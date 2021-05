El jutjat d'instrucció 1 de Girona investiga la xarxa que presumptament es dedicava a falsificar carnets de conduir a través de la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) per delictes d'organització criminal, suborn, blanqueig de capitals i falsedat documental.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desplegat aquest dimarts al matí un macrooperatiu per arrestar els implicats en l'entramat criminal fent entrades a domicilis de Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Llagostera, Quart, Vic i Girona. La investigació va començar el novembre passat i, fins al febrer, han detectat uns 1.800 permisos falsificats. S'han detingut fins al moment 200 persones.

El macrooperatiu ha començat a dos quarts de set del matí amb entrades simultànies als domicilis dels principals sospitosos. Segons fonts properes a la investigació, la cúpula de l'entramat estaria format per una vintena de persones que assumien diferents funcions dins la suposada organització criminal.

El líder de la xarxa: un informàtic de la DGT

En un domicili situat a la carretera Castell d'Aro de Sant Feliu de Guíxols, els agents han detingut un informàtic que treballa per a la DGT a Girona i que, segons les mateixes fonts, s'encarregava d'utilitzar les bases de dades per dur a terme els delictes. Els agents estan escorcollant el pis i, també, un vehicle que l'arrestat tenia aparcat al recinte. L'advocat Sergio Noguero ha arribat a l'edifici per assistir al detingut.



També hi ha altres sospitosos que, segons la investigació, es dedicaven a captar persones disposades a pagar per un carnet de conduir fraudulent o per recuperar els punts del permís sense seguir el canal oficial, abonant quantitats que van des dels 3.000 fins als 15.000 euros. La investigació identifica fins a quatre esgraons dins l'entramat criminal.



La investigació judicial va arrancar el novembre passat i fins al febrer calculen que haurien fet uns 1.800 carnets fraudulents. No es descarta, però, que la investigació s'ampliï i aquesta xifra acabi augmentant.