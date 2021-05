El BIOCOMSC (Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos) preveu que la vacunació entre els majors de 60 anys es tradueixi en una baixada general de les defuncions per la covid-19. L'investigador de la UPC Daniel López Codina indica que preveuen que les morts siguin un 80,5% menys en tres setmanes, quan hauran fet efecte les vacunes distribuïdes fins al 2 de maig, en comparació a un context en què no s'hagués vacunat.



López Codina assegura que s'avança "en la bona direcció" però alerta que les incidències continuen sent molt altes i que, tot i la vacunació, es podrien descontrolar si les mesures es relaxen massa.

El 25,5% dels ciutadans de Catalunya han rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid-19, és a dir, un de cada quatre, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El percentatge puja al 29,9% si es té en compte la població de més de 16 anys. En paral·lel, el 10,9% dels catalans ha rebut una segona punxada i l'11,6% té la pauta completa.

L'impacte del virus cau en picat a les residències L'impacte de la covid-19 ha caigut en picat a les residències des de mitjan gener i estan disminuint les morts i casos greus en les persones de més de 80 anys. La cobertura vacunal en aquests dos grups prioritzats supera el 80%. Ara, els efectes de la vacuna es comencen a notar en les persones d'entre 60 i 80 anys, que són les que s'estan immunitzant des de fa unes setmanes.



"La mortalitat, els casos greus i els lleus en les persones de més de 80 anys han disminuït molt. Això mostra que les vacunes són efectives i funcionen bé. Per sota, ho estem començant a veure. Encara no veiem el resultat de la vacuna que es posa avui"



"Les UCI també baixen, encara que molt lentament. Tot això és el resultat d'estar protegint la gent de més de 60 anys. I quan comencin a vacunar els més grans de 50 anys i avancin en els de més de 60, els efectes seran cada cop més grans. Cada setmana veurem una millora", preveu el biofísic.