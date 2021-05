Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van desplegar dimarts un macrooperatiu per arrestar, de moment, més de 300 implicats en una xarxa de falsificació de carnets de conduir. Amb epicentre a Girona, el macrooperatiu va començar a dos quarts de set del matí amb entrades simultànies als domicilis dels principals sospitosos, repartits per tot Catalunya i per 25 províncies d'Espanya.

La investigació va començar el novembre de 2020 i en total, han estat identificats 1.845 conductors a tot Espanya que circulaven amb el carnet falsificat. L'havien obtingut mitjançant el pagament directe als integrants del grup delinqüencial, segons ha informat el jutjat d'instrucció 1 de Girona, que porta el cas. Les quantitats per obtenir els permisos oscil·laven entre els 4.000 i 10.000 euros.

El líder de la xarxa: un informàtic de la DGT

En un domicili situat a la carretera Castell d'Aro de Sant Feliu de Guíxols, els agents van detenir dimarts un informàtic que treballava per a la DGT a Girona i que s'encarregava d'utilitzar les bases de dades per dur a terme els delictes. Els agents van escorcollar el pis i, també, un vehicle que l'arrestat tenia aparcat al recinte.



A més hi ha altres sospitosos que, segons la investigació, es dedicaven a captar persones disposades a pagar per un carnet de conduir fraudulent o per recuperar els punts del permís sense seguir el canal oficial, abonant quantitats que van des dels 3.000 fins als 15.000 euros.



Es van realitzar 16 entrades i registres a domicilis de Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Llagostera, Quart, Vic i Girona. Així mateix, hi ha una entrada i registre per a practicar al País Basc. La magistrada titular d'Instrucció 1 prendrà declaració progressivament als compradors dels permisos per videoconferència o mitjançant exhort. La intenció és que la detenció quedi sense efecte una vegada passin per seu policial.



El jutjat d'instrucció 1 de Girona investiga la xarxa per delictes d'organització criminal, suborn, blanqueig de capitals i falsedat documental.