línea cinco. -Vamos, date prisa.

-¡Siguiente!

En fila. Ve hasta el final.

Vamos, muévete.

-¡Siguiente! -¡Venga, vamos!

¡Vamos!

-¡Manteneos en fila!

Hola.

-Tal vez podría hablar con su supervisor.

Claro, lo que usted diga.

¡Siguiente!

Louis Dega.

Tiene mucha pasta.

Lo pillaron falsificando bonos de defensa.

No durará mucho.

Todos los presos desearán abrirlo en canal para sacarle la guita.

-Siguiente.

(OFF) "Desde este momento

sois propiedad de la administración penal

de la Guayana Francesa".

"Después de cumplir vuestra condena en prisión,

permaneceréis en Sudamérica como trabajadores y colonos

durante un período igual al de vuestra condena original".

"Esta medida

es por el bien superior de la expansión francesa".

"Y porque Francia

ha renegado de vosotros".

"Y ha decidido deshacerse de todos vosotros".

Olvidaos de Francia.

Y ahora vestíos.

(Buckley BSO "Papillon")

Vamos al infierno. -Sigue caminando.

-Señor Dega.

Le sacaremos de aquí.

Sé fuerte, Louis. Te quiero.

Te quiero.

Volverás antes de Navidad. -Dega.

Señor Dega, aquí. Mire hacia aquí.

¡Señor Dega!

Sesenta y nueve, setenta...

Seguid. Moveos.

-¡Ya hay suficientes!

-¡Venga, moveos! ¡Daos prisa!

Seguid caminando.

-Por aquí. -Vamos, rápido, moveos.

¡Eh, Julot!

Oye, coge la esquina.

Parece que Dega ya está haciendo amigos.

Julot, vigila que no me quiten la hamaca.

Oye, te he guardado un sitio a mi lado.

Hay muchos ojos puestos en ti.

Puedo mantenerte a salvo.

Solo necesito dinero para escapar.

Te saldrá caro, pero vivirás.

Le dijo el escorpión a la rana.

Todos somos escorpiones aquí.

Creo que prefiero arriesgarme

y quedarme aquí delante de los guardias.

¿No estás de acuerdo?

Ya veo que eres de los que toman sus propias decisiones.

Y tú sabes juzgar a la gente.

Que duermas bien.

Sí, igualmente.

Oye, podríamos escaparnos juntos.

Si me pillan en plena huida quiero que el error sea solo mío.

(Puerta)

(Bocina)

¡Acomodaos!

(Pasos)

(Gritos)

(Gritos)

¡Ah!

Sé que escondes el dinero en tus tripas.

(Silbidos)

¡Piso superior!

-Atrás. -Apartaos.

-Atrás. -Tú, atrás.

-¡Atrás!

-Sacadlo de aquí.

Dejad que los animales limpien su propia mierda.

¡Vamos, deshaceos de él!

¡De acabó el espectáculo!

-Se lo ha cargado.

Tenía dinero en las tripas.

¿Lo has visto?

¿Qué tal has dormido?

Huele a libertad.

¿Sabes de alguien que se haya escapado?

No, pero no me resigno.

Me cuesta ver esperanza entre la desesperación.

Necesito a un hombre como tú.

Me he replanteado tu oferta.

Mantenme vivo hasta que me instale en la isla,

y sufragaré el coste de tu huida.

De acuerdo.

Pero cuando llegue el momento no vendrás conmigo.

No tengo intención de escapar.

Al contrario que tú quiero seguir vivo.

Mi esposa está trabajando en mi recurso.

Estaré en casa en Navidad.

Eres muy optimista.

Dame una carta. -Sí.

-No, no voy. -Dame dos.

-¡Eh, ahí se están pegando!

-¡Vamos, dale!

¡Coge el cuchillo!

¡Vamos, coge el cuchillo!

¡Dale fuerte! ¡Coge el cuchillo!

¡Eh!

(Silbido)

(Gritos)

(Silbido)

(Silbido)

Te voy a matar.

¡Vapor!

¡Encended el vapor!

(Silbido)

¡Vamos!

(Silbido)

¡Venga, vamos!

(Gritos)

-¡Vamos!

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Desvestíos y formad una fila, putos animales!

Dame el puto cuchillo.

-Moveos, vamos. Formad una fila.

¡Vamos!

¡Desvestíos!

Vamos, vamos, arriba. Poneos en fila.

¡Desvestíos! ¡Mirad hacia aquí!

-¡Las manos! ¡Mostradlas!

¡Que todos muestren las manos! -Eso es. A ver las manos.

