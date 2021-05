El virus continua a la baixa a Catalunya però repunten els ingressos als hospitals

El nombre de persones ingressades per covid-19 als hospitals de Catalunya ha pujat en les últimes 24h en 33, fins als 1.115 pacients. També han empitjorat el nombre de pacients que han arribat a l'UCI. Segons l'últim balanç de Salut ara hi ha 403 pacients greus, quatre més que ahir, i es torna a superar la barrera psicològica dels 400 malalts.

També s'han registrat 7 noves morts per covid-19, la qual cosa eleva la xifra total de morts des que es va iniciar la pandèmia, el març del passat any, a 22.060 persones a Catalunya.

La transmissió del virus continua a la baixa

La resta de dades epidemiològiques segueixen a la baixa, amb un risc de rebrot de 154, 13 punts menys que ahir, dissabte, i una Rt situada en 0,80, dues dècimes menys.

La positivitat, és a dir, el percentatge de PCR i test d'antígens que donen positiu, és del 4,31 %, tretze centenes menys que ahir, per sota del 5 % que l'OMS considera el llindar per poder controlar l'epidèmia. La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també baixa a 191, dotze menys que el dia anterior.

En els últims set dies s'han confirmat amb proves PCR o test d'antígens un total de 5.960 positius, una mitjana diària de 851 casos. Per sota dels mil casos diaris es considera que es pot fer una traçabilitat correcta de contactes i controlar l'epidèmia. En l'última setmana han mort 71 persones per COVID, quan entre el dia 29 d'abril i el 5 de maig passat aquesta xifra va ascendir a 106 persones.