Cafè d'idees - Duran i Lleida: "Encara que es posin d'acord, hi haurà terceres eleccions"

L'advocat i exlíder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, creu que el conflicte polític català "va per llarg" per la mala relació entre els partits independentistes i la falta d'un govern transversal: "Fins que no pactin forces dels diferents blocs el problema no es començarà a solucionar". Duran Lleida ha apuntat a un escenari de "terceres eleccions" per la mala relació entre Junts i ERC: "Amb tot el que s'han dit i tot el que pensen uns dels altres, que ja va ser la causa que ens cridessin a unes eleccions anticipades".

Mentre hi hagi la UE Catalunya nos erà independnet L'exlíder d'Unió veu Catalunya "en un procés de decadència" i a l'independentisme com una força política que "ha vingut per quedar-se" tot i que l'ha qualificat de populisme. Duran Lleida ha dit que els independentistes haurien de ser conscients que mentre hi hagi la Unió Europea, Catalunya no serà independent.



S'ha mostrat a favor de l'indult als presos Amb relació a la tramitació de l'indult pels presos del procés, Duran Lleida ha dit que és favorable perquè no es podrà resoldre el conflicte polític a Catalunya amb els líders polítics independentistes a la presó. L'exlíder d'UDC ha afegit que "van trencar la Llei" tot i que creu la pena que els han aplicat, no s'adiu amb el delicte de sedició. Duran Lleida ha reconegut que l'aplicació de l'indult suposaria un cost polític i demana als partits independentistes que hi contribueixin des d'aquí "posant-se a la pell de l'altre".