¿Qué tenemos ahí? -Llevadlo a la enfermería.

-Sacad a ese trozo de carne.

Enseñadme las manos. Quiero verlas.

Dadle la vuelta. Tú.

Este ha estado peleando. No hay duda.

Llevadlo a primera clase.

Vamos.

Vamos.

Es hora de irse.

Nos vamos a primera clase.

-Portamos bien, chicas.

(Puerta)

(Pasos)

-¡Vamos, vamos, vamos!

¡No os paréis! -Salid rápido.

Debiste acabar con él.

-Vamos, id saliendo.

No quiero matar a nadie.

No paréis.

Continuad.

Voy a hacer que me manden al hospital.

Avísame si viene algún guardia.

-Vamos. ¿A qué estáis esperando?

¡Vamos, deprisa!

-¡Deprisa! -¡En fila, en fila!

¡Vamos, vamos!

-Caminad, no paréis. -Moveos, moveos.

Permaneced en fila. -¡Todos en fila!

Estás loco, Julot. ¡Colocaos en fila!

¡En fila!

¿Estáis sordos?

¡Vosotros dos, vamos!

¡En fila! ¡He dicho en fila!

Adelante.

Tú, quédate aquí.

Vuelve a la fila.

¡Tú, allí!

-Moveos. Vamos, moveos.

-Os he dicho que os mováis. -Moveos.

¡Moveos!

-¡Baja la escalera!

-¡La mirada al frente! ¡La mirada al frente!

-¡Rápido! -¡Vamos!

¡Avanzad hacia allí!

-¡No os quedéis mirándome!

¡Vamos!

¡Tú también!

-¡Vamos, vamos, rápido! -¡Moveos, desgraciados!

-Esa zona.

-¡Más rápido, más rápido!

¡Vamos, vamos!

-¡Mi puta pierna!

(Grito)

(Grito)

¡Mi pierna!

¡Mi pierna! -Dejen paso. Dejen paso.

(Grito)

¡Apártense!

Alto.

Se acabó. Apartaos.

No hay nada que ver. Moveos, moveos.

Volved a formar la fila. Vamos.

-Levantad la mano cuando diga vuestro nombre.

¡Agustine!

¡Barba! -¡Vamos!

Manteneos en fila.

Deprisa, vamos. -¡Beder!

¡Lofton!

¡Navarron!

¡Navarron!

-¡En marcha!

-¡En marcha!

-En marcha.

-¡No os paréis! ¡No os paréis!

(Buckley BSO "Papillon")

¡Venga, vamos, moveos!

-¡Id caminando!

Prisioneros, alto.

Abrid las puertas.

En marcha.

(Continúa la música)

Sé que muchos de vosotros estáis pensando en fugaros.

Podéis intentarlo del modo que queráis.

Me encantará dispararos.

Si conseguís evitar ese consuelo,

hay dos guardias que siempre están de servicio.

La selva, donde con suerte moriríais de hambre.

O podéis elegir el mar.

Donde os aseguro que los tiburones siempre están hambrientos.

Si lográis sobrevivir a un primer intento,

pasaréis dos años aislados.

Al segundo intento cinco años,

seguidos de cadena perpetua en la Isla del Diablo.

Si cometéis un asesinato,

seréis ejecutados.

Eso es todo.

(Buckley BSO "Papillon")

(Gritos)

¡Fuera, fuera, fuera!

-¡Eh, a mí qué me cuentas!

No tengo nada que ver.

Olvídame.

-Pásame un cigarro.

Coge la esquina.

Yo voy. -Te veo.

Mantén los ojos abiertos y no te muevas.

Oye, ¿quién asigna los trabajos aquí?

Disculpe los modales. Te he dicho que no te movieses.

No está domesticado.

Es obvio que es un hombre muy importante

y muy, muy ocupado.

Solo soy el carcelero.

Buscamos a alguien que pueda garantizar

que nos asigne la clase de trabajo adecuado

para nosotros.

Serán mil dólares.

De eso nada.

No, parece una cifra demasiado elevada.

Señor, creo que hemos empezado con mal pie.

Creo que mil dólares es un gran precio.

¿Hay alguna selección de trabajo?

Auxiliares en el hospital.

Y por mil dólares algo de tabaco. Y una libreta.

Una libreta... Soy un artista.

Eres un falsificador.

Tú robas cajas fuertes.

Una profesión que desapruebo rotundamente.

Soy un delincuente honrado.

Oye, voy a necesitarlo ahora.

Ahora es ahora. Disculpa.

Creo que vas a necesitar ir al baño.

