¡Esta semana Dos Vidas viene cargadita de emociones como de costumbre! Si te perdiste los mayores acontecimientos estás de suerte, porque vamos a hacer un repaso de el “no” embarazo de Julia (Laura Ledesma), el despido de Carmen (Amparo Piñero), la llegada de Erik (Álex Mola) el sobrino de Tirso (Oliver Ruano) y la investigación de Patricia (Silvia Acosta) a los camiones de la fábrica.

El “no” embarazo

De todos es sabido que Julia no es una protagonista al uso. Su destino está guiado por un compás confuso que no deja de sorprendernos. Prueba de ello es que esta semana hemos podido ver como todo el asunto del embarazo ha terminado ser una gran falsa alarma.





01.01 min Julia cuenta a su madre que no estaba embarazada



Y es que no ha sido cómodo para ninguno de los habitantes de Robledillo. Si no, díselo a Diana la cual no ha podido evitar recriminar a Julia el no haber chequeado una segunda vez la prueba de embarazo. Menos mal que en un momento así ha podido contar con Sergio el cual se ha comportado como un punto de apoyo ante esta marabunta de nuevas dudas e inseguridades.



El broche de esta semana con ellos ha sido cuando Sergio se ha comprometido a divorciarse al más puro estilo proposición de Hollywood. ¡Un hurra por los divorciados!