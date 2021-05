El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha confirmat que el col·lectiu d'entre 50 i 59 anys es començarà a vacunar de forma generalitzada a partir d'aquest dilluns 10 de maig. Si bé aquesta setmana ja hi haurà algunes immunitzacions en aquesta franja d'edat. Pfizer serà el vaccí més utilitzat, però aquest col·lectiu també podrà ser inoculat amb Moderna o Janssen.

El sistema de vacunació serà també mixt, com ho ha estat amb la vacunació de la franja d'edat d'entre 70 i 79anys. És a dir, es podrà esperar a rebre la trucada des del CAP o també hi haurà la possibilitat d'inscriure's en diferents centres de vacunació a la web: http://vacunacovidsalut.cat

L'oci nocturn no està sobre la taula

El doctor Argimon ha celebrat la fi de l'estat d'alarma i creu que és de vital importància que anem recuperant drets i llibertats. Ara bé, afirma que: "el fet que no tinguem estat d'alarma no vol dir que la pandèmia hagi acabat". La restauració s'obrirà per tant fins a les 23 h de la nit, però l'obertura de l'oci nocturn, de moment, no es contempla.