Sí, claro.

Si me disculpan, caballeros.

¿A dónde vas?

Nunca había estado aquí.

El retrete está allí, princesa.

¿Qué animal que no sea un hombre,

guardaría su único medio de supervivencia en el culo?

-Ya voy, ya voy.

Eh, hola Billy.

Ey, luego nos vemos.

Me ha mordido algo.

(Chillidos)

(Ladridos)

(Disparo)

(Disparo)

¡Hay un fugado!

-¿En qué barracón?

¿En qué barracón? -No, se ha escapado del hospital.

Solo uno.

-¿Del hospital?

-Cierra tu barracón.

Debe ser Julot.

El hijo de perra no ha perdido el tiempo.

¡Cerrad los barracones!

(Disparo)

-¡Cerradlos todos!

¿Lo ves?

Es posible huir.

¡Cerrad los barracones!

¡Todos a la selva a buscarle!

(Alarma)

-Ruta cero.

Ruta cero.

Ruta cero.

Mi amigo y yo debemos permanecer juntos.

Envía a estos al hospital.

Y tardaré unos cuantos días para estar en condiciones...

No te pares. ...trabajar.

Estos dos,

ruta cero.

Señor Dega, alto.

Le conozco.

¿Y usted a mí?

Sí.

Sí, por supuesto, sí.

Es usted el vicealcaide, señor.

El marido de mi hermana

fue detenido por vender bonos falsificados

que usted le dio en Marsella.

Dega es un hombre muy habitual en Marsella.

Santini. -Sí, señor.

Este va a la ruta cero.

Lléveselo.

Espere.

A él también.

Intentamos no separar a los amigos.

A la ruta cero. ¡Moveos!

¿Qué es la ruta cero?

(Grito)

¡Atención!

-¡Eh, aparta de ahí!

¡Apartaos!

No me encuentro bien.

¡Sacad esos carros!

Sacadlos a la vía.

Allí, ponlo en el carro.

Vamos, picad, picad.

¡Vamos! Hablas demasiado.

¿Ah, sí? Sí, ya basta.

Me ayuda a pasar el tiempo.

Sal de mi vista, sal de mi vista. Coge tú la grande.

Llenadlos hasta arriba.

¡Vamos!

Si te peleas con él no te protegeré.

¡Empujad! ¡Seguid empujando!

(Chillido de pájaro)

Si ella estuviese aquí...

y tú en París con todo el dinero,

¿cuánto pagarías por recuperarla?

Todo lo que tengo.

¿Cuánto pagaría ella por ti?

Eres un gran optimista.

(Buckley BSO "Papillon")

¡Así, ahora!

¡Ahora!

(Explosión)

-¡Rápido! -Bien, seguid.

(Gritos)

Canijo. ¡Canijo!

Empuja más fuerte.

Puedes empujar más fuerte. Vamos.

Créeme, no puede.

Créeme, puede hacerlo.

¡Vamos, empuja!

(Explosión)

¡Empuja!

Tengo... diarrea.

¿Y qué quieres que haga yo?

No, no lo entiendes.

He perdido el dinero.

¿Qué pasa ahora contigo?

¿Qué haces? ¿Pero qué hace?

-¿Por qué os paráis? -Menudo par de idiotas.

¿Qué diablos haces?

Diles a tus amigos locos que vuelvan a su carro.

¿Qué?

No me toques los huevos. Harás que nos maten.

Ocúpate de tu carro. Ese canijo da muchos problemas.

¡Tú a lo tuyo! Separaos. Separaos.

¿Qué estás haciendo?

Arriba.

Arriba.

En pie.

(Explosión)

Levántate. No puedo.

Levantadlo.

Vamos, levantadlo.

Subidlo al carro.

¡A trabajar!

Solo tenías un trabajo que hacer.

Y no has podido.

Tengo el cuerpo descompuesto.

¿Dónde está ahora?

¿Tú qué crees?

Solo a mí se me ocurre confiar en un ladrón.

No puedo robar lo que ya es mío.

En cuanto vayamos al barracón lo recuperarás.

Y esta vez lo guardarás bien,

aunque pare eso tengas que coserte el culo.

Lo siento.

Puede que te haya juzgado prematuramente

con un grado injusto de desconfianza.

No me pidas matrimonio aún.

No me gusta llevar cosas en el culo.

Está muerto.

Está muerto. Calla, bocazas.

¿Eres idiota o qué?

Lo compartiremos. Toma.

Toma.

Has encontrado un novio, ¿eh?

¿Estuviste en la Marina?

¿Tú qué crees?

