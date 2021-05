Hay algo místico en Castilla y León. Su infinito horizonte, sus leyendas e historias invitan a imaginar sucedos misterios que tal vez ocurrieron en sus campos y ciudades. Una tierra que parece haber establecido unos curiosos lazos entre la vida y la muerte. Lo descubrimos en esta curiosa ruta que nos llevará por casas con mucha historia, revelaciones satánicas... y para compensar de tanto mundo de ultratumba, ¡un museo dedicado al orinal!

Rutas Bizarras, con Xosé A. Touriñán y Marta Hazas al mando, propone a los viajeros más bizarros en un nuevo itinerario por Castilla y León, una tierra de leyendas y misterios. Una ruta que se sale de todas las guías turísticas y nos adentra en pueblos malditos y lugares desconocidos.

3. Wamba, el osario de las calaveras (Valladolid)

Un autentico viaje a un mundo de muerte. “Como te ves, yo me vi, como me ves te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás”, es la frase que se puede leer al entrar al cubículo cerrado e inundado de calaveras y fémures que se encuentra en el osario de Wamba, el más grande de España.

Un osario con restos de más de 2000 personas entre monjes, mujeres e incluso niños que se recopilaron desde la Alta Edad Media por razones que no se explican. Todo son hipótesis en Wamba. “Antiguamente los enterramientos se solían hacer alrededor de los monasterios, pero por falta de espacio reutilizaban las cosas. Los frailes, en vez de echarlos a una fosa común, decidieron usarlos como parte de la capilla”, cuenta la coordinadora de turismo de Wamba en Rutas Bizarras.