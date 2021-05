Por suerte hay artistas que dan importancia al vestuario. Salir al escenario con un look cuidado es una señal de respeto hacia el público y un guiño a la moda. Amaia y Raquel del Rosario apostaron por moda española con sus vestidos de Teresa Helbig y Yolancris. Y ahora es Blas Cantó quien luce la mejor moda española en Eurovisión 2021 de la mano de Jaime Álvarez, director creativo de la firma Mans. "Es un reto enorme", dice el sastre. "A priori no casa mucho conmigo, porque el suele llevar unos looks relajados, más casual, más camisas vaqueras más informal y por eso ha sido un retro tremendo, porque trabajo en un campo que no es el mío, al final tienes que trabajar pensando solo en las necesidades del artista en este caso de un cantante".

Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión 2021

Jaime es uno de los creadores más interesantes de la moda española, su trabajo derriba los límites de la palabra diseñador, porque es un renovador y un clásico, un esteta y un canalla. Su moda es la exaltación de la nueva vanguardia y sus prendas se enmarcan en ese estilo que tanto nos gusta por unir, con pasión, moda real con fantasía. Jaime no hace ropa, Jaime es la moda. Y por eso es perfecto para vestir al representante de España en el festival de Eurovisión. Una vez más, moda y músisca se dan la mano. Y en su caso no es la primera vez. De sus manos salió el maravilloso vestido que llevó Aitana para cantar en la gala de los Premios Goya.

"Fue un reto tremendo, la canción que llevaba era muy complicada, sobre todo por la respiración, y lo primero que le dije fue: ¡Si no estás cómoda con lo que llevas, no es tu vestido! Fue muy complicado pero fue un gustazo. Se hicieron tantas pruebas que yo no veía ya el vestido. Hicimos cinco pruebas en toile y el tejido dos. Y ya ni veía el traje. Pero al final, cuando lo ves en la pantalla, con el ambiente, el pelo, el 'maqui' [maquillaje]... brutal".

Ahora el trabajo con Blas Cantó ha sido parecido, por las características que necesita un artista que está dando el do de pecho en el escenario. "En un desfile puedo dar más rienda suelta a la imaginación, el modelo sale y vuelve, y aunque esté incómodo no pasa nada. Con Blas no porque el tiene que controlar mucho el diafragma. Blas canta mucho en falsete y castiga más al cuerpo. Y mueve mucho los brazos, por eso la chaqueta tiene unas características especiales y no se pega al cuerpo, por eso se le añaden unos centímetros más para que haya más comodidad. Y sobre todo para que tenga más seguridad. El traje que lleva es como una segunda piel, y tiene que estar lo más cómodo posible, como si estuviese desnudo". Jaime ya ha vestido a Blas en otras ocasiones y el resultado siempre ha sido fabuloso.

Blas Cantó durante su primer ensayo en Róterdam Raúl Tejedor (RTVE)

- ¿Qué colores le sientan mejor a Blas Cantó?

- El tema de los colores no es complicado porque tiene una piel con buen tono, como si estuviera moreno. Le quedan bien los rosas, celestes, negros, amarillos.... Estuvimos aquí en el estudido probándole varios colores para elegir la gama de color y él quería todo, quería rosa, quería amarillo... Le queda bien todo.

Jaime no piensa perderse esta edición del Festival de Eurovisión. No será la primera que vea. De todas las anteriores guarda un buen recuerdo del año 2003, cuando Televisión Española envió a Beth con el tema 'Dime'. No pudo ser y nos tuvimos que conformar con la octava posición. Ganó la representante turca, Sertab Erener, con el famoso 'Everyway That I Can'. "Es un temazo, yo lo sigo escuchando todavía, y lo sigo viendo". Y sobre los looks de todos los que han pasado por el festival tiene claro su favorito. Y no es el Pertegaz de Salomé ni el Courrèges de Massiel. "Me gustó mucho el look de grupo Lordi, los representantes de Finlandia que ganaron en 2006. Se me quedó marcado su look, con esa mezcla de rock y esquimal, ¡Fue brutal! ¡Hay un curro de horas...!".

- Por lo que sé.... nada qué ver con el look que va a llevar Blas Cantó.

- No, nada qué ver. Con Blas hemos buscado, comodidad, sencillez y sobre todo reflejar la situción que estamos viviendo, y creo que con eventos como el Festival de Eurovisión queremos alegrar a la gente y olvidar, aunque sea un poco, lo que hay fuera.

Y para eso la moda es el arma perfecta. Es fantasía, glamur, belleza... una ventana a un mundo de belleza en el que poder evadirse. Y así es la moda de Jaime Álvarez, uno de los grandes de la moda, y el actual ganador del premio Who´s On Next que concede Vogue solo a los mejores.