Tal vez signifique presidiario.

Las golondrinas...

simbolizan esperanza.

Es lo primero que ves al llegar a tierra.

Lo sé. ¿Ah, sí?

¿Y eso?

¿Estuviste en la Marina?

Dieciocho meses.

Más otros seis en el calabozo.

No era lo mío.

¿Una mariposa?

Así que ladrón, ¿eh?

¿Eso tampoco era lo tuyo?

Deberíamos salir a navegar.

¿Tienes barco?

¿Conseguirías esto?

Tal vez.

Entonces avísame.

Tu amigo está en apuros.

Dame tu dinero o si no tú y tu amigo moriréis.

Te advierto que tengo poca paciencia.

¿Pasa algo? Hablaba con tu puta.

Pues ahora hablas conmigo.

¿Qué pasa? ¿Estás celoso?

¡Arregladlo en los barracones!

¡Se acabó el descanso!

¡Todos en fila!

¡Se acabó el descanso! ¡Vamos!

¡Colocaos en fila!

¡Todos en fila!

(Gritos)

Alto. ¡Alto!

-¡Alto, deténgase!

-¡Daos la vuelta! ¡La vista al frente! ¡Vamos!

No debería haber traído a sus chicas por aquí después de la tormenta.

Sí. ¿Puede ayudarme?

Se lo recompensaré bien.

Suba a las chicas.

Vamos.

...resultó que era muy mayor.

Eh.

¿Puedes oírme?

¿Me llevarías a la costa?

No seas idiota.

Te daré dos mil.

¡Guardia!

No me delates por amor de Dios.

Cuatro mil.

¿Qué problema hay?

Solo quería saber qué chica prefiere para pagarle el favor.

Una que no tenga ninguna enfermedad.

Mi barco está al otro lado del río.

Estaré allí tres días más.

Serán cinco mil. Eres un maldito ladrón.

(Risas)

(Grito)

(Silbido)

Ya vienen los guardias. ¿Qué haces? ¡No me toques!

(Silbido)

(Truenos)

(Música dramática)

(Truenos)

No imaginaba que sería así.

Estaré muerto antes de que acepten mi recurso.

Quiero irme contigo.

Ese no era el trato.

Soy consciente de ello,

pero aun así tengo que irme contigo.

¿Alguna vez has navegado?

¿Has pasado tiempo en el mar?

Sí, he pasado muchos días en el mar.

Encerrado en una jaula en su mayor parte.

Pero creo que entiendo el concepto bastante bien.

No puedes venir, Dega.

(Truenos)

Deberías llamarme Louis.

Seguid caminando.

Colocaos en fila.

Todos firmes.

Arrodillaos.

Quitaos los sombreros y cruzad los brazos.

En el momento de la ejecución

todos debéis inclinar la cabeza.

Un hombre apuñaló a dos guardias.

Uno murió esta mañana,

dejando a dos niños huérfanos de padre.

¿Y para qué?

¿Para poder correr un rato por la selva?

-¡Gracias por venir!

¡Mirad, me voy al infierno!

(Música de tensión)

Está listo.

(Grito)

Manteneros no nos trae beneficios.

Destruiros no es una pérdida.

Tú, elige a otro preso.

Cargad con el cadáver.

(Música dramática)

(Continúa la música)

Id a preparar el barco.

Está muerto.

Es solo carne y huesos.

¿Por qué os detenéis?

¿Qué estás haciendo? Apártate.

Te he preguntado qué estás haciendo.

Arriba.

Levántate, maldito gusano.

¡Levanta el culo!

(GRITA)

¡Gusano!

(GRITA)

Oh, mierda...

Mierda.

¡Alto!

¡Alto!

(Silbido)

¡Tenemos a un fugado!

(Silbido)

¡Se dirige al norte!

(Disparo)

(Silbido)

Papi... Papi... ¡Se dirige al norte!

(Disparo)

¡Papillon!

(Alarma)

(Disparo)

¡Buscad entre esos árboles!

(Disparo)

(Disparo)

(Disparo)

¡Eh!

(Disparos)

(Disparo)

¡Que no se escape!

(Disparo)

(Disparo)

¡Seguid disparando!

(Chillido de pájaro)

Levantadlo.

-¡Para!

-Vamos.

Eres un buen hombre.

Sí, soy un buen hombre que quiere su dinero.

Mira, no lo tengo.

No lo llevo encima.

Pero te recompensaré.

Tengo mucho dinero en París.

Te daré todo lo que tengo.

(Ruido de cargador de escopeta)

Incluso aunque tuvieses el dinero,

el alcaide nos pagará el doble.

Hijo de puta.

(Buckley BSO "Papillon")

Tienes suerte de que el guardia viva.

Si no te esperaría la guillotina.

Ahora te trasladarán a la isla San José,

donde cumplirás dos años en una celda de aislamiento.

No hay rehabilitación.

Sabemos que es inútil.

Haremos que te derrumbes.

Allí pasan cosas extrañas.

Sobre todo a los que tienen esperanza.

Porque no hay esperanza en San José,

solo silencio.

Ya has oído al alcaide.

Debes guardar silencio en todo momento.

(Pasos)

(Pasos)

(Ruidos)

(Puerta)

(Ruido)

(Ruido)

¿Creías que te iban a salir alas?

Cogedlo.

Te enseñaré a callarte.

(Toses)

Si vuelves a hablar,

puede que no sobrevivas aquí.

(Jadeo)

Vamos, está loco. Vamos.

Vamos.

Disfruta de tus dos años aquí.

(Puerta)

(Ruido)

(Ruido metálico)

(Jadeo)

(Buckley BSO "Papillon")

(Continúa la música)

Dega...

(Ruido)

(Continúa la música)

(Ruido metálico)

Un momento, tengo que revisar esto.

¿Qué es esto, eh?

¿Alguien te ha pagado para traer esta mierda, hijo de perra?

¿Quién te paga?

¿Quién te paga?

(Grito)

-¡No!

No...

¡Eh!

-Mira, creo que lo has matado.

Saca ese cuerpo de aquí y limpia todo esto.

¿En qué coño estabas pensando?

(Música dramática)

(Ruido)

No me extraña que no te derrumbes.

¿Cuánto lleva pasando?

Puedes hablar.

¿Quién te enviaba esos cocos?

Si no cantas...

te castigaré con medias raciones.

Antepones la vida de otro a la tuya.

(Música de tensión)

Ponedle media ración.

(Buckley BSO "Papillon")

(Ruido)

(Ruido)

(Ruido)

(Ruido de escoba)

(Golpe)

(Ruido de escoba)

(Golpe)

(Ruido de escoba)

(Golpes)

(Ruido de escoba)

(Ruido de escoba)

(Golpe)

(Ruido de escoba)

(Puerta)

(Ruido)

Te he traído sopa.

Lleva carne.

Dime solo su nombre.

Dime su nombre.

¿Crees que una persona sabe cuándo está enloqueciendo?

¿O crees que lo ignora felizmente?

Porque estás a punto de saberlo.

Dejadlo a oscuras el resto de su condena.

O el resto de su vida, lo que suceda antes.

(Ruido)

(Ruidos)

(Percusión rítmica)

(Percusión rítmica)

(Percusión rítmica)

(Percusión rítmica)

(Percusión rítmica)

(Percusión rítmica)

(Percusión)

(Percusión)

(Música dramática)

(Percusión rítmica)

(Percusión rítmica)

(Percusión rítmica)

(Música dramática)

(BALBUCEA)

(Ruido)

(BALBUCEA)

(Ruido)

Esta es una buena fuga.

(Ruido de mecanismo de caja fuerte)

(Ruido de mecanismo)

(Ruido de mecanismo)

(Ruido de mecanismo)

(Ruido de movimiento de lona)

(Puerta)

(Puerta)

¿Sigue vivo?

Han pasado los dos años.

(Pasos)

Sé que muchos de vosotros estáis pensando en fugaros.

Podéis intentarlo del modo que queráis.

Me encantará dispararos.

Si conseguís evitar ese consuelo,

hay dos guardias que siempre están de servicio.

La selva, donde con suerte moriríais de hambre.

O podéis elegir el mar,

donde os aseguro que los tiburones siempre están hambrientos.

Si lográis sobrevivir a un primer intento,

pasaréis dos años aislados.

Al segundo intento cinco años,

seguidos de cadena perpetua en la Isla del Diablo.

Si cometéis un asesinato,

seréis ejecutados.

(Toses)

Eso es todo.

Papi.

(Buckley BSO "Papillon")

Quería venir antes, pero...

temía que tú no quisieses verme.

Lo siento.

Estás aquí por mi culpa.

Tal y como pronosticaste,

en mi recurso han surgido problemas.

Pero a mi mujer le va muy bien,

se ha casado con mi abogado.

Pues que se vaya al infierno.

Hijo de perra.

Creía que te habías quedado atontado.

Esa es la idea.

Habrías tenido las cosas más fáciles

si les hubieses dicho mi nombre.

No te creas que no pensé en ello.

Pero sé lo jodidamente delicado que eres.

Me temo que en circunstancias similares

yo habría actuado diferente.

No sé cómo lo has logrado.

Me acostumbré al silencio.

Si alguna vez salgo de aquí,

llevaré un tipo de vida diferente.

Este domingo el alcaide

proyectará una película en el patio

para divertir a algunos políticos locales.

Habrá mucho ruido.

Los guardias harán doble turno y estarán muy ocupados.

Esta es tu mejor oportunidad.

¿Tienes un barco? No.

¿Qué hay de Celier?

¿Sigue aquí? Por desgracia, sí.

Si puede conseguir un barco...

¿Tienes bastante dinero para pagarlo?

Tal vez, pero entonces querrá venir con nosotros.

¿Nosotros?

Nosotros...

Está bien.

Pero necesitamos un barco.

¡Vete ahora mismo! ¡Vete!

¡Largo!

¡Lárgate!

¡Vete!

¡Vete!

¡Este hombre está loco! ¡Vete!

¡Lárgate! ¡Ha perdido la cabeza!

¡Vete! ¡No, no! ¡No, no!

Se ha vuelto loco.

¡Socorro! ¡Socorro! Ven, Papi. Ven aquí.

Vamos, ven, tranquilo.

Tranquilo. Suéltale, suéltale.

Tranquilo. Tranquilo.

Traed las pastillas.

Tómatela.

Traed un poco de agua.

Todo irá bien.

(Pasos)

Luces apagadas en diez minutos.

(Goteo)

Tranquilo.

¡Suéltame! ¡Jamás dejaré que me folles!

-(CHISTA)

Pronto lo harás si sabes lo que te conviene.

Eh.

Oye, solo quiero hablar.

No soy una prostituta.

No es eso lo que quiero.

Ya, eso es lo que dice todo el mundo.

Créeme, yo no quiero eso.

Tengo una propuesta diferente.

Si repites una palabra de lo que te diga, te arrepentirás.

Pues no quiero saberlo. Puede que sí.

Estoy organizando algo...

para este domingo.

Tenemos sitio para uno más.

No tengo nada que ofrecerte.

Se trata de distraer a ese carcelero.

Que lo hagas venir aquí a un ahora y lo distraigas.

Si hago eso, más vale que funcione.

Funcionará.

No va a ser fácil.

¿Podrás arreglártelas?

Te incriminaron por asesinato, ¿no?

Pues a mí nadie me incriminó.

Ese es Celier.

Él conseguirá el barco.

A ver ese brazo. Está infectado.

Buen trabajo.

¡Papi! Qué flaco estás, cabrón.

Me alegro de verte.

¿Qué te has hecho?

¡Ja! Tuve que pegarme un tajo para entrar aquí.

¿Estás bien? Sí, no es nada.

Aún puedo darte una paliza. ¿Podemos ir al grano?

Tengo que volver.

Te puedes callar por una vez.

Este es Maturette, el cuarto hombre.

¿Ah, sí?

¿Sabes cómo defenderte? Dame un cuchillo.

Muy bien, tranquilizaos. Es de los peleones, ¿eh?

¿Estás listo? Sí, todo listo.

Un tío me ha escondido un barco en la orilla.

Está río arriba.

Desde allí hay salida directa hacia el océano.

Pero quiere la mitad del dinero ya.

¿Y tú qué?

Al inicio de la película cruzaremos el edificio del alcaide.

Tendré la llave.

Tenemos un plan.

Tenemos un plan.

¿Estás bien?

No.

No sé si deberíamos fiarnos de él.

Míralo, es impredecible.

Como un animal enjaulado.

Aquí todos somos animales.

Todo irá bien.

Necesita el dinero ya.

Toma.

Son los sedantes que me dieron.

Échalos en el café de los guardias.

Nosotros haremos el resto.

Debo volver.

Eh.

Buen trabajo.

¡Eh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Eh!

¿Qué haces?

Aparta, no me toques.

Devuélvemelo.

Va a jodernos el plan. Todo irá bien.

¡Devuélvemela!

¿O qué? ¿Vas a pegarme?

(Grito)

Acaba con él.

(Pitido)

-¡Muy bien! ¡Ya es suficiente!

Separaos, separaos.

Llévale los libros al alcaide.

Creía que sabría pegar un puñetazo

teniendo en cuenta que mi padre me pegaba a menudo.

¿El tuyo también?

Mis padres son profesores.

Hasta la noche.

(Música jazz animada)

Anís para el alcaide.

El mejor que tengas.

Dame la botella.

(Aplausos)

(Música dramática)

(Continúa la música)

(Pasos)

(Tintineo de llaves)

(Tintineo de llaves)

Coge dos o tres.

¿Quieren echarle un poquito al café?

Te toca a ti.

(Continúa la música)

Cortesía del alcaide.

Muy amable.

Toma.

Si matamos a alguien y nos cogen iremos a la guillotina.

Que nadie muera.

(Continúa la música)

Te toca a ti. Tira.

-Dame dos.

-No, no voy. -Yo tampoco.

-Dame una carta. -Sí.

Ah... Paso.

-Lo dejamos.

-Vaya partida.

(Música de tensión)

Dega. ¿A dónde vas?

Dega, el alcaide...

Vamos.

(Continúa la música)

Para.

¿Qué ha sido eso?

Voy a comprobarlo.

(Continúa la música)

Está funcionando.

(Rugidos)

(Gritos)

(Rugidos)

(Gritos)

(Aplausos)

(Rugido)

(Rugido)

Oh, demasiado pronto.

Oye, ¿tienes fuego?

(Rugido)

Sí, por supuesto, señor.

(Rugido)

(Gritos)

(Truenos)

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! -Pasen todos dentro.

Entren todos.

Vamos, vamos.

Mierda.

Era nuestra salida. No, no.

(Rugido)

(Rugido)

¿Qué está haciendo?

(Ruido)

¡Se ha ido la luz! Mierda.

¡Comprobad fusibles!

(Alarma)

Papi, tenemos que irnos. No podemos esperar.

No nos iremos sin Dega.

¡Olvídate de Dega!

No es de fiar.

Y lo sabes.

Vámonos, venga.

¿Quiere irte?

Vete.

¿Vienes conmigo?

Sí. Abre la verja.

¿Qué coño te pasa?

¡Ja! He robado las llaves para subir a la pasarela central.

Podremos llegar a la torre de guardia.

Mientras las luces esté apagadas no nos verán.

¿Y luego saltamos? ¿Se te ocurre algo mejor?

(Alarma)

(Alarma)

Vamos.

Vamos.

(Alarma)

Vamos. Vamos.

(Alarma)

¡Vigilad el muro!

(Alarma)

¡Tú, ven conmigo al muro sur!

-Sí, señor.

(Alarma)

-¡Vamos, daos prisa!

(Alarma)

(Alarma)

(Alarma)

Mierda. Está bien. Vamos allá.

Despacio.

(Grito)

¿Estás bien?

Venga, vamos.

Vamos, vamos, vamos.

(Alarma)

(Grito)

(Alarma)

(Alarma)

(Grito)

Vamos.

¡Salta!

Vamos.

Vamos.

Vamos. Van a verte, vamos.

¡Ah!

Vamos.

Suelta. Vamos, salta.

(GRITA)

(GRITA)

Joder...

No puede andar, déjalo.

Tiene el dinero.

Ah.

Maturette, ayúdame.

Vamos.

Vamos.

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Cubrid todas las puertas y el muro, rápido!

(Música de tensión)

Rápido.

¿A qué distancia está el barco?

Nos estás retrasando.

Vamos.

Tenemos que ir más rápido.

(Ruido de cargador de escopeta)

No des ni un paso más.

No vais a entregarnos.

Eso depende de si tienes mi dinero.

Eh.

Papi, tranquilo.

Este es el tío del barco.

¿Dónde está el barco?

Está río arriba.

Si quieres verlo, págame, o que te jodan.

Es todo lo que me queda.

Que eso quede entre nosotros.

Disfrutad la libertad.

(Buckley BSO "Papillon")

Joder.

¿Qué barco de mierda es este?

Cállate, Dega.

Tienes suerte de estar aquí.

Achicad el agua. Sacadla del barco.

Ya lo intento.

¡No me la tires a mí, maldita sea!

¡La estoy tirando al mar!

¡Maturette! ¿Sí?

Coge el timón.

Ya voy. Lo tengo.

Papi, este barco no puede con todos y lo sabes.

Aligeremos el peso.

Va a morir de todas formas.

Nadie tiene por qué morir.

¡Mierda, se ha soltado!

Arregla el timón.

¡Se ha roto! Arregla el timón.

Sal.

Toma, coge esto.

Coge esto.

Maturette, ayúdame.

(Truenos)

Esta tormenta va a hundir el barco.

Tenemos que hacer algo y tiene que ser ahora.

Deja que prepare el barco.

¿Estás loco, eh?

¿Quieres morir por culpa de él?

Nadie tiene por qué morir.

(Truenos)

No sobreviviremos.

Dega es un peso muerto.

¿Cuánto dinero tienes?

No le queda dinero.

¿No tiene dinero?

¿Lo has oído, Maturette?

Nos han mentido.

¿Quieres morir por él?

Somos dos contra uno.

Apártate.

No tienes que hace nada.

¡Que te apartes, papi!

No pienso morir por él.

¡Última oportunidad! ¡Apártate!

No sé tú, pero yo me voy a casa.

(Truenos)

(Balbuceo)

Dega...

Para. ¡Para!

Ya basta. Ya basta.

Aguarda.

(Truenos)

(Truenos)

(Truenos)

(Grito)

(Truenos)

(Música de tensión)

(Risas)

Bienvenido.

Viajaba con otros dos hombres. Están cuidando de ellos.

¿Dónde estamos?

Esto es Colombia.

Sabemos de dónde venís.

Pero solo necesitáis arrepentiros.

Dejad que Dios vuelva a entrar en vuestra vida,

y seréis perdonados.

Deberías ir a lavarte.

Luego ven a rezar con nosotras.

(Buckley BSO "Papillon")

(Música dramática)

Tenemos que marcharnos.

Saben de dónde venimos.

El trato ha terminado.

Te dije que no podíamos fiarnos de él.

Yo me largo.

Contigo o sin ti.

Suerte.

¡Papi, lo conseguimos!

¡Papi!

Es un paraíso.

Sí, pero no es un hogar.

El mío no, al menos.

Buena suerte, Maturette.

(Pasos)

(Música de tensión)

(Murmullos)

¿Dónde está la aldea? -Sigue el camino de la colina.

-Vamos. La colina.

(Continúa la música)

Nos vamos.

Ahora.

Vamos.

¡Papi!

¡Maturette!

Arrepentíos.

Si pedís perdón por lo que habéis hecho no tenéis nada que temer.

Dios cuidará de vosotros.

Has vuelto.

(Buckley BSO "Papillon")

Vamos, papi.

Tenía que venir a ver esto.

Pocos sobreviven a cinco años de aislamiento.

¿Qué te ha mantenido vivo?

Porque dudo que lo encuentres allí donde vas.

La Isla del Diablo.

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Gritos)

-¡Levántate, cabrón!

¡Levántate, levántate!

¡Cállate, cállate, cállate!

¿Dónde, dónde?

(Gritos)

Largaos. Largaos.

(Gritos)

¿Qué hace el hijo de dos profesores en un lugar como este?

Bueno, ¿qué te parece?

He tenido cinco años para hacerlo.

Al alcaide no le hizo mucha gracia mi desobediencia.

Así que me envió directamente a la Isla del Diablo.

Te daré algo de comer.

Es hora de levantarse.

Vamos.

Tenemos trabajo.

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

¿Podemos llegar al océano?

Sé en qué estás pensando.

Pero aunque sobrevivas a la caída,

no sobrevivirás al océano.

(Buckley BSO "Papillon")

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Depende de las olas.

¿Qué?

¿De qué estás hablando?

¿De qué crees que estoy hablando?

Vuelve a la cama. Eso es un suicidio no una fuga.

Escucha, solo tenemos que construir una balsa y llevarla al océano.

La marea nos llevará al continente.

Ven a verlo.

Ven a verlo.

¿Lo ves?

Es la corriente de la libertad.

(Música dramática)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Me preocupa un poco tu capacidad para protegerme ahora mismo.

Tranquilo, la caída nos matará.

Atemos las dos.

Necesito quedarme.

¿De qué estás hablando?

Necesito quedarme,

por lo mismo que tú tienes que irte.

Este es mi sitio.

No pasa nada.

Está bien.

(Continúa la música)

Vete ya, no querrás perder más tiempo.

(Continúa la música)

(Música de tensión)

¡Louis!

¡Louis!

¡Louis!

¡Lo he conseguido, falsificador de pacotilla!

(Grito)

(Buckley BSO "Myrtil")

(Continúa la música)

Gracias.

Señor, su agua.

Gracias. No hay de qué.

Me sorprende que se haya arriesgado a volver.

He leído el régimen de prescripción. Sigue siendo un prófugo.

No me quedaré mucho.

Mi hogar es Venezuela ahora.

Pero, es importante,

que mis memorias se publiquen aquí,

en Francia.

(Buckley "Azuré Des Anthyllides")

Mi esposa me convenció para que lo escribiese,

ahora que aún soy joven para recordar.

Esta es realmente su historia.

Es la historia de muchos hombres.

